بعد "أساتذة الكُونطرا" .. عاطلون في الشارع للظفر بالتوظيف المباشر

هسبريس - نور الدين إكجان

بعد أن استكانوا للغياب سنوات عديدة إثر تشغيل بعضهم ويأس البقية، من المرتقب أن يعود المعطلون حاملو الشواهد إلى شوارع المملكة، عقب مباشرتهم لهيكلة مختلف الفروع الجهوية للتنسيقية الوطنية، في أفق خوض مسيرة حاشدة يوم 20 مارس الجاري بالعاصمة الرباط، في إطار تصعيد يوازي الحراك الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدون في مختلف جهات المغرب.

المسيرة، التي أعلنتها التنسيقية، نادت بـ"مزيد من لمّ الشمل وتوحيد الصفوف وبناء التنظيم الذاتي تحت راية التنسيقية الوطنية، للتعبير الميداني عن السخط والغضب الذي تمتلئ به نفوس المعطلين وإيصال رسالة مفادها "أننا هنا إن لم تلتفتوا إلينا فنحن سنذكركم بوجودنا"، وفق تعبير الغاضبين الذين أشاروا، أيضا، إلى أن "الإطار مفتوح ولا يحمل أي تصورات إيديولوجية أو سياسية، والهدف هو تحقيق مطالب الفئات المعطلة التي تكمن في تحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية ومنحها الفرصة للاندماج في الحياة الكريمة".

وأضاف نداء المسيرة أن "المراد هو العيش وتجاوز الوضعية المزرية التي تتخبط فيها فئة المعطلين"، مشيرا إلى أن "التنسيقية هي التعبير الوحيد والأوحد للمعطلين، بحكم أن الإطارات القديمة والجامدة قد تجاوزها التاريخ نظرا لعدم قدرتها على التعبير عن هموم المعطلين"، منتقدا "السياسات الاعتباطية التي تسلكها الحكومة في مجال التشغيل".

سعيد أهقاي، عضو التنسيقية، أورد أن "التنسيقية هي استجابة لطموح المعطلين بعد أن شهدت مختلف الإطارات الأخرى جمودا كبيرا على مستوى التنظيم"، مشيرا إلى أن "الأعضاء يريدون فكرة جديدة، لتنطلق النقاشات على المستوى الافتراضي، قبل أن يتم هيكلة مختلف الفروع بفضل الديناميات التي أطلقها معطلو جهات فاس مكناس، والدار البيضاء سطات، ومراكش تانسيفت، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة".

وأضاف أهقاي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسيرة الوطنية هي فرصة لجمع شمل المعطلين"، مشددا على أن "المطالب تتراوح بين التشغيل والتشغيل الذاتي، والتوظيف المباشر. كما تضم التنسيقية حاملي الشواهد من الباكالوريا إلى الدكتوراه، فضلا عن حاملي دبلومات التكوين المهني باعتبارهم الفئة الأكثر في صفوف المعطلين".

وأوضح المتحدث أن "المسيرة هي كذلك رسالة إلى الدولة"، مشددا على أن "الباب مفتوح دائما أمام التصعيد"، منتقدا "تعاطي الحكومة بنوع من التجاهل مع كل مطالب المعطلين".