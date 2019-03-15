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الرئيسية | مجتمع | "التعاون الإسلامي" تدين "هجوم المسجدين" في نيوزيلندا

"التعاون الإسلامي" تدين "هجوم المسجدين" في نيوزيلندا

"التعاون الإسلامي" تدين "هجوم المسجدين" في نيوزيلندا
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 مارس 2019 - 14:07

على إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة مسلمين كانوا يؤدون الصلاة في مسجدين بمدينة "Christchurch" بنوزيلاندا، أعرب الحبيب المالكي، رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن الإدانة الشديدة لهذا العمل الإرهابي الوحشي.

وتقدم المالكي، أصالة عن نفسه ونيابة عن البرلمانيين بالعالم الإسلامي، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم وكافة الشعب النيوزيلاندي، "سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".

وأكد رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن "هذا العمل الإرهابي المقيت يستدعي من المجتمع الدولي والإنساني مضاعفة الجهد لمحاربة الإرهاب والتطرف ونبذ العنف مهما كان مصدره والجهة التي تقف وراءه".

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