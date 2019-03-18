وزارة العدل ترفع "تعريفة النساخ" بالمحاكم المغربية

هسبريس من الدار البيضاء

قررت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين وقف الإضرابات الوطنية التي تخللتها وقفات احتجاجية وطنية ومحلية، بجل المحاكم الاجتماعية للمملكة.

وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان رسمي لها، إن هذا القرار جاء بعد تسجيلها للتجاوب الإيجابي لوزارة العدل مع ملفها المطلبي، والتي وافقت على مراجعة التعريفة الهزيلة التي يتقاضاها النساخ مقابل المهام المنوطة بهم ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأوضحت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين أنها "أنهت معركتها النضالية، ووجّهت دعوتها إلى كل النساخ والناسخات إلى العودة إلى عملهم بصفة عادية ابتداء من يوم الأربعاء المقبل".

ووعدت النقابة كافة النساخ بأنه "في حالة تراجع الوزارة عن تعهداتها، سيتم النزول من جديد إلى الساحات وتكثيف المحطات النضالية حتى تحقيق جميع المطالب وبدون استثناء".