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الرئيسية | مجتمع | الأساتذة المتدربون يُصعدون ضد "وزارة أمزازي"

الأساتذة المتدربون يُصعدون ضد "وزارة أمزازي"

الأساتذة المتدربون يُصعدون ضد "وزارة أمزازي"
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 14 مارس 2019 - 15:30

قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب إنّ "جريمة الترسيب الانتقامي لن تسقط بالتقادم، حيث عادت قضية التعليم لتشغل الحيز الأكبر من اهتمامات المغاربة، بسبب الأوضاع الكارثية التي وصلت إليها المنظومة، وقد أفاض كأسها القمع المسلط على رجال التعليم ونسائه، بعد تظاهراته العارمة بمختلف المدن".

وأضافت التنسيقية سالفة الذكر أن "ملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد يوجد على رأس الملفات الحارقة، إمعانا في انتهاك كرامة رجل التعليم وحرمانه من وظيفة آمنة وقارة، والدوس على مكتسبات باقي فئات الشعب، عبر إلغاء المجانية وفتح الباب مشرعا للخوصصة الجشعة".

وأوضحت التنسيقية ذاتها أن "وزارة التربية الوطنية وخلفها الحكومة تطلق كثيرا من الوعود، من أجل إطفاء غليان الشارع وغضبه، والتاريخ يسجل خيانة ملف الأساتذة المتدربين الذي تابعه الإعلام الوطني والدولي، وتضامنت معه الفئات المختلفة للشعب المغربي، حيث تملصت الوزارة والدولة بترسيب 150 أستاذا وأستاذة، انتقاما من نضالات التنسيقية وتضحياتها البطولية".

وشدد المصدر ذاته على أن "الوزارة الوصية خرقت بشكل فاضح ومخزٍ محضر الاتفاق القاضي بتوظيف الفوج كاملا، الذي وقعت عليه كل النقابات التعليمية وفعاليات مدنية عديدة، وممثل الحكومة المغربي ووزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت، عبر حجب أسمائهم من لوائح الناجحين وتهريب محاضر امتحاناتهم الشفوية، وإصرار الوزارة على إخفائها، والتي أكدت لجان الاختبارات والمفتشين الذين كانوا مسؤولين عنها، حصول هؤلاء الأساتذة الذين تم إقصاؤهم على نقاط عالية ومتفوقة، مع حرمان أساتذة العرفان وحاملي الشهادات الطبية والحوامل من المباراة".

"إن ملفنا شاهد على كذب الدولة وخداعها، ونيتها السيئة لسحق كل من يلوذ بالشارع من أجل تحقيق مطالبه، وعلى الرغم من الترسيب والانتقام من القيادات الاحتجاجية لحراك الأساتذة المتدربين، بغية إقبار أي فعل احتجاجي مستقبلي بقطاع التعليم، أجهضت هذه النية بعد خروج الآلاف من الأساتذة المتعاقدين في مظاهرات حاشدة مُنادية بإرجاع الكرامة لأهل التعليم"، تورد التنسيقية.

وتبعا لذلك، أعلن الأساتذة المتدربون عن وقفة احتجاجية، الأحد المقبل، أمام البرلمان، من أجل "مطالبة جميع المتورطين في ملف الترسيب من مسؤولين سابقين وحاليين، ثم الكشف عن المحاضر الرسمية للاختبارات وإنصاف أساتذة العرفان والحوامل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - متابع الخميس 14 مارس 2019 - 15:43
واش بنادم مبقاش تيرضى بالسقوط دوزتي إمتحان منجحتيش وخلي لي قرين حسن منك ينجحو
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-28
2 - لبيب ع وادي زم الخميس 14 مارس 2019 - 15:48
من لا يحترم التزاماته ، لا يصلح ان يؤتمن ، فكيف به ان يكون مربيا ومعلما لأجيال الغد.
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-16
3 - عين العقل الخميس 14 مارس 2019 - 15:50
مصير المحرضين على تخريب تعليمنا المعتقل اصلا
ندعوا الحكومة إلى فسخ العقد مع هؤلاء و فتح المجال لأبناء الشعب للاشتغال
ابناء النقابيين سيفسدون التعليم
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-24
4 - الخوصصة والجهوية الخميس 14 مارس 2019 - 15:57
إنهم يريدون الادماج واجرة من المركز.مستحيل الحل هو خوصصة التعليم مع ضمان المجانية لطبقة الفقيرة.والجهوية الموسعة ويصبح جميع رجال التعليم خاضعين لميزانية أكادمية الجهة.
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-24
5 - عبدوو الخميس 14 مارس 2019 - 15:58
اكثر من خان الوظيفة العامة هم هؤلاء الدين يتظاهرون الان لانهم هم من باعوا القضية حينما وقعوا على تلك الاوراق ... حينها كنا نقول لهم بان المقاطعة التامة هو الحل الوحيد لكن هم من خانوا المقاطعة و وقعوا على تلك الاوراق و الان بعد ان وصلوا الى ما كنا نحذر منه حينها صاروا يتباكون ... هده نتيجة توقيعاتكم و كل شخص يتحمل عواقب افعاله و لا ارى اي اساس قانوني لكم الان لان كل دلك وقعتم عليهم و بكامل وعيكم و ان لم يكن بكامل وعيكم فتلك مصيبة اكبر
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0
6 - Ana الخميس 14 مارس 2019 - 16:11
من حق أطر الاكاديمياات النضال من أجل حقوقهم ولكن لا يجب أن يتحججوا بانهم يناضلون من أجل التلاميذ ومجانية التعليم لان اخر ما يهم هو نفخ اجورهم و ضمان راتبهم
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3
7 - بزاف الخميس 14 مارس 2019 - 16:11
تريدون الإدماج 100/100 والمردودية أين هي.أم ستقولون هناك إكراهات... رجاﻻت التعليم الحقيقيين لم يبق منهم أحد .والحاليين أشباه أشباح ﻻيهتمون إﻻ بمصالحهم الضيقة .مرة أخرى حدثونا عن المردودية . شعب كل يهتم لحاله ومصلحته وبعده الطوفان أﻻ خسئ كل من لم يتقن عمله . والله لو بيدي عليكم سلطة .لبعثت بكم للشارع (تديرو كروسة وتعرفو بحق الوقت) .لأن أجيالنا الصاعدةﻻ يمكن تكون عندها كفاءة مع أقرانكم .العقد شريعة المتعاقدين .يا الباسلين يا الإنتهازيين . راه خاصنا نجيبو البلغاريين والبولونيين يقريو الأجيال ويردو الإعتبار .التعليم فيه غير مصلحتي مصلحتي .باز تقول ماشي مغاربة باز الله يزيد فمصالحكم .ويعطيكم الذل على هاد المردودية اللي وصلتونا ليها . باز باز باز
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0
8 - محمود الادريسي الخميس 14 مارس 2019 - 16:16
"العدل أساس الملك"...وعند ربك تختصمون.
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9 - ولد تنغير مسمرير الخميس 14 مارس 2019 - 16:17
اساتدة متدربون اطباء متدربون التعليم فلمغرب مبقاش بغاو السلم 10 مكتعرفو ولو
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-1
10 - امزازي الخميس 14 مارس 2019 - 16:20
انا استاذ التعليم الابتدائي. والله اقولها عن واقع عشته هذه السنة.بقي المستوى الرابع والسادس فرنسية بدون استاذ وعندما اقترح المدير هذين المستويين على استاذي فوج 2016-17. رايت الدموع في اعينهم.وفضلا الهروب الى فرعية نائية. عل تدريس هذين المستويين بل لم يتردد في قولها صراحة.مستواهم جد ضعيف في الفرنسية والرياضيات.لهذا وجب قبل الحديث عن ترسيم امثال هؤلاء.تصفيتهم حتى لا يبقى الا من يستحق فعلا ان يكون استاذي /ذة. نثق في قدرته على تدريس ابنائنا.
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