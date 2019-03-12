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الرئيسية | مجتمع | أسعار اللحوم الحمراء تقفز إلى 80 درهما .. المنتجون: ثمن معقول

أسعار اللحوم الحمراء تقفز إلى 80 درهما .. المنتجون: ثمن معقول

أسعار اللحوم الحمراء تقفز إلى 80 درهما .. المنتجون: ثمن معقول
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:00

بشكل مفاجئ ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء لتصل إلى ثمانين درهما للكيلوغرام بالنسبة للحم البقر، بعدما كان يباع بخمسة وسبعين درهما، بينما ارتفع سعر لحم الغنم من 70 درهما إلى 75 درهما للكيلوغرام.

وشهدت جميع أنواع اللحوم الحمراء ارتفاعا بخمسة دراهم، كما عاينت هسبريس في مدينتي الرباط وسلا يوم أمس الإثنين، دون سابق إعلام، بينما يقول المهنيون إن السعر المطبق الآن "معقول".

محمد كريمين، رئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن الارتفاع النسبي لأسعار اللحوم الحمراء "معقول جدا، لأن المنتجين في السابق كانوا يخسرون"، بحسب تعبيره.

كريمين أضاف أن أسعار اللحوم الحمراء المطبقة حاليا كانت بناء على دراسة تقنية "خلصت إلى أن السعر الذي ينبغي أن تباع به اللحوم الحمراء للمستهلك هو ثمانون درهما، من أجل تمكين المنتجين من هامش ربح".

وقارن كريمين بين أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها في فرنسا حيث يصل معدّل سعر الكيلوغرام إلى 13 يورو، وبين سعرها في المغرب، "علما أن المنتجين المغاربة يشترون العلف بالثمن نفسه الذي يشتريه به المنتجون الفرنسيون، ومع ذلك يبيعون اللحوم بسعر أقل".

وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار اللحوم في وقت يشتكي فيه المواطنون من ارتفاع أسعار غالبية المواد الاستهلاكية، لكن يبدو أن منتجي اللحوم الحمراء لديهم تصور آخر.

محمد كريمين قال إن سبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء اليوم "جاء لكون المغرب يعرف نموا مكّن من تحسين وضعية الطبقة الوسطى التي تحسنت قدرتها الشرائية ولديها طموح في الاستهلاك، وينبغي أن يواكب العرض الطلب".

وبحسب المعطيات التي قدمها كريمين، فإن معدل استهلاك اللحوم الحمراء في المغرب كان في حدود 9 كيلوغرامات للفرد سنة 2009، لينتقل إلى 17 كيلوغراما سنة 2018، لكنه استدرك بأن ضعف القدرة الشرائية ما زال عائقا أمام استهلاك اللحوم الحمراء في المغرب.

وأوضح قائلا: "في فرنسا معدل سعر اللحوم الحمراء هو 13 يورو، والحد الأدنى للأجور ألف يورو، أي إن أجر شهر واحد يمكن أن تشتري به ثمانين كيلوغراما من اللحم، بينما الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يكفي حتى لشراء أربعين كيلوغراما من اللحم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - النهب الجوع الظلم الاستعباد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:05
الحوت حرمتوه علينا وها اليوم جا الدور ديال اللحوم
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42
2 - نباتي الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:06
هناك جزارون يتكلفون بالذبح والبيع في نفس الوقت واسعارهم تتراوح بين 50 و55 درهم.في اوروبا توقف عدد من الناس عن اكل اللحم وصارو نباتيين
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25
3 - واحد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:06
محمد كريمين قال إن سبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء اليوم "جاء لكون المغرب يعرف نموا مكّن من تحسين وضعية الطبقة الوسطى التي تحسنت قدرتها الشرائية ولديها طموح في الاستهلاك، وينبغي أن يواكب العرض الطلب".

