24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:41
|17:01
|19:39
|20:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الذكاء الاصطناعي يغزو عالم السيارات .. اطمئنان قيادة ويسر وأمان
- أمزازي والسنة البيضاء
- الكتاني وتنمية إفريقيا
- عقوبات الأساتذة المضربين
- أطباء القطاع العام ينتقدون إجراء "حملات جراحية"
- الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا يفجّر غضب العالم الإسلامي - (114)
- عشرات القتلى في هجوم على مسجدين أثناء صلاة الجمعة بنيوزيلندا - (110)
- المحكمة الدستورية تؤكد قانونية تعديل مرسوم "الساعة الإضافية" - (81)
- الحكومة تكشف الانتهاء من إعداد مشروع جديد للوظيفة العمومية - (68)
- الجزائر تشهد أضخم احتجاجات في رابع جمعة للمطالبة برحيل بوتفليقة - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"التعاون الإسلامي" تدين "هجوم المسجدين" في نيوزيلندا
على إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة مسلمين كانوا يؤدون الصلاة في مسجدين بمدينة "Christchurch" بنوزيلاندا، أعرب الحبيب المالكي، رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن الإدانة الشديدة لهذا العمل الإرهابي الوحشي.
وتقدم المالكي، أصالة عن نفسه ونيابة عن البرلمانيين بالعالم الإسلامي، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم وكافة الشعب النيوزيلاندي، "سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".
وأكد رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن "هذا العمل الإرهابي المقيت يستدعي من المجتمع الدولي والإنساني مضاعفة الجهد لمحاربة الإرهاب والتطرف ونبذ العنف مهما كان مصدره والجهة التي تقف وراءه".