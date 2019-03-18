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الرئيسية | مجتمع | مغاربة يجتنبون الخمر قبل رمضان .. عرف مجهول أم سلوك مقبول؟

مغاربة يجتنبون الخمر قبل رمضان .. عرف مجهول أم سلوك مقبول؟

مغاربة يجتنبون الخمر قبل رمضان .. عرف مجهول أم سلوك مقبول؟
أيوب صدور من تطوان
الاثنين 18 مارس 2019 - 12:00

"رمضان قرّبْ"، "الربْعينْ دخْلَت"، "شحال مَزَال لرمضان؟" .. عبارات تصل المسامع دون أن تلتمس معناها الحقيقي، أو هكذا هو النقاش بين فئات المجتمع المغربي والإسلامي مع دنو شهر الصيام.

اجتناب المشروبات الكحولية لمدة أربعين يوما قبل الشهر الكريم صار عرفا مجهول السند متداولا بين عامة الناس. ويقول المدافعون عن هذا الطرح إن المقبل على الصيام مدعو إلى الابتعاد عن شرب الخمر قبل حلول شهر الفضيل، بمبرر أن الكحول تظل في جسم ودم الإنسان 40 يوما، وبالتالي فإمساك الشخص غير صحيح وغير مقبول.

بروز النقاش في هذا الموضوع يتكرر بصفة سنوية، وذهب بالبعض إلى الاعتقاد أن هذه التمثلات حقائق غير قابلة للنقاش وإعادة البناء والتفكيك، وفي الوقت نفسه يظل المرء عاجزا عن تقديم صورة متوازنة أو إعطاء براهين وأدلة علمية مقنعة، بل يكفر حتى المشكك في صحتها.

محسن اليرماني، باحث في سلك الدكتوراه تخصص العقيدة والفكر الإسلامي، قال إن "شرب الكحول أو الخمر، وكل ما يطلق عليه المشروبات الروحية مما يسكر وتحت أي مسمى، حرام شرعا، وحرمته من المعلوم بالدين ضرورة"، وأضاف أن "الخمر حرام بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وتحريمه غير مقترن بزمان محدد؛ فالخمر حرام طوال أيام وشهور السنة".

"أما في ما يتعلق بما هو سائد في عرف الناس من كون شارب الخمر يمسك عنه قبل رمضان بأربعين يوما، فلا أعلم له مستندا في الشرع سوى أن الله لا يقبل صلاة من شرب الخمر أربعين صبحا، أي أربعين صلاة"، يوضح الباحث في سلك الدكتوراه تخصص العقيدة والفكر الإسلامي.

وقال المتحدث ذاته: "ورد عن رسول الله ﷺ أن من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا"، وزاد: "لا يفهم من هذا الحديث أن صلاة شارب الخمر ليست صحيحة وأن عليه تركها وباقي فرائض الإسلام، بل إن الصلاة واجبة في حق شارب الخمر ولا تسقط عنه، ومعنى الحديث أن شارب الخمر لا يأخذ ثواب الصلاة، وصلاته هي إبراء ذمته وأداء لما فرض الله عليه من حق عبادته".

وبخصوص "عرف الرْبْعين"، يرى أستاذ التربية الإسلامية بالثانوي التأهيلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "ليس من قبيل النفاق في شيء، بل إن شارب الخمر رغم اقترافه للمحظور، إلا أنه يوقر شهر رمضان ويعظمه في نفسه، فيجتنب شرب الكحول قبل رمضان من باب تعظيم شهر مبارك تعظيما لشعيرة من شعائر الله أي، الصوم".

ويدعو اليرماني الدعاة والوعاظ إلى تشجيع هذا العرف "لأنه أولا لا يتعارض مع الشرع ويحفز مدمني الخمر على التوبة وترك الحرام كما يحقق مقصد تعظيم شعائر الله، ويسهم في تزكية نفس المسلم العاصي حتى يتسنى له استقبال شهر رمضان شهر الرحمة والغفران وهو مقبل على الله تعالى الجواد الكريم الغفور الرحيم".

وتؤكد مختلف الأبحاث والدراسات الطبية أن الطرح القائل بأن الكحول تظل في جسم الإنسان أربعين يوما غير صحيح. وهو الأمر الذي أكده عدد من الأطباء والصيادلة البيولوجيين الذين تواصلت معهم هسبريس على مدى أسبوع كامل.

ووفق الأخصائيين المستجوبين الذين تواصلت معهم جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الكحول تظل بجسم الإنسان مدة محدودة لا تتجاوز 8 ساعات قبل أن تتم عملية تصفيتها من الدم عبر الكلي، ولا يمكن أن تظل مدة 40 يوما بأي حال من الأحوال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Hicham الاثنين 18 مارس 2019 - 12:08
Il faut que les Marocains évitent l'alcool toute l'année vu les problèmes qu'il cause:santé accidents sociaux etc...
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10
2 - اصبر على ما أصابك الاثنين 18 مارس 2019 - 12:11
لو تسأل شارب الخمر عن سبب اقلاعه قبل رمضان يقول لك ان ذلك احتراما لرمضان...و ماذا عن حرمة الله عز وجل الذي حرم الخمر سواء في رمضان او غيره. نسأل الله العفو و نسأله ان يبلغنا رمضان و هو راض عنا
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18
3 - مول البغرير الاثنين 18 مارس 2019 - 12:12
الذين اخترعوا هذه الخرافة هم من بسكرون يوم عيد الفطر.حكموا عقولكم و تمتعوا بضمير
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10
4 - oujdi الاثنين 18 مارس 2019 - 12:13
الله يعفو على كل واحد من هاد البلية الحرام اللي تعود بالضرر على صحة الإنسان و يجب على الدولة الخوض في نقصانه
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8
5 - خالد الاثنين 18 مارس 2019 - 12:16
هيا. عبر نشربو دابا ماكاين لا ربعين لا والو. هدا هو الهدف. اي حاجات كتدخل الجسم راه ماشي ادم وتدخل الاعضاء. خصائص مدة طويلة بزاف باش تصفا منا نهاءيا
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-9
6 - مغربي الاثنين 18 مارس 2019 - 12:20
ربما سينتقذ الاغلبية هدا الموقف، لكن لو نظرنا اليه من زاوية ان كل عاصي يأمل في التوبة يوما ما. فرمضان يشكل فرصة دهبية للعديد منهم وامتناعهم عن الشرب ل 40 يوم قبل و30 يوم خلال شهر رمضان اي امتناع عن الشرب لاكثر ن شهرين فهو دافع قوي للتخلي عن هده الشهوة.
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12
7 - بهاليل الاثنين 18 مارس 2019 - 12:21
لا أحب شرب الخمر فلا هو يساعدني و لا حقا ينسيني.
أبتعد عنه قدر الإمكان ليس من منطلق ديني، بل من منطلق فكري فتبعات الخمر غير محمودة.
لاديني
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3
8 - adil الاثنين 18 مارس 2019 - 12:23
الهم بلغنا رمضان الهم بلغنا رمضان
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7
9 - سعيد الراجي الاثنين 18 مارس 2019 - 12:24
صحيح ان هذه القولة علميا ، خاطئة فالجسم يقوم بتصفية الدم يوميا، ولو افترصنا ان هذه القولة صحيحة سنجد ان لو انا شربت الخمر في شهر مارس وقمت بحادت سير في شهر ابريل ومت في الحادث فالتشريح الطبي سيجد في دمي كحول وبذلك الطب سيقول لهم ان سبب وفاتي هي القيادة تحت تاتير الكحول. لكن هذه القولة نوعا ما مفيدة فهي في صالح المدمن بحيت يقطع الخمر قبل رمضان ب 40 يوما وبعده ب 30 يوما يعني مدة تكفي لاقلاع عن الادمان واتمنى الشفاء من الادمان لكل مدمن .
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1
10 - المواطن الحكيم الاثنين 18 مارس 2019 - 12:24
الله يعفو علينا وعليهم
الله يهدينا ويهديهم ، ويهدي المسؤولين الذين يسمحون بإعطاء رخص الحانات وسط المدن، مما يسهل على كل من هب ودب لللادمان على شرب هذه الرذيلة.
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4
11 - يوسسسسسسسف الاثنين 18 مارس 2019 - 12:28
هاد الشي ما عرف ما تقليد ما والو ، هذا اسمه تضارب و انفصام شخصية بعض المواطنين في ما يخص حياتهم الدينية، لكن الملاحظ ان رمضان فرصة للاقلاع عن كل ما يضر الصحة العقلية والجسمية. عفى الله علينا وعلى الجميع ، وكل هذا في مصلحة اطفالنا والاهتمام بهم .
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4
12 - رشيد الاثنين 18 مارس 2019 - 12:31
لا حيلة مع الله ، قال سبحانه و تعالى رجس من عمل الشيطان فهذا كافي
قالو سمعنا و أطعنا و ليس سمعنا و عصينا اله يعفو على الجميع
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9
13 - skitiwi الاثنين 18 مارس 2019 - 12:33
اتركوهم لعلها النفس اللوامة تستيقض بامل الاقلاع
فلا تكونوا ممن يصفونهم بالنفاق ليزدون الطين بلة
قلوا خيرا او اصمتوا و العيب في من سرب و صنع و باع الخمر و المغرب دولة مصنعة للنبيذ و الخمر فلا تلوموا الناس قبلان تلومو من افسد الناس مقابل دراهم فاسدة لا بارك الله في دولة تتورط في افساد شعبها بالخمور و المخذرات ليستغني فواسقها .انشر يا مراقب و لا تكن كالعادة من من يعدم الرأي الاخر .
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14 - TEXAS الاثنين 18 مارس 2019 - 12:41
ما أثارني هو صورة ذلك المقاوم في حانة أما فيما يخص الخمر للأسف مجتمعنا يعيش النفاق الإجتماعي
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15 - محمد سعيد KSA الاثنين 18 مارس 2019 - 12:44
السلام عليكم

إنه إعجاز علمي حيث أخبرنا رسول الله بأن شارب الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوما وأثبت العلم الحديث أن الخمر يبقى في الجسد 40 يوم.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ : عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
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-7
16 - النجار الاثنين 18 مارس 2019 - 12:44
اتقوا الله في أنفسكم
ااتوني بأية واحدة تحرم الخمر
الخمر لم يحرم بهاته الصورة التي تتحدتون بل طلب اجتنابه
انا ما هو واضح فسورة المائدة ذكر فيها ما هو محرم من الاكل
اما المحرمات من الصفات فهي كثيرة (النفاق، الكدب، الغش...)
فابحنا ما هو محرم وركزنا على الخمر واصبحنا اشبا المسلمين
انظروا كيف أصبح حالنا فتجد اكثر الغشاشين و الدجالين والكذابين أناس لا يشربون الخمر (شئ جيد) ولكن يستحون كل ما غير ذلك
ارجعوا إلى سورة البقرة حيت خصص الله جزءا كبيرا للمنافقين مالم يخصص إلى شرب الخمر
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0
17 - جسار الاثنين 18 مارس 2019 - 12:44
شخصيا اعترف اني مدمن خمر ولا اتوقف الا بقدوم رمضان وانتظره بفارغ الصبر لارتاح رغم عذاب الاسبوع الاول نتيجة الفطام
لكن اقولها لاصدقاءي اذا كنت تستطيع التوقف 40 يوما قبا رمضان لما لا تتوقف نهاءيا
اللهم اعف عني وعلى كل مبلي
دعواتكم
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18 - مواطن الاثنين 18 مارس 2019 - 12:47
السلام عليكم هدا تفسير خاطئ الخمر حرام في رمضان وغير رمضان ادا كنا ندعي الاسلام الصحابة رضي الله عنهم مهما نزلت اية تحريم الخمر قالوا خلاص انتهينا يارب
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