خاي محمد .. بغيت النمرة ديال العشاب اللي كتقضى من عندو ...
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32
4 - ذئب الغابة الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:09
ثمن لحم البقر ب85 درهم/كلغ منذ سنة تقريبا بالقنيطرة.
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12
5 - مهاجر الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:12
هادو خاصهم شي حملة ديال #خليه_يخناز
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42
6 - المعقول ب 80dhs الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:13
كلشي معقول فالمغرب غي انا اللي ما شي معقول
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22
7 - Nasser الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:13
مقاطعة اللحم سبب في مرض النقرس........
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11
8 - الواقعي الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:13
كاينة شي حاجة سميتها المقاطعة او على الاقل نصف مقاطعة و فيها ايضا فوائد صحية جمة .لي كان كياكل كيلو فالاسبوع ياكل نصف كيلو و يعوضو بالسردين و شوية الدجاج . اشمن ربح عندنا فلحوم بها دهون مشبعة و كوليسترول و هرمونات نمو و مضادات حيوية و مواد مسرطنة . قاطعوهم و غادي يرجعو الثمن للعادي .راه غير شجع الجزارة و خاصهم يترباو بالمقاطعة
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23
9 - خنيفري الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:14
الله يكون في عون الفقراء في المغرب مع هذا الغلاء المستفحل. وهاته الزيادة ستشجع الدبيحة السرية
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22
10 - الزعيمي محمد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:15
المقاطعة +الوزيعة هي الحل لكي تنخفض الاثمان....
le boycott et l'achat collectif des brebis et des chevreuils les égorger et puis les partager a l'instar de l'ancienne tradition marocaine kawzi3a...
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11
11 - mohcine الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:16
مقاطعون.. لحمكم خللعوه ديروه كديد.. بناقص منو ..
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17
12 - Mehdi الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:16
قولو لهاد رئيس فدرالية منتجي اللحوم الحمراء، الله يمسخك حتى تولي قرد، فأوروبا ثمن أجود اللحوم الحمراء لا يتعدى 10 أورو، ثم إن أوروبا ماكايكلوش الدوارة والكبدة والقلب والكرعين لي ساوين 200 درهم عندنا يا بل الكذاب لآخر.
تحاميتو علينا أكروش لحرام الله ياخد فيكم الحق
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33
13 - أحمد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:17
أسيدي خليناه ليكم كولوه غير انتوما يا ربي تكون منكم شي فائدة، بقاتليك غير فرنسا و دير بحال فرنسا عاد اهضر كتعجبونا غير بالشفوي ....... الله يهديكم على راسكم!!!!!
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13
14 - Maatouk الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:17
On va encore nous parler de lobby des bouchers
مقاطعون,مقاطعون
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7
15 - farouk الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:18
تا نتوما خاصكوم شي حملة #خليه_اخنز
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15
16 - الياس الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:18
80 درهم علاش غادي نشريه مكليتش لحم غادي نموت نشري بيها سبرديلة لولدي .
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16
17 - lemaroquino الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:20
لماذا المتدخيلن و المحللين يقارنون مشاكل و اتمنة و القواننين و الخ مع دولة فرنسا يجب مقارنة مع دول الجوار او احسن دول افرقيا لا مجال مقارنة مع دول اوروبا و شكرا
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8
18 - boubaza الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:20
كنت في اسبانيا الاسبوع الماضي . لحوم البقر بجودة عالية تمنها اقل من 40 درهم ...رغم ان المواطن في اوروبا عنده قدرة شرائية عالية ....الحل في نظري هو المقاطعة وتعويض اللحم بمصادر بروتين رخيصة كالبيض و الدجاج و السردين
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15
19 - مراكشي الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:21
وهديك الدراسة التقنية علاش ما تدار للمداخيل الشهرية للاسر و توصي بالزيادة في الاجور لنشتري اللحم بثمانين دركش
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9
20 - مواطن2 الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:21
الطبقة المتوسطة لا تستطيع شراء ثمن الكيلو من اللحم الاحمر ب 80 درهما.اما الطبقة الضعيفة فلا تحلم بذلك...انطلاقا من حالي وانا انتمي الى الطبقة المتوسطة ولا اقتني لحم البقر اكثر من مرة في شهر...وعلى ابعد تقدير 2 كيلو في الشهر.انها الحقيقة التي لا مراء فيها. ومن العيب مقارنة المغرب بفرنسا او اية دولة اوروبية...اذ لا مجال للمقارنة. حتى سعر اللحم الاحمر المحدد في 13 يورو غير وارد ..لان لدينا عائلات كثيرة منتشرة في اوروبا تحدثت مرارا عن سعر اللحم عندهم حيث لا يتعدى 6 او 7 يورو.وهو سعر رخيص مقارنة معنا.سعر اللحم في المغرب مرتفع وتلك حقيقة لا يمكن اخفاؤها.
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12
21 - العسري يزيدي الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قراء اطر جريده هسبريس مشكورين عن لمعلومه اولا تعليقي حول غلاء المعيشه مند تولي بنكران وحزبه وصيطره على مراكز القرار ولستحواد على عقول المغاربه من رواض لمساجيد وكتاب قرانيه واحياء قزديريه وشعبيه لنيل اصواطهم لنتخابيه ولوصول لمناصب القرارولنتقام من دولة ومن المغاربه وشباب ليركع لنزواتهم وينبطح لحقدهم ومكرهم المعهود المرسوم على وجوههم هم سبب مايعانيه المواطن من غلاء كل لمواد لغداءيه وزيوت طبخ وسكر وشاي ولغش في الوزن و غلاء لغزوال وطريق سيار وغلاء الاسماك واللحوم الى مستويات قياسيه في بلد له ملاين الهكترات الاراضي فلاحيه وسدود ويد عامله متوفره بالمدن والقرى والمداشير وشعبه يعاني من البطالة لفقر الاجرام انتشار لقرقوبي لجازاءيري لنتحار لقتل تلاعب بالمال العام من طرف احزاب الكرطون وجمعيات وجماعات اصبحو اغنياء واعيان واثرياء الوطن بلمتيازات وتعويضات وافخم سيارات ومجانيات لمحروقات وتبديل زوجات وتخريض على مقاطعة سركة خليب سنترال ومساعده شركه حليب جوده ان تستورد الاف الاطنان من الغبره تمزج مع الماء وتباع بتمن مرتفع ولنتقام من العامل والفلاح وطر مستنمرين وشركات
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3
22 - متتبع الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:22
وأوضح قائلا: "في فرنسا معدل سعر اللحوم الحمراء هو 13 يورو، والحد الأدنى للأجور ألف يورو، أي إن أجر شهر واحد يمكن أن تشتري به ثمانين كيلوغراما من اللحم، بينما الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يكفي حتى لشراء أربعين كيلوغراما من اللحم.!!!!!!
هذا الشخص يرد و يتناقض مع نفسه. عليه ان يذهب الى فرنسا ليسترزق هناك أفضل له من المغرب. لماذا لم يأتينا بامثلة لاثمان اللحوم في بلدان أخرى و افضل مثال الجارة الاسبانية ام ان ذلك لن يكون في صالحه.
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1
23 - amaghrabi الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:23
بسم الله الرحمان الرحيم.صراحة كمغربي أعيش في المانيا ,اتسوق من عند المغاربة او الاتراك او أشارك مجموعة من المغاربة ونذبح ثورا في مجزرة المانية لا يتعدى ثمن الكيلوا 5اورو,لحم الخروف عند المغاربة 8 الى 9 أورو للكج ولحم البقر عند المغاربة او الاتراك واختار الاضلاع 5او 5اورو للكلج اما اذا ذهبت الى البادية التي تبعد عني ب30كلم وذبحت خروفا كاملا فب7اورو على الأكثر مع الكرشة والكبدة مجانا.اللحم عند الاتراك والمغاربة وطري مازال يدمي ارخص من المغرب,والاخ الذي قال ان اللحم في فرنسا 13 أورو هو لحم غير مذبوح بالطريقة الإسلامية ويباع عند النضارى ونفس الشيئ في المانيا وربما يفوق 13اورو ومعنى ذلك الأرباح في اروبا تذهب الى التجار والدولة وليس الى الفلاح.ولكن الفلاح له دعم من الدولة.صراحة 80درهم لكيلو من اللحم البقر في المغرب غالي جدا جدا جدا,والله في عون فقراء المغرب ,متى ياكلون اللحم وهل يستطيعون ان ياكلوا اللحم.انها ماساة حقيقية في مغربنا الحبيب أولاد فقرائنا سيحلمون اكل اللحم في المنام فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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24 - خالد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:23
حسبنا الله ونعم الوكيل فقير له الله
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4
25 - hakim الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:24
كولوا اللحم غير نتوما حنا بدينا نساوها واش لي خدام بالسميك غا يبقالقوا باش بشري اللحم
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26 - عامل يومي الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:24
حشومة عليهوم غالي بزاف اليد العاملة في المغرب رخيصة بزاف 80درهم!!!! مالكوم ديما كتقارنوا المغرب بفرنسا ؟؟؟ لا مجال للمقارنة ثمن اللحم هنا في فرنسا مابين 4,50 أورو و 15 أورو مع العلم ان الحد الأدنى للأجور هو 1150 أورو!!!! حاولو على المسكين حرام عليكوم!!! وحتى الفلاح مضرور من طرف الجزارة!!! أقسم بالله أن هاد بنادم كذاب كذاب....
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27 - مدوخ ومقاطع الى الابد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:26
حذاري من استهلاك اللحوم الحمراء بكثرة. أفضل أكل السمك ﻷنه صحي بالإضافة إلى أن الثمن مناسب جدا. للإشارة كيفما كانت البضاعة عندما يرتفع ثمنها أقاطعها والسلام.
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28 - Mohammed الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:27
يا اخي ما هذه المقارنه السخيفة فرنسا شبعت لحم واعترفو بأنه عدو رقم١ ١للانسان واصبحو الان يركزون على كل ما هو فجتاغيان.، (بلا لحم)
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29 - محسن الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:28
ثمن اللحوم الحمراء في فرنسا يترواح ما بين 5 و 8 أورو للكيلوغرام.
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30 - حسن الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:28
منذ سنين استغنيت عن أكل اللحوم الحمراء. لم يبقى فيها اي مداق و كثرت فيها الأمراض
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31 - rachida الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:30
ارتفاع الاسعار اصبح عادي وكيف ما قال المنتجون معقول . لا احد يحس بالمواطن الذي قهره الغلاء غير الله سبحانه وتعالى بدل ما يجمعوا المال من عند الهاربين من الضراءب يلجؤون الى جيب المواطن الذي لم يعد يملك حتى الصوت كي يصرخ .
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32 - اسبانيا الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:30
كريمين لماذا ام تقارن ثمن اللحم مع اسبانيا فالجالية المقيمة في الجنوب الفرنسي تشتري اللحم من اسبانيا .
ثمن لحم العجل ذي جودة عالية 4 اورو وتختار اللحم الذي تريده (كتف عنق....) وليس بقرة عجوزة الذي تبيعها بي 80 درهم
كفتة 6 اورو
فين رايح اااا حمادي؟؟؟؟؟
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33 - صابر الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:30
80 درهم؟ الرخا يخلع. سير بيعو في فرنسا راه الثمن غالي
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34 - youssef الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:30
est ce que le salaire marocain comme le salaire français ? vous disez n'importe quoi nous sommes pas des bêtes
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35 - said الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:30
اللهم هذا منكر #خليوه يخنز انشري هسبريس
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36 - محمد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:31
الحل هو تقافة استهلاكية. العالم باسره يتوجه نحو التخلي عن اللحوم الحمراء و استبدالها بالاسماك و الخضر. غير زادو حتى العيد الكبير و نتبرع
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37 - لبيب ع وادي زم الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:32
اتقوا الله في المستضعفين ، وبدل ان تقارنوا بين ثمن اللحوم والاعلاف ، بين المغرب وفرنسا ، قارنوا بين ثمنها في اسبانيا والمغرب ، حيث لا يتجاوز ، ثمن الكيلوا الواحد 50 درهما ،
قارنوا ايضا بين مستوى المعيشة والدخل الفردي والمساعدات الغداءية والمادية ، والتعليم والصحة ، وجودة الخدمات في تلك الدول ، وشبه انعدامها ، ان لم يكن كليا في مغربنا ، فرجاء لا تقارنوا ما لا يقارن .
اعتقد ان افضل وسيلة لمواجهة هدا التغول ، هو مقاطعة اللحوم ، باعتبارها غنية بالمواد المسرطنة ، وتعويضها بالقناني والدجاج ، حيث يمكن تربيتها في اسطح المنازل والاستفادة من لحومها ، بدل السقوط بين مخالب الانتهازيين والمحتكرين .كما ان عدم تناول اللحوم الحمراء لا يؤدي الى الموت ، ان لم يكن العكس ،
وشكر مسبق لهسبريس على النشر.
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38 - سيمو الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:32
تقارنون الاثمنة في فرنسا مع المغرب ولا تقارنون الاجر الشهري في كلا البلدين. والله مهزلة كل من هب ودب يقارن ما يحلو له. الخاسر الأكبر هو الشعب والذي كان يأكل اللحم مرة في أسبوع سيأكله حاليا مرة في الشهر. غلاء الأسعار تنهب المواطنين الفقراء فلا حول ولا قوة الا بالله.
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39 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:35
انها حرب اقتصادية مخزنية -ومع اقتراب رمضان -على المستضعفين بالزيادات في كل المواد ...ومن خلال زرع داء الحمى القلاعية لتقتل أبقار البلد قصدا وحتى تتم المتاجرة في الحقن بين وزارة الفلاحة ووزارة لصحة والشركات الفرنسية ...كما تعتزم الجهة المختصة
لاستيراد لحوم غربية غير صالحة صحيا ! باختصار الحل الأمثل هو ان يقاطع المستضعفون اللحوم الحمراء حتى ينخفض الثمن ...
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40 - عادل إمام الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:37
ليس مستبعدا أن يكون هذا اللحم لحم حمير يتم بيعه ب 80درهم .....#مقاطعون
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41 - الله يرزقنا الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:37
ماتحسبونيش معاكم راه ما كليتو من عيد الكبير هههه
قالك اللحم وحلتونة غير مع الخضرة بقا غير اللحم
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42 - مقاطعة اللحم الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:37
يجب مقاطعة اللحوم حتي يتم خفض الثمن
هادوا زادوا فيه كيقارنونا بفرنسا
الي كتعطي الشوماج
و كتعاون الناس الي معندهمش
مكاينش شي حد ففرنسا محتاج مكيعطيوهش مساعدات عكس المغرب
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43 - مستهلك الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:38
اللحوم الحمراء مضرة للصحة بشهادة عالمية يجب تجنب إستهلاكها و تعويضها بمنتوجات أخرى هكدا يربح المستهلك في صحته و مصروفه
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44 - ouhassou.mohamad الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:38
المنتجین من واجب الدولة حمایتهم من الافلاس والخساٸر المادیة ولکن لیس علی حساب المواطن البسیط ۔السٶال المطروح بالحاح ما دور الحکومة وجمعیة حمایة المستهلک۔الجواب اننا نعیش فی فوضی من کل الاتجاهاب وعاجلا او اجلا ستکون هناک انعکاسات سلبیة علی الجمیع۔
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45 - مواطن الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:39
اللحوم الحمراء مضرة بالصحة خاصة مع الأعلاف الحديثة و ثمنها مرتفع إذن على الفرد الإكتفاء بالقليل منها .
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46 - عزيزk الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:39
وقارن كريمين بين أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها في فرنسا حيث يصل معدّل سعر الكيلوغرام إلى 13 يورو، وبين سعرها في المغرب، "علما أن المنتجين المغاربة يشترون العلف بالثمن نفسه الذي يشتريه به المنتجون الفرنسيون، ومع ذلك يبيعون اللحوم بسعر أقل".
المنتجون الفرنسيون يشغلون اليد العاملة ب 15000 درهم شهريا
المنتجون الفرنسيون يؤدون الضرائب للدولة
المنتجون الفرنسيون ينتجون اللحم في احترام كبير لكل المواصفات الصحية المتعارف عليها عالميا
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