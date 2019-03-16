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النقابات ترفض تعديلات "نظام التعاقد" وتطالب بإدماج الأساتذة

النقابات ترفض تعديلات "نظام التعاقد" وتطالب بإدماج الأساتذة
هسبريس - محمد الراجي
السبت 16 مارس 2019 - 12:00

ساعات قليلة بعد مصادقة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات والمصادقة عليها، تفعيلا للالتزامات الحكومية، سارع التنسيق النقابي الخماسي إلى إعلان رفْض تعديل نظام التعاقد، وطالب بإلغائه نهائيا، وإدماج الأساتذة الذين وظفوا في إطاره في الوظيفة العمومية.

النقابات التعليمية الخمس أصدرت بلاغا مشتركا، حمّلت فيه مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم إلى الحكومة، مشيرة إلى أنّ الإضراب العام الوطني الوحدوي يومي 13 و 14 مارس الجاري "عرف نجاحا باهرا بنسبة تفوق 90 في المئة".

وفي الوقت الذي حاولت السلطات المحلية، على الصعيد الجهوي، التخفيف من حدّة الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم، جراء استمرار إضراب الأساتذة المتعاقدين للأسبوع الثاني على التوالي، أكد التنسيق النقابي الخماسي أنه يرفض دعوات عمال الأقاليم وولاة الجهات لجلسات "حول شأن وطني يتجاوز اختصاصات العمال والولاة".

ورمت النقابات التعليمية الخمس الكرة في ملعب الحكومة، معتبرة أن الحل للخروج من الأزمة الحالية يوجد بين يديها، عبر أربع مراحل، تبدأ، كما ترى النقابات، بـ"تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011، والإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع".

وجوابا عن سؤال حول سبب رفض التنسيق النقابي الخماسي توجّه الحكومة نحو تعديل النظام الأساسي للأساتذة المتعاقدين، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريح لهسبريس، إنّ النقابات وتنسيقية الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد تتمسكان بمطلب الإلغاء الحقيقي لنظام التعاقد، وإدماجهم في الوظيفة العمومية كموظفين لدى وزارة التربية الوطنية وليس لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد اجتمعت، بأمر من رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 9 مارس، وقدمت الوزارة خلال هذا الاجتماع أربعة عشر تعديلا على نظام التعاقد، لكن هذه التعديلات لم تحظ بترحيب من طرف النقابات، "لأن الهدف منها هو تلطيف نظام العقدة فقط، أما جوهره فلم يمسه أي تغيير"، على حد تعبير الإدريسي.

ويطالب التنسيق النقابي بالإلغاء النهائي لنظام التعاقد، "كونه لا يضمن للأساتذة المتعاقدين الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأساتذة المدمجون في الوظيفة العمومية، علاوة على كونه يُتيح لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الحق في الاستغناء عن الأساتذة في أي وقت، وبالقانون"، يقول الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم.

وأضاف أنّ النقابات التعليمية الخمس ليست ضدّ التوظيف الجهوي، بناء على حاجيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للأساتذة، شريطة أن يتمّ إدماجهم في النظام الأساسي لأساتذة وزارة التربية الوطنية، وليس في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويعيش قطاع التعليم توتّرا متزايدا بعد إضراب الأساتذة المتعاقدين لأسبوعين، في الوقت الذي تسود مخاوف وسط آباء وأمهات التلاميذ من حدوث سنة بيضاء، خصوصا أنه لا يظهر أنّ الأزمة تسير نحو طريقها إلى الحل، إذ قال الإدريسي إنّ الوضع "مفتوح على جميع الاحتمالات".

وحمّل الفاعل النقابي مسؤولية الأزمة المخيمة على قطاع التعليم العمومي للحكومة والدولة، "لأنهما لا تدبّران التعليم العمومي بغيرة، وآخر شيء تفكران فيه هو المدرسة العمومية".

وأضاف قائلا: "يوم 14 مارس 2017 دعا أرباب مدارس التعليم الخصوصي إلى إضراب، وقبل موعده بيوم جلست معهم الوزارة إلى طاولة الحوار، واستجابت لمطالبهم، كما جلست معهم إلى طاولة الحوار مديرية الضرائب، وتمت تسوية ملفهم المطلبي. أما نحن فنخوض إضرابات مسترسلة، ولا يتم التعامل معنا بالجدّية اللازمة، لأن الدولة والحكومة لا يهمهما التعليم العمومي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ahmed السبت 16 مارس 2019 - 12:06
كان ينبغي علىهم رفض التعاقد في الاول و لا يقبلوا به ..عيب و عار ان يتخذوا من التلاميذ رهائن لتحقيق مطالبهم المادية..قالك فرض علينا التعاقد..
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-19
2 - متعاقد السبت 16 مارس 2019 - 12:15
نتمنى ان تعي هذه الحكومة المحكومة أهمية المرحلة وتعطي حلولا حقيقية عوض المرواغة نحن اساتذة ولا يجوز الاستخفاف بعقولنا اختصرو علينا وعليكم الوقت وحققو المطالب لانه الحل الوحيد لهذه الأزمة
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19
3 - Bowalim السبت 16 مارس 2019 - 12:17
دسارو هاد الاساتذة ياك دخلو شحال من واحد ماعندهم مستوى باش اسدو الخصاص .
اوا خدم على رزقك وتكمش .
كون كنتو بغيتو الحق هضرو على الاطفال الفقراء اللي كيجيوكم بلا طرونسبور اولا على القاعات المهترئة اللي كتقريو فيهم اولا غياب ابسط ظروف التعليم الجيد.
هادشي كلو لا يهمكم ما يهمكم جيوبكم وراحتكم .
ترسم باش تغيب وتكثر الشهادات الطبية وانت اصلا شابع راحة وفلوس .
نوش تخدم ودوك الوليدات الصغار اللي خليتو بلا قراية غتحاسبو عليهم .
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-20
4 - علي السبت 16 مارس 2019 - 12:18
يجب العمل بالتعاقد في جميع القطاعات لأن من أهم مشاكل التنمية التي يعرفها المغرب هو الخدمة المقدمة في الوظيفة العمومية فهي خدمة ضعيفة و تشكل عرقلة للاستتمار. أما مسءلة الإدماج فهي تكرس الخمول و ضعف المردودية و عدم المحاسبة .
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-12
5 - جلال السبت 16 مارس 2019 - 12:18
ما ضاع الحق وراءه طالب الحقوق تأخذ ولا تعطى النظام التعاقد المخزي وإهانة كبرى والاحتقار الرجال التعليم والتدمير المدرسة العمومية والتعليم أستاذ بي تعاقد كيف سوف نضمن أن يشتغل بالضمير والمسؤولية هو مدمر نفسيا وماديا يعاني الحكرة يربي الحقد والضغينة لي الأجيال صاعدة كيف يمكن أن يكبر التلميذ يتعلم حب الوطن يرى أستاذه يهان يأخذ الزرواطة على ظهره فقط من أجل دفاع عن حقوقه من الطبيعي أن نرى العنف المدرسي يضرب تلميذ أستاذه اذا كان ترى أستاذ تأخذ الزرواطة في الشارع كيف سوف يحترم التلميذ أستاذه ناظلوا وكافحوا متل بن كيران ناظل وكافح كثيرا من الخطب الشعبوية وخدمة المخزن وخدمة خدام الدولة والتماسيح والعفاريت مرر كل القرارت غير الشعبية أفقار الشعب تطبيق الشروط البنك الدولي اغرق البلد في القروض الديون والأزمات نال مكافأة في نهاية الخدمة التقاعد 9 مليون
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4
6 - ستوب السبت 16 مارس 2019 - 12:19
نضال الأساتذة منذ القدم كان يرمي إلى تعطيل الدراسة بامتياز حيث يمكنهم الالتحاق و التفرغ لمهام أخرى مدرة للربح : فتجدهم تارة يتهافتون على الساعات الإضافية ليلا و نهارا-تفرغ لمشاريع تجزئات الأراضي - أنشطة جمعوية و حزبية و نقابية و انتخابية -- .....الخ) أما الشعارات فكانت لا تخلو ظاهريا من الدفاع عن المدرسة العمومية لكنه باطنيا و عند نيل فرصة التفاوض كانت تؤسس لتحسين الراتب و تقليص مدة الحصول على السلم 11 و حتى خارج السلم....و لا يجب غض الطرف أن رجال التعليم في المغرب وهبت لهم الدولة أفضل زمن مدرسي حيث العطل الرسمية و الموسمية على مدار السنة، 16 ساعة في الأسبوع و عند أقصى الحدود 24 أي بمعدل 4 سويعات في اليوم........و رغم كل هذه الامتيازات الاستثنائية نجد حال التعليم في المغرب يعيش الاضمحلال و يؤول مستواه نحو الاسفل و الدنيوية عالميا و عربيا.
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-9
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