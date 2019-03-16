جمعية المستهلك تنادي بحماية التلميذ وتفادي هدر الزمن المدرسي

هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)

مع تشبّث أساتذة "التعاقد" الذينَ يخوضونَ معركة نضالية "طويلة الأمد" لإسقاط نظام العقدة، بخيار "السنة البيضاء" في حال تعنّت وزارة التربية الوطنية في الاستجابة لمطالب الأطر التربوية، دعتْ الجمعية المغربية لحماية المستهلك الأطراف الفاعلة في قطاع التعليم إلى تفادي هدْر الزمن المدرسي والحرص على مصلحة التلاميذ.

وطالبتْ الجمعية الوطنية، في بيان لها، بالتحرك السريع للجهات الوصية على القطاع، والإسراع بوضع حلول مناسبة في أقرب الآجال، تجنبا لاستفحال آفة الهدر المدرسي وتدني مستوى التلاميذ في مختلف المستويات.

ودعت الجمعية، التي تتابعُ إضرابات الأساتذة المتعاقدين والمرسمين من ضحايا النظامين الأساسين 1985 2003، التي قاربت الثلاثة أسابيع، وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان السير العادي للموسم الدراسي الحالي، وإنقاذه من سنة بيضاء، حماية للتلاميذ وأسرهم الذين يشكلون الطرف الأضعف في المعادلة.

وعبرت الجمعية المعنية بحماية حقوق المستهلك عن قلقها من تبعات مجريات الأحداث التي تعرفها الساحة التعليمية بالمغرب، ومن الانعكاسات السلبية على التلاميذ والأسر والمنظومة التعليمية بشكل عام.

ويخوض الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 55 ألف أستاذ، الذين تم توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، رافضين الحلول المقترحة ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومطالبين في المقابل بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية.

وكانت المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قد صادقت على "التخلي عن نظام التعاقد"، و"مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد، لكون التعاقد لم يعد معتمدا"، و"السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل"، و"تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية"، و"مراجعة المادة 95 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين".

وجاء ضمن التعديلات المقترحة "تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي"، و"الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها"، و"إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد"، و"ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10)، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني".