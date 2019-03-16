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الرئيسية | مجتمع | الداودي والإنجليزية .. رهان على تكوين الأساتذة والاستثمارات الخاصة

الداودي والإنجليزية .. رهان على تكوين الأساتذة والاستثمارات الخاصة

الداودي والإنجليزية .. رهان على تكوين الأساتذة والاستثمارات الخاصة
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 16 مارس 2019 - 15:00

في الوقت الذي يحتد النقاش حول لغة تدريس العلوم، بين من يدفع باعتماد اللغات الأجنبية وبين من يدفع باللغة العربية، اعتبر لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة، أن "من لا ينفتح على اللغات لا مستقبل له".

الوزير الداودي، الذي كان يتحدث اليوم السبت في اللقاء الدراسي الذي نظمته الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص بالدار البيضاء، دافع بقوة عن اللغة الإنجليزية، مواجها بذلك التيار الفرنكفوني بالمملكة، حيث قال وهو يخاطب مديري مؤسسات التعليم الخصوصية: "من لا يتمكن من اللغة الانجليزية فليحفر قبره، لأنه لا مستقبل له"، قبل أن يعود ليؤكد أن هذا الأمر لا يعني أن اللغات الأخرى غير ضرورية.

وتابع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة إن "اللغة العربية، لغة القرآن، ولا يمكن التخلي عنها وإلا سيكون هناك انفصام في الشخصية، ونحن مجتمع مسلم، والعربية ضروري أن تكون؛ ولكن العلم، الآن، محركه هو اللغة الإنجليزية وليست الفرنسية لأنها تُجُووِزت".

وهاجم لحسن الداودي التيار الفرنكفوني والمدافعين عن التدريس بالفرنسية قائلا: "من العبث أن نعلم الأطفال اليوم الفرنسية، اليوم، الإنجليزية هي اللغة العالمية، بالتالي يجب تعليم التلميذ العربية ثم الإنجليزية، وجعل الفرنسية في المرتبة الثالثة؛ لأن هذه اللغة أكل عليها الدهر"، مضيفا "البحوث العلمية ليست فرنسية، بل إنجليزية".

وأكد الداودي، الذي خصص كلمته في هذا اليوم الدراسي الذي كان منتظرا أن يحضره كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، للغة الإنجليزية، حيث أكد أن كليات الآداب لا يجب أن تقتصر على تكوين طلبة في لغة واحدة؛ بل يجب أن تفرز طلبة متمكنين من لغتين وأكثر من أجل ولوج سوق الشغل، خاصة بمؤسسات التعليم الخصوصي.

ودعا المسؤول الحكومي المستثمرين في التعليم الخصوصي إلى الاستثمار في اللغة الإنجليزية بقوله: "هناك ندرة في المدارس التي تُدرِّس الإنجليزية، وخاص استثمارات في هذا المجال؛ فهو مجال خصب، والآباء يبحثون عنها"، مضيفا وهو يخاطب هؤلاء المستثمرين من أرباب ومديري مؤسسات التعليم والتكوين الخاص "إلى بغيتو ديرو شي أجر في ولاد المغاربة كثروا شويا الانجليزية، فهذا هو توجه العولمة".

كما طالب لحسن الداودي، الوزير المنتدب، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بتكوين الأساتذة ورفع عدد المدرسين باللغة الإنجليزية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - طارق 004 السبت 16 مارس 2019 - 15:09
الانجليزية أفضل لأن الفرنسية لغة غير مهمة وهي لغة المستعمر وهي حبيسة المغرب أما الانجليزية فيها عالمية
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13
2 - فهد الماني السبت 16 مارس 2019 - 15:11
بدون الجدل على لغاة لازم اذخال لغة المعلومات و الهردوير كمادة رئيسية
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3
3 - taozari السبت 16 مارس 2019 - 15:13
أن لم نعطي قيمة للغتنا .أدن فنحن لسنا من اهلها..الكل يقدس لغة بيئته ويعطيها قيمة فوق قيمتها ألا العرب .......الخزي والعار ......للحكامنا...
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-3
4 - Jamal d'Agadir السبت 16 مارس 2019 - 15:13
لغة التقدم هي الإنجليزية جميع البحوت العلمية الفزيائية النووية الجيولوجية الأنتربولوجية كلها تتم بالإنجليزية غير حنا مستعمرانا فرنسا داكشي علاش أنا شخصييا كنتكلم بالإنجليزية حتاش الغرب عامة كيتكلموا بها
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8
5 - ام البنات السبت 16 مارس 2019 - 15:13
اللغة الفرنسية جوزت لان في فرنسا فين تفضحو القياديين ديالكم بالفساد الاخلاقي
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ياتجار الدين ولادكم كاتقريوهم فالبعثات الاجنبية وولاد الشعب باغيين تقريوهوم فالتعليم الاصيل باش يبقاو يصوتو عليكم وانتم تخلصو بتسعة ملايين فالشهر
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3
6 - أبو عمران السبت 16 مارس 2019 - 15:14
نشر الإنجليزية بالمغرب حلم جميل، لكن واقع الفرنكفونية بالبلاد لن يحول هذا الحلم إلى حقيقة لا على المدى القريب و لا على المدى المتوسط
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4
7 - منطق من لا منطق له السبت 16 مارس 2019 - 15:14
عار والله عار السيد الداودي يدافع على اللغات الاجنبية وخصوصا الانجليزية وبنكيران يدافع عن اللغة العربية وكلاهما ينتميان الى نفس الحزب "الندالة والتعمية " فهذا دليل اخر يؤكد لنا ان هذا الحزب ليس له ادنى رؤيا استراتيجية او برنامجا يعتمده بل الامور تسيرعلى هوى مسؤوليه فواحد يشرق واخر يغرب واخر يدعي المظلومية بل ويتهم الداخلية بتزوير الانتخابات القادمة الخ ....هذا منطق من لا منطق له.
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6
8 - مفكر السبت 16 مارس 2019 - 15:17
الا السي الداودي الخكامة الجيدة هي الاساس الفرنسية ستاتي في المرتبة الخامسة وليس الثالثة وستكون اختيارية بين الالمانية والهولندية والصينية والهندية وبعض لغات افريقيا
لذالك
اولا الامازيغية
ثانيا العربية
ثالثا الانجليزية
رابعا الاسبانية.
(هذه حقيقة التلاميذ وحقيقة الجوار وحقيقة الاقتصاد وحقيقة الحكامة الجيدة بدون زواق ولا ماكياج )
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1
9 - hicham usa السبت 16 مارس 2019 - 15:18
الداودي و الانجليزية . ابن كيران و العربية . العتماني و الأمازيغية. تضحكون على هادا الشعب كيفما تريدون .
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10 - Hatim68 السبت 16 مارس 2019 - 15:18
Pourquoi cetains partis politiques refusent ils le Français , et exigent l'anglais et l'arabe, parce le Français est un danger pas pour eux mais pour le peuple qui risquent de lire Voltaire , Rousseau, Montesquieu et autre philosophes de lumiere, donc l anglais pour rester lier à des pays de Golf, pas pour la sciences, on est avec la science oui , tous les articles scientifiques sont en anglais oui mais a t on les moyens pour trouver les encadrants anglophones pour effacer une histoire de'un siécle sinon utopie
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-3
11 - tanjawi السبت 16 مارس 2019 - 15:19
لاول مرة احترم الوزير على صدقه و حسن قوله .
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12 - souhayb السبت 16 مارس 2019 - 15:19
Vous faites de la démagogie politique, ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir, vous auriez du commencer par réformer notre système éducatif et par étapes, soyons sérieux, nous n'avons pas de cadres compétents et qui maîtrise l'anglais pour former et enseigner les élèves dans cette langue. Un autre point que je voulais vous rappeler, vous n'avez pas encore compris le rôle des facultés des lettres dans l'épanouissements des peuples
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-1
13 - محمد السبت 16 مارس 2019 - 15:20
الله يكثر من امثالك لك غيرة على هدا الوطن
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