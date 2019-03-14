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الرئيسية | مجتمع | أمريكا تنتقدُ "تضييق المغرب" على حرية الأشخاص وحرمة المنازل

أمريكا تنتقدُ "تضييق المغرب" على حرية الأشخاص وحرمة المنازل

أمريكا تنتقدُ "تضييق المغرب" على حرية الأشخاص وحرمة المنازل
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 14 مارس 2019 - 20:00

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان يشمل نحو 200 دولة، من بينها المملكة المغربية؛ لكن واشنطن أعلنت أنها ستواصل تعاملها مع الدول الأخرى، بصرف النظر عن سجلها في مجال حقوق الإنسان وانطلاقا من أولوية حماية مصالح الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي، إن حالة حقوق الإنسان في المغرب "شملت مزاعم بالتعذيب من قبل بعض الأفراد، على الرغم من أن الحكومة أدانت هذه الممارسات، وبذلت جهودا كبيرة للتحقيق في التقارير التي تصدرها المنظمات غير الحكومية قصد معالجتها".

وأشار تقرير واشنطن إلى أن "أمثلة متابعة أو مقاضاة المسؤولين المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان تظل قليلة في المغرب، سواء في أجهزة الأمن أو في أي مواقع حكومية أخرى؛ وهو ما يسهم في انتشار حالات الإفلات من العقاب".

وعلى الرغم من أن القوانين المغربية والدستور يمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فقد استدل تقرير الخارجية الأمريكية بتصريحات صادرة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والتي اعترف فيها بوقوع حالات التعذيب في البلاد دون موافقة الحكومة عليها.

وذكر المصدر ذاته إلى أن المغرب لا يعترف بوجود سجناء بناء على مواقفهم السياسية، بناء على معطيات صادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول سجن أشخاص بسبب مواقفهم السياسية أو معتقداتهم الدينية تحت غطاء التهم الجنائية.

واتهمت الخارجية الأمريكية المغرب بالتدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصية الأفراد والبيوت والمراسلات، وجاء في التقرير أنه "على الرغم من إقرار الدستور المغربي بأن منزل الفرد مصون وأنه لا يجوز إجراء أي بحث إلا بموجب أمر تفتيش، فقد دخلت السلطات في بعض الأحيان إلى المنازل دون إذن قضائي، أو تتم مراقبتها دون إجراءات قانونية، أو مراقبة التنقل الشخصي والاتصالات الشخصية، بما في ذلك البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو غيرها من الاتصالات الرقمية".

وينص الفصل الـ24 من دستور المملكة أنه "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون".

وتعليقا على التقرير السنوي، قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده ستتعامل مع الدول الأخرى بصرف النظر عن سجلها في مجال حقوق الإنسان وانطلاقا من أولوية حماية مصالح الولايات المتحدة.

وقال بومبيو، في مقدمة للتقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حالة قضية حقوق الإنسان في دول العالم، إن "سياسة هذه الإدارة تتمثل في التعامل مع حكومات الدول الأخرى، بصرف النظر عن سجلها في حال خدم الأمر مصالح الولايات المتحدة".

