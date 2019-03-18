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الرئيسية | مجتمع | مرصد يدعو إلى "حوار وطني للتعليم" وينتقد طُغيان الارتجال الحكومي

مرصد يدعو إلى "حوار وطني للتعليم" وينتقد طُغيان الارتجال الحكومي

مرصد يدعو إلى "حوار وطني للتعليم" وينتقد طُغيان الارتجال الحكومي
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الاثنين 18 مارس 2019 - 00:00

دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين حكومة سعد الدين العثماني إلى فتح حوار وطني مسؤول وجاد، يستحضر المصالح الفُضلى للوطن والمواطنين من أجل إعادة الثقة بين كل المكونات؛ الحكومية منها والاجتماعية والسياسية.

كما أوصى المرصد، في نداء أصدره هذا الأسبوع، إلى العمل بكل الوسائل التفاوضية والحوارية بشكل مستعجل على وضع حد للاحتقان الذي تعيشه المنظومة جراء الإضرابات المستمرة، واتخاذ قرارات واضحة المساطر والآجال في حل المشاكل الإدارية والاجتماعية حتى يعم الاستقرار والطمأنينة القطاع ومكوناته.

وقال المرصد، الذي أسسه أساتذة جامعيون، إنه يتابع بـ"اهتمام كبير وقلق شديد ما تعيشه القطاعات الاجتماعية عموماً، وقطاع التربية الوطنية خصوصاً ومنظومة التربية والتكوين على وجه أخص من اضطرابات بلغت حد إقدام النقابات الأكثر تمثيلية وتنسيقيات و تمثيليات على خوض إضرابات وطنية تتراوح بين اليوم و الأسبوع".

المرصد ذكر بأن التربية والتكوين قطاع إستراتيجي وحيوي للوطن، وأكد أنه "المشتل الرئيس لكل مشروع تنموي جديد ومنطلقه، وبأن منظومة التربية والتكوين، هي القضية الثانية في أولويات الدولة بكل مستوياتها ومكوناتها بعد قضية الصحراء المغربية".

مسؤولو المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أشاروا إلى "طغيان الارتجالية لمدة سنوات في تدبير الشأن العام، والانفراد بالقرارات في غياب تام لرؤية إستراتيجية بتدابير استباقية في تدبير القطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها قطاع التربية والتكوين".

وفيما يخص مُشكل الأساتذة المتعاقدين المطالبين بالترسيم، شدد المرصد على ضرورة "توفير كل الظروف لتأهيل هؤلاء الأساتذة حتى يشكلوا إضافة نوعية في عمليات تجويد المنظومة، عبر تكوين بيداغوجي رصين يؤمن الجودة في عمليات التعليم".

كما أشار إلى أهمية "الإعداد الجيد برؤية إستراتيجية استباقية لمشروع الجهوية واللامركزية واللاتمركز، مع التفعيل الموضوعي لمستلزماتها بخصوص الموارد البشرية والإمكانات المالية والمادية وبما يتطلبه التوظيف الوطني الجهوي من آراء وقرارات في إطار المؤسسات الدستورية ومن بينها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية".

ويعيش قطاع التعليم بالمغرب، منذ أكثر من أسبوعين، على وقع إضرابات يخوضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بترسيمهم كموظفين في وزارة التربية الوطنية؛ لكن الوزارة الوصية ترفض ذلك، واقترحت ترسيمهم كموظفي في الأكاديميات الجهوية.

ووصلت الإضرابات في مختلف ربوع المملكة إلى أكثر من أسبوعين، وانضم إليه أيضاً الأساتذة موظفو وزارة التربية الوطنية المنضوون تحت لواء النقابات التعليمية؛ حتى أصبح شبح السنة البيضاء يُخيم على مدارس المغرب ويعمق أزمة هذا القطاع الحيوي.

وفي ظل تشبث كل طرف بموقفه، أصبح التلاميذ المتمدرسون في المؤسسات التعليمية العمومية في مختلف المدن والقرى بدون دروس؛ وهو ما بات يثير مخاوف أولياء وآباء التلاميذ، خصوصاً أولئك المقبلين على امتحانات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - خالد الاثنين 18 مارس 2019 - 00:21
التعليم ضاع،ماستر تباع...دكتوراة تشترى...أساتذة جامعيون لا يعرفرون كتابة رسالة باللّغةالفرنسية..تعليم خاصّ لا يرى في التّلميذ سوى جيوب والديه...صلاة الغائب على تعليمنا
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27
2 - مغربية الاثنين 18 مارس 2019 - 00:22
فعلا يجب على الحكومة ان تكون واضحة في قراراتها وتضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه التلاعب بتعليم ابنائنا وبمخطط الدولة لارساء الجهوية
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-22
3 - ولد بوي عمر الاثنين 18 مارس 2019 - 00:22
حصاد: الاساتذة المتدربين مدفوعين من طرف واحد الجهة...راكوم عارفينها

أمزازي: بعض الجهات تحاول الضغط على الاساتذة من اجل ثنيهم عن الالتحاق بالاقسام

والاساتذة يتساءلون من هي هذه الجهة ؟! واش الجهة الناعسة ولا الجهة الفايقة؟!
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20
4 - واحد من الناس الاثنين 18 مارس 2019 - 00:29
صراحة اللامسؤولون في هذه البلاد بقيادة المتأسلمين يجرون البلاد نحو الهاوية وبسرعة مفرطة. حدار من تأجيج الشارع حدار من استفزاز الشعب المغربي بهضم حقوقه وزيادتها بالقمع
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12
5 - %%%%% الاثنين 18 مارس 2019 - 00:35
moi je demande de lancer un dialogue national comme a la macron sur tous les problèmes des marocains .rt ouvrir kes portes aux gens dans des salles de conférences pour poser leur problemes et questioner tous les ministres . et les maires des grandes villes du maroc
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1
6 - مهتم الاثنين 18 مارس 2019 - 00:35
المشكلة ليست في مثل هذه المواقف،المشكل هو ٱن الدولة تخطط لاقصاء المواطنين من الاستفادة من وطنهم. لتجيب الحكومة على سؤال واحد: القطاع الخاص لا يشغل، المواطنون وفروا رٱس المال فافترشوا الارض،فتم طردهم من الشوارع.واليوم تٱتي الحكومة ببدعتها لتشغل خريجي الجامعات بالتعاقد، إذن لتشتغل ،فٱنت مرغم على قبول العقد.اذن مكره اخاك لا بطل.زد على هذا ٱن اجتماعات المجالس الادارية الاكاديميات غير قانونية لان وزير التربية الوطنية لم يترٱسها كما ينص على ذلك القانون.
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11
7 - مهتم الاثنين 18 مارس 2019 - 00:35
الدولة لم ولن تفتح حوار جاد ومسؤول حول هذا القطاع الحساس ؛ فمشكلة اصلاح التعليم بالمغرب هي مشكلة بنيوية مركبة يتداخل فيها السياسي بالاقتاصادي والاديولوجي بالفكري ؛ ناهيك عن املاءات صندوق النقد الدولي ؛ فالمغرب لا يريد اصلاح المنظومة لان مخطط تدميرها ليس وليد اللحظة بل منذ زمن بعيد لان الدولة تعتبر وعي التلاميذ والطلبة والاساتذة تهديد لسيادتها ... نتمنى ان يعود المسؤول الى رشده والى اصلاح ورش التعليم وتحديد الغاية منه فلا تقدم بدون تعليم ولامواطنة بدون فكر
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13
8 - Ali belghaz الاثنين 18 مارس 2019 - 00:38
ماوصلت إلية المغرب اليوم هو نتيجة إهمال قطاع التعليم وصرف مبالغ مالية خيالية في الميدان الرياضي والعسكري والفني .... لا تقافة في المغرب سوى تقافة لخبزية ،،أما إحتجاج الأساتذة المتعاقدين هو قنبلة كانت مؤقت من أكتوبر تدعي بشكل مباشر إلى خوصصة التعليم وضمان تقاعدهم
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9
9 - Hassan الاثنين 18 مارس 2019 - 00:39
التعليم مشروع وطني ومن أهم المشاريع التي تهتم بالرقي بالعنصر البشري وتنميته . عدوه الإستعجال والإرتجالية . الوزارة الوصية حقيبتها تسند إلى الحزب الأضعف في الإئتلاف الحكومي ، ويتغير مع كل إرتجاج حكومي . الحكومة لا تعمل على مفهوم التربية اكتساب المعرفة للإندماج بل تعليم وتكوين لإنعاش الشغل . لا نصنع مواطنين متشبعين بالقيم ، ننتج مستخدمين .
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5
10 - المسكاوي الاثنين 18 مارس 2019 - 00:40
الواقع أن الحكومة تستعبد نفسها لصندوق النقد الدولي ، كل إجراءات التعاقد في الوظيفة العمومية التي بدأت بالتعليم ثم التقاعد وإصلاح الإدارة وغيرها مما تتحدث عنه الحكومة جاء تنفيذا لمقتضيات المشاريع المشروطة التي منح المغرب وفقها قروضا من الصندوق ومن البنك الدولي ، ما معنى أن تمتلك البلاد سيادة في الوقت الذي سلمت شؤونها لسياسات مؤسسات النقد ، أنقذوا البلاد أيها الشرفاء من أياديء السفهاء
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6
11 - دولة الحق والقانون الاثنين 18 مارس 2019 - 00:43
لمادا التردد في تطبيق بنود العقد والتساهل مع الاساتدة المتعاقدين وترك ابناء الفقراء بدون دراسة فعلا الشعب مستاء جدا من مظاهر التسيب والتهاون
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-7
12 - محمد الاثنين 18 مارس 2019 - 00:44
للأسف هنا في المغرب المثقف بالنسبة للبعض هو الذي يتكلم الفرنسية ، سبحان الله و كأن اللغة الفرنسية تساوي شيئا في الحقل العلمي الدولي، ليكن في علمكم اللغة العربية تتفوق على الفرنسية و تفوقها درجات على جميع المستويات ... للأسف أذناب الاستعمار ينفثون سمومهم في هذا الوطن.
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4
13 - تلميذ بلا تمدرس الاثنين 18 مارس 2019 - 00:49
يجب على اولياء وأباء التلاميذ ان يرفعو دعوة قضائية على العثماني وحكومته الاتي فشلة في جميع القطاعات
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2
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