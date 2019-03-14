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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تتمسك بالتوظيف الجهوي وتطمئن بشأن حقوق التلاميذ

الحكومة تتمسك بالتوظيف الجهوي وتطمئن بشأن حقوق التلاميذ

الحكومة تتمسك بالتوظيف الجهوي وتطمئن بشأن حقوق التلاميذ
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 14 مارس 2019 - 17:00

بعد تهديد "الأساتذة المتعاقدين" بـ "سنة بيضاء" في حالة عدم إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، جددت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تأكيدها أنها لن تتراجع عن نظام التوظيف الجهوي المتعلق بأطر التعليم بالأكاديميات.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن "الحكومة تحملت مسؤوليتها وقامت بكل الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي الذي أعلنت عنه المتعلق بالتوظيف الجهوي لضمان عدالة مجالية".

الوزير الخلفي أضاف أن "الحكومة ستواصل العمل بهذا التوجه ولن تتراجع عنه"، مشيرا إلى أن "وزارة التربية الوطنية اتخذت جميع الإجراءات لضمان استمرار المرفق العمومي وضمان حقوق التلاميذ من أجل تفادي الهدر في الزمن الدراسي وتأمين حقهم في الدراسة".

وطمأن المسؤول الحكومي الأسر المغربية بعد بروز مؤشرات دخول الموسم الدراسي في "سنة تعليمية بيضاء" بسبب كثرة الاحتجاجات والاضرابات، موردا أنه "لن يكون هناك أي هدر للزمن الدراسي".

وبخصوص استمرار أزمة "الأساتذة المتعاقدين"، أوضح الخلفي أن الحكومة تعبأت في ظرف أقل من أسبوع لإدراج كافة التعديلات المرتبطة بإصلاح النظام الأساسي لأطر لأكاديميات، مشيرا إلى مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة على التعديلات المقترحة.

وكانت المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صادقت، أمس في دورة استثنائية، على "التخلي عن نظام التعاقد"، و"مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد، لكون التعاقد لم يعد معتمدا"، و"السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل"، و"تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية"، و"مراجعة المادة 95 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين".

وجاء ضمن التعديلات المقترحة "تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي"، و"الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها"، و"إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد"، و"ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10)، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - أستاذ فرض عليه التعاقد الخميس 14 مارس 2019 - 17:05
التخلي عن مصطلح التعاقد و ليس نظام التعاقد ، باراكا من الكذوب على عباد الله راه أساتذة معامن كاتعاملو !!!
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56
2 - كرين الخميس 14 مارس 2019 - 17:08
نحن كمواطنين هدا ما كنا ننتضره فمصلحة الوطن أولى في انتضار محاسبة الاستادة المتمردين
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-133
3 - قانون الخميس 14 مارس 2019 - 17:12
وعليه فإننا نطلب من الدولة أن تقوم باقتطاع جميع الأيام أو الأسابيع التي لم تتم فيها مزاولة المهنة طيلة هده الفترة
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-126
4 - هشام الخميس 14 مارس 2019 - 17:13
النقطة التي لم يعالجها هي التقاعد
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52
5 - مول الهندية الخميس 14 مارس 2019 - 17:14
مخطئ من يظن أن قضية التعاقد وفرضها على عموم رجال ونساء التربية هو قرار حكومي عثماني صرف.
ما العثماني او بنكيران او أخنوش او الاشكر او او او الا موظفون سامييون عند القصر. وما المخزن الا خاضغ ذليل امام املاءات صندوق النقد الدولى لكي يضمن استرجاع ملايير الدولارات التي يقدمها للمغرب والتي تصرف على السفريات والخرجات والمنتجعات وووو على
حساب الشعب الفقير اللي خاصو يخلص هاد الكريدي.
