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كُتّاب وآراء
تقرير دولي يصنف المغرب ضمن الدول الأقل تسامحا مع المثليين
حلّ المغرب في المرتبة الـ159 عالميا على مستوى التسامح مع مثليي الجنس، بنتيجة -8، رفقة كل من السنغال وموريتانيا وروسيا وهايتي وجامايكا وجزف المالديف، ليفقد بذلك مرتبتين بعد أن كان يتموقع خلال السنة الماضية في المرتبة الـ157، بناء على مجموعة من التراجعات المبنية على وجود قوانين تمنع المثلية، وعداء المواطنين لها، فضلا عن اضطهاد المتحولين جنسيا.
التقرير، الذي أعده دليل سبارتاكوس الدولي للمثليين، يعمد إلى تصنيف الدول حسب مدى "صداقتها للمثليين"، ووضع تونس في مقدمة دول شمال إفريقيا المتسامحة، حيث صنفت في الرتبة الـ122، وتلتها مصر في المركز الـ174، واحتلت ليبيا المرتبة الـ190، فيما لم يأتِ ذكر الجزائر داخل التقرير.
ويعتمد المصدر، من أجل التصنيف، عديدا من المعايير؛ منها مدى التزام البلد بقوانين مكافحة التمييز، ومراعاة حقوق المتحولين جنسيا، والحق في التبني، والعداء للمثلية في صفوف المواطنين، فضلا عن تجريم المثلية من عدمها، وهو ما بوأ كلا من كندا والسويد والبرتغال المرتبة الأولى في التصنيف، وتليها بلجيكا والدانمارك وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا، في مراتب متفاوتة.
إلى ذلك، حلت دولة الشيشان في المرتبة الأخيرة، إلى جوار كل من المملكة العربية السعودية والصومال وإيران، التي جاءت في المرتبة قبل الأخيرة؛ فيما بقيت مختلف الدول العربية والإفريقية الأخرى تتراوح بين المراتب الأخيرة في سبورة الترتيب، الذي أقر بحصول تقدم في هذا الباب بدول تيرينيداد وتوباغو وأنغولا حيث تم اعتماد المثلية داخل القوانين المحلية، كما اعترفت كل من النمسا ومالطا بزواج المثليين رسميا.
ووضعت سوريا وتركيا في الصف الـ110، والسودان في المرتبة الـ179، إلى جانب الكويت، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ190 رفقة اليمن، والعراق وموريتانيا المرتبة الـ157.
ويروم التقرير، الذي يصدر كل سنة، إطلاع المثليين والمثليات على الوضعية التي سيجدون أنفسهم فيها في حالة الوجود في مختلف بلدان العالم، حيث يحدد طبيعة التوجهات الجنسية المنتشرة في 197 بلدا، ويحذر من عدم تسامح بعضها بشكل مطلق مع سلوك مثليي الجنس داخلها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
و قد وضحت الدراسات أن أكتر الناس كرها و حقد على المثليين هم بداخلهم مثليين لا يتقبلون أنفسهم ، كيفما يقول المثل لي فيه لفز كي قفز ، و لي عندو شي مشكيل مع هاد شي را الديفو خارج من la maison (أو ما تسمونه الخالق)
اذا كان المثليون مراض نداويوهوم و بكل فرح و نتعاونوا معاهم حتى يتداواو
و اذا كانوا يتمادون في مثليتهم و يريد اعداء الامة النيل من اخلاق امتنا فانا لهم لبالمرصاد
و تحية للمغاربةالغيورين على اخلاق بلدنا الحبيب
الناس مشغولين بالعلم و الرياضيات و نحن مزلنا نجعل من الجنس مسألة امن قومي: ان لم تلتزم بقواعد معينة في الجنس فأنت تهدد المجتمع.
انا كشخص ذو ميول مثلية من الطفولة,ارى انه من الواجب على الانسان ان يحافظ على قيم المجتمع,وان يمارس مايحلو له في ستر,والا فسنتحول الى مجتمع الفوضى.
في ثقافت ااعرب و اامسلم القتل و التعذيب
المغرب بلد رجال ويبقى بلد الرجال .لا نريد مثليين بيننا.
(يا معشر المهاجرين، خمسٌ إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قطُّ حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم يُنقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًّا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم) رواه ابن ماجه في سننه.
انتهى الكلام