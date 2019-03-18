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خبراء يضعون الخطة الوطنية لـ"قادمون وقادرون"‎

خبراء يضعون الخطة الوطنية لـ"قادمون وقادرون"‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 مارس 2019 - 03:34

انعقد بالمقر المركزي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط الاجتماع الأول للجنة الخبراء المكلفة بتحضير الخطة الوطنية الاستراتيجية لحركة "قادمون وقادرون – مغرب المستقبل"، على ضوء التقرير العام المنسجم مع روح توصيات ومخرجات المجلس الوطني الثاني الذي انعقد بمناسبة مرور السنة الأولى على ميلاد الحركة، وذلك يومي 15 و16 دجنبر 2018 بقرية سيدي خيار إقليم صفرو.

الاجتماع دشن، حسب القائمين على المبادرة، بداية تحول في تجربة حركة "قادمون وقادرون-مغرب المستقبل"، وبداية إعداد أوراق ومشاريع ومساهمات قصد طرحها للمناقشة بين أعضاء الهية التأسيسية الوطنية والهيئات الاستشارية داخل المغرب وخارجه، وفي صفوف الديناميات المحلية والإقليمية والجهوية بمناسبة انعقاد المجلس الوطني الثالث المزمع عقده في غضون شهر ماي المقبل.

حضر هذا اللقاء كل من عائشة العلوي، وتورية العمري، والعربي مهين، وعمر الزايدي، والحسين الكفوني، ومحمد الزاد، ومحمد الخالدي، واسماعيل علالي، والمريزق المصطفى، مع اعتذار بوبكر لركو.

وستشتغل اللجنة على النموذج التنموي الاجتماعي، والايكولوجيا والتنمية، وفلسفة وثقافة تنظيم الحركة، والنموذج التعليمي الشعبي والمواطن، وتأثير المرأة في صنع القرار، والهجرة والثقافة والماء والطاقة، والشباب والشغل والمشاركة.

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