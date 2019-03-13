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الرئيسية | مجتمع | تقرير دولي يصنف المغرب ضمن الدول الأقل تسامحا مع المثليين

تقرير دولي يصنف المغرب ضمن الدول الأقل تسامحا مع المثليين

تقرير دولي يصنف المغرب ضمن الدول الأقل تسامحا مع المثليين
هسبريس – نور الدين إكجان
الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:00

حلّ المغرب في المرتبة الـ159 عالميا على مستوى التسامح مع مثليي الجنس، بنتيجة -8، رفقة كل من السنغال وموريتانيا وروسيا وهايتي وجامايكا وجزف المالديف، ليفقد بذلك مرتبتين بعد أن كان يتموقع خلال السنة الماضية في المرتبة الـ157، بناء على مجموعة من التراجعات المبنية على وجود قوانين تمنع المثلية، وعداء المواطنين لها، فضلا عن اضطهاد المتحولين جنسيا.

التقرير، الذي أعده دليل سبارتاكوس الدولي للمثليين، يعمد إلى تصنيف الدول حسب مدى "صداقتها للمثليين"، ووضع تونس في مقدمة دول شمال إفريقيا المتسامحة، حيث صنفت في الرتبة الـ122، وتلتها مصر في المركز الـ174، واحتلت ليبيا المرتبة الـ190، فيما لم يأتِ ذكر الجزائر داخل التقرير.

ويعتمد المصدر، من أجل التصنيف، عديدا من المعايير؛ منها مدى التزام البلد بقوانين مكافحة التمييز، ومراعاة حقوق المتحولين جنسيا، والحق في التبني، والعداء للمثلية في صفوف المواطنين، فضلا عن تجريم المثلية من عدمها، وهو ما بوأ كلا من كندا والسويد والبرتغال المرتبة الأولى في التصنيف، وتليها بلجيكا والدانمارك وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا، في مراتب متفاوتة.

إلى ذلك، حلت دولة الشيشان في المرتبة الأخيرة، إلى جوار كل من المملكة العربية السعودية والصومال وإيران، التي جاءت في المرتبة قبل الأخيرة؛ فيما بقيت مختلف الدول العربية والإفريقية الأخرى تتراوح بين المراتب الأخيرة في سبورة الترتيب، الذي أقر بحصول تقدم في هذا الباب بدول تيرينيداد وتوباغو وأنغولا حيث تم اعتماد المثلية داخل القوانين المحلية، كما اعترفت كل من النمسا ومالطا بزواج المثليين رسميا.

ووضعت سوريا وتركيا في الصف الـ110، والسودان في المرتبة الـ179، إلى جانب الكويت، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ190 رفقة اليمن، والعراق وموريتانيا المرتبة الـ157.

ويروم التقرير، الذي يصدر كل سنة، إطلاع المثليين والمثليات على الوضعية التي سيجدون أنفسهم فيها في حالة الوجود في مختلف بلدان العالم، حيث يحدد طبيعة التوجهات الجنسية المنتشرة في 197 بلدا، ويحذر من عدم تسامح بعضها بشكل مطلق مع سلوك مثليي الجنس داخلها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - Yoz الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:10
هذا تقرير مشرف للمغرب و للمغاربة ........
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83
2 - Ilyas الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:10
اغلبية المغاربة يكوهون المثليين وهناك من فقد وظيفته بسبب ميولات مثلية بحيث تجد ان اغلبية المثليين يكرهون العيش بالمغرب بسبب النفاق والاضطهاد الذي يتعرضون له من طرف المجتمع
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-70
3 - Gala الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:12
هذا الترتيب يعتبر شرفا لبلدنا. خلق الله الذكر والأنثى للتكامل
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51
4 - ملاحظ مغربي الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:17
السحاق و المثلية منتشرين بكثرة وخصوصا في المجتمعات الأكثر محافظة، نظرا للحرمان الجنسي، بحيث يمنع فيها حرية الأفراد وكذلك الإختلاط بين الجنسين..وهذا ما أدى بهده الظواهر كي تنتشر بشكل كبير في المجتمعات المحافظة ، وهذا يعرفه جيدا علماء الإجتماع وأطباء النفس..
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-36
5 - مغربي ملحد الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:18
لست مثلي، و لكن لا أعرف ما دخل الآخرين في التوجهات الجنسية للناس

و قد وضحت الدراسات أن أكتر الناس كرها و حقد على المثليين هم بداخلهم مثليين لا يتقبلون أنفسهم ، كيفما يقول المثل لي فيه لفز كي قفز ، و لي عندو شي مشكيل مع هاد شي را الديفو خارج من la maison (أو ما تسمونه الخالق)
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-63
6 - ام سلمى الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:19
هدا شرف لنا.اول مرة تمنيت اكون المغرب فالمرتبة الأخيرة فشي تصنيف.مزيدا من التشدد
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36
7 - ملاحظ الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:20
عاشرت العديد من الشعوب والله العظيم أكثر الشعوب تسامحا في العالم هم المغاربة...
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23
8 - بوتقموت الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:20
لدي حل لهذه الفئة هو ان تعطى لهم ارض في مكان ما لبناى دولتهم. وغلق الحدود معهم و تهجير جميع المثليين الى هناك.وهكذا سيتمتعون فيما بينهم و يبنوا وطنهم.ويتركوننا بسلام .
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13
9 - بنكبور الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:22
انه تقرير مشرف للمغرب
اذا كان المثليون مراض نداويوهوم و بكل فرح و نتعاونوا معاهم حتى يتداواو
و اذا كانوا يتمادون في مثليتهم و يريد اعداء الامة النيل من اخلاق امتنا فانا لهم لبالمرصاد
و تحية للمغاربةالغيورين على اخلاق بلدنا الحبيب
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24
10 - عبد المجيد الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:23
لا نريد مرتبة متقدمة في التسامح مع المثليين، بل نريد تقدما في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية. فإن المثلية ما هي إلا اضطراب فطري خارج عن طبيعة الإنسان وقوانين التكاثر بين المخلوقات، تصدرها لنا دول قد تخلت عن فطرتها وأباحت كل شيء حتى جعلت الإنسان كالحيوان في جانب الأخلاق والقيم
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17
11 - ملاحظ الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:24
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباءث .هذا من علامات الساعة
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17
12 - A AMSTERDAM الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:27
والله ثم والله عندما ارى او اقابل هذه الفئة من البشر في الشارع او العمل او الناقلات احس بالاشمئزاز والغثيان وفي نفس الوقت الشفقة,هنا بلاد الحريات ومع ذلك غير مرغوب فيهم من طرف اناس عاديين ومع ذلك يتعاملون معهم بكل احترام مع الشفقة.
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-4
13 - bouchra zago الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:28
تقرير نعتز به. شكرا لكم على هذا التصنيف
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20
14 - Tct الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:28
الدول المتخلفة(الدول العربية, روسيا,....) هي المجتمعات التي تقوم باضطهاد الاقليات و ليس المثليين بل ايضا المعاقين و كل من هو مختلف. لكن في الديكتاتوريات لابد من توجيه أدمغة الشعوب نحو عدو و جعل الجنس شيء معقد.
الناس مشغولين بالعلم و الرياضيات و نحن مزلنا نجعل من الجنس مسألة امن قومي: ان لم تلتزم بقواعد معينة في الجنس فأنت تهدد المجتمع.
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-8
15 - مثلي الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:29
المثلية التي تنادي بها جمعيات حقوق الانسان,التي تتمظهر في رفع الرايات و الخروج للعلن و حق الزواج وغر ذلك,ليست الا انحرافات سلوكية و امراض نفسية,والعمل على فرض شيء لا ضد قيم المجتمع و تنشاته باي صفة,من يريد ان يمارس انحرافاته فليذهب الى حيث يسمح له بذلك.
انا كشخص ذو ميول مثلية من الطفولة,ارى انه من الواجب على الانسان ان يحافظ على قيم المجتمع,وان يمارس مايحلو له في ستر,والا فسنتحول الى مجتمع الفوضى.
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-6
16 - Ahmed الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:33
الحمد لله رتبة مشرفة و نتمنى اجلا ان نكون خارج السباق
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15
17 - Morssi الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:34
مثليين هوم مرضا يجب معالجثم لا قتلهم
في ثقافت ااعرب و اامسلم القتل و التعذيب
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-9
18 - محارب سابق الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:36
لا تسامح مع هذا النوع من أشباه الرجال. القانون الجنائي المغربي يعاقب على هذا السلوك المنحرف. يجب التسديد أكثر. و من أراد غير هذا فاليغادر البلاد إلى مكان التسامح و التزاوج و.... و....
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6
19 - مغربي حر الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:36
لأول مرة عجباتني رتبة ديال المغرب.
المغرب بلد رجال ويبقى بلد الرجال .لا نريد مثليين بيننا.
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8
20 - المهدي الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:39
انهم بفعلهم هدا يشبهون قوم سيدنا لوط ونعلم جميعا كيف كانت نهايتهم ...فهؤلاء المثلبين يجب إرشادهم والآخد بيدهم لأنهم تعرضوا لأسباب جعلت منه متلبين فيجب معالجة الأسباب والمسببات اولا ...فمن اتعظ منهم فمرحبا به ومن لا يريد فلا يجب عليه الجهر بالسيىة حتى لا ينشر الفاحشة.
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1
21 - hanane 52 الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:41
أنا كنصح هاد المثليين يمشيو يقراو و يتمعنو مزيان فالقصة ديال قوم لوط و كيفاش تلات بيهم..و شكرا
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2
22 - الميلودي الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:44
الحمد لله البلاد بقي فيها الرجال...
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4
23 - غنوصي الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:45
الشواذ يتمسْكنون ويحاولون إظهار أن لهم أخلاق عالية ، في حين لو تركت طفل صغير مع شاذ لانتهك عرضه ولحوله الى دمية للممارسات الشاذة ، لا تترك طفلك في مكان في الشواذ والسحاقيات فهم ذئاب مريضون بالجنس .
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2
24 - ابو ياسر الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:47
الحمد لله على نعمة الاسلام والعقل الذي وهبنا الله إياه حتى نفرق بين الحلال والحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(يا معشر المهاجرين، خمسٌ إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قطُّ حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم يُنقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًّا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم) رواه ابن ماجه في سننه.
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5
25 - امة الله الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:51
عادي النتيحة عادية المغرب بلد مسلم وليس للوطيون او المثليون مكان بيننا
انتهى الكلام
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1
26 - الطنجاوي الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:52
المغرب يتذيل معظم التصنيفات الدولية ماذا يضرنا في تصنيف أهل لوط.
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1
27 - Abdo الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:56
الإنسان بالنسبة للعلم حيوان ناطق ملي الحيوانات الغير ناطقة تمارس المثلية جيب طلبو منا نديرو بحالهم واش ما تعظو بقوم لوط ان الله يمهل ولا يهمل
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1
28 - هشام الأربعاء 13 مارس 2019 - 18:56
لو كان أجدادنا مثليين لما كنا اليوم، لما كان مثليون اليوم يخروجون في الشوارع. المثلية تهديد للبشرية و النسل، أنا شخصيا ليس لدي أي شيء ضد المثليين، هم أشخاص خلقهم الله مثلنا، انا أعتبرهم مرضى نفسانيين فقط، غرائزهم مختلة.
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