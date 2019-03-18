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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي يحصر الحوار في "أصحاب القرار" ويرفض خيانة "الأحرار"

الزفزافي يحصر الحوار في "أصحاب القرار" ويرفض خيانة "الأحرار"

الزفزافي يحصر الحوار في "أصحاب القرار" ويرفض خيانة "الأحرار"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 18 مارس 2019 - 20:00

ما زالتْ رسائلُ ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في الريف المدان ابتدائياً بعشرين سجنا نافذة، تجدُ طريقها إلى خارج السّجن؛ فقدْ عبّر "أيقونة" حراك الحسيمة عنْ رفضهِ لأي حوارٍ محتملٍ يهمُّ منطقة الرّيف مع الأحزاب السياسية، مشدداً على أنَّ "الدولة وحدها من تملكُ الحل وإذا كان لها النية والرغبة الصادقة في حلحلة ملف الريف فإن الحوار والمبادرات لنْ تكون إلا مع نشطاء الحراك الشعبي".

الرّسالة، التي دبّجها الزفزافي من داخل السّجن ونقلها والده على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اختار لها عنوان "لا للبلاغات السياسية المنضوية تحت لواء الدكاكين السياسية"، دعتِ النشطاء إلى رفض فتح قنوات الحوار مع الأحزاب، مشيرة إلى أنَّ "بعض الأطراف المشهود لها بالانتهازية والملعونة في الذاكرة الريفية والمرهونة بالتبعية والخنوع لمطامعها الذاتية تحاول