بنكيران يبرئ العربية من "أزمة المدرسة" ويخشى "فناء التعليم"

هسبريس - وائل بورشاشن

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، إن مشكلة التعليم المغربي لا علاقة لها بالتدريس باللغة العربية. وأضاف في مداخلة بالمؤتمر الوطني للغة العربية، الذي نظم يوم أمس الجمعة بالمكتبة الوطنية بالعاصمة الرباط، أن "ليس هناك دليل على أن تدريس العلوم باللغة العربية هو سبب فشل التعليم".

وحذّر بنكيران من "القضاء على التعليم بالمغرب" بسبب زيادة إشكالية الدراسة باللغة الفرنسية على التلاميذ، رغم أنّهم لم يتعلّموها جيّدا". وزاد موضّحا أن 10 بالمائة من المغاربة يدرسون في البعثات والمعاهد الخاصّة، بينما لا يُعرَف ماذا سيقع لـ90 بالمائة المتبقّية. واسترسل قائلا إن تدريس العلوم باللغة الفرنسية قد يعني زيادة نسبة الرسوب في الباكالوريا، مما سيقتضي خفض عتبة النجاح، وهو ما سيخفّض بدوره مستوى التلاميذ وينعكس على التعليم بأكمله.

وقدّم رئيس الحكومة السابق مثالا بنفسه عندما كادت دراسته تضيع لعدم تحكّمه في الفرنسية، مشيرا إلى أن عدم تمكّنه هذا كان راجعا إلى كونه مغربيا "مثل أي مغربي نشأ في وسط عادي"، وهو ما يثير مسألة العرقلة التي سيطرَحُها تدريس العلوم باللغة الفرنسية في المراحل التعليمية ما قبل الجامعية، يضيف بنكيران، الذي وضّح أن الانتقال من دراسة العلوم بالعربية في الثانوي إلى دراستها بالفرنسية في الجامعة يتمّ في مرحلة يمتلك فيها التلاميذ آليات تجاوز هذه العرقلة لبُلوغِهِم عامهم الثامن عشر.

ودعا بنكيران إلى تصحيح مسار القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين في البرلمان، مضيفا أن "التصحيح ليس عيبا رغم مروره أمام الملك في المجلس الوزاري، وأمام المجلس الحكومي، لأن البرلمان فرصة للتفكير بشكل جماعي فيما إن كان هذا القانون سيصير مقبولا في المجتمع أم لا".

وأوضح بنكيران أن اللغة العربية صالحة للتدريس ولا تحتاج أي إصلاح. وزاد قائلا إن "التعليم بلغة أجنبية إذا كان ضرورة في يوم من الأيام فهناك لغة أحسن من الفرنسية من ناحية البحث العلمي"، مشيرا إلى أن إجادة اللغات الأخرى واجبة، ولكن ما يسبقها هو إتقان اللغات الوطنية، ثم في مرحلة الدراسات ما بعد الجامعية تكون الدراسة بلغتي البحث العلمي الفرنسية والإنجليزية.

وقال رئيس الحكومة السابق إن اللغة العربية مستهدفة في حد ذاتها، مستدلّا على ذلك بالدعوة إلى التدريس بالدارجة، و"تبنّي الأشخاص أنفسهم الداعين إلى التدريس بالدارجة تدريسَ العلوم باللغة الفرنسية"، وهو ما يُقصَدُ به "قطع الصلة بيننا وبين لغتنا الأم، بضعف شديد يحول بيننا وبين تراثنا وبين محيطنا العربي الإسلامي"، يقول بنكيران.

وأوضح الأمين العام السابق للعدالة والتنمية أن اللغة محايدة، وأن العلم ليس له دين أو لغة، بل يُدرّس بكل لغات العالم. وزاد مبيّنا أن تدريس العلوم باللغة الفرنسية لا يعني إصلاح التعليم، مشيرا إلى أن "هناك دولا إفريقية تدرّسها بالفرنسية، ولكنها ليست أحسن من المغرب، بينما هناك دول استبدلت اللغة الفرنسية بالإنجليزية ونجحت".

وقال بنكيران إنه طلب من وزير التعليم الابتعاد عن موضوع تدريس العلوم باللغة الفرنسية، لأن هذه المسألة "تحتاج انضباطا وجدية ونية حسنة للوصول إلى أفضل النتائج بالتعليم بلغتنا الوطنية"، مضيفا أن المحلّلين الذين درسوا ما وقع بالجزائر في نهاية الثمانينيات خلُصوا إلى أن السبب هو "التعريب الذي أدى إلى الأسلمة، وبالتالي وقفُ الأسلمة يجب معه إنهاء التعريب"، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة السابق "خطأ"؛ لأن "الحل هو تعليم الإسلام الصحيح، الذي لن يتم إلا باللغة العربية التي هي كينونتنا وهويّتنا"، يضيف بنكيران.