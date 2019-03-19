البيضاء وطنجة تحتضنان معرض الدراسة في أمريكا‎

هسبريس من الرباط

تنظم القنصلية العامة الأمريكية بالدار البيضاء، بشراكة مع المؤسسة التوجيهية "EducationUSA" ، معرض الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهو ملتقى للطلبة المغاربة مع الجامعات الأمريكية، وذلك يوم الأربعاء 27 مارس الجاري بفندق حياة ريجينسي بالدار البيضاء، والسبت 30 مارس من 11 صباحاً إلى 3 بعد الزوال بفندق هيلتون غاردن إن بطنجة.

ووفق بلاغ للقنصلية، توصلت به هسبريس، سيلتقي ممثلون من حوالي 50 جامعة أمريكية مع الطلبة المغاربة لتقديم برامجهم الأكاديمية عالية الجودة وإطلاعهم على كيفية الولوج إلى التعليم الجامعي الأمريكي.

وعن الداعي إلى اختيار الولايات المتحدة، قالت التمثيلية الدبلوماسية إن العديد من قادة العالم هم خريجو الجامعات الأمريكية؛ منهم رواد أعمال مبدعين، وعلماء وفنانون ومسؤولون حكوميون ومُدرسون، يَنصَبُّون حالياً على حل بعض أصعب التحديات العالمية، مشددة على أن التخرج من جامعة أمريكية يعني الانضمام إلى هذه المجموعة المتميزة من الرواد.

وتتميز الجامعات الأمريكية، يقول البلاغ، بأعضاء هيئة تدريس ومختبرات ومكتبات ومرافق ممتازة. كما تولي مؤسسات التعليم العالي أهمية للطلاب الدوليين، نظراً لوجهات نظرهم الفريدة التي يجلبونها داخل وخارج الفصول الدراسية. كما يتمتع الطلاب الدوليون بفرصة لتبادل أفكارهم وثقافاتهم مع الأساتذة والطلاب والمجتمع الأمريكي في فضاء يتميز بروح المشاركة والاحترام.

ويفتح معرض الدراسة في الولايات المتحدة أبوابه مجاناً لجميع الزوار، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات، فإن المعرض سيكون فرصة للقاء مستشارين أكاديميين من EducationUSA ، وهي شبكة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية تضم أكثر من 425 مركزًا توجيهياً للطلاب الدوليين في أكثر من 175 دولة.

وسيجيب المستشارون الأكاديميون عن أسئلة الزوار من طلبة وأولياء أمور حول الخطوات التي يجب اتخاذها للحصول على فرصة أكاديمية في الولايات المتحدة.

ويمكن للزوار الحصول على معلومات حول اختبارات القبول في مختلف الجامعات، وعملية التقديم، والمنح الدراسية وغيرها من فرص تمويل الدراسة، وتأشيرة الطالب، وبرنامج التبادل الأكاديمي Fulbright وغيرها من المعلومات المفيدة.