24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:4117:0219:4120:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان (5.00)

  2. مذبحة المسجدين بنيوزيلندا "تفضح" موقف ترامب تجاه المسلمين (5.00)

  3. ندوة تقارب دور اللغات الحية في إصلاح التعليم (5.00)

  4. ضخ استثمار مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي (5.00)

  5. جريمة نيوزيلاندا: رصاصُ الإسلاموفوبيا.. (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "المتعاقدون" يختارون تصعيد الاحتجاج ضد سياسات "وزارة أمزازي"

"المتعاقدون" يختارون تصعيد الاحتجاج ضد سياسات "وزارة أمزازي"

"المتعاقدون" يختارون تصعيد الاحتجاج ضد سياسات "وزارة أمزازي"
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 18 مارس 2019 - 09:00

يبدو أن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" لم تجد بدا من النزول إلى الشارع من جديد في مواجهة ما تسمّيه "سياسة التضليل" التي تنهجها الحكومة، بحيث كشفت عن خطوات ذات نفس تصعيدي يرتقب أن تخوضها في القادم من الأيام، بعدما لم تنجح "وزارة أمزازي" في تسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا.

وقررت التنسيقية سالفة الذكر تنظيم إضراب وطني لمدة أسبوع قابل للتمديد، بدءا من اليوم الاثنين إلى غاية الأحد المقبل، مرفقا بأشكال احتجاجية مختلفة تبتدئ بعقد جموع محلية خلال اليوم الأول من الإضراب، متبوعة بجموع إقليمية، وفتح نقاشات موسعة مع أساتذة فوج 2019 في اليوم الموالي، ثم عقد أشكال تواصلية وتعبوية يوم الأربعاء المقبل.

وستكون المدن المغربية على موعد مع احتجاجات محلية وجهوية يوم الخميس، يليها اعتصام قابل للتمديد أمام قبة البرلمان يوم السبت، ليتم اختتام البرنامج الجديد بمسيرة احتجاجية وطنية بالرباط يوم الأحد، من أجل "إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".

وحمّلت التنسيقية الوطنية مسؤولية الاحتقان، وفق البيان الذي توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، إلى "الوزارة الوصية على القطاع، عبر تماديها في سياسة التضليل دون مراعاة مصلحة التلاميذ"، منددة بما وصفته بـ "كل أشكال الترهيب التي يتلقاها الأساتذة بمجموعة من الجهات من أجل إفشال المعركة، من قبيل العيون وكلميم-وادنون وغيرها".

وقال المصدر ذاته إنه "في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب المغربي إجابة فعلية وحقيقية لأزمات المنظومة التعليمية، التي تسببت في احتقان شعبي دون أن تضع في الحسبان تبعات ضياع موسم دراسي لفئة معينة من المتعلمين، وكذلك عدم مراعاة حق تكافؤ الفرص في الاستحقاقات التي ترتبط بمستقبلهم الدراسي، تواصل التنسيقية مسارها النضالي من أجل إسقاط التعاقد".

وأضافت التنسيقية أن التصعيد الجديد رد على "لجوء الحكومة إلى أسلوبها القديم، المتمثل في التضليل والترهيب، هروبا من مسؤوليتها أمام كل الأخطار المحدقة بمستقبل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأسرهم، ناهيك عن مطامح الأسر في استدراك الزمن المهدر لفلذات أكبادها".

"اتخذت الحكومة في تعاطيها أبعادا لا علاقة لها بما تمليه المسؤولية من داخل دولة المؤسسات، التي لطالما طالب بها الشعب المغربي دون جدوى"، تورد التنسيقية، مردفة أن بعض الأكاديميات لجأت إلى "تجميد رواتب الأساتذة فوج 2016، بعد تأدية مهامهم بأمانة طوال الشهر المنصرم، دون أن تراعي ظروفهم الاجتماعية واللامسؤولية الإدارية المنوطة بها كمؤسسات مسؤولة"، معتبرة أن "هذه الخروقات تهدف بالأساس إلى ضرب وحدة الشغيلة التعليمية وخلق صراعات هامشية داخل مكونات الجسد التعليمي، باعتبارها ضحية لنفس السياسات اللاشعبية".

وفي هذا السياق، قال عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "تمديد الإضراب الوطني للأسبوع الثالث يأتي من أجل نسف السياسة التي تنهجها الوزارة الوصية والحكومة ككل، حيث لم تتعلم من الأخطاء الماضية، بعد انفرادها بصياغة النظام الأساسي من خلال التعديلات التي وقعت عليه، دون استشارة الأساتذة أو الشركاء الاجتماعيين، مثل النقابات والمتدخلين في القطاع".

وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأسبوع الثالث من الإضراب الوطني سوف يكون مرفقا بأشكال على المستوى المحلي، تجسيدا للارتباط بالجماهير الشعبية، عبر محاولة توعيتهم بخطورة التعاقد في قطاع التعليم، وكذلك محاولة الوزارة الوصية تغليط الرأي العام، فضلا عن تنظيم مسيرة مرفقة بمبيت ليلي تخليدا لذكرى 23 مارس المجيدة".

وبخصوص الحوار مع وزارة الداخلية، أوضح المتحدث أن الأساتذة "لا يرفضون الحوار من حيث المبدأ، لكنه بالشكل الذي تقدمت به أجهزة الداخلية، المتمثل في عقد لقاءات على مستوى الأقاليم والعمالات، لا يعكس أي نية لدى الحكومة من أجل حلحلة الملف، فالحوار يجب أن يكون مركزيا بحضور الوزارة الوصية على القطاع وكل المتدخلين".

وختم المصدر ذاته تصريحه بالقول: "إلى حدود الساعة، الحكومة ماضية في سياسة الآذان الصماء، بل أكثر من ذلك تحاول من خلال أساليب لا تربوية مستفزة، من قمع وترهيب وتحايل على القانون، وضغط مدراء المراكز، الضغط على الأساتذة المتدربين فوج 2019 للدخول إلى المركز أو الطرد، ونتوفر على حالة مركز گلميم وادنون في هذا الصدد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - موطنة الاثنين 18 مارس 2019 - 09:13
فعلا على الشعب الخروج الى الشارع ولكن للاحتجاج ضد المتقاعسبن الغوغاء قالك مبيت ليلي بحال هداك المبيت المختلط شي ناعس حدا شي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-60
2 - تبرهيش الاثنين 18 مارس 2019 - 09:15
باعتباري استاذ متدريب في مراكز الجهوية اقول لكم بركة ثم بركة حنا باغينا نرجعو لقراية انتم من وقعتم على العقد اذا لابديل عن كونترا انا شخصيا مستعد للتضحية مع اولاد شعب نمشي نقريهم هذا لايبشر بالخير اولادنا غادي اضيعو لعام كامل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-67
3 - متعاقد الاثنين 18 مارس 2019 - 09:18
حصاد: الاساتذة المتدربين مدفوعين من طرف واحد الجهة...راكوم عارفينها

أمزازي: بعض الجهات تحاول الضغط على الاساتذة من اجل ثنيهم عن الالتحاق بالاقسام

والاساتذة يتساءلون من هي هذه الجهة ؟! واش الجهة الناعسة ولا الجهة الفايقة؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
4 - البيضاوي ولد الحي المحمدي الاثنين 18 مارس 2019 - 09:19
أنا مع هؤلاء المحتجين، بل يجب على كل أب و كل أم و كل ولي أن يقف الى جانب هؤلاء المناضلين و يآزرهم على اعتبار أنهم مغبونين في حقوقهم، و ضحية رعونة سياسات هذه الحكومة التي ابتلينا بها ، اذ كيف يعقل أن يستخف بقطاع حيوي رئيسي أساسي في كل تنمية بهذا الشكل العبثي، في الوقت الذي لا تتحرج فيه الحكومة من صرف الملايير من أموال الشعب في تفاهات لا طائل من ورائها، و تستكثر على هؤلاء الأساتذة ادماجهم في سلك الوظيفة العمومية الذي لن يكلف الدولة أكثر من مجرد قرار، حكومة تعبث بقطاع التعليم هي حكومة قمة في الأمية السياسية القانونية الاقتصادية و الاجتماعية، حكومة تستهثر بالمادة الخام لهذا القطاع التي هي العنصر البشري، هي حكومة تلعب بالنار لأنها تغامر بمستقبل أمة بأكملها ، و هي لا شك حكومة تغط في سبات من الغفلة و فوضى التسيير لا ينفع معه الا أن تتلقى صفعة سياسية مدوية توقظها من نومها، و تضع حدا لتلاعبها بمصالح الوطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
5 - عبد اللطيف الاثنين 18 مارس 2019 - 09:27
عندما نرى أن صراعا بين طرفين يتسبب في ضحايا لا دخل لهم ، لا يسعنا إلا أن نحمل المسؤولية للطرف الأقوى وهو الحكومة في هذه الحالة ، خصوصا أنها صاحبة نظام التعاقد الذي يشهد الجميع بعدم صلاحيته وتراجعه عن أدنى مكتسبات الشغيلة التعليمية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
6 - تاءه الاثنين 18 مارس 2019 - 09:27
غابت روح الوطنية الخالصة وحضرت المصالح الشخصية ابناء يضيعون اساتدة متعنتون الايوجد اسلوب حضاري في ايصال الرفض للتعاقد غير هادا كما اني لم افهم فرض عليهم التعاقد كانو يتمنون العمل مع الحكومة باي شكل والان تمسكن حتى تتمكن والتلاميد ليهم ربي واش سنيتيو الكونطرا عند الداخلية صحا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-33
7 - متتبع عن قرب الاثنين 18 مارس 2019 - 09:30
هؤلاء أشعروا سكاكين ذبحهم لأنفسهم.....فلتكن سنة بيضاء و ليتم فصل الغوغاء نهائيا لانقطاععهم عن العمل لمدة تجاوزت أكثر من 3 ايام.....وها حنا سالينا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-36
8 - غيور الاثنين 18 مارس 2019 - 09:31
"الأسبوع الثالث من الإضراب الوطني سوف يكون مرفقا بأشكال على المستوى المحلي، تجسيدا للارتباط بالجماهير الشعبية، عبر محاولة توعيتهم بخطورة التعاقد في قطاع التعليم، وكذلك محاولة الوزارة الوصية تغليط الرأي العام، فضلا عن تنظيم مسيرة مرفقة بمبيت ليلي تخليدا لذكرى 23 مارس المجيدة".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
9 - ولد ورزازات الاثنين 18 مارس 2019 - 09:32
التعليم مبقاش فالمغرب كترة المخططات والاضربات والاصلاحات الخاوية لا وزارة قارية لا اساتدة عارفين ضيعتو البلاد كتقلبو على الترسيم غتررسمو لي ضايع هو التلميد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - ملاحظ تربوي الاثنين 18 مارس 2019 - 09:33
يبدو أن الحكومة غير قادرة على تسوية هذا الملف الذي أصبح يشكل يوما بعد يوم اهتمام الاسرة التعليمية بكل فئاتها و كافة الشعب المغربي.فالامور قد تخرج عن السيطرة في أي وقت و ستصبح الدولة بعد ذلك غير قادرة على سيطرة الوضع،خصوصا و أن قطاعات أخرى تعرف احتجاجات موظفيها و عمالها.عامل الزمن يلعب دورا مهما في هذه الحالة.اقول لكل المسؤولين الحكوميين و غير الحكوميين:حافظوا على أمن بلدنا و ذلك بتنفيذ مطالب هذه الشغيلة.فالاصلاح الحقيقي للمنظومة يبدأ من تحسين ظروف العمل الاستاذ و ليس عكس ما يحصل الآن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
11 - غيو الاثنين 18 مارس 2019 - 09:34
يجب فتح المجال لاطر أخرى هؤلاء لا يصلحون لتربية الأجيال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-25
12 - الميلودي سيدي محمد اساكن الاثنين 18 مارس 2019 - 09:38
وفقكم الله وسددخطاكم فالشعب معكم انتم فلذات اكبادنا ومربو الا جيال ما هكذا يجب ان تتعامل معكم المحكومة وكذلك اجهزة الامن كان من الواجب على العثماني ان يصحح ما افسده سلفه ابن كيران وفقكم الله يا خيرة ابناء هذا الوطن المنكوب بحكامه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
13 - امبراطور الاثنين 18 مارس 2019 - 09:39
الحل الوحيد والأوحد
أن يتفضل السيد وزير التربية الوطنية بالجلوس مع ممثلين عن الأساتذة بصفة مباشرة بدون حضور النقابات الإنتهزانية
غير هذا سنة سوداء في تاريخ المنظومة التعليمية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - استاذ الاثنين 18 مارس 2019 - 09:43
يدعون الدفااع عن المدرسة العمومية ولكنهم في الواقع يدافعون فقط على مصالحهم ويتركون التلاميذ في الشارع
تم ترسيمهم ولكنهم يبحثون ربما عن المستحيل
التعاقد هو الحل لمثل هؤلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
15 - حسن الاثنين 18 مارس 2019 - 09:43
أنا لم أكن مساندا لكم لكن بعد ان انضممت لمجموعتكم في فيس بوك.. عرفت بلي نتوما فقراء "ولاد الشعب" باغيين حقوقكم و خدامين ب نية و فيكم الحاصلين على ماستر و دوكتوراه.. و من بعد ما شفت الأساليب لي كتدير معاكم الدولة عرفت بلي نتوما لي على حق..أنا معكم قلبا و قالبا و لا للتعاقد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
16 - لك الله يا وطني الحبيب الاثنين 18 مارس 2019 - 09:44
يعتقد الأساتذة المعقدون أنهم يمتلكون عصا موسى لانقاد التعليم: فاقد الشئ لا يعطيه. مستواكم لايرقى لتكونو رجال ونساء اشرف المهن. انتهازيون. سواد الأمة منكم لا يعرف حتى الكتابة. كيف لمن يحتاج دروس محو الأمية في الرياضيات والفرنسية وحتى العربية البسيطة أما العربية الحقيقية بعيدة المنال أن يعلم أجيالا. مستقبل أبنائنا ضاع. خوصصواااا التعليم لنيل العلا، ولضرب السماسرة المتقاعسين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
17 - المغرب الغير النافع الاثنين 18 مارس 2019 - 09:45
أي نقاش ستفتحون مع فوج 2019 إذا كانت مخططاتكم تدهب للاجهاز على حقهم في الشغل . الترسيم يعني الهروب بالسفينة وترك الأجيال القادمة في أحضان بحر البطالة . ولا أحد يطبل أدننا بمايسمى الدفاع عن مجانية التعليم وانتم الان في هده اللحظة تبتزون الآباء بالساعات الإضافية بدعوى إدراك الايام المهدرة بسببكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
18 - معطل الاثنين 18 مارس 2019 - 09:47
انا مستعد لتضحية مع تلاميدنا اوعويض متعاقد في تخصصي وهذف هو تليمذ لا نريد ضياع شبابنا ونحن كمعطليين متسعدون لوقف صف واحد مع مدرستنا وتحية لشرفاء الذين يسهرون لتقديم خدمات لمدرستنا دون ضرر لأولاد لفقراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
19 - ابتزاز و فئوية و انتهازية الاثنين 18 مارس 2019 - 09:50
هذا لم يعد نضالا بل أصبح ابتزازا مفضوحا و مكشوفا و فئوية انتهازية ضيقة...يجب تطبيق القانون ضد هؤلاء المحرضين و المتمردين الذين يدفعون الأمور نحو المزيد من التعقيد... ويستغلون بؤس و تردي الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية و الحقوقية المتأزمة لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور ومنهم المتعاقدين لتصفية حساباتها السياسوية مع نظام المخزن الاوتوقراطي و محكومته العاجزة و الفاشلة جزاءا على تشميع أوكارها اللاقانونية و من أجل إرباك الموسم الدراسي و هدر الزمن التعليمي والمدرسي لألاف من ابناء الشعب والناشئة المدرسية...الحكومة قدمت عرضا مغريا لابأس به لهؤلاء الشباب و من الضروري التجاوب الإيجابي معه إن كانوا يملكون بعضا من حس الضمير المهني أولا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
20 - محمد 44 الاثنين 18 مارس 2019 - 09:51
فضلا عن تنظيم مسيرة مرفقة بمبيت ليلي تخليدا لذكرى 23 مارس المجيدة".
ماعلاقة 23 مارس بمطالب الاساتذة ؟ أريد فقط ام أفهم وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - ملاحظ الاثنين 18 مارس 2019 - 09:51
نصيحة لهؤلاء الذين يتشدقون بمصلحة التعليم و التلميذ دعوا عنكم أبناء الشعب جانبا فقد اختطفتموهم رهينة لسعيكم المحموم وراء الريع الذي تضمنه الوظيفة العمومية! اما بخصوص ادعاءاتكم بضمان الامن الوظيفي فمردود عليه فالمدارس الخاصة تحقق افضل النتائج ويتزايد اقبال المواطنين عليها رغم ان اطرها التربوية تربطها بها عقد تجدد سنويا ومع ذلك لم يؤثر في مردودهم
اما اخياركم لهدر حقوق المتعلمين في زمنهم المدرسي رغم ان الوزارة استجابت لمعظم مطالبكم ومنحتكم حقوق المرسمين فينم عن انانية شديد واستهتار بحقوق ابناء الفقراء والمغرب العميق الذين لايملكون القدرة على تدريس أبناىهم بالمدارس الخاصة ، وهو ما يستدعي تدخل الوزارة الوصية وبكل حزم لضمانحقوق المتعلمين في زمنهم المدرسي وتوفير البدائل وبشكل عاجل من بين آلاف من المجازين العاطلين عن العمل الذين ينتظرون حقهم في الحصول على عمل ، وترك هؤلاء المتعاقدين يطاردون سراب واوهام الجماعات المتطرفة التي تؤطرهم بين ازقة ودروب مدن المملكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
22 - التعاقد الاثنين 18 مارس 2019 - 09:53
عوض البحث عن حلول واقعية الدولة غير مكثرة. أكفس حكومة مرت على المغرب. ياعودبالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
23 - ملاحظ الاثنين 18 مارس 2019 - 09:53
التعاقد بصيغته الحالية ليس سوى مسار يكرس تقنين البطالة ويستهدف الحق في الشغل القار، ويهدد طالبيه في الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي، ويجعل المتعاقدين غير قادرين على تقديم افضل ما لديهم في تربية وتعليم اولادنا. وكما قلت منذ سنة ان العقود التي يبرمها الاساتذة، لا تتوفر فيها عنصر سلطان الارادة التي تجعل المتعاقد يعبر ارادته الحقيقية هي عقود اذعان يقبلها المتعاقد كرها للخروج من قبضة الفقر وشبح البطالة، وتمنح للادارة سلطة مطلقة في تنفيذ العقد. وقد ظهر ان عدد من المدراء بالمدارس والاكاديميات يمارسون هاته السلطة بسوء نية وبمزاجية، هناك مدراء انهوا عقود اساتذة بجرة قلم خلال احتساءهم قهوة الصباح وبدون مبررات مقنعة ورموهم للمجهول دون ان يأخذوا بالاعتبار التزاماتهم الاجتماعية والمالية. اذن كيف يمكننا اقناع الطرف الضعيف بشريعة التعاقد واحترام العهود ونطلق يد الطرف الاخر يفعل ما يشاء متى يشاء اينما يشاء. لذلك فحديث الاغلبية عن كون التعاقد خيار استراتيجي هو مثير للسخرية وضحك على الذقون، فالكل يعلم ان التعاقد كما المغادرة الطوعية التي استنزفت الادارة العمومية فرضتهما المؤسسات المالية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - متعاقد الاثنين 18 مارس 2019 - 09:56
الله يهدي ما خلق هاد الناس كلا شاد الحبل من جهه وقجو التلاميذ و خذاوهم كرهاءن وهاد شي عيب وعار على كل الجهات متبعين النقابات الفاشلة راه المطالب تتاخذ شويا بشويا على سبيل المثال الزيادة في الاجور اربع سنوات وهي النقابات رافضاها شحال وفرات للدولة وهي ما دارت والو .بنادم يشد يكول باسم الله ودوز شي شوية وعاود غوت .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - حمو الاثنين 18 مارس 2019 - 09:59
الحكومة تشد الحبل ولا تريد الحوار مع الأساتذة وابناء الشعب يضيعون في دروسهم . المسؤول الاول عن هذا الضياع اذن هو الحكومة التي تملك مفاتيح الحل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
26 - مواطنة الاثنين 18 مارس 2019 - 10:01
هاذوا راهم بسالوا واحماضوا لا تسوية ولا هم بحرنون ييلقى الوضع على ما هو عليه حتى يملوا ويصدقوا لا احمار لا سبعة فرنك حيت للي بغاها كلها غادي بخليها كلها وعقلوا داكشي للي طالبين مسنحيل حتى في المنام .مابغبتوش تلتحقوا بالمدارس وضيعوا التلاميد .....عجباتكم خلوطة في النهار والليل والمبيت رجال ونساء عاجبكم الحال.....آولياء التلاميد جا الوقت باش يخرجوا يحتجوا بللي ما بغاوكومش الاساتذة المعطلين والمتقاعدين هم من يدرسون اولاد الشعب دابا تندموا ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - محلل تربوي الاثنين 18 مارس 2019 - 10:02
لحل لواحد هو اندار لهذه لفئة التي تريد لفوضى لبلادنا وانما تستجيب لقرر الوزارة فان الحل هو تعويض متعاقد بمعطل و سيكون افضل وحاليا بعض متعاقد يقولنا انهم سيرجعون الى لميدان لان هذا امر ليس في ديننا لان تعليم يعتبر امانة في اعناقكم ومعاطليين مستعدون لتعويض هذا متعاقد الذي وقع على التعاقد في لبدية ولان يطلب برسيم ماهذا العبث ههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - وناغ الاثنين 18 مارس 2019 - 10:06
الكل منخرط هده الايام في المعركة
معركة الابتزاز
هده هي الانتهازية
يريدون استغلال الضرفية
يهددون بما يقع في الجزائر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - الوردي ادريس الاثنين 18 مارس 2019 - 10:07
صباح الخير والصمود لا تراجع لا استسلام حتى إسقاط التعاقد المشؤوم وتحقيق العدالة والكرامة والإدماج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - غيور على وطني الاثنين 18 مارس 2019 - 10:10
مهنة من لا حياء له هو التعليم. لن يتوقفوا عن الشكوى ابدا ولو اعطيتموهم ملكية القسم. سيمرضون نصف السنة الدراسية. يسلتون نصفها. يحاولون إن سمحت لهم معلوماتهم الهزيلة تعليم فلذات كبدنا بعض الفتات : ربع سنة. ويناموووون للأبد. الشهرية جاية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - عبد الله الاثنين 18 مارس 2019 - 10:15
الاساتذة المتعاقدون مطلبهم مشروع لكن ينبغي أن يتحلوا بالحكمة والتبصر ، لأن اضرابهم طال أمده وأصبح مضرا بالتلاميذ أبناء الشعب المستضعفين . الآن بدأ يتحول التعاطف مع مطالب المضربين إلى استياء لأن الضحايا هم ابناء الشعب المستضعف فقط . عليهم أن يلتحقوا بأقسامهم تقاجيا للمزيد من الهدر الدراسي, الكل بدأ يستاء من المضربين ، ينبغي أن يلتحقوا بالأقسام على غرار شريحة من زملائهم ، كفى من المصلحة الخاصة ، أنقذوا مستقبل التلاميذ المستضعفين ، وأبدعوا أشكالا أخرى من النضال السلمي الذي يحافظ على حقوق الصغار , اليوم تفاقم غضب الشعب من المضربين ، اتقوا الله في الصغار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - مغربي الاثنين 18 مارس 2019 - 10:15
على الدولة ان تكون صارمة معهم. وتتخذ اجراءات للحد من هذا. الاستهتار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - موظف بسيط الاثنين 18 مارس 2019 - 10:16
تحية نضالية للشرفاء الاحرار ومزيدا من النضال والصمود لانه مالا يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال.
لا تهمكم ترهات العدمين والمشوشين لانكم في الطريق الصحيح ستنتصرون باذن الله على اعداء المدرسة العمومية والوظيفة العمومية.
وفقكم الله ونحن معاكم في النضال.
تحت شعار هي كلمة واحدة هذه الدولة عطت الريحة، اخخخخ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - مهتم الاثنين 18 مارس 2019 - 10:16
يظهر ان لا حل في الافق.وعليه،فالوزارة ليس لها اي حق لتهديد الاساتذة بهذا البيان المتهور،ما معنى مدفوعين من جهات...؟ كان عليها ان تسمي هذه الجهات. ثم ما دخل ذكرى _23_مارس هنا يا تنسيقية ؟ المهم الاباء مستعدون لمازرة ابناءهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 34 | عرض: 1 - 34

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.