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الرئيسية | مجتمع | وزارة الداخلية تسْتدعي النقابات والأساتذة لإنهاء أزمة "المتعاقدين"

وزارة الداخلية تسْتدعي النقابات والأساتذة لإنهاء أزمة "المتعاقدين"

وزارة الداخلية تسْتدعي النقابات والأساتذة لإنهاء أزمة "المتعاقدين"
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 23:00

إحْراجٌ متواصلٌ تُسبّبهُ احتجاجاتُ الأساتذة "الذينَ فرض عليهم التعاقد"، البالغ عددهم 55 ألفا، للحكومة المغربية التي قرّرت في خطوة جديدة لنزعِ فتيل الأزمة تكليفَ وزارة الداخلية بـ" فتحِ حوار حول المشكل المطروح" مع النقابات التعليمية بحضور الأساتذة المعنيين.

ولمْ تنجحْ مُبادرة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، في إرْجاع الأساتذة الغاضبين إلى مدارس المملكة، فقامتْ مجموعة من العمالات والولايات بتقديم استدعاءات للفروع الإقليمية والجهوية للنقابات التعليمية "مع التأكيد على حضور الأساتذة المعنيين"، وهو الأمر الذي كان قد رفَضهُ وزير التربية الوطنية، من أجل التوافق على حل ينهي الأزمة.

ويخوض الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 55 ألف أستاذ، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، ويرفضون توقيع ملحق العقد وكل ما له علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويطالبون في المقابل بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية.

وفي هذا السياق، استبعد إلياس الموساوي، أستاذ متعاقد، أنْ تحملَ مبادرة وزارة الداخلية حلاً للملف، وقالَ: "من المستبعد أن يكون هناك حل من خلال اتباع هذا النوع من الحوارات، فالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أكدت في العديد من بياناتها أن مطلبها واضح ولا يحتاج لأي حوار، وبالتالي فالمطلوب من الجهات المعنية هو التراجع عن خطة التعاقد وإدماج الأساتذة ضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية".

وفي وقتِ لم يصدر فيه أي بلاغ عن التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد بخصوص الحوار الذي ستباشره وزارة الداخلية، أوردَ الأستاذ الموساوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التوظيف تمّ اعْتماده على المستوى الجهوي؛ أي إنّ الأكاديميات هي التي تكلفت بمختلف مراحل مباريات التوظيف، والمسؤولون عن القطاع يريدون البحث عن الحلول الممكنة في هذا المستوى (الحلول الجهوية)".

نقطة أخرى تجعل من وزارة الداخلية طرفا غير موثوق فيه في الحوار، خاصة ما يتعلق بعلاقتها بالأسرة التعليمية، يقول الأستاذ ذاته، "هو ما حدث مع ملف الأساتذة المتدربين حينما خاضوا معارك من أجل إسقاط المرسومين اللذين كانا يقضيان بفصل التكوين عن التوظيف، فالوسطاء بمعية تنسيقية الأساتذة المتدربين أكدوا آنذاك أنهم أحسُّوا بطعنة من الخلف عندما تم ترسيب العديد من الأساتذة بعد الحوار الذي قادته وزارة الداخلية".