وتابع أن الولايات المتحدة تعتبر أن احترام حقوق الإنسان من قبل حكومات الدول الأخرى يؤدي بشكل عام إلى مراعاة أفضل للمصالح الأمريكية، مضيفا أن "هدف أمريكا يكمن في معرفة التحديات التي تواجهها حقوق الإنسان واستخدام نفوذنا وقوتنا من أجل نقل كل دولة إلى تطبيق ممارسات أفضل وأكثر مناسبة في هذا المجال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Ghomari الخميس 14 مارس 2019 - 20:14
And what about human rights in the US where Latin American mothers are separated from their children? As was the case with Hitler's Germany
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2 - خالد الخراز الخميس 14 مارس 2019 - 20:22
امريكا تلبس جلباب الناصح الواعظ وتقدم دروسا في الحقوق والمساوات بالاحرى تحشر انفها في كل صغيرة وكبيرة. ما شأنها في السياسات الداخلية للبلدان العربية خاصة ....الله المستعان
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3 - الحلواني الخميس 14 مارس 2019 - 20:23
أما عن انتهاك حرمة المنازل من اجل التفتيش فحدث ولا حرج فكم من امرأة تم الاغماء عليها لحظة مهاجمة الشرطة لمنزلها وكم من حامل تم اسقاط جنينها بهذه الانتهاكات وسرقات في الخفاء للاشياء الثمينة واذا طالب صاحب المنزل من الشرطة باذن التفتيش يكون مصيره الصفع والركل واتهامه بعرقلة عمل الشرطة
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4 - المهدي الخميس 14 مارس 2019 - 20:23
ما عرفنا هد الأمريكان واش معا الدين أو ضد الدين ....هل هي مع تقدم الشعوب الإسلامية ام ضد تقدمها ....ما نعرفه أن النصارى واليهود لا يريدون لهذه الأمة خيرا ...هدا ما جاء في القرآن وصدق الله وصدق رسول الله
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5 - مواطن2 الخميس 14 مارس 2019 - 20:24
بغض النظر عن جميع المظاهر السلبية التي يعرفها المغرب...هناك حقيقة لا بد من الاعتراف بها.كيف يعقل ان تتم لقاءات بشكل جماعي لفئات معينة في بعض المنازل " ليلا " بدعوى العبادة والتعبد..علما بان المساجد منتشرة في كل درب او بادية او حي..والمساجد في المغرب المعدة لعبادة الله تعد بعشرات الآلاف. ولما تستفسر الدولة عن تلك الظاهرة يقال " الدولة تتعسف على عباد الله " شخصيا لا انتمي لاية جهة ولم اتعرض لاية مساءلة طيلة 75 سنة.وكل من يشتكي من تعرضه لتعسف لابد ان يكون غيربريء. وتلك قاعدة عامة " ما تدخل يدك فغار...مايعضك حنش " ومن اراد السياسة فالميدان واسع وعليه ان يعمل جهرا وفي واضحة النهار. خاصة وانها اصبحت " حرفة " وتجارة مربحة.
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6 - عبدالله الخميس 14 مارس 2019 - 20:25
عرفتو اشنو بغات امريكا!!!!
امريكا تخدم الفتن والارهاب من تحت الدف وتدافع عن خدماءها اللذين ينشرون الارهاب والفتن .
هي تسنط على الناس وتتجسس على الدول او انتما لا لانها هي الدولة العظمى او ديرو لي قالت هي .
، كون ما كانش المخزن يقض او عائق او فايق كون شحال من واحد تفركع في المغرب. العدل والاحسان حزب ارهابي مدعم من ايادي خفية او الله يعطي الصحة للمخزن لي فاق قبل فوات الاوان.
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7 - حيران الخميس 14 مارس 2019 - 20:29
سؤال محيرني ... حقوق الانسان في أمريكا.... شكون اللي كايصدر فحقها التقارير؟
واش زعما هاد أمريكا وصية على العالم؟
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8 - من السعودية الخميس 14 مارس 2019 - 20:29
وما دخل أمريكا؟ هل هي ملاك نازل من السماء او نبي مرسل. أمريكا كلها اخطاء وعليها تعديل اوضاعها ايضا.
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9 - أبو خليل الخميس 14 مارس 2019 - 20:39
أهذا الذي يظهر في الصورة منزل؟ وإلى من ترمز الآية الكريمة؟
الفاهم يفهم...
الولايات المتحدة الأمريكية آخر من يجوز له الكلام عن الحريات وحقوق الإنسان وعدم التضييق... تخنق من يعترض على مشاريعها ودعمها لإسرائيل وإفلات هذه من العقاب برفع ما يسمى "حق" الفيتو ، وحالة الفلسطينيين غنية عن التعريف وغيرهم كثر، ولماذا محاباة قتلة المرحوم خاشقجي والتستر عن جرائمهم ورفضهم لحقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة خصوصا؟
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10 - مغربي الخميس 14 مارس 2019 - 20:39
ماشي مخابئ
والمساجد تخضع للوزارة الوصية ماشي رباعة ديال الخارجين على القانون
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11 - المعلم الخميس 14 مارس 2019 - 20:41
الدولة التي تفرق الاطفال الصغار عن اباءهم وتضعهم في المعتقلات والحجز بداعي مخالفة قوانين الهجرة ليس لها الحق الكلام عن حقوق الانسان.لكن اليوم القوة هي التي تتكلم وامركا دولة دولة طاغية وخارقة لحقوق الانسان ولم توقع على اتفاقية المحكمة الجناءية الدولية ؛المغرب فيه كل ماتريد من خرق الحقوق وتطبيق القانون كل حسب منزلته في المجتمع ولدى اصحاب الحل والعقد ؛وان كنت مغضوبا عليك فانتظر كل القوانين.
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12 - بالقعيدة الخميس 14 مارس 2019 - 20:41
المغرب مشى بعيد بخاف جهة كوريا الشمالية و اش جا ما يرجعو .لا نقابات قادرة تدير بوجه العمال لا أحزاب تتحشم على وجهها قدام الشعب .و بقات هكا شدى طريق الدكتاتوريات مع الأسف
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13 - mou الخميس 14 مارس 2019 - 20:42
لا يزال المغرب بعيييييدا جدا عن شيء يسمى بحقوق الإنسان و حرية التعبير .وهو يعطي صورة مشوهة للعالم ككل ،كل من يعارض في هذه البلاد فهو متبوع ومهدد ،والشعب عياااا بهاد الحكرة ،كولشي بغا يخوي هاد البلاد ويخليها ليكم .
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14 - Hamido الخميس 14 مارس 2019 - 20:45
حبيبتي أمريكا شكرا رغم التحفظ على كلمة (المصالح الأمريكية. على كل حال اول الغيث قطرة كما يقال. المهم أرشيف المخزن المغربي أمانة في عنق usa خصوصا ان الجارة الشرقية تغلي وقد تنتقل الحمى عندنا؛انداك سيفرح المغاربة بنصر قريب.
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15 - mosi. الخميس 14 مارس 2019 - 20:47
واتهمت الخارجية الأمريكية المغرب بالتدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصية الأفراد والبيوت والمراسلات، وجاء في التقرير أنه "على الرغم من إقرار الدستور المغربي بأن منزل الفرد مصون وأنه لا يجوز إجراء أي بحث إلا بموجب أمر تفتيش، فقد دخلت السلطات في بعض الأحيان إلى المنازل دون إذن قضائي، أو تتم مراقبتها دون إجراءات قانونية، أو مراقبة التنقل الشخصي والاتصالات الشخصية، بما في ذلك البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو غيرها من الاتصالات الرقمية".

سمعوا ايوااااا من يتكلم على الخصوصية...المخابرات الامريكية تتنصت علينا نحن المغاربة و كل مواطني العالم الاسلامي خصوصا...و يتم قصف اعراس و يتم دك منازلهم على رؤوسهم و قتلهم اطفالا و نساءا و شيوخ و حيوانات...ثم تخرج علين ببلاغ انه قصف عن طريق الخطأ....امريكا آخر من لها الحق للحديث عن احترام الخصوصية و حق الاختلاف...قبل شهور فقط تفجرت فضيحة التجسس على البريد الالكتروني و الاستيلاء على المعلومات الشخصية من الفيسبوك من طرف شركة انجليزية باعت تلك المعلومات الشخصية لأجهزة المخابرات منها الامريكية...
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