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85
6 - سلوى الخميس 14 مارس 2019 - 17:15
وكان هذه الإضرابات التي في البلاد فقط مهرجان والحكومة لا تعنيها مطالب الأساتذة فلمن يشكون ؟
ربما الحل الوحيد هو الحريك
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47
7 - عبد النافع المقدم الخميس 14 مارس 2019 - 17:16
هذا ما نريده كشعب... حكومة قوية ذكية و واثقة من نفسها....لا تستجيبوا لمطالب مراهقين غير مسؤولين
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-144
8 - استاذ الخميس 14 مارس 2019 - 17:16
اذن فانتم لا تنصتون لنبض الشعب
نحن مع التوظيف الجهوي
لكن شريطة شمله لجميع القطاعات
ليس فقط التعليم..الذي يعتبره الجهلة قطاعا غير منتج...لكن الديمقراطيات المعاصرة اكدت عكسكم
فهاهي رواندا التي انهكتها الحرب الاهلية خلال التسعينيات تسلك طريقها الى الامام، لأنها ادركت ان العنصر البشري اغلى ماتملكه المجتمعات المتقدمة..
اهتموا بالمدرس وجعلوا منه قدوة...وهاهي رواندا تحصد مازرعته...فهي الان من الدول النامية ونسب نموها الاقتصادي يتجاوز نسب النمو الاقتصادي المحقق لدينا..يا امة ضحكت من جهلها الامم
تحية عالية للاساتذة جميعا...نحن معكم الى حين اسقاط التعاقد
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69
9 - marocain الخميس 14 مارس 2019 - 17:18
لقد دمرتم هذه الدولة.ما دام قطاع الصحة والتعليم مهمشين راه البلاد غادي تبقى في الهاوية .الله ياخد الحق في الضالمين
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48
10 - متعاقد الخميس 14 مارس 2019 - 17:18
في ظل غياب الحوار الحل الوحيد هو اسقاط الحكومة
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53
11 - جلال الخميس 14 مارس 2019 - 17:18
لمادا اقتصر التوظيف بالعقدة على الأساتذة و المعلمين ولم يشمل باقي القطاعات الحكومية اللهم هدا منكر
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40
12 - محمد علمدار الخميس 14 مارس 2019 - 17:18
ااااالحكومة !!!!!!واش مكتسمعيش ؟؟؟؟؟لا للتعاقد ....راه حتى الاساتذة المرسمين انضمو للاضراب .....غتشوفو سنة سوداء ماشي غي بيضاء.....
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37
13 - خليلوفيتش الخميس 14 مارس 2019 - 17:19
الشيء الذي تخفيه الحكومة الموقرة و ليس لها الجرأة على إخبار الشعب المغربي و هو أنها مجرد آلة للتحكم عن بعد للبنك الدولي فهي ملتزمة مع هذا الأخير بخفض كتلة الأجور و ليس الزيادة. إذن لهذا السبب هي متشبتة بهذا الإجراء.
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38
14 - المستقبل يخيفنا الخميس 14 مارس 2019 - 17:20
لا يوجد مستقبل مع انعدام الشغل وضرب حق التوظيف التعليم بواسطة مكون يفتقر لمؤهلات نفسية انه الهدر بعينه وشحمه
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22
15 - Noureddine الخميس 14 مارس 2019 - 17:20
على الدولة أن تضرب بيد من حديد هؤلاء الانتهازيين لأن الإضرابات عمروا سالا في القطاع التعليم وأخدوا التلاميذ كرهائن لتحقيق مطلبهم الخبزية
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-39
16 - البيبوش الخميس 14 مارس 2019 - 17:21
اف لكم ايتها الكراكيز اعطوا للناس حقوقهم ام ان التعليم العمومي يقصده فقراء الامة ونحن منهم سئمنا وجهوكم يااحزاب الذل والانبطاح
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22
17 - تحياتي الخميس 14 مارس 2019 - 17:22
خوصصة التعليم هي الحل الجدري ودعم الفقراء لتدرس ابناءهم. لانه القطاع الوحيد الذي ينخر جيوب المواطنين من الضرائب في حين اغلبية الابناء يدرسون في الخاص.
ام المعلمين فكلهم انتهازيون ووصوليون .العبرة من :
بنكيران........ كان معلما
يتيم........ كان معلما
الشوباني...... كان معلما
ماء العينين....... كانت معلمة..........
...
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-21
18 - مواطن غاضب الخميس 14 مارس 2019 - 17:22
لا تحلمو بفرض ارادتكم على الدولة والشعب خصوصا مع انعدام الكفاءة والضمير والله العظيم اعطوكم اكتر مما تستحقون ولكنكم لا تحمدون الله ولا تستحيون
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-26
19 - أستاذة فرض عليها التعاقد الخميس 14 مارس 2019 - 17:23
لا بديل عن الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية
المطلب الوحيد و الأوحد هو الادماج وهو مطلب غير قابل للتنازلات و لا المفاوضات
الادماج أو البلوكاج
البلوكاج ينادي
السنة السوداء تنادي
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7
20 - adil الخميس 14 مارس 2019 - 17:23
التعنت-شد الحبل-الجبروت-عدم الليونة مع مطالب الشعب....صفات الأخوان المجرمين في كل الدول الأسلامية
من اول يوم استولى الأخوان على الحكومة و الشعب يعاني من الزيادات و ضيق العيش و حتى الزمن لم يتروه زادوا علينا ساعة اضافية هلكوا بها ابناءنا و نساءنا في الصباح
سؤالي من يحمي هدا الشعب الطيب من من من و بالفعل لا يوجد سوى الله تعالة
صعود الأخوان الى الحكم في المغرب هو انتقام للمغاربة على ما قالوه و ما طالبوا به في 20 فبراير
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10
21 - حسن التادلي الخميس 14 مارس 2019 - 17:24
بدأت الاحتجاجات بالمطالبة بعدم التوقيع على ملحق العقد ... وصرف الرواتب التي ابتزت بها الحكومة المتعاقدين ... اووصل الامر بالحكومة الى اغاء نظام العاقد و لم يرجع المحتجون الى مدارسهم .... بل مازال الخلفي يتحدث هما عن ان الامور تحت السيطرة..... وهو مايذكرنا ب اويحيى الجزائري الذي اساء تقدير الجماهير لما خرجت اول مرة .....
نقول للأساتذة ...استمروا ..... بامكانكم اسقاط حكوممة الباجدة ... ونحن كاولياء و اباء التلاميذ ...نقول : ان سنة بيضاء لا تخيفنا بل ما يخيفنا هي السنوات السوداء التي جثم خلالها الباجدة على صدورنا .....
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7
22 - ماريا الخميس 14 مارس 2019 - 17:25
ما فهمتش واخيرا المتعاقدين ترسموا بلا ما يدوزو أدنى مباراة ؟؟ واصبحوا مثلهم مثل الموظفين. ودابا اش بغاو؟ يعاملوهم احسن من الموظفين اللي دوزو مبارايات ومليوحين فقرن الجبل. اللهم ان هذا منكر اللهم ان هذا منكر...
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-12
23 - badr.madrid الخميس 14 مارس 2019 - 17:28
هذه الحكومة تغرد خارج السرب لل يهمها مصلحة ابناء الشعب فهي متعنتة في قراراتها و تحاول تجاهل ما يقع في بلادنا .بالله عليكم هل فهمتم هذه الكلمات الفضفاضة التي يتكم بها سعادة الوزير.أطلب منكم رحمة بهذا البلد فلا شيء فعلتم خلال فترة حكمكم.
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6
24 - tanger bis الخميس 14 مارس 2019 - 17:31
لو لم يكن نظام التعاقد لما كان لهؤلاء الأفواج منصب أو وظيفة أو عمل . فاليحمدو الله تعالى أن التعاقد منح لهم فرصة العمر لانتشالهم من البطالة المزمنة التي كانت ستنتظرهم طول حياتهم نظرا لعدة اعتبارات أولها أن تكوينهم وتخصصاتهم وكفائتهم لا مكان لها اليوم في سوق الشغل غير التعليم الغير النافع وهو المدرسة العمومية . ثانيا الوضعية الاقتصادية والمالية والديموغرافية للمغرب لا تسمح بتاتا بالتوظيف بالجملة وادماجهم في الوظيفة العمومية بالطريقة المباشرة هي انتكاسة للقانون والعدل والمساوات في تكافؤ الفرص بين المواطنين المغاربة.
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-3
25 - متتبع الخميس 14 مارس 2019 - 17:31
بعد قراءة متأنية لمختلف آراء النقاذ والمحللين يتضح جليا ان ما يدعيه هؤلاء الأساتذة له النصيب الأوفر من الصحة. هذه بداية خوصصة التعليم. نسأل الله اللطف بالطبقة الكادحة التي ستجد نفسها مجبرة على أداء رسوم مقابل تعليم أبنائها. لك الله ياوطني....
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6
26 - Ibtisam الخميس 14 مارس 2019 - 17:33
نطلب من الدولة ان تلزم الاساتذة بالبقاء في المؤسسات ايام العطل البينة لدعم التلاميذ المتأخرين بدل الدروس الاضافية التي يدفعها الاباء،،، كبرها تصغار
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-6
27 - المغربي الحر الخميس 14 مارس 2019 - 17:33
ادا اراد النظام التصعيد ضذ ابناء الشعب..... فليكن.... تريدون بيع قطاع التعليم و الصحة كما قال الكبير تجار الدين في البرلمان بنخرفان..... تريدون خلق التفرقة بين الاسرة التعليمية و تشتيت الموظفين من اجل التحكم في الاحتجاج على جرائمكم في حق الشعب..... ادن بيننا الشارع و سيسقط الفساد...... سيسقط لصوص المال العام الدين ارهقوا كاهل الدولة بالديون.... لن يدفع الشعب المغربي و الموظفين تبعات اخطائكم و لصوصيتكم..... ايها الشعب المقاوم ساندوا ابناءكم الاساتدة للدفاع عن ما تبقى من كرامة الشعب و قدرته الشرائية..... فخوصصة التعليم و الصحة ستجعل منا عبيدا لديهم
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4
28 - الاساتذه الخميس 14 مارس 2019 - 17:34
هذه الاساتذه ضصرو يجب على الدوله ان تعاملهم بحزم يجب ان تطرد كل من لا يفي بالعقد ويجب ان تحيل المرسمين كذلك للتعاقد من اجل تقدم هذا الوطن ندفع لهم من جيوبنا وضرائبنا وندرس اولادنا في الخصوصي لعدم مستواهم كفى من التسيب من الغياب كفى من الخوف من النقابات انها تجمع كل من المستفيدين الذين ياكلون اموال الضرائب بدون وجه حق
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-9
29 - الترسيم الخميس 14 مارس 2019 - 17:35
الترسيم ايها السيد هو من جعلنا في المرتبه ماقبل الاخيره في التعليم التعاقد هو السبيل الوحيد ل محاربه التسيب و الكسل الاساتذه
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-7
30 - خالد الخميس 14 مارس 2019 - 17:35
إتحدوا يا موظفين يا أطر وزارة التعليم فعدوكم واحد الحكومة المحكومة …
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ؛ يشد بعضه بعضا )، (وقوله صلى الله عليه وسلم : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر
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-1
31 - حاميدو الخميس 14 مارس 2019 - 17:35
الحكومة تقول طارت معزة والمتعاقدون يقولون طار فيل....لا المعزة ستطير ولا الفيل سيطير بل ستطير السنة الدراسية على التلاميذ
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7
32 - Tarik الخميس 14 مارس 2019 - 17:36
اليك يامن صدع رؤوسنا بالانسانية تجاه التلاميذ. اعلم جيدا أن كرامتك هي الترسيم و الكسل و الغياب
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3
33 - خالد الخميس 14 مارس 2019 - 17:37
مفهمتش كيفاش الانسان وافق في الاول عن التعاقد وفي التالي يتكلم عن الترسيم . الاخوان تعاقد في الاول ماتوفقش عليه . زيادة على ذالك الترسيم في الميدان التعليمي تيكون عبر امتحان .يعني خوض مباراة في في التوظيف المهني . زيادة عن بعض المعلمين والاساتذة . يزاولون مهنتهم خارج المدرسة . اصبح التعليم تجارة مربحة بدون حسيب ولا رقيب . لا يخضعون للضريبة في حين نجد اشخاص حاملون الاجازة ليس لهم عمل. وبطريعة الحال انا احترم بعض الاساتذة الغيورين على وطنهم .
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1
34 - مواطن الخميس 14 مارس 2019 - 17:38
فلتحيا الحكومة المغربية وليسقط الغوغاء
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-5
35 - يزيد سميه سعيد الخميس 14 مارس 2019 - 17:41
الى صاحب التعليق رقم 4 هشام ::خدمتي ب بقا ليك غير التقاعد .الناس ضربو 36 عام وتطبق عليهم احتساب معدل السنوات .بحال الى مدار والو في حياتو التقاعد حتى يزيد وسميه سعيد
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2
36 - SGHIR الخميس 14 مارس 2019 - 17:42
لقد اصبح الكل يتحدث عن مصلحة التلميذ ويتخذها مطية لتحقيق ماربه الشخصية والجميع في هذا البلد السعيد يتشدق بمفردات يسطر ملاحما بطولية شعارها رنان ضاهرها تضحية وتفاني وباطنها لؤم وانانية فكفى ضحكا على الذقون
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3
37 - Mahmoud الخميس 14 مارس 2019 - 17:46
Devant cette situation déplorable,il s'avère judicieux d'instaurer le système militaire au niveau de tous les services qui touchent directement les intérêts des citoyens, notamment les secteurs de la santé et de l'éducation. Aussi il s'avère judieux d'étudier la possibilité de permettre aux citoyens de donner une note d'appréciation aux agents de l'administration en vue de les inciter à bien les servir
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4
38 - عبد الفتاح الخميس 14 مارس 2019 - 17:52
على الحكومة وبصورة أدق النضام تحمل كافة مسؤولياتها إتجاه إملاءات صندوق النقد الدولي, الحلوق لا يمكن أن تأتي من الحلقة الأضعف, الحلول موجودة في تجار السياسة, فمثلا نشتغل ب 15 وزيرا كما في ألمانيا ذات 90 مليون نسمة عوض 40 وزيرا عندنا بدون فائدة ل 35 مليون مواطن, ناهيك عن الحكومة الفعلية الموازية, وتقاعداتهما السمينة, وتمويل الأحزاب لزرع الوهم لدى المواطنين الذين فهموا اللعبة لذلك لا يكترثون بالإنتخابات ولا هم يحزنون. يجب الكف عن هذه الألاعيب, ولنبني دولة الحق والقانون, ليس فيها فئوية, ولا مافيات, بل الوضوح ثم الوضوح لإسترجاع ثقة المواطن لأنه هو الضامن لإستقرار المغرب وأمنه في وجه كل العواصف الداخلية والخارجة.
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-1
39 - محمد بنسودة الخميس 14 مارس 2019 - 17:53
#الإدماج_أو_البلوكاج.
ولا بديل عن إدماج الأساتذة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
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-2
40 - الى حسن التادلي الخميس 14 مارس 2019 - 17:54
من فضلك لا تتحدث باسم التلاميذ ولا ابائهم ولا تكن كالذئب الذي يتنكر في جلد الخروف وتحدث عن نفسك ودع اولياء التلاميذ يعبرون عن رايهم الرافض للهمجية والتخلف الذي وصل اليه رجال التعتيم وانا متاكد انك واحد منهم
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1
41 - مغربي الخميس 14 مارس 2019 - 17:56
لا بد. للحكومة ان تتسبث بموقفها وتتعامل بصرامة لان. التنازل سيجعل. الحكومة. في. موقف حرج وسيجعل قرارتها مستقبلا غير قابلة للتنفيذ وسيصبح الاحتجاج وسيلة لتحقيق المطالب وان. كانت غير. مشروعة الصرامة هي. الحل وهذا. فيه مصلحة البلاد. كل ممارس لمهنة. التعليم. يعرف جيدا انهم يريدون الترسيم لمممارسة التهاون. في العمل والتغيب وعدم. الجدية. في. العمل. تحقيق المطالب بهذه الطريقة فيه ابتزاز والدولة. لا ينبغي ان تتعرض للابتزاز
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2
42 - محمودي الخميس 14 مارس 2019 - 17:58
ما لم يصدر مرسوم في 24 ساعة مثل مرسوم الساعة تبقى الوضع كما هو ، إلغاء التعاقد واستقرار المدرس والحقوق التي يتمتع بها الموظفون في مرسوم واضح في الجريدة الرسمية يجنبنا المشاكل
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-2
43 - Mostafa الخميس 14 مارس 2019 - 18:01
ارفع القبعة للقوة النضالية لهده الشريحة من المجتمع وتمنيت ان تكون قدراتهم المهنية بنفس قدراتهم النضالية. لكن هيهات هيهات فاكثرهم دو مستويات جد هزيلة ودلك بشهادة اهل الدار خاصة. الله يحد الباس.
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