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تأسيس تنسيقية لرفع أجور الأساتذة الباحثين‎

تأسيس تنسيقية لرفع أجور الأساتذة الباحثين‎
هسبريس - متابعة
الخميس 14 مارس 2019 - 22:05

انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، بدعوة من اللجنة التحضيرية لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، جمع عام ضم العديد من الأساتذة الباحثين وممثلي التنسيقية بمختلف المؤسسات الجامعية ومراكز مهن التربية والتكوين.

وتم خلال الجمع تأسيس تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين كحركة احتجاجية ليست بديلة عن النقابات، وفق بلاغ للمؤسسين، تتوفر عليه هسبريس، حيث أوردوا أن هدفها الأساسي والوحيد الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين، وأن وجودها سينتهي بمجرد تحقيق المطلب المذكور، وتقديمها للتقريرين الأدبي والمالي.

وشدد القائمون على المبادرة على أن التنسيقية مفتوحة أمام كافة الأساتذة الباحثين المقتنعين بمطلبها العادل والمشروع، بمن فيهن وفيهم المنتمون نقابيا وسياسيا واللامنتمون.

وتم تشكيل المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين الذي ضم ممثلات وممثلي كافة الجامعات المغربية، مع تفويض المكتب الوطني الدعوة إلى كافة الخطوات المشروعة من أجل تحقيق مطلب الزيادة في الأجور.

وطالبت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين الوزارة الوصية على القطاع بفتح حوار جدي ومسؤول في أفق الاستجابة الفورية لمطلب الأساتذة الباحثين المتمثل في الزيادة في الأجور، داعية جميع الهيئات النقابية والسياسية إلى مساندتها ودعمها في تحقيق مطلبها العادل والمشروع، ومحملة الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن أي تأخر أو تماطل في الاستجابة الفورية لمطلب الزيادة في الأجور.

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