وفي تقدير المصدر ذاته، فإنَّ "المشكل بدأ من المركز ولن ينتهي إلا بخطوة جريئة تصدر عن الجهة نفسها"، مشيراً إلى أنه "في حالة غياب الحلول المعقولة، فإن ملف الأساتذة يتجه نحو نفق مسدود، خاصة بعد الإضرابات التصعيدية التي أعلن عنها التنسيق النقابي والمعارك المسطرة من قبل مختلف التنسيقيات الفئوية التي تناضل من أجل تحقيق ملفاتها المطلبية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - منير الثلاثاء 12 مارس 2019 - 23:10
يجب فسخ العقدة مع هؤلاء وطردهم وفتح باب الترشيح لمباريات جديدة في وجه الشباب بشروط محددة ومعايير صارمة تضمن الحقوق للجميع اما هؤلاء فيجب طردهم ولو كانوا 55 مليون وليس 55الف لان جلهم دون المستوى وليس له تكوين واغلبهم من كثرة البطالة مارسوا مهن حرة الخياطة والخراز وبائع دجاج وعاشوا سنين على هاد النمط ونسوا الدراسة وبين عشية وضحاها اصبح استاذ بدون تكوين يشرح الدرس وهو لا يعرف محتواه فما بالك بالتلميذ
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-46
2 - احمد علي الثلاثاء 12 مارس 2019 - 23:11
الى الامام لاسقاط الدل و الاستعباد الجديد وفقكم الله في معركتكم .الله ينصركم على حزب الندالة و المنكر الدي خرب كل شيء .
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22
3 - متعاطف حتى النخاع الثلاثاء 12 مارس 2019 - 23:14
الشعب كله معني بالخطر المحدق الذي انتبه إليه الأساتذة الكرام خطر يهدد استقرار المغرب و أمنه المتمثل في ضمان الاستقرار الاجتماعي و المادي لكل الاسر المغربية فالأستاذ يعي ما سيؤول إليه الوضع من ضرب في مجانية التعليم و تطبيق سياسة طبقية تعود بنا إلى العصووور الوسطى حيث سينتج ذلك طبقة برجوازية تضمن لنفسها الثروات و طبقة عاملة تعاني ويلات التعاقد.
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20
4 - احمد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 23:15
الحوار في المغرب مجرد خدعة لكسب الوقت . سيحاولون اقناع الاساتذة اان هذه الاضرابات تهدد امن المغرب خارجيا رغم المسيرات السلمية وانهم سيصلون الى حل ان هم رجعوا الى الاقسام . بمجرد مرور فترات امتحانات الثانوي وحلول العطلة سيقولون لهم باي باي
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0
5 - ملاحظ الثلاثاء 12 مارس 2019 - 23:17
قبلتم بالتعاقد ثم فرض عليكم بعدها اي أنكم تمسكنتم حتى تمكنتم والضحية أبنائي وابناؤك.العقدة هي الحل التاريخي لتجويد التعليم ومن لم يبرز كفاءته فلا تجدد له عقدته الا انه بإمكانه التقدم مرة أخرى لاجتياز المباراة
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-1
6 - محلل فوق العادة الثلاثاء 12 مارس 2019 - 23:19
المشكل قابل للحل بجرة قلم اي بالغاء التعاقد وادماج الاساتذة وليس عبر الحوارات التي لن تغني نفعا.....وما تدخل الداخلية على الخط سوى لترهيب الاساتذة والحث على السلم الاجتماعي .
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1
7 - Marocain الثلاثاء 12 مارس 2019 - 23:19
Mais pourquoi le Ministère de l'intérieur??
Est-ce pour l'intimidation et les menaces??
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0
8 - مواطنة الثلاثاء 12 مارس 2019 - 23:21
نسال الله ان يهدئ النفوس ويوفقالاطراف الى حل يرضي الجميع لما فيه صالح امتنا ووطننا الحبيب
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0
9 - مواطن غيور الثلاثاء 12 مارس 2019 - 23:21
سلام الله عليكم.لقد آن الاوان كي تستعيد الاسرة التعليمية كرامتها بالرغم من وجود المتخاذلين. وبالتوفيق في مسيرتكم النضالية.
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10 - ادريسي الثلاثاء 12 مارس 2019 - 23:22
المحطات النضالية التي خاضها الاستاذة العرضيين والمتدربون وصولا الى المتعاقدون .وحوارهم مع الحكومات السابقة بوزارئها ..لم تعطي الا نتائج عكسية وفقدان الثقة في الدولة مؤسستها .
كيف ان احاور من يعتمد على المقاربة الامنية .لاللحوار مع الذاخلية .والتي لا علاقة لها بالتربية والتعليم .
المغرب بيع فيه كل شئ .
مزيدا من النضال والصمود تضامني المطلق واللامشروط مع اسرة التعليم .
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11 - محمد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 23:23
هذه المبادرة مصيرها الفشل لأن التعاقد دارتو الدوله من بعد ما حبسات التوظيف سنوات عديده في التعليم. في الأخير وظفت 70000 بالتعاقد حنت عارفه هاد المعلمين ولاد الدراوش تسدات الأفق في وجوههم. لا النقابات ولا التنسيقيات ولا من سيمثل هؤلاء غدا غيديرو شي حاجة. التكتل والصبر والنضال ديال الأساتذه ولاد الشعب هو من سيلغي التعاقد والحكرة
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12 - مصطفى نجاري الثلاثاء 12 مارس 2019 - 23:23
اذن الغاء الوزارة و التخلي عن الوزير اللهم الا اذا كان الامر تهديد و العودة للحكم البوليسي...لم لا يستقيل الوزير؟ اين المحاسبة و المسؤولية؟ و هل الداخلية هي المكلفة بالتعليم؟ بكل شئ اذن من المفيد الغاء كل الوزارات...لابد من حكم الشعب لنفسه و تقرير مصيره بنفسه ديمقراطيا و بعيدا عن الامن و المخابرات و الجزائر خير دليل...كفانا من التخرميز و الاستبداد و ضرب الاحزاب و ضرب الهوية المغربية و عيش الشعب و كفانا من التغريب و العبث...نريد ملكية برلمانية على الطريقة البريطانية حيث نواب الشعب و البرلمان له السلطة و لا نريد النموذج الاستعماري الفرنكوي حيث لا اعتبار للبرلمان...اكثر من قرن و نصف و نحن تابعين فرنسا في كل شيئ و النتيجة الخسران..واش دولة خاسرة نتبعوها انه الحمق و الغباء..الى متى؟ ابد الابدين؟
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