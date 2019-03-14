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كُتّاب وآراء
الحكومة تتمسك بالتوظيف الجهوي وتطمئن بشأن حقوق التلاميذ
بعد تهديد "الأساتذة المتعاقدين" بـ "سنة بيضاء" في حالة عدم إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، جددت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تأكيدها أنها لن تتراجع عن نظام التوظيف الجهوي المتعلق بأطر التعليم بالأكاديميات.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن "الحكومة تحملت مسؤوليتها وقامت بكل الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي الذي أعلنت عنه المتعلق بالتوظيف الجهوي لضمان عدالة مجالية".
الوزير الخلفي أضاف أن "الحكومة ستواصل العمل بهذا التوجه ولن تتراجع عنه"، مشيرا إلى أن "وزارة التربية الوطنية اتخذت جميع الإجراءات لضمان استمرار المرفق العمومي وضمان حقوق التلاميذ من أجل تفادي الهدر في الزمن الدراسي وتأمين حقهم في الدراسة".
وطمأن المسؤول الحكومي الأسر المغربية بعد بروز مؤشرات دخول الموسم الدراسي في "سنة تعليمية بيضاء" بسبب كثرة الاحتجاجات والاضرابات، موردا أنه "لن يكون هناك أي هدر للزمن الدراسي".
وبخصوص استمرار أزمة "الأساتذة المتعاقدين"، أوضح الخلفي أن الحكومة تعبأت في ظرف أقل من أسبوع لإدراج كافة التعديلات المرتبطة بإصلاح النظام الأساسي لأطر لأكاديميات، مشيرا إلى مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة على التعديلات المقترحة.
وكانت المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صادقت، أمس في دورة استثنائية، على "التخلي عن نظام التعاقد"، و"مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد، لكون التعاقد لم يعد معتمدا"، و"السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل"، و"تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية"، و"مراجعة المادة 95 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين".
وجاء ضمن التعديلات المقترحة "تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي"، و"الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها"، و"إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد"، و"ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10)، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
ما العثماني او بنكيران او أخنوش او الاشكر او او او الا موظفون سامييون عند القصر. وما المخزن الا خاضغ ذليل امام املاءات صندوق النقد الدولى لكي يضمن استرجاع ملايير الدولارات التي يقدمها للمغرب والتي تصرف على السفريات والخرجات والمنتجعات وووو على
حساب الشعب الفقير اللي خاصو يخلص هاد الكريدي.
ربما الحل الوحيد هو الحريك
نحن مع التوظيف الجهوي
لكن شريطة شمله لجميع القطاعات
ليس فقط التعليم..الذي يعتبره الجهلة قطاعا غير منتج...لكن الديمقراطيات المعاصرة اكدت عكسكم
فهاهي رواندا التي انهكتها الحرب الاهلية خلال التسعينيات تسلك طريقها الى الامام، لأنها ادركت ان العنصر البشري اغلى ماتملكه المجتمعات المتقدمة..
اهتموا بالمدرس وجعلوا منه قدوة...وهاهي رواندا تحصد مازرعته...فهي الان من الدول النامية ونسب نموها الاقتصادي يتجاوز نسب النمو الاقتصادي المحقق لدينا..يا امة ضحكت من جهلها الامم
تحية عالية للاساتذة جميعا...نحن معكم الى حين اسقاط التعاقد
ام المعلمين فكلهم انتهازيون ووصوليون .العبرة من :
بنكيران........ كان معلما
يتيم........ كان معلما
الشوباني...... كان معلما
ماء العينين....... كانت معلمة..........
...
المطلب الوحيد و الأوحد هو الادماج وهو مطلب غير قابل للتنازلات و لا المفاوضات
الادماج أو البلوكاج
البلوكاج ينادي
السنة السوداء تنادي
من اول يوم استولى الأخوان على الحكومة و الشعب يعاني من الزيادات و ضيق العيش و حتى الزمن لم يتروه زادوا علينا ساعة اضافية هلكوا بها ابناءنا و نساءنا في الصباح
سؤالي من يحمي هدا الشعب الطيب من من من و بالفعل لا يوجد سوى الله تعالة
صعود الأخوان الى الحكم في المغرب هو انتقام للمغاربة على ما قالوه و ما طالبوا به في 20 فبراير
نقول للأساتذة ...استمروا ..... بامكانكم اسقاط حكوممة الباجدة ... ونحن كاولياء و اباء التلاميذ ...نقول : ان سنة بيضاء لا تخيفنا بل ما يخيفنا هي السنوات السوداء التي جثم خلالها الباجدة على صدورنا .....
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ؛ يشد بعضه بعضا )، (وقوله صلى الله عليه وسلم : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر
ولا بديل عن إدماج الأساتذة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.