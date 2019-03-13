بنعبد القادر: المغرب رائد في الحكومة المنفتحة والحكامة العمومية

هسبريس من الرباط (صور: يوسف صدور)

قال محمد بن عبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن قانون حق الحصول على المعلومة الذي دخل حيز التنفيذ أمس 12 مارس الجاري، يعد نقلة نوعية في مجال الحكامة العمومية وشفافية الإدارة.

وأضاف المسؤول الحكومي، في تصريح لهسبريس على هامش أشغال اليوم الدراسي حول البرنامج الوطني للحكومة المنفتحة 2018/2020، أن "الإدارة مطالبة بتنفيذ مقتضيات هذا القانون والحرص على تنزيله بشكل يضمن للمواطنين حقوقهم في الحصول على المعلومة".

وحول اليوم الدراسي، أشار المتحدث إلى أن "تنظيم هذا الحدث بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، جاء بهدف تجميع الرؤى والخلاصات مع الدول المدعوة، ومنها الدول الإفريقية، ودول أوربية، كإسبانيا وإيطالي، ودول من الشرق الأوسط، مثل لبنان".

وشدد على أن "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعتبر المغرب من بين الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال، وأكثر الدول تعبيرا عن إرادتها في المضي قدما في تكريس الحكامة العمومية".

ونوه وزير الوظيفة العمومية بالمجهودات الجبارة التي يبذلها المجتمع المدني داخل لجنة القيادة الخاصة بالحكامة العمومية، الذي تم إشراكه في بلورة التصورات المتعلق بالحكومة المنفتحة، وهو الأمر الذي ينسجم مع توجهات المملكة في مسار تعزيز شفافية الإدارة العمومية كأحد ركائز الحكامة الجيدة التي كرسها الدستور.

من جهته، اعتبر أحمد العمامري، الكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية، أن الورشات التي يتباحث فيها الوزراء والمسؤولون المشاركون في اليوم الدراسي المذكور هي "ورشات علمية صرفة تروم التفكير في إرساء آليات واضحة لتنفيذ البرنامج الوطني حول الحكامة العمومية وتبادل التجارب والخبرات مع الدول المتدخلة".

وأضاف المتحدث ذاته أن "الحق في الحصول على المعلومة شرط أساسي لتحقيق النزاهة والشفافية في المرفق العام، أو ما يمكن التعبير عنه بالحكومة المنفتحة، أي الحكومة التي تكون مؤسساتها الإدارية والرسمية منفتحة على الرأي العام".