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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تكشف الانتهاء من إعداد مشروع جديد للوظيفة العمومية

الحكومة تكشف الانتهاء من إعداد مشروع جديد للوظيفة العمومية

الحكومة تكشف الانتهاء من إعداد مشروع جديد للوظيفة العمومية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 15 مارس 2019 - 02:00

في ظل السجال الحاد حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، خصوصا في شقه المتعلق بتنويع طرق التوظيف والتشغيل، بما فيها آلية التعاقد، كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أن وزارته انتهت من إعداد مشروع رؤية استراتيجية لتغيير نظام الوظيفة العمومية بالمغرب.

وضمن إفادة أمام أنظار المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، قدم الوزير بنعبد القادر عرضا حول الخطوط العريضة لنموذج جديد لنظام الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى "مسايرة الأوراش الجارية لإصلاح الإدارة المغربية عبر تبسيط المساطر وتفعيل اللاتمركز الإداري والتحول الرقمي".

الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أوضح في الندوة الصحافية الأسبوعية أن هذه الأوراش المفتوحة المتعلقة بالإدارة "لا يمكن أن تتوفر فيها شروط النجاح بدون التفكير في أوضاع الموظفين ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية".

وأورد الخلفي أن الحكومة قررت عقد اجتماع خاص لمناقشة النموذج الجديد للوظيفة العمومية، وذلك يوم الأربعاء 03 أبريل المقبل.

وأضاف المسؤول ذاته أن "النموذج الجديد للوظيفة العمومية يأتي في إطار الالتزامات بالبرنامج الحكومي، وله أهداف متعددة"، لكن الوزير رفض الكشف عن مضامين هذا المشروع المرتقب أن يثير جدلا واسعا في صفوف الموظفين والنقابات، خاصة في شقه المتعلق بآليات التوظيف والترقية.

ويعود نظام الوظيفة العمومية المعمول به حاليا إلى سنة 1958، وسبق أن أعلن الوزير بنعبد القادر أن الحكومة ستشرع في ملاءمة هذه المنظومة مع الدستور الجديد ومع التطورات الحاصلة في إطار نص قانوني جديد، وخاصة ما يتعلق بالحكامة الجيدة وإخضاع المرفق العمومي لمبادئ الشفافية والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويرتقب أن يتضمن القانون الجديد للوظيفة العمومية نصوصا جديدة تتعلق بتدبير الكفاءات والموظفين؛ أي إنه بدل الاعتماد على الإطار والدرجة والسلم الإداري والأقدمية في الترقية، سيتم إدخال قواعد جديدة لتدبير موظفي الدولة انطلاقا من الكفاءات المهنية.

الوزير المسؤول على الإدارة والوظيفة العمومية سبق أن كشف، في حوار مع هسبريس، عن إعادة النظر بشكل جذري في منظومة الوظيفة العمومية التي استمدها المغرب من فرنسا، وذلك بعد توالي الخطابات الملكية المنتقدة بشدة لضعف الإدارة المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - حارس يشعر بالدونية . الجمعة 15 مارس 2019 - 02:15
ها هي الحكومة ترضخ من جديد لابتزاز رجال مطالبهم لايمكن ارضاءها على حساب قطاعات اكثر تهميشا وتضررا ها هي تقضي على الطبقة المتوسطة وترفع الهوة بين طباقات الشعب الدنيا والأعلى بقليل سوف تندمون يوما لاينفعكم الندم فحذاري غضب الطبقة غير المهيكلة فغضبها جارف وسوف تأتي على الأخضر واليابس فالضغط يولد الإنفجار عجبا ألا تخافون يوما لا يوم بعده .
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4
2 - Ahmad الجمعة 15 مارس 2019 - 02:18
الى اللقاء بل وداعا يا وظيفة عمومية ومرحبا يا وظيفة خصوصية معذرة ايها الفقراء انتم ايضا وداعا
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3
3 - ابن طنجة الجمعة 15 مارس 2019 - 02:39
كل شيء تستمدونه من فرنسا نظام التعليم والصحة والادارة والوظيفة... هذا دليل على فشلكم وتخبطكم والاستمرار في التخلف والتقهقر والفساد
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3
4 - مدوخ ومقاطع الى الابد الجمعة 15 مارس 2019 - 02:46
بغينا خوصصة الداخلية والعدل لانه الحل الوحيد للقضاء على الفساد والرشوة.
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5
5 - بديع زمانه الجمعة 15 مارس 2019 - 02:49
من الواضح ان هذا المقترح سيأتي لتدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى ان هي بقيت أصلا.حزب الباجدة يعلم يقينا ان نهايته السياسية قريبة من نهايتها لذلك لن يفوت الفرصة لتمرير مزيدا من القوانين المجحفة المفقرة للشعب لارضاء الاغنياء والمخزن وفرنسا.حكومة لا يأتي من ناحيتها إلا الويلات والشرور . خدعتمونا بادعائكم الحكم بما انزل الله ولكن سرعان ما تخليتم عن وعودكم انتم وكبيركم المهرج الى مزبلة التاريخ
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4
6 - ريفي حر الجمعة 15 مارس 2019 - 02:49
كنتم في السابق تستمدون القوانين من فرنسا مباشرة. أما الآن فالقوانين تستمد من أطر "مغاربة" دربتهم فرنسا جيدا للحفاظ على مصالحها وثرواتها هنا في المغرب.
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2
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