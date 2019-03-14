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الرئيسية | مجتمع | القوة العمومية تفض اعتصام المكفوفين بـ"وزارة التنمية الاجتماعية"

القوة العمومية تفض اعتصام المكفوفين بـ"وزارة التنمية الاجتماعية"

القوة العمومية تفض اعتصام المكفوفين بـ"وزارة التنمية الاجتماعية"
هسبريس ـ أمال كنين
الخميس 14 مارس 2019 - 12:00

تدخل الأمن، ليلة اليوم الخميس، لفض اعتصام المكفوفين العاطلين عن العمل أمام مبنى ملحقة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالرباط؛ وهو التدخل الذي وصفته هذه الفئة بـ"القمعي"، في المقابل طالب نقابيون بضرورة فتح حوار مع هؤلاء العاطلين لوضع حل نهائي لمشكلهم.

رفع المكفوفون المعطلون، خلال محاولة فض اعتصامهم، شعارات تندد بـ"القمع" الذي قالوا إنهم قد تعرضوا له، ومنتقدين ما يعتبرونه "سياسة الآذان الصماء"، معتبرين أن "القمع الذي يتعرضون له لن يرهبهم ولن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم".

وفي هذا الإطار قال زهير البصري، عضو التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، إن "الأجهزة القمعية هي الموجودة، تدخلت تدخلا عنيفا وأزاحتنا من أمام الملحقة في حين لا يزال إخواننا صامدين فوق سطح ملحقة الوزارة"، وفق تعبيره.

ويتابع البصري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: "نناشد الملك لإنقاذ هذه الفئة من الضياع ومن الشتات؛ فقد تعبنا كثيرا"، مضيفا: "نعيش عدة إكراهات وتعبنا كثيرا، ونتمنى من الضمائر الحية أن تساندنا".

وفي الإطار نفسه، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل حكومة سعد الدين العثماني إلى الإسراع بفتح حوار مع التنسيقية نفسها، محملة السلطة التنفيذية مسؤولية ما وصلت إليه هذه الفئة الاجتماعية من تهديد بتنفيذ انتحار جماعي.

وناشدت المنظمة، ضمن بيان لها، الحكومة من أجل معالجة جدية ومنصفة لملف المكفوفين المعطلين الاجتماعي واصفة مطالبهم بـ"المشروعة"، ومؤكدة أنها وراء تهديدهم بـ"الانتحار الجماعي".

وانتقد التنظيم النقابي عينه ما أسماه "سياسة الإقصاء المجحف والإهمال المستمر لملفهم الاجتماعي من قبل حكومته، بتجاهل إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وضمان حقهم المشروع في العمل".

جدير بالذكر أن 11 شخصا ينتمون إلى التنسيقية الوطنية للمكفوفين حاملي الشهادات، عدد منهم من ضعاف البصر، اقتحموا يوم الثلاثاء الماضيمقر ملحقة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية الكائن بشارع الأبطال في حي أكدال بالرباط، مطالبين بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.

واعتبرت الوزارة، في بيان سابق لها، أن "اقتحام مقرها بهذه الطريقة سلوكا غير مبرر، خصوصا أن بابها ظل مفتوحا في وجه جميع مجموعات الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل التواصل والحوار، كان آخرها الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع ممثلي التنسيقية الوطنية للمكفوفين حاملي الشهادات نفسها يوم 19 فبراير المنصرم، تم خلاله اطلاعهم على جميع المستجدات والإجراءات المتعلقة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في ولوج الوظيفة العمومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - منير الخميس 14 مارس 2019 - 12:12
معطلو محضر 20 يوليوز بالأمس كانوا في الرباط يطالبون بإنصافهم ورفع الظلم عنهم واليوم المكفوفون يطالبون بتشغيلهم والمتعاقدون يطالبون بإدماجهم . أما الحكومة ففي ذمة الله ، لا خير في حكومة تتنكر لالتزام الدولة وتضرب بمصداقية وثائقها عرض الحائط كما هو الحال بالنسبة لمحضر 20 يوليوز ، لا خير في حكومة لا تصغي للمطالب المشروعة للمتعاقدجين والمكفوفين ، الحل هو حل هذه الحكومة العدمية التي لم يجن منها المغاربة غير الفاقة والمعاناة
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14
2 - الركيبي الخميس 14 مارس 2019 - 12:25
الحقاوي لا تمتلك المفتاح السحري المكفوفين وعلى الحكومة ان تخصهم بقانون مكفولي الامة
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6
3 - mounir الخميس 14 مارس 2019 - 12:27
مازال الشعب المغربي لم يعرف الطرق الاحتجاجية الحضارية السلمية لنيل مطالبهم المشروعة , وهل الاحتجاج هو اقتحام وكسر الابواب والنوافذ وصعود الى السطوح من اجل الانتحار, فان كنتم فعلا تريدون انتحارا جماعيا فاذهبو الى البحروافعلو ما تريدون , وحتى لو انتحر جميع المكفوفين فماذا بعد لا شيئ كما العادة, احتجو بطرق سلمية وحضارية بتقديم الورود لشرطة ربما تحل مشاكلكم,
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7
4 - عبد الله الخميس 14 مارس 2019 - 12:28
الخوف من الاقتطاع جاب لنا الذل
بعد التراجع عن التعاقد نبدأ معركة إسقاط التقاعد.
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8
5 - غادايز&&&&&&& الخميس 14 مارس 2019 - 12:45
اسأل نفسي وأقول :
لست اعمى وللاح الحمد لكنني لم ارى ولَم اعرف اين هي مباني هذه الوزارة ؟ فكيف استطاع هاؤلاء العميان ان يصلوا اليها والصعود الى سطحها ؟
أليس الامر مدبرمن بعض الناظرين؟ فؤولئك من يريدون ان يستعملونهم فقط لاستغلالهم وهذا من يجب محاسبته فانه سبق استغلالهم ربما في التسول او أشياء لا يعلمها الا الله
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-6
6 - المقاطع بوربعين الخميس 14 مارس 2019 - 12:49
حتى المكفوفون لم يسلموا من قمع وقهرة وتهميش وإقصاءمن لدن هذه
المحكومة والإدارة والعسكرة.
ألايوجدعندالنظام حل وإعطاء الحقوق
لذوي الحاجة الخاصة فقط البلد الوحيد
الذي يواجه مطالب الناس بالزرواطة
والسجن والتعذيب والاعتقالات التعسفية
هوالمغرب
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5
7 - احمد الخميس 14 مارس 2019 - 12:51
هذه الحكومة لا منطق لها سوى العصا لمن عصا. هؤلاء الشباب المعطلين والمكفوفين لهم حق في هذا الوطن الذي يجب ان يرعاهم ويحفظ كرامتهم بتشغيلهم. انا اتسائل لماذا لا تعطى لهؤلاء الشباب مأذونيات سيارة الاجرة والحافلات التي توزع لكل من هب ودب من راقصات واصحاب سلطة ولاعبين الخ. هذه الوزارة تلتهم ميزانيات ضخمة دون نتيجة تذكر ،فالاجدر ان يتم التشطيب عليها .
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5
8 - Marroki الخميس 14 مارس 2019 - 12:58
وشكون الي كواد هاد المكفوفين حتي لصطح الوزارة وشراجمها؟ مع الأسف مأساة هاد المعطوبين تستغل من لدن بعض المجرمين الي معندهوم لا رحمة ولا شفقة.
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5
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