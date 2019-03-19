بوعياش تمدد عمل متابعة "الإنصاف والمصالحة"

هسبريس - محمد الراجي

في وقت تشرف أشغال لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على الانتهاء، والمتعلقة بكشف مصير حالات الاختفاء القسري والاعتقال السياسي إبان "سنوات الرصاص"، يبحث المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن طريقة للحسم في مآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقدت اجتماعا مع وفد عن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، تم التداول خلاله حول التدابير المتخذة لإعلان انتهاء أشغال لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ونشر تقريرها.

وتتمثل مهمة لجنة متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أنشأها المغرب من أجل طيّ صفحة "سنوات الرصاص" وجبّر ضرر ضحاياها وذويهم، في معالجة ملفات تسوية الأوضاع الإدارية، وتقاعد الضحايا الذين تمّ إدماجهم في الوظيفة العمومية بعد تجاوز سن الأربعين.

وأنيطت باللجنة كذلك مهمة تسوية ملفات ضحايا "هرمومو"، وكذلك ملفات الضحايا التي وُضعت خارج الآجال، والتي وضعتها السلطات للاستفادة من تعويض جبر الضرر، ومآل التغطية الصحية المخصصة للضحايا على ضوء مشروع القانون الجديد للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وتروج أخبار حول اقتراب إنهاء عمل لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بعد استنفاد مهامها، لكنّ رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت في لقائها مع وفد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أن "أيّ إغلاق للجنة سابق لأوانه"، حسب ما نشره الموقع الإلكترونية لـCNDH.

وبإعلان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تمديد عمل لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تكون بوعياش تراجعت عن قرار المجلس في عهد إدريس اليزمي، والذي كان قد أخبر مسؤولي المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بأنّ عمل اللجنة انتهى.

حسن كمون، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إنّ مسؤولي CNDH في عهد اليزمي قالوا إنّ لجنة متابعة توصيات هيئة والإنصاف والمصالحة أنهتْ تقريرها النهائي، وإنّ ملفّ الاختفاء القسري سيُغلق، وهو ما رفضه المنتدى، مصرّا على ضرورة استمرار عمل اللجنة إلى حين تصفية جميع ملفات الاختفاء القسري واستكمال جبر الضرر ومعالجة الملفات العالقة.

وحصل وفد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف على وعد من الرئيسة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الاجتماع الأخير، بعدم إنهاء عمل لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إذ قالت لهم إنّ مسألة إغلاق الملف "قرار سياسي"، حسب حسن كمون.

وستُعدّ لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرا شاملا قالت بوعياش إن مضامينه الرئيسية ستكون محطّ مناقشة وتشاور مع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف قبل نشره، مشيرة إلى أنّ لجنة المتابعة باشرت عملية التواصل مع عائلات ضحايا الاختفاء وبرمجت مجموعة من اللقاءات معها.

ولازالت عدد من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة عالقة، خاصة المتعلقة بتسوية ملفات الضحايا في وضعية صعبة، من ووضعوا ملفاتهم خارج الآجال، والتسريع بتنفيذ القرارات التي دعت الهيئة، في تقريرها الختامي، إلى تنفيذها، وهي التوصيات التي أكدت بوعياش على التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمواصلة عقد لقاءات مع رئاسة الحكومة من أجل تفعيلها.