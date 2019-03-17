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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تهدد بمحاسبة معرقلي سير الدراسة

وزارة التربية تهدد بمحاسبة معرقلي سير الدراسة

وزارة التربية تهدد بمحاسبة معرقلي سير الدراسة
هسبريس من الرباط
الأحد 17 مارس 2019 - 22:38

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، إن "جهات تحاول الضغط على الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم"، في إشارة إلى استمرار "الأساتذة المتعاقدين" في خوض أشكال احتجاجية تصعيدية.

وأوضحت وزارة التعليم، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه "في الوقت الذي أوفت الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، ما زالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة".

وأضاف المصدر ذاته أن "الوزارة انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف".

وأكدت الوزارة أنها "لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر".

وجددت الوزارة دعوتها إلى "تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - عزيز الأحد 17 مارس 2019 - 22:49
بينما الجميع ينظر لغد مشرق يتمتع فيه المغاربة بكل حقوقهم الطبيعية نجد وزارة اللاتربية تحن لسنوات الرصاص و أيام البصري بنهجها أسلوب تهديد و وعيد بائد لن يزيد الوضع إلا تأزما و لن يزيد الأساتذة المظلومين إلا تعنتا و الضحية بالطبع هم فلذات أكبادنا.
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60
2 - mohssine الأحد 17 مارس 2019 - 22:51
الوزراء السعاية :
يتوسلون أصواتنا , ينجحون ، يدوسون أصواتنا
لكن هذه المرة و الله الذي لا إلاه إلا هو لن يأخدو أصواتنا
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49
3 - حسن الأحد 17 مارس 2019 - 22:52
هل يحق للوزاره التدخل في شؤون المتعاقدين بحكم انهم متعاقدين مع الاكاديميات على الوزاره الا تتدخل فيما لا يعنيها لما يرسمون في الوظيفه العموميه فانذاك لها الحق اما اليوم فلا
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50
4 - الغريب الأحد 17 مارس 2019 - 22:52
الغريب انهم ايدرو الاضراب في النهار وفي المساء ايدرو اسوايع الاضافية في المدارس الخاصة
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-69
5 - مهندس الأحد 17 مارس 2019 - 22:53
راه الشعب كامل وصلات ليه للعظم .. أشنو تغير من 2011 ؟
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12
6 - karim الأحد 17 مارس 2019 - 22:55
التلميذ نفسه في حاجة الى استاذ مستقر نفسيا وماديا...
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17
7 - متتبع الأحد 17 مارس 2019 - 22:55
بدون استخدام العاطفة. صراحة مادام الاساتذة يزاولون مهامهم دون مضايقات؛ فلاداعي لهذه الاضرابات؛ ولينظروا مصلحة التلاميذ الابرياء. لاذنب لهم.
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-1
8 - بلا حدود... الأحد 17 مارس 2019 - 22:56
ما يسمى بتنسيقية المتعاقدين تم اختراقها من طرف الجماعة الياسينية الحربائية و النقابات الانتهازية التي تختبئ خلف نضالاتهم و تدفعهم دفعا لتصعيد احتجاجاتهم إتجاه محكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و تأجيجها و رفع سقف مطالبهم الخبزية الفئوية عاليا في ابتزاز مفضوح و مكشوف لها و تصفية حساباتها مع نظام المخزن الأوتوقراطي و محكومته بعد تشميع أوكارها اللاقانونية من أجل إرباك الموسم الدراسي وهدر الزمن التعليمي المدرسي للآلاف من الناشئة التعليمية المغربية.....
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-10
9 - ولي امر تلميذ متضرر الأحد 17 مارس 2019 - 22:57
الدولة أكبر ماكرة. قطعت الأجرة وتريد منهم الالتحاق بالعمل! ارغمتهم على امضاء ملحق ليس موجودا في العقد اصلا، يا ناس قبل ان تصدروا حكما اقرؤوا القانون الاساس لموظفي الاكاديميات، واقرؤوا القانون الاطار الذي يكرس التبعية والخنوع، لكي تعرفوا ما يريدون للمدرسة العمومية..
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17
10 - بوخبزة الأحد 17 مارس 2019 - 22:57
وزارة لا تعرف الا التهديد والوعيد. نتوجس من أن يلتحق التلاميذ بالأساتذة ويخرجو الى الشارع، فماذا أنت فاعلة يا وزارة ويا حكومة؟ طبعا سترضخين لجميع المطالب كما رضخت يوم خرج التلاميذ في شأن الساعة المشؤومة.
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5
11 - رضوان الأحد 17 مارس 2019 - 22:57
نعم للتعاقد لأن السياسة التي يتخدها المغرب مع صندوق النقد الدولي هي في مصلحة الوطن عاشت الأسرة الملكية
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-13
12 - لهيب الأحد 17 مارس 2019 - 23:01
ياسلام على المسؤولية ومراعاة المصلحة الفضلى للتلاميذ ... لو كانت هناك محاسبة لبدأت من الوزارة ولاستقال الوزير ومن معه لعدم كفاءته في ايجاد الحل . الآن نحن على مشارف الأسبوع الثالث من الاضراب والدراسة معطلة في أغلب المؤسسات ولا حل في الأفق . لماذا هذا الكلام ؟ لأن نظام التعاقد انتم خلقتموه ولأن فئة المتعاقدين أنتم اخترتموها . والآن عليكم أن تحلوا مشاكلكم وعليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم .
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4
13 - ولد مسمرير تنغير الأحد 17 مارس 2019 - 23:03
شكون لي مسوق التلامد ها العطلة قريبة واش،مشي فضيخة وضلم التلاميد ضاعو مساكين لجودة مكيناش فالتعليم وشهر 3 مقراو فيه ولو دعينا المسؤلين لله سنة كحلة خسن من تضياغ الوقت
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2
14 - Noureddine الأحد 17 مارس 2019 - 23:06
عادة ما تكون الاحتجاجات يوم أو يومين لكن هؤلاء أوقفوا الدراسة ظنا منهم أننا سنتضامن معهم وهذا مستحيل لا يمكن أن نتضامن مع مطالب خبزية للانتهازيين كلهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية وحديثهم فقط عن الأجور السلالم وبقع أرض، ويفعلون المستحيل لكي يتضامن يتعاطف معهم الجميع لكن هذا لم ولن يحدت مع هؤلاء الانتهازيين. كما نطلب من الدولة أو الأكاديمية أن تبحت عن أساتذة شرفاء يعملون بقلوبهم ولديهم غيرة على ولاد الشعب
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-2
15 - متتبع الأحد 17 مارس 2019 - 23:06
مهنة التدريس هي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق المدرس. هو مسؤول أمام الله وأمام الوطن عن تربية الأجيال. الله يخليكم كفاكم من الإستهتار بمستقبل أبناءنا. لا يعقل أن كل سنة دراسية تمر في العطل والإضرابات.
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1
16 - said الأحد 17 مارس 2019 - 23:09
اقول للغريب صاحب التعليق الغريب.لماذا هذا الحقد على ناس يدافعون عن حقهم .اذا كنت ساكتا عن حقك فدع الناس يدافعون عن حقهم. لماذا لم تستنكر ان يخرج برلماني بالملايين وهو الذي قضى 5 سنوات كلها امتيازات والموظف يقضي حياته كلها براتب يكفيه بالكاد ويحصل على تقاعد هزيل .لماذا الحقد على رجل التعليم وقد علمك كتابة هذه السطور التي تنتقده بها.انه نكران الجميل
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1
17 - أيوب الأحد 17 مارس 2019 - 23:09
الدولة متمثلة في وزارة التربية الوطنية في ورطة لن تجديها نفعا تهديداتها في مواصلة نضالاتنا الممثلة في إسقاط التعاقد شعارنا واضح الإدماج أو البلوكاج
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-2
18 - FOR A BETTER LIFE الأحد 17 مارس 2019 - 23:09
الأساتذة المتعاقدين سوف يتم طردهم من الخدمة مالم يلتحقوا بأقسامهم.وحينها عند ما يجد نفسه خارج القواعد مثقلا بالحزقة والبطالة سوف ينذمون حين لا ينفع النذم ويقولون ياليتنا ما قمنا بهذا
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1
19 - مغربي الأحد 17 مارس 2019 - 23:10
النهار يولي الشعب المغربي يخلص على اولادو بالالف درهم للاكاديميات ديك الساعة غادي يندم و يرجع لنضالات هاد الشرفاء,, التعاقد الغاية منه خوصصة التعليم و رفع يد الدولة عنه و يولي الشعب يحيد من لحمو باش يخلص على ولادو,, اما ولادهم راه مفطحين فالخاص و البعثاث,, و يجيك واحد يقولك الاساتدة طغاو,, واش كاين شي طغيان اكثر من سبع ملايين تمشي ظلما و عدوانا لمن حرق المغاربة,, الاساتدة مهضومين فحقهم و الوزارة و الدولة تمرر مغالطات للرأي العام,, التعاقد لازال قائما و المتضرر هو الشعب المغربي,, مجانية التعليم حق لكل مواطن فهاد الارض المظلومة
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4
20 - هم..........هم الأحد 17 مارس 2019 - 23:10
رجال الدلع المدرسي في غياب أدوات الردع سيحرضون كما حرضوا سابقا أساتذة الغد فوج 2015-2016 ، هؤلاء تمردوا في مراكز التكوين المهني لأكثر من 6 أشهر بغية إسقاط المرسومين كما زعموا، لكن الوزير حصاد كان لهم بالمرصاد و تم إسقاط ثلة من المتمردين ، اليوم وجب على الوزارة فسخ العقود و من ثم فصل من لا رغبة له في التدريس، تدريس 4 ساعات في اليوم و لا يتجاوز عدد ساعات العمل 16 إلى 24 في الأسبوع، فرصة ليلتحقوا بجحافل من المعطلين .
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0
21 - المقاطع بوربعين الأحد 17 مارس 2019 - 23:11
وزارة القمع والتهديدات ترد على المتعاقدين وغيرهم بأنها مستعدة
لمواجهتهم بأبشع النعوث.وهاهي
وزارة أمزازي ولفتيت قريبا ستصدر
التهم والتلفيقات في حق من يطالب
بالخبزالحافي اللهم الطف بإخواننا
وأخواتناالمهمشين من طرف الوزارات
الوصية. أمسيتم خيرا
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1
22 - الواقع الأحد 17 مارس 2019 - 23:11
لقد سئمنا من هذه الأزليات ،كل من يتكلم عن حقه فهو مدفوع من جهات ،من هي هذه الجهات أعلنوا عنها.أساليبكم أصبحت متهالكة ،والشعب كله على فوهة بركان .وليس المتعاقدين فحسب،نحب وطننا لكن الوطن ليس وطننا .الوطن الآن وطن العصابة التي تمص دمائنا كل يوم،واسمعي يا عدالة يا تنمية يا جبانة يا خائفة يا منافقة ،لن ننسى تاريخك المخزي أبدا.
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1
23 - دير شبيغل الأحد 17 مارس 2019 - 23:11
الوزارة دائخة تارة تهدد أطرافا خارجية وتارة الأساتذة المضربون، وإن كانت هناك جهات خارجية فلتسمها، لم الخوف ؟؟؟
لا أظن أن إيران وراء إضراب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
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0
24 - محمد جلال الأحد 17 مارس 2019 - 23:12
هذا ما يؤكد على أن الوزارة لا تتوفر على خبراء وكفاءات يستوعبون الأحداث ويقوموا بحل مشاكلها، بل يلجؤون إلى العنف والتهديد والقمع وكأنك تتعامل مع عصابة وليس مسؤولين عن قطاع حيوي. يجب محاسبة مسؤولي الوزارة لأنهم يصبون الزيت على النار.
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25 - مواطن الأحد 17 مارس 2019 - 23:12
عطوا للناس حقوقهم براكة من التهديد الخاوي
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1
26 - مواطنة مواطنة الأحد 17 مارس 2019 - 23:13
من الاحسن ان يستدعيوا الاساتذة المعطلين والمتقاعدين هما اللي غادي يخدموا بالصفة والنية ..صافي نساوا هاذوا المتعنتبن شوهتهوم شوهة رجال ونساء صافي خدموا ولا سيروا فحالكم طلباتكم اكل عليها الدهر وشرب كنا وكنتوا صرنا وصرتوا ارباب التلاميذ مابغاوكومش انتما راكم زدتوا فيه وقعتوا برضاكم انتهى الكلام ....المخزن ماكيلعبش معاكم سيروا قابلوا البحر لا يرحل ....
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1
27 - مدرس الأحد 17 مارس 2019 - 23:13
التهديدات هي حرفتكم بامتياز. انها عربون فشلكم .واتحداكم ان تعلنوا عن ((الجهة التي تعرقل السير العادي للدراسة) كما تتفوهون. كما ان مصلحة الاستاذ يا وزارة الخرف اهم من مصلحة التلميذ اذا اردتم الكلام المتعنت.تبا للفاشلين المهددين وتبا لوزارة تنتهك حقوق موظفيها ولا تبالي .ندمت على اختيار هذه المهنة وكرهت الكثير من العاملين فيها وخصوصا بالادارة بكل اسلاكها.كرهت المستنضلين الانتهازيين وكرهت الجهالة داخل قطاع يقال عنه (التربية والتعليم)؟
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28 - رأي الأحد 17 مارس 2019 - 23:19
التهديدات لا تجدي نفعا . سنوات الرصاص مشات. حكومة فاشلة .
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29 - Souiri الأحد 17 مارس 2019 - 23:20
الى متى ستبقى المدرسة تصنع المحتجين ؟!
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