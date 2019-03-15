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الرئيسية | مجتمع | المحكمة الدستورية تؤكد قانونية تعديل مرسوم "الساعة الإضافية"

المحكمة الدستورية تؤكد قانونية تعديل مرسوم "الساعة الإضافية"

المحكمة الدستورية تؤكد قانونية تعديل مرسوم "الساعة الإضافية"
هسبريس – يوسف لخضر
الجمعة 15 مارس 2019 - 14:15

قالت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها إن تعديل حكومة سعد الدين العثماني للمرسوم الملكي رقم 455.67 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة طيلة السنة، يندرج ضمن مجال اختصاصها وليس ضمن المجال التشريعي، أي البرلمان.

وبهذا القرار الذي أصدره قُضاة المحكمة الدستورية، أصبح العثماني "بريئاً" من تُهمة مخالفة القانون بعد إضافة حكومته لستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة في 26 أكتوبر من العام الماضي، وتلقى بسبب ذلك انتقادات كثيرة من طرف أحزاب المعارضة التي اعتبرت أن هذا الأمر شأن من اختصاص البرلمان.

قرار المحكمة الدستورية، الصادر هذا الأسبوع، جاء بعد طلب مُستعجل تقدم به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الثامن من مارس الجاري إلى المحكمة للحصول على "تصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي المتعلقة بالساعة القانونية لا تكتسي طابعاً تشريعياً بالرغم من ورودها في نص تشريعي".

واعتمدت المحكمة الدستورية في قرارها على كون المرسوم الملكي يتحدث عن إمكانية إضافة ستين دقيقة لها كل سنة ابتداء من تاريخ يُحدد بموجب مرسوم، كما استحضرت أيضاً الفصل 73 من الدستور الذي ينص على إمكانية تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها.

لكن الملاحظ أن الحكومة عّدلت المرسوم المشار إليه قبل الحصول على موافقة المحكمة الدستورية كما ينص عليه الفصل 73 من الدستور، إذ عدلته في أكتوبر من العام الماضي وطلبت رأي المحكمة الدستورية بعد حوالي 5 أشهر من العمل به.

وبناءً على ذلك، صرحت المحكمة الدستورية، التي تسهر على مطابقة النصوص التشريعية للدستور، بأن "مقتضيات المرسوم الملكي رقم 674.55 الصادر في 23 صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية"، أي من اختصاص الحكومة وليس البرلمان.

يشار إلى أن قرار إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية بالمغرب جاء بشكل مفاجئ وخلف ردود فعل غاضبة من طرف المواطنين وأحزاب من المعارضة، ودفع هذا الأمر أحد المحامين إلى وضع طعن في مرسوم تغييرها لدى محكمة النقض في الرباط، فيما تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون في البرلمان يهدف إلى إلغاء الساعة الإضافية وجعل تغييرها اختصاصاً حصرياً للبرلمان.

أما الحكومة، صاحبة هذا القرار، فتقول إنها ستكشف، خلال الشهر الجاري، عن دراسة تقييمية لاعتماد الساعة الصيفية في الفترة الشتوية وآثار ذلك على مجالات الحياة العامة والخاصة والنوم والمعاملات والأمن والطاقة، إضافة إلى تأثيرها على التلاميذ المغاربة والحياة المدرسية بصفة عامة.

وتشير الحكومة أيضاً إلى أن قرارها بالاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة فصول السنة، ما عدا شهر رمضان، جاء بناءً على نتائج دراسة سابقة أظهرت وجود تأثير لتغيير الساعة أربع مرات في السنة على الساعة البيولوجية للمغاربة، وهو ما يتسبب لهم في اضطرابات هرمونية.

وأفادت هذه الدراسة، حسب الحكومة، بأن 77 في المائة من المغاربة المُستجوَبين يؤكدون أن تغيير الساعة القانونية يُسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، كما أشار 70 في المائة منهم إلى أنهم يفقدون ساعة إلى ساعتين من النوم بسبب تغيير الساعة، خاصة خلال الأسبوع الأول الذي يتلو كل تغيير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - عكاشة بو شرويطة . الجمعة 15 مارس 2019 - 14:26
بما قل ودل : لفياق بكري بالذهب مشري . ربي لا تجعلني كسولا .
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-51
2 - هدا صحيح الجمعة 15 مارس 2019 - 14:28
ليست قرارت العثماني لأنه مجرد موظف وليست له قيمة سياسية داخل الحكومة فهو مجرد ناطق رسمي باسم من يتحكمون في زمام الأمور.
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67
3 - وكواك الحق الجمعة 15 مارس 2019 - 14:29
شكون يشهد لك يا يما في دار خوالي
هزلت
الساعة الإضافية إضافة لهموم الشعب
حسبنا الله و نعم الوكيل
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47
4 - حنان الجمعة 15 مارس 2019 - 14:32
لسنا في بلد ديمقراطي يحترم شعبه حتى تحكم المحكمة الدوستورية لصالح المواطن ضد حكومة هي في حد ذاتها لها من يسيرها خلف الستار.
شكوانا لرب العالمين.
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51
5 - ادريس الجمعة 15 مارس 2019 - 14:34
هذا القرار ليس لا من اختصاص البرلمان و لا السلطة التنظيمية و انما هو من اختصاص الشعب . الذي يتكبد معانات الساعة الاضافية . و لو كنا ديمقراطيين حقا لستفتينا الشعب في هاته المسألة . و لكن هيهات اين نحن من الديمقراطية.
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39
6 - ابو ياسين الجمعة 15 مارس 2019 - 14:34
ما الفاءدة من اي نص تشريعي ان لم بكن في صالح الانسان؟الانسان اهم ما في الكون.اادل التي تحترم مواطنيها، لا تشرع الا ما هو في صالحهم.اما في هذا البلد السعيد،فالمواطن اخر ما تفكر في الحكومة.وخصوصا هذه الحكومة الملتحية المشؤومة.
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16
7 - متير الجمعة 15 مارس 2019 - 14:34
السؤال الحقيقي هو من كان وراء إضافة الساعة المتعبة هده...يجب مساءلة المسؤول الرئيسي عن هده الساعة اللتي أنهكت صحة المغاربة
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17
8 - متتبعة الجمعة 15 مارس 2019 - 14:35
واخا يزيد 20 ساعة غادي يخرج منها بريء بكل تاكيد..
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21
9 - Simo الجمعة 15 مارس 2019 - 14:37
حال مسؤوليتنا كلهم انهم يتمنون في اختراق القانون بالقانون لان المشرع وضع القانون كله (نقابي)
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5
10 - مواطن الجمعة 15 مارس 2019 - 14:38
هده القضية دكرتني بالمثل المصري "قالوا للحرامي احلف" ...
نحن نعلم ان رئيس الحكومة لم يغير الساعة لكن هو فقط قام بتنفيد الأوامر كما يفعل دائما وليست له السلطة للأعتراض لأنه فقط بيدق ..
ملاحضة انا أتكلم عن رئيس حكومة ديال فرنسا .. لأن المغرب أفضل من فرنسا ..
و شكرا ...
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17
11 - Zirlo الجمعة 15 مارس 2019 - 14:39
المثير في هذا القرار هو سرعة نشره في الجريدة الرسمية بين عشية و ضحاها . و هناك قوانين مهمة مجمدة لسنوات من هنا نفهم كل شيء.
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14
12 - najat الجمعة 15 مارس 2019 - 14:39
كل ما يحدث كان متوقعا، والحكومة ستظل صامدة في قراراتها،أما المواطن فليرحل إلى الجحيم، ضرره غير مهم، فهذه الساعة الملعونة لا ولن نستطيع التأقلم معها أبدا،
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9
13 - مراكشي الجمعة 15 مارس 2019 - 14:39
زيدو او نقصو دعينكم لله ياخد فيكم الحق و كفى
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13
14 - ساعة الويل الجمعة 15 مارس 2019 - 14:41
انا اتكلم على نفسي شخصيا كمواطن مغربي ..اقسم بالله ان اهذه الساعة الاضافية اثرث على حياتي واصابتني بتوتر شديد انعكس سلبا على حياتي العملية والاسرية.....وان كانت المحكمة الدستورية حكمت بتبرئة العثماني فإننا ندعو عليه ونرفع به دعوى الى المحكمة العليا ...لأنه قدم المصالح المادية لفئة قليلة على الامن الاجتماعي والنفسي لأغلب المغاربة .
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15
15 - مهاجر الجمعة 15 مارس 2019 - 14:42
من ينتظر من قضاء المخزن غير اتباع ما يتلى عليه فهو واهم.
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8
16 - المغربي الجمعة 15 مارس 2019 - 14:42
المشكل ليس في اضافة ساعة او تاخيرها ، المشكل هي ماذا اضافته للامة هذه الساعة . والحقيقة المرة هو لو اضافوا مائة ساعة لن يضيفوا لنا شيئا لان فاقد الشيء لا يعطيه . البلدان تتقدم بالمفكرين لا بالسياسيين لان اغلب السيايين عندنا ماهم الا جعبة فارغة او بعبارة اصح عجل السامري .لكن السؤال المطروح يبقى اين انت ياموسى?.
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8
17 - younes الجمعة 15 مارس 2019 - 14:43
واش العثماني زاد شي ساعة؟ علاش كتكذبو على السيد الله اهدينا و يهديكوم!!! اللي زاد الساعة هو اللي قال للمحكمة الدستورية تحكم بالبراءة.
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9
18 - Aly d'Agadir الجمعة 15 مارس 2019 - 14:43
77 في المائة من المغاربة المُستجوَبين ..
لكن كم هو عدد المستجوبين ؟؟
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4
19 - مغربي الجمعة 15 مارس 2019 - 14:43
البلد اللي مافيهش قانون كولشي فيه قانوني ما حدك تقدر عليه
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6
20 - مرتن بري دو كيس الجمعة 15 مارس 2019 - 14:46
والمغرب كامل لعبة في يدكم ديروا الشيء اللي بغيتوا..بدون تقيم أعذار ..التي لا تفيد المواطن الذي يقوم مرددا وراءكم دائما وكعادته."..قولوا العام زين " وا سيدي راه العام زين....الحمد لله على نعمه كلها والتي لا تتحكمون فيها أكثر ياحكومة الصمت...
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5
21 - الريباني الجمعة 15 مارس 2019 - 14:46
بغض النظر عن قانونية القرار و الجهة التي اتخذته لا يعقل يا عباد الله أن يكون التوقيت في الدارالبيضاء مثلا هو نفسه التوقيت بقسنطينة في أقصى الشرق الجزائري، و الفروق الكبيرة الموجودة في مواقيت الصلاة وحدها كافية لتبرير الرجوع إلى الساعة القانونية الأصلية.
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5
22 - ادرار 2 الجمعة 15 مارس 2019 - 14:47
لعجب هاذا !!!!! حتا واحد ف الحكومة ماتيخرق القانون. بل العكس المواطنين هما اللي تيخرقوه . ماتيبغيويش اطبقوه؟؟؟؟؟ . شكون اللي يقدر يتهم الحكومة بكامل وزراءها؟؟؟ هي دايرة القوانين اللي عارفنا غادي نخرقوها . ايوا الله يعفو علينا منها ولا بغات تحشم ووتعيق
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2
23 - عبد الرحيم الجمعة 15 مارس 2019 - 14:47
دولة القانون والمؤسسات واحترام القانون والتعاون بينها ورغبات المواطنين شيء جميل
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24 - refa الجمعة 15 مارس 2019 - 14:49
و من يؤكد لنا قانونية المحكمة الدستورية. المرجو الرد
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2
25 - Marocain الجمعة 15 مارس 2019 - 14:49
بغيت نعرف هذا العثماني الذي هو رئيس الحكومة وحزب العدالة وأية عدالة هذه ودكتور أن يشرح لي ويقنعني وجميع المغاربة لماذا رمضان بالضبط يريد إنقاص ساعة.أجيبه قبل أن يجيبني لأن الكون وما إلى ذلك ونحن ملك لله.فلا يجوز تغيير ما أرساه الله سبحانه.يعني في رمضان خايف من الله.والأيام الأخرى.هذه الحكومة لا يهمها المواطن ولا حياتهم المهددة عند خروجهم للعمل والدراسة في الظلام.والدول تضحك علينا لأن حنا الأخرين في التعليم في الاقتصاد في في في والأولين في الصنطيحة وتخراج العينين.أنا بعدا من الانتخابات الفائتة حلفت مانصوت على حد.
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2
26 - حسن الجمعة 15 مارس 2019 - 14:50
ان بريئ من الاستجواب لم يستجوبني احد او يسالني عن رأيي 70%من المغابه الذي ايتحوبوا هم الاصوات الانتخابيه هل تعلن السي الوزير كم اديت خلال هذا الشهر في الكهرباء من خلال ساعتك 850درهم الله ياخد الحق
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2
27 - محمد طنجة الجمعة 15 مارس 2019 - 14:51
القضاء إذا حشر أنفه في مثل هكذا مواضيع أضرت كثيرا بعدد كبير من العمال خاصة بمئات الآلاف من عمال وعاملات القطاع الخاص الذين عانوا الأمرين في ظلمات الليالي...وما صاحب ذلك من كوارث عى الأطفال وعمليات "الكريساج"...فاذا حشر القضاء انفه فسيطلق رصاصة الرحمة على مصداقيته...وقد اعذر من انذر...خاصة وان القاضي الذي يعقد اولى جلساته في المحاكم على الساعة الااسعة لا يمكن ان يتفهم من يخرج من بيته هاءما في ظلام من الليل على الساعة الرابعة...فليجرب مرة ولو خارجا في سيارته الفارهة منتزها وأولاده معه...ويعرف انذاك...
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3
28 - شيغيفارا الجمعة 15 مارس 2019 - 14:53
هذا هو حال الإستبداد في العالم العربي.ولهذا يحتقروننا في الغرب.
لماذا لا تتم إستشارة الشعب المعني الأول .
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5
29 - خالد الجمعة 15 مارس 2019 - 14:53
اللهم ان هذا منكر. لا للساعة الاضافية المشؤومة.
فرضت علينا بالقوة لا خير فيها.
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30 - Rachid الجمعة 15 مارس 2019 - 14:53
اللعاب حميدة و الرشام حميدة في مقهى حميدة...
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2
31 - YOUSSEF 2018 الجمعة 15 مارس 2019 - 14:55
فرنسا من فرضت العمل بالتوقيت الصيفي ماكاين لا دراسة لا والو ..... تبرير ما لا يبرر
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6
32 - موظف الجمعة 15 مارس 2019 - 14:56
المرجوا من الحكومه الزياده في الاجر وادا ارادت الزياده حتى 24ساعه فمرحبا
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2
33 - TEACHER الجمعة 15 مارس 2019 - 14:58
الاضطرابات الحقيقية والتي نعيشها يوميا ليست فقط الساعة المفروضة بل كذلك المتجلية في ما نشهده من وقفات و احتجاجات في جل الميادين هي نتاج السياسة اللا شعبية المتخدة من طرف الحكومة التي أبانت عن ضعفها و محدوديتها و انبطاحها.
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34 - مدوخ ومقاطع الى الابد الجمعة 15 مارس 2019 - 15:00
قاعدة عامة: جميع الاحزاب بدون اي استثناء تصبح ضد الشعب بمجرد وصولهم الى السلطة. جميع قرارتتهم مجحفة ولا تخدم المواطن البسيط. إذن متعولوش عليا لا اليوم ولا غدا. الشعب عاق وفاق.
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35 - باغي نعرف الجمعة 15 مارس 2019 - 15:02
من قال ان هذا رئيس حكومة ؟ كفى من استحمار الشعب إنه براح مثل براح السوق يوصل الاخبار التي يؤمر بها وكفى بالله وكيلا
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36 - متابع الجمعة 15 مارس 2019 - 15:03
عند تقييم الحكومة الحالية حصيلة تغعيل الساعة الصيفية طيلة سنة. على اعتبار وقعها الايجابي. المرجو منها عدم التغافل عن الارتفاع الواضح لنسبة الانتحارات المسجلة خلال هذه الفترة
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0
37 - عدنان القرماشي الجمعة 15 مارس 2019 - 15:04
في رمضان سيظهر التأثير السلبي لهذه الساعة المشؤومة لكن حينها لن ينفع أي تدخل بما أن محكمة رونو أصدرت حكمها النهائي بإقرار الساعة الإضافية. كما علقت سابقا، القرارات الفوقية لا يمكن زعزعتها أو الإعنراض عليها بالمغرب لأن الشعب في نظر الحاكمين فعليا مجرد قطيع خُلِقَ لتنفيذ الأوامر العليا. أما محكومة البكماني فليس لها إلا تمرير ما يملى عليها و تنفيذه. أما مطالب الجماهير، فالكل يعلم أنه مهما تعالت الحناجير بالأصوات فإنها تنتهي بالخفوت و الإضمحلال كالحملة ضد موازين أو كما كان الأمر بداية السنة مع انتفاضة التلاميذ عبر ربوع المغرب، ثم اضرابات مستخدمي وزارات الصحة و التعليم و الوظيفة العمومية و غيرها حتى صار الامر مجرد مسرحيات يتناوب كل قطاع لعب دوره في التمثيل لإلهاء الشعب تارة. و تارة أخرى يطّلع إعلام البلاعات بنفس المهام بتسليط الضوء على حالات أقل ما يمكن به وصفها وجوه الظلام لصناعة ما اصطلح عليه بالبوز كمعضلة اكشوان. و يبقى الشعب المضبع غارقا في سباته في حين ينفذ حمادي و رباعته أجندة كارلوس غصن و ماماهم فرنسا.
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38 - يثير الضحك الجمعة 15 مارس 2019 - 15:04
كيف لا يضحك
الا من كان ابلها
اذا قيل له ان كتكوتا
اختصم وارنبة صغيرة
مع ابن لبؤة شديدة
فقررووووووا جميعا
الاحتكام الى
الاساااااااد
فجلس
ولم يقف
وهذا دليل
ثم انه راح يتلو من زابور مخبأ بين لحييه
وهذه علامة
ثم انه اعطى حق الدفاع
وااااو ما رأت البشرية اقصد الغابة
مثل هذا الحلم مثل هذا ال....
على كل حال ذلكم
الكتكوت والارنبة
في اطار التحول الى فضلات في امعاء
الاسد وحرمه وولده
هذه قصة وانا بريء من مل تأويل
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39 - wald cheb الجمعة 15 مارس 2019 - 15:05
الحمدلله على حكومتنا المسؤولة والجميلة التي حققت لنا الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات،بل تفكر وتخاف على تخلخل هرمونات مواطنيها الحمد لله الحمد لله
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40 - Lhsn الجمعة 15 مارس 2019 - 15:07
الساعة التي تناسب المغرب طيلة العام هي الساعة الشتوية (توقيت غرينيتش).لقد أكد طبيب فرنسي أن الساعة الصيفية لها عواقب صحية وخيمة من بينها قلة التركيز ،خلل هرموني،النرفزة،اضطراب في النوم،ارتفاع الضغط...
أقسم لكم بالله أنني أكره هذه الساعة المشؤومة في فصل الصيف فما بالكم في فصل الشتاء.
رغم فرضها علينا قسرا فمازال بعض إخواننا يجيبونك عندما تسأله كم الساعة واش القديمة اولا جديدة.
لم يسبق لي أن صوتت في الانتخابات لكن هذه المرة سأصوت لمن يعدنا بإلغاء الساعة المشؤومة
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41 - مواطن ضاع مع الساعة الإضافية الجمعة 15 مارس 2019 - 15:08
وكأنما الدستور كتاب منزل لايجب الطعن فيه..تؤكد التجارب ولازلت تؤكد ان هاته الساعة الإضافية الملعونة غير متوافقة مع الساعة البيولوجية بتاتا ومضارها أكثر من منافعها ان كانت هناك منافع لها اصلا ووجب إرجاعها مكانها وكفى ./. بلا فلسفة وبلا إلا وحتى..والعثماني شكون أصلا سولو شحال فالساعة.
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42 - عبد الله الجمعة 15 مارس 2019 - 15:08
( دراسة سابقة أظهرت وجود تأثير لتغيير الساعة أربع مرات في السنة على الساعة البيولوجية للمغاربة، وهو ما يتسبب لهم في اضطرابات هرمونية).
واكْواك ألحق، كلام في الصميم شهادة واعتراف ضد المدعي إيجابية الساعة وفوائدهازفإذا كانت التغيير يتسبب لهم في اضطرابات هرمونية فلما ذا يغيرونها أتركونا مع غرينيتش كما علمتومونا في الصغر في التاريخ والجغرافية أن توقيته يوافق توقيت غرينتيتش وأنه يوفق خط الطول كذا.وخط العرض كذا.
(77 في المائة من المغاربة المُستجوَبين يؤكدون أن تغيير الساعة القانونية يُسبب لهم اضطرابات في النوم) إذا كان هذا رأي 77في المأئة فلما ذا تغيرون الساعة القانونية وليست عند المغاربة إلا غرينيتش.
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43 - ورديغة الجمعة 15 مارس 2019 - 15:09
ها رمضان قريبا على الأبواب الله يدخلو علينا بالمغفرة والرحمة خلو الساعة الاضافية بلا ما تغيروها طبقا للدستور .
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44 - مغربي الجمعة 15 مارس 2019 - 15:11
الحمد لله أن هناك من نشتكي له ولا يعرف الزبونية ولا هم يحزنون فقط الخط المستقيم وكل من خالفه سيحاسبه الله ياخد فيهم الحق أصحاب الساعة المشؤومة
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