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كُتّاب وآراء
"الأوقاف" تطلق ثاني مرحلة لدفع واجبات الحج
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المرحلة الثانية المتعلقة باستخلاص واجبات الحج لـ"موسم 1440هـ" ستنطلق، بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، يوم 25 مارس وتستمر إلى غاية 29 مارس الجاري.
وأضافت الوزارة، في بلاغ إلى المواطنين والمواطنات المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا واجبات الحج لـ"موسم 1440 هـ" في المرحلة الأولى لسبب من الأسباب، أن واجبات الحج بالنسبة للمرحلة الثانية ستؤدى دفعة واحدة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيم وكالات الأسفار السياحية المرخص لها.