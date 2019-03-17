مسيرة دكاترة الوظيفة العمومية بالرباط تتشبث بالإدماج في الجامعات

هسبريس من الرباط

جدّد دكاترة الوظيفة العمومية، في مسيرة وطنية اليوم الأحد بالعاصمة الرباط، تشبثهم بالإدماج والإلحاق في الجامعات المغربية ومراكز التكوين المهني كأساتذة للتعليم العالي، رافعين شعارات تنتقد سياسات الحكومة في قطاع الوظيفة العمومية.

ويطالب المحتجون الحكومة بإحداث نظام أساسي خاص بدكاترة الوظيفة العمومية على المستوى المركزي والجهوي، وإلحاق جميع الحاملين لشهادات الدكتوراه بالتعليم العالي ومراكز التكوين المهني، التي تعرف خصاصا مهولا في الأساتذة والمؤطرين، وفق تعبيرهم.

وقال محمد الزوهري، المكلف باللجنة الإعلامية داخل الاتحاد العام للوظيفة العمومية، إن "مطالب المحتجين واضحة وقابلة للتنفيذ بدون لف أو دوران"، مشيرا إلى أن الحكومية، في شخص عدد من القطاعات الحكومية، سبق أن قدمت لنا وعودا بحل ملفنا في القريب العاجل".

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة "لا يحتاج إلى الكثير من التدابير الإجرائية بقدر ما يحتاج فقط إلى إرادة سياسية من أجل رد الاعتبار إلى هؤلاء الدكاترة الذين يحملون أرقى الشهادات التعليمية".

واعتبر محمد الزوهري أن استمرار تجاهل الحكومة لملفهم المطلبي هو "تبخيس لشهادة الدكتوراه بالمغرب ولمكانة الجامعة المغربية"، مضيفا أن "التكوين الذي راكمه الموظفون خلال مرحلة البحث العلمي يؤهلهم إلى الحصول على مناصب بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني".

المحتجون أكدوا أن "خلق إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية وأنظمة المؤسسات العمومية، كما هو معمول به داخل مجموعة من الدول المتقدمة، سيسهم في تعزيز البحث العلمي داخل الإدارة المغربية وتطويرها، والاستغناء عن مكاتب الدراسات التي تستنزف أموالا طائلة بدون جدوى؛ وهو ما جعل الإدارة المغربية متخلفة ولا تواكب مستجدات العصر ولا يستفيد منها المواطن المغربي".

ويبلغ عدد الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه في جميع القطاعات الحكومية حوالي ثلاثة آلاف دكتور، ويعتبرون المباريات التي تعلن عنها وزارة التعليم العالي الخاصة بالموظفين "محدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي وتغلب عليها مظاهر المحسوبية والتسيّب"؛ لكن الحكومة تؤكد أن الباب الوحيد للولوج إلى الوظيفة العمومية أو الإدماج في قطاعات أخرى، سواء بالنسبة إلى المعطلين أو الموظفين، هو المباراة.

بلاغ سابق عن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب حذر الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ذلك أن "تهميشها وتركها للمجهول يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة، خاصة أن سياسة الحكومات المتعاقبة جعلت المغرب في مرتبة متدنية أمام باقي دول العالم في التصنيف الدولي للجامعات المغربية، وكذلك في البحوث العلمية المنتجة في المغرب".