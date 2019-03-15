24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:41
|17:01
|19:39
|20:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الذكاء الاصطناعي يغزو عالم السيارات .. اطمئنان قيادة ويسر وأمان
- أمزازي والسنة البيضاء
- الكتاني وتنمية إفريقيا
- عقوبات الأساتذة المضربين
- أطباء القطاع العام ينتقدون إجراء "حملات جراحية"
خبير دولي يوصي المغرب بفتح 40 قطاعا مُحتكَرا أمام المنافسة (5.00)
وزير التربية يعوّل على الأساتذة لتقليص زمن الهدر المدرسي (5.00)
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشنّ غارات على المقاومة في قطاع غزة (5.00)
- عشرات القتلى في هجوم على مسجدين أثناء صلاة الجمعة بنيوزيلندا - (99)
- الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا يفجّر غضب العالم الإسلامي - (96)
- الحكومة تتمسك بالتوظيف الجهوي وتطمئن بشأن حقوق التلاميذ - (92)
- الداودي يبرئ البنك الدولي من إخضاع المغرب بالقروض والتمويل - (65)
- الحكومة تكشف الانتهاء من إعداد مشروع جديد للوظيفة العمومية - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أطباء القطاع العام ينتقدون إجراء "حملات جراحية"
انتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام حملات تقوم بها وزارة الصحة خلال هذه الأيام، تهم إجراء عمليات وتدخلات جراحية لمواطنين في عدد من ربوع المملكة، معتبرة أن "هذه الحملات الجراحية تعرض حياة المرضى إلى الخطر حيث لم يتم الإعداد لها بشكل جيد ولا تراعي أي شرط من شروط السلامة المتعارف عليها طبيا، فالظروف غير ملاءمة لم تتغير وطاقة استيعاب المركبات الجراحية لم تتغير وعدد أسرة مصالح الانعاش لم تتغير وعدد الأطباء لم يتغير، مما قد يؤدي إلى تعريض المرضى إلى مضاعفات وعواقب وخيمة".
وقالت النقابة ضمن بيان لها: "يلاحظ هذه الأيام تحرك عدد من المناديب للقيام بحملات طبية جراحية شبه عشوائية دونما تخطيط قبلي وفي غياب أية استراتيجية واضحة المعالم تحدد الأهداف والوسائل الواجب توفرها قبلا، وهو ما يطرح السؤال حول الدوافع الحقيقية لهاته الحملات الجراحية الفجائية التي جاءت مباشرة بعد حملة تعيين مناديب جدد أو إبقاء بعض المناديب في مناصبهم، وما صاحب هاته التعيينات من جدل داخل الأوساط الصحية".
وفي هذا الإطار، قال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام: "من أجل القيام بتدخل جراحي، أو القيام بحملة طبية بشكل عام، يحتاج المرء إلى الحد الأدنى من الشروط من حيث الموارد البشرية والمواد، ولكن أيضًا من الفحوصات والاختبارات الطبية التي يجب القيام بها للتحقق من الحالة الصحية للمريض بشكل جيد كما هو ضروري لمعرفة ما إذا كان ليس لديه مرض معين يمكن أن يعقد التدخل؛ كل هذا بالكاد يتم خلال هذه الحملات، إنهم يريدون اجتياز أكبر عدد من المرضى دون أن تكون لديهم فكرة موجزة عن الحالة الصحية لكل مريض".
وتابعت النقابة قائلة ضمن بيانها: "الإدارة بفعلها هذا أثبتت مرةً اخرى أنها في واد والواقع الصحي في واد آخر.... تقر ليل نهار بنقص حاد في عدد الأطباء والممرضين، وفي الوقت نفسه تزيد في عدد العمليات الجراحية معرضةً الطواقم إلى العياء والإرهاق، وبالتالي عدم التركيز ولا قدر الله الأخطاء".
وأوردت الوثيقة ذاتها أنه، "عالميا وفي أعتى الدول طبياً ورغم وجود أعداد مضاعفة من الأطباء وتجهيزات على أعلى المستويات، هناك مواعيد للعمليات الجراحية المبرمجة قد تصل في بعض الأحيان إلى شهور حفاظا على سلامة المريض أولا".
وتساءلت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام "ألم يكن الأجدر بوزارة الصحة أن تنكب على توفير الموارد البشرية والظروف الملائمة لعلاج المرضى، بدل التهور لمحاولة إنجاح قرارات شعبوية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
اكلس!
مالك?
اتصنت بعدا.سير شري هاذ الدوا ملي تسليه رجع عندي ياك
تقف امام الطبيب بحال الى انت في الكوميساريا.انا بعدا كايلعوني !!
نرجو من السادة الاطباء اضحكو شويا مع المرضى وابتسمو ليهم ومايخلعهومش ;