زيارة بيداغوجية تنقل تلاميذ صما إلى دار البريهي‎

هسبريس من الرباط

نظمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الخميس، زيارة بيداغوجية إلى مرافق الإذاعة والتلفزيون لفائدة مجموعة من تلاميذ مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم.

وتضمن برنامج الزيارة تقديم عروض ومعطيات للتلاميذ من خلال ترجمتها إلى لغة الإشارة، حول مجهودات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتطوير ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج التلفزية باستعمال الوسائل الملائمة، والاستجابة لحاجيات الأشخاص والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في اندماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بحقوقهم.

واستفاد تلاميذ مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، أيضا، من جولة بعدد من مرافق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خصوصا "الأستوديو التلفزيوني التلمساني"، و"الأستوديو الافتراضي"، و"الأستوديو الإذاعي أليفي حفيظ"، حيث تعرفوا في ورشة تفاعلية مع الأطر التقنية والصحفية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على مختلف المسارات والقنوات المهنية والتقنية لإنتاج وبث النشرات الإخبارية، وطرق العمل في غرف الأخبار الحديثة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.