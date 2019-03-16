عريضة طلابية ضد تغيير القانون الإطار للتعليم

هسبريس من الرباط

أطلقت هيئات طلابية حملة وطنية من أجل التوقيع على عريضة وطنية، من أجل المطالبة بـ"رفض مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتعليم"، منتقدة ما أسمته "الانفرادية في اتخاذه دون الرجوع إلى القاعدة المعنية"؛ وهي العريضة التي من المنتظر رفعها إلى رئاسة الحكومة.

وقالت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والتنسيقية الوطنية لطلبة الهندسة والتنسيقية الوطنية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، ضمن بلاغ مشترك لها، إن مشرع القانون "يمس أسر طلبة التعليم العمومي... والغرض منه هو تخلي الدولة عن القطاع".

وطالبت الهيئات البرلمان برفض بنوده والتراجع عن هذا المشروع والعمل على إصلاح جذري لقطاع التعليم، مع الأخذ بعين الاعتبار "حقيقة فشل مجموعة من المشاريع السابقة بخصوص المنظومة ككل"، قائلة إن الغرض منه هو "السعي إلى خوصصة التعليم العالي والثانوي والتضييق على مؤسسات التعليم العمومي".

يذكر أنه على الرغم من اتفاق قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية على عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة، ضمنها مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين؛ فإن اللجنة التقنية المشكلة من جميع الفرق البرلمانية فشلت في توحيد الرؤى حول التعديلات المطروحة على النص المثير للجدل، وبذلك يكون الحسم في هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وعلمت جريدة هسبريس، من مصادر برلمانية، حضرت الاجتماع أن اللجنة التقنية، التي كلفها البرلمان للبحث عن صيغ توافقية بخصوص القانون الإطار للتعليم، أرجأت الحسم في 15 مادة من القانون الإطار الذي يضم 60 مادة.