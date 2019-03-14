دراسة علمية: اضطرابات الأكل تُصيب ثلث طلبة الطب في المغرب

هسبريس - يوسف لخضر

خلصت دراسة علمية أجراها باحثون أجانب ومغاربة إلى أن اضطرابات الأكل تُصيب ثلث طلبة كليات الطب في المملكة، إضافة إلى تعرضهم لتداعيات الشره المرضي، المُسمى البوليميا، وعدم الكفاءة الجسمانية، ولجوئهم إلى سلوكيات للتحكم في الوزن بشكل يضر بالصحة.

الدراسة العلمية التي نشرت هذا الأسبوع في مجلة "بحوث علم النفس وإدراك السلوك" (Psychology Research and Behavior Management)، أشارت إلى أن اضطرابات الأكل عبارة عن أمراض مرتبطة بعوامل بيولوجية ونفسية وسوسيو-اجتماعية.

وتفيد معطيات الدراسة التي شارك فيها باحثون من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، وجامعة جنوة بإيطاليا، بأن الأطباء المغاربة المستقبليين من الفئات الأكثر عرضة لخطر المشاكل الصحية المرتبطة بالنظام الغذائي، ورصدت لدى هذه الفئة استخداماً كبيراً لسلوكيات التحكم بالوزن التي تكون ضارة.

واعتمدت الدراسة في خلاصاتها على تقييم اضطرابات الأكل بين قرابة 710 طلبة طب في المغرب، مع التركيز على الإدراك والسلوك المتعلقين بهذه الاضطرابات المعروفة باسم Eating disorders.

الدراسة أشارت أيضاً إلى أن معدل انتشار اضطرابات الأكل لدى الذين شملتهم تفيد بأن هذه النسبة تبلغ 32.8 في المائة، وتصل إلى 37.6 في المائة لدى الإناث، و23.7 في المائة لدى الذكور.

وبحسب معطيات الدراسة، فإن هذه الاضطرابات في الأكل مرتبطة بلجوء هؤلاء إلى سلوكيات ضارة للتحكم في الوزن، مثل اتباع نظام غذائي للحمية أو طول فترات الجوع، ووضحت أن الصوم والقيئ الطوعي واستهلاك مثبطات الشهية سلوكيات منتشرة بشكل كبير بين طلاب الطب.

وترتبط هذه السلوكيات، حسب الدراسة العلمية، بتصور الشباب لأجسامهم نتيجة الضغط الممارس عليهم من طرف شبكات التواصل الاجتماعي وتقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة.

القائمون على الدراسة أكدوا أهمية إجراء المزيد من الدراسات لفهم عادات الأكل لدى المغاربة، وخاصة طلبة الطب، للوصول إلى الكفاءة من تطوير الوقاية وبرامج الفحص والعلاج لهذه الأمراض.

يشار إلى أن الدراسة أجريت ما بين يناير وأبريل من عام 2013، وشملت الطلبة من السنة الأولى إلى السادسة، وجرى تقديمها للنشر في المجلة العلمية المحكمة في فبراير الماضي وتمت الموافقة على نشرتها في الحادي عشر من مارس الجاري.