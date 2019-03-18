المكفوفون يلتمسون ضغط غوتيريس على العثماني

هسبريس – نورالدين إكجان

بعد أن فشلت كل سبل التصعيد التي سلكها المكفوفون من أجل الحصول على وظيفة، نقلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب صراعها مع الحكومة صوب المؤسسات الدولية، إذ أقدمت على مراسلة الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، لكشف ملابسات ملف "إقصائها من الحق في التوظيف، والقمع الذي تعرضت له عقب اعتصام أعضائها بملحقة وزارة التضامن، بالعاصمة الرباط"، حسب ما كشفه نص المراسلة.

وأضافت المراسلة أن "الحكومة المغربية فجرت فضيحة إنسانية من العيار الثقيل ضد المكفوفين المعطلين بنهج سياسة التجويع والقمع أثناء الاعتصام الذي خاضته التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين منذ 5 أيام بالطابق الرابع لملحقة وزارة التضامن بالرباط"، مشيرة إلى أن الاحتجاج "يأتي لأن حكومة صاحب الجلالة لم تف بكل الوعود التي قطعتها تجاههم، ولا تريدهم أن يعيشوا بكرامة".

وأوضح المصدر ذاته أن "المطلب هو توظيف أعضاء التنسيقية الذين تم إقصاؤهم عمدا من جميع المباريات، فقط لأنهم مناضلون ويعبرون عن الواقع الذي تعيشه فئة المكفوفين بالمغرب"، مسجلا أن "السياسة الحالية لحكومة البلاد لا ترقى إلى تطلعات المكفوفين المعطلين، لأنها تعتبرهم غير نافعين في الوظيفة، التي هي حق لهم كمغاربة".

وأوردت المراسلة، التي وجهت إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: "المكفوفون قاموا بالاعتصام، لكن السلطات المغربية منعت عنهم الماء والخبز لإرغامهم على النزول. وقال مسؤول رفيع المستوى بكل صراحة "فلتموتوا كلكم، لن تتزحزح شعرة منا، أو ألقوا بأنفسكم لو أردتم فهو أفضل لكم يا معشر العميان". وإلى حدود اليوم يبقون دون ماء أو أكل، لكن المعتصمين صامدون ولو كلف الأمر حياتهم".

وأكمل المصدر ذاته: "في صبيحة يوم السبت 16 مارس 2019 تعرض 3 أعضاء من التنسيقية للإغماء جراء الجوع والعطش، ومن بينهم امرأة حامل، لكن رغم كل هذا لم يكلف المسؤولون الحكوميون أنفسهم على الأقل إجراء حوار لمعرفة ما يقع، فقط أرسلوا الأمن والوقاية المدنية في انتظار الكارثة التي ستحدث قريبا".

وطالبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب بـ"التدخل العاجل لاحتواء هذا الوضع الكارثي الإنساني الذي يحدث بالمغرب، لأن الحكومة لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو المعاقين بشكل خاص"، ملتمسة "تدخل الملك محمد السادس لانقاد هذه الفئة من الإقصاء والذل وظلم الحكومة والمسؤولين بالمغرب".

وختمت التنسيقية مراسلتها بـ"تشبثها بالتصعيد، رغم كل ما تنهجه الحكومة من أساليب في الاعتصامات، حتى يموت المحتجون واحدا واحدا، لأن الحياة مملة في وطن لطالما حلموا أن يعيشوا فوقه بكرامة وإنسانية".