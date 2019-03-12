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كُتّاب وآراء
أسعار اللحوم الحمراء تقفز إلى 80 درهما .. المنتجون: ثمن معقول
بشكل مفاجئ ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء لتصل إلى ثمانين درهما للكيلوغرام بالنسبة للحم البقر، بعدما كان يباع بخمسة وسبعين درهما، بينما ارتفع سعر لحم الغنم من 70 درهما إلى 75 درهما للكيلوغرام.
وشهدت جميع أنواع اللحوم الحمراء ارتفاعا بخمسة دراهم، كما عاينت هسبريس في مدينتي الرباط وسلا يوم أمس الإثنين، دون سابق إعلام، بينما يقول المهنيون إن السعر المطبق الآن "معقول".
محمد كريمين، رئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن الارتفاع النسبي لأسعار اللحوم الحمراء "معقول جدا، لأن المنتجين في السابق كانوا يخسرون"، بحسب تعبيره.
كريمين أضاف أن أسعار اللحوم الحمراء المطبقة حاليا كانت بناء على دراسة تقنية "خلصت إلى أن السعر الذي ينبغي أن تباع به اللحوم الحمراء للمستهلك هو ثمانون درهما، من أجل تمكين المنتجين من هامش ربح".
وقارن كريمين بين أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها في فرنسا حيث يصل معدّل سعر الكيلوغرام إلى 13 يورو، وبين سعرها في المغرب، "علما أن المنتجين المغاربة يشترون العلف بالثمن نفسه الذي يشتريه به المنتجون الفرنسيون، ومع ذلك يبيعون اللحوم بسعر أقل".
وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار اللحوم في وقت يشتكي فيه المواطنون من ارتفاع أسعار غالبية المواد الاستهلاكية، لكن يبدو أن منتجي اللحوم الحمراء لديهم تصور آخر.
محمد كريمين قال إن سبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء اليوم "جاء لكون المغرب يعرف نموا مكّن من تحسين وضعية الطبقة الوسطى التي تحسنت قدرتها الشرائية ولديها طموح في الاستهلاك، وينبغي أن يواكب العرض الطلب".
وبحسب المعطيات التي قدمها كريمين، فإن معدل استهلاك اللحوم الحمراء في المغرب كان في حدود 9 كيلوغرامات للفرد سنة 2009، لينتقل إلى 17 كيلوغراما سنة 2018، لكنه استدرك بأن ضعف القدرة الشرائية ما زال عائقا أمام استهلاك اللحوم الحمراء في المغرب.
وأوضح قائلا: "في فرنسا معدل سعر اللحوم الحمراء هو 13 يورو، والحد الأدنى للأجور ألف يورو، أي إن أجر شهر واحد يمكن أن تشتري به ثمانين كيلوغراما من اللحم، بينما الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يكفي حتى لشراء أربعين كيلوغراما من اللحم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
خاي محمد .. بغيت النمرة ديال العشاب اللي كتقضى من عندو ...
le boycott et l'achat collectif des brebis et des chevreuils les égorger et puis les partager a l'instar de l'ancienne tradition marocaine kawzi3a...
تحاميتو علينا أكروش لحرام الله ياخد فيكم الحق
مقاطعون,مقاطعون
هذا الشخص يرد و يتناقض مع نفسه. عليه ان يذهب الى فرنسا ليسترزق هناك أفضل له من المغرب. لماذا لم يأتينا بامثلة لاثمان اللحوم في بلدان أخرى و افضل مثال الجارة الاسبانية ام ان ذلك لن يكون في صالحه.
ثمن لحم العجل ذي جودة عالية 4 اورو وتختار اللحم الذي تريده (كتف عنق....) وليس بقرة عجوزة الذي تبيعها بي 80 درهم
كفتة 6 اورو
فين رايح اااا حمادي؟؟؟؟؟
قارنوا ايضا بين مستوى المعيشة والدخل الفردي والمساعدات الغداءية والمادية ، والتعليم والصحة ، وجودة الخدمات في تلك الدول ، وشبه انعدامها ، ان لم يكن كليا في مغربنا ، فرجاء لا تقارنوا ما لا يقارن .
اعتقد ان افضل وسيلة لمواجهة هدا التغول ، هو مقاطعة اللحوم ، باعتبارها غنية بالمواد المسرطنة ، وتعويضها بالقناني والدجاج ، حيث يمكن تربيتها في اسطح المنازل والاستفادة من لحومها ، بدل السقوط بين مخالب الانتهازيين والمحتكرين .كما ان عدم تناول اللحوم الحمراء لا يؤدي الى الموت ، ان لم يكن العكس ،
وشكر مسبق لهسبريس على النشر.
لاستيراد لحوم غربية غير صالحة صحيا ! باختصار الحل الأمثل هو ان يقاطع المستضعفون اللحوم الحمراء حتى ينخفض الثمن ...
قالك اللحم وحلتونة غير مع الخضرة بقا غير اللحم
هادوا زادوا فيه كيقارنونا بفرنسا
الي كتعطي الشوماج
و كتعاون الناس الي معندهمش
مكاينش شي حد ففرنسا محتاج مكيعطيوهش مساعدات عكس المغرب
المنتجون الفرنسيون يشغلون اليد العاملة ب 15000 درهم شهريا
المنتجون الفرنسيون يؤدون الضرائب للدولة
المنتجون الفرنسيون ينتجون اللحم في احترام كبير لكل المواصفات الصحية المتعارف عليها عالميا