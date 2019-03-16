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الرئيسية | مجتمع | بعد "أساتذة الكُونطرا" .. عاطلون في الشارع للظفر بالتوظيف المباشر

بعد "أساتذة الكُونطرا" .. عاطلون في الشارع للظفر بالتوظيف المباشر

بعد "أساتذة الكُونطرا" .. عاطلون في الشارع للظفر بالتوظيف المباشر
هسبريس - نور الدين إكجان
السبت 16 مارس 2019 - 21:00

بعد أن استكانوا للغياب سنوات عديدة إثر تشغيل بعضهم ويأس البقية، من المرتقب أن يعود المعطلون حاملو الشواهد إلى شوارع المملكة، عقب مباشرتهم لهيكلة مختلف الفروع الجهوية للتنسيقية الوطنية، في أفق خوض مسيرة حاشدة يوم 20 مارس الجاري بالعاصمة الرباط، في إطار تصعيد يوازي الحراك الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدون في مختلف جهات المغرب.

المسيرة، التي أعلنتها التنسيقية، نادت بـ"مزيد من لمّ الشمل وتوحيد الصفوف وبناء التنظيم الذاتي تحت راية التنسيقية الوطنية، للتعبير الميداني عن السخط والغضب الذي تمتلئ به نفوس المعطلين وإيصال رسالة مفادها "أننا هنا إن لم تلتفتوا إلينا فنحن سنذكركم بوجودنا"، وفق تعبير الغاضبين الذين أشاروا، أيضا، إلى أن "الإطار مفتوح ولا يحمل أي تصورات إيديولوجية أو سياسية، والهدف هو تحقيق مطالب الفئات المعطلة التي تكمن في تحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية ومنحها الفرصة للاندماج في الحياة الكريمة".

وأضاف نداء المسيرة أن "المراد هو العيش وتجاوز الوضعية المزرية التي تتخبط فيها فئة المعطلين"، مشيرا إلى أن "التنسيقية هي التعبير الوحيد والأوحد للمعطلين، بحكم أن الإطارات القديمة والجامدة قد تجاوزها التاريخ نظرا لعدم قدرتها على التعبير عن هموم المعطلين"، منتقدا "السياسات الاعتباطية التي تسلكها الحكومة في مجال التشغيل".

سعيد أهقاي، عضو التنسيقية، أورد أن "التنسيقية هي استجابة لطموح المعطلين بعد أن شهدت مختلف الإطارات الأخرى جمودا كبيرا على مستوى التنظيم"، مشيرا إلى أن "الأعضاء يريدون فكرة جديدة، لتنطلق النقاشات على المستوى الافتراضي، قبل أن يتم هيكلة مختلف الفروع بفضل الديناميات التي أطلقها معطلو جهات فاس مكناس، والدار البيضاء سطات، ومراكش تانسيفت، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة".

وأضاف أهقاي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسيرة الوطنية هي فرصة لجمع شمل المعطلين"، مشددا على أن "المطالب تتراوح بين التشغيل والتشغيل الذاتي، والتوظيف المباشر. كما تضم التنسيقية حاملي الشواهد من الباكالوريا إلى الدكتوراه، فضلا عن حاملي دبلومات التكوين المهني باعتبارهم الفئة الأكثر في صفوف المعطلين".

وأوضح المتحدث أن "المسيرة هي كذلك رسالة إلى الدولة"، مشددا على أن "الباب مفتوح دائما أمام التصعيد"، منتقدا "تعاطي الحكومة بنوع من التجاهل مع كل مطالب المعطلين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - أستاذ فرض عليه التعاقد السبت 16 مارس 2019 - 21:06
مرحبا بالمعطلين وحتى إذا اضطرت الدولة لتعويضهم بمن دخل في الإضراب المفتوح في إطار التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فإنهم مباشرة بعد ولوجهم الأقسام سيطالبون أيضا بالادماج في الوظيفة العمومية باعتبارها حق مستحق بتكافؤ الفرص لكل مواطن مغربي
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32
2 - محمد المزواري السبت 16 مارس 2019 - 21:08
عهد حكومة العدالة و التنمية كان قاسيا جدا على المغاربة . فرحنا لفوزهم في الإنتخابات الماضية لكن كما يقول المغاربة " هجروها لينا" و باعو كل شيء للبنك الدولي أولها المدرسة العمومية و سيليها الصحة .
كل شيئ زاد ثمنه و الأجور نقصت و تجمدت بسبب بنكيران الذي يحضى بتقاعد سمين لم يؤدي فيه ولو فلسا واحدا لصندوق التقاعد . بخلاصة هذا الإسلام في أبهى تجلياته و حسبنا الله ونعم الوكيل
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53
3 - حنان السبت 16 مارس 2019 - 21:08
المغرب على صفيح ساخن،والحكومة تتقن لغة السين والتسويف،لا أدري ماذا ينتظرون.
لابد من القيام بإصلاحات جذرية لتفادي الكارثة لا قدر الله.
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38
4 - hala madrid السبت 16 مارس 2019 - 21:09
إذا لم تستطع هذه الحكومة حل المشاكل الاجتماعية فلتستقيل و تترك فئة أخرى تباشر حل هذه المشاكل.
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25
5 - صوت الشعب السبت 16 مارس 2019 - 21:11
شغلو المعطلين و اطردو الاساتذة الانتهازيين
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-7
6 - الرباطي السبت 16 مارس 2019 - 21:12
انتم الفئة التي تموت في صمت انتم من نسيكم الكل انتم صوت المقهورين حقا انتم من يستحق التضامن.
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26
7 - مواطنة السبت 16 مارس 2019 - 21:14
يوم تنازلت الدولة لضغط المتقاعسين وقامت بترسيمهم مع الاكادميات فتحت الباب لسلسلة لامنتهية من الاحتجاجات الحل الوحيد امام الحكومة الان هو اتخاذ قرار رادع في حق المتقاعسين حتى يكونو عبرة لمن يعتبر
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-36
8 - زرياب السبت 16 مارس 2019 - 21:15
مقارنة فاشلة. الأستاذ داخل المنظومة يعاني والمعطل خارجها أيضا يعاني.. الحكومة تتغاضى
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0
9 - مواطنة حرة السبت 16 مارس 2019 - 21:15
مصائب قوم.عند قوم فوائد. هاد صحاب التعاقد كن كانو واثقين من الكفائة ديالهوم كاع ميخافو.حت بحال التعاقد بحال إلى ترسمو.
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-19
10 - حميد النواري السبت 16 مارس 2019 - 21:15
إخواني المعطلين لاتطعنونا في ظهورنا ولتعلمو أننا منكم وانتم منا لاتجعلو انفسكم لعبة لدولة وحل ترقيعي ولقم صائغة لتجعلكم خنجرا تضرب به الاستاذ الذي فرض عليه التعاقد
نحن معطلون ولازنا منكم نطالب بعيش كريم فلا ترضو بدون واقل الحقوق وانتم تستحقون حياة كريمة

لاتقبلو ان تخونو اخوانكم وتأخدو اماكنهم في الاقسام وتفشلو تصعيده
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-19
11 - حميد السبت 16 مارس 2019 - 21:16
التنسيقيات وجه من الفوضى والتسيب والركوب على الأحداث. المهم انا كمواطن أرفض هذا الشكل من العبث وتعطيل مصالح الوطن.
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-8
12 - الغاء الوظيفة العمومية السبت 16 مارس 2019 - 21:16
الشعب يريد الغاء الوظيفة العمومية كفى من الريع الوظيفي على حساب ضرائبنا ندفع ضرائب ثم ندرس ابنائنا في الخاص
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-15
13 - bo3ou السبت 16 مارس 2019 - 21:21
اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري
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5
14 - دكتورون استاد فيزياء متعاقد السبت 16 مارس 2019 - 21:22
فين يامات التوظيف المباشر اشيل 11 تحية لكل العاطلين و ان شاء الله تلقاو شي خديمة تفرحو والديكم
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7
15 - omar السبت 16 مارس 2019 - 21:22
الشارع يغلي والبطالة تزداد والفقر والحرمان يترعرع الظلم والفساد في أعز أيامهم . والعناد مع الشعب والهراوة والسجن لكل من يصرخ في وجه الفساد بدعوى المحافظة على هيبة المخزن . اللهم أحفض هذا الوطن الجريح . ودمر كل فاسد .
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7
16 - مواطن غاضب السبت 16 مارس 2019 - 21:22
الاساتذة يبحثون عن مصالحهم الخاصة ويحاولون اشعال الاحتجاجات في المغرب
ويزجون بالتلاميذ والآباء والعاطلين عن العمل لقضاء مآربهم الخاصة والضيقة..التعاقد هو الحل
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-2
17 - Hicham السبت 16 مارس 2019 - 21:36
حذاري من اللعب قد ينقلب السحر على الساحر
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2
18 - مجاز في الانعاش الوطني السبت 16 مارس 2019 - 21:37
معاناة مجازي الإنعاش الوطني العاملون في الإدارة بدون سلم إداري بدون تقاعد بدون تغطية صحية وأجر 1500 درهم نداؤنا من هذا المنبر إلى صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله وحفظه وسدد خطاه من أجل التدخل واصدار أوامره من أجل ترسيم مجازي الإنعاش الوطني داخل الإدارة
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4
19 - مغربي أمريكي السبت 16 مارس 2019 - 21:38
حتى مغاربة أمريكا سيطالبون في الصيف بالتوضيف المباشر مع الدولة. هلكنا العمل ليل نهار و البرد و الضرائب و القنط. مستعدون لتعويض الاساتذة المضربين و بنصف الأجرة.
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1
20 - متتبع لهسبريس السبت 16 مارس 2019 - 21:40
24 سنة قضيتها كمعطل منذ أن حصلت على الاجازه في العلوم سنة 1995 الله يأخذ الحق في جميع الحكومات
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4
21 - Hasan السبت 16 مارس 2019 - 21:44
يجب تعويض اساتدة بهولاء المعطلين ..يجب طرد التعاقد لانهم خانو العقد و تركو التلاميد بدون دراسة..
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0
22 - سعدان السبت 16 مارس 2019 - 21:45
يجب اولا على التنسيقية ان تقوم بغربلة فئة المعطلين واستئصال حملة البكالوريا منهم لان هؤلاء لا حق لهم في المطالبة بالتوظيف بعد، والتركيز على الدفاع عن حملة الدكتوراة ودبلومات التكوين المهني الذين يستحقون .
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0
23 - طالب دكتوراه السبت 16 مارس 2019 - 21:47
يدا في يد من أجل تحقيق مطالب الحق في التوظيف المباشر لحملة الشواهد العليا
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0
24 - عثمان ولد السباتة السبت 16 مارس 2019 - 21:48
شفتي انا وخا عاطل وعندي ماستر فالبرمجة واجازة فالرياضيات والله ما نمشي معاهم. باراكا عليا غانبيع السردين ونخدم فالوقت للي بغيت ونعس فالوقت للي بغيت. اللي بغاها فابور عمرو ما يديها.
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