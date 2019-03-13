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الرئيسية | مجتمع | "التعاقد" ولغات التدريس يُؤجلان الحسم في القانون الإطار للتعليم

"التعاقد" ولغات التدريس يُؤجلان الحسم في القانون الإطار للتعليم

"التعاقد" ولغات التدريس يُؤجلان الحسم في القانون الإطار للتعليم
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 13 مارس 2019 - 17:00

على الرغم من اتفاق قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية على عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة، ضمنها مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، فإن اللجنة التقنية المشكلة من جميع الفرق البرلمانية فشلت في توحيد الرؤى حول التعديلات المطروحة على النص المثير للجدل، وبذلك يكون الحسم في هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وعلمت جريدة هسبريس من مصادر برلمانية حضرت الاجتماع أن اللجنة التقنية، التي كلفها البرلمان للبحث عن صيغ توافقية بخصوص القانون الإطار للتعليم، أرجأت الحسم في 15 مادة من القانون الإطار الذي يضم 60 مادة.

وأوضحت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن اللجنة قررت إعطاء فرصة جديدة لكي يناقش كل فريق برلماني مع حزبه هذه النقاط التي تم تأجيل الحسم فيها؛ ومن ضمنها المادة الـ38 المتعلقة بتنويع طرق التوظيف والتشغيل لولوج مختلف الفئات المعنية، بما فيها آلية التعاقد.

وذهبت الفرق البرلمانية في السيناريو الحكومي نفسه، الذي يقترح حذف مصطلح "التعاقد" من مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات، مع الحفاظ على التوظيف الجهوي ضمن أطر الأكاديميات؛ وهو الأمر الذي أثار تباينا في وجهات نظر البرلمانيين، ليتقرر تأجيل هذه النقطة التي يرفضها الأساتذة المتعاقدون والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وحول الخلافات الجوهرية المتعلقة بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، يرتقب أن يعقد رؤساء الفرق البرلمانية اجتماعاً بداية الأسبوع المقبل للوصول إلى توافقات حول المواد المتعلقة بالتناوب اللغوي؛ لكن مصادر برلمانية استبعدت أن تتم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في الدورة البرلمانية الاستثنائية، خصوصا في ظل تشبث كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بعدم تدريس المواد العلمية باللغات.

في الصدد ذاته، كشف عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، أن فريقه سيتخذ قرارا سياسيا كبيرا إذا تم تعديل مواد القانون المتعلقة بتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، إلى درجة الانسحاب من جلسات البرلمان لحظة التصويت على مشروع القانون.

واستغرب وهبي، في حوار مع هسبريس، تأجيل أحزاب الأغلبية لخلافاتها حول المشروع ذاته إلى ما بعد المصادقة عليه من قبل الملك محمد السادس في مجلس وزاري، معتبرا أن حزب العدالة والتنمية تعامل مع الموضوع بازدواجية المواقف من خلال موافقة العثماني على قرارات الملك ورفض برلمانييه تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Noureddine الأربعاء 13 مارس 2019 - 17:03
صراحة هذا نوع من ابتزاز على الدولة على إدماجهم في الوظيفة العمومية وبالرغم أن مطالبهم الخبزية أصبحت واضحة للعيان عاين باين مازلوا مسرين لادعاءتهم الكاذبة أنهم يدافعون على المدرسة العمومية أما الحقيقة المرة هي تحسين وضعيتهم فقط بالمقابل هو الغياب والإضرابات وهادشي كان مند القدم عمرهم ما فكروا في المدرسة العمومية همهم الأكبر هو السلالم والأجرة وبقع الأراضي لا غير
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-1
2 - مواطن الأربعاء 13 مارس 2019 - 17:13
بعد التنازل الحكومي اتجه الكل نحو التصعيد. عقلية الحگارة . على الدولة ان تكون اكثر حزما وكما يقال : اذاانت اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمردا
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-4
3 - kharkhoud الأربعاء 13 مارس 2019 - 17:15
لماذا هذه المكانة للفرنسية وليس للإنجليزية ؟علما أن هذه الأخيرة أكثر انتشارا في العالم وأقرب الطرق لإستيراد المعرفة والعلوم.علينا أن نحل عقدة فرنسا في مخيالنا الثقافي ولا شعورنا التاريخي. علينا أن ندرس العربية لأنها هوية وتاريخ ودين والإنجليزية لأنها لغة علم واقتصاد وأدب يتقنها أكثر من نصف العالم.
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0
4 - Anass amc الأربعاء 13 مارس 2019 - 17:15
واش زعما دابا ݣاع لي دارو مجهودهم قدورة الاولى مشا.
بصراحة انا ماموافقش على هادشي
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0
5 - ملاحظ الأربعاء 13 مارس 2019 - 17:16
اذاكان تدريس المواد العلمية باللغات الاجنبية سهل وتدريسها باللغة الوطنية صعب فان العبث افضل من المنطق
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2
6 - أستاذ فرض عليه التعاقد الأربعاء 13 مارس 2019 - 17:20
موضوع التوظيف بالتعاقد هي النقطة الحاسمة التي ستحدد مسار التعليم بالمغرب
بانو ليهم غير الأساتذة ، الحاصول : الموت ولا المذلة
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-1
7 - سعيد غالي الأربعاء 13 مارس 2019 - 17:23
يريدون تدريس المواد العلمية بالفرنسية اليوم من اجل ان يقدر اطفال اليوم على متابعة الدروس بالفرنسية حين يصلون 18 او 20 سنة اي بعد 20 سنة و هذا يشبه الإجرام. علاش؟ لانه بعد 20 عاما الانجليزية تنتشر اكثر و الفرنسية تتقلص بل اليوم في فرنسا ذاتها يلجؤون الى الانجليزية ليس فقط في الجامعة و البحث بل في الحياة اليومية العامة من سياحة و نقل و ابناك الخ...لم لا نفرض الانجليزية فورا كنا يفعلون هم و كنا فعلت كثير من دول افريقيا. علاش؟ المانع؟ قالوا ليس عندنا مدرسين بالانجليزية..طيب هل من يدرس بكليات المغرب نصراني فرنسوي مقفول زعر و جلده ابيص و عيونه زورق..واش ما شي عربي؟ مغربي؟ لحماق؟ اتذكر في ال 70 كان يدرسنا الفرنسية مغربي اسمه العزوزي في ثانوية 3 مارس البيضاء ..كان من احسن الاساتذة لانه كان يدرسنا الفرنسية بالعربية و يشرح القواعد بالدارجة تماما مثلما يفعل الفرنسيون حين يدرسون الانجليزية او الاسبانية اي يدرسونها بلغتهم الفرنسية و لهذا يفهم الثلاميذ بسرعة عكس ما يقع بالمغرب و هذه فضيحة بيداغوحية كبرى هدفها ليس التعلم بل الاستلاب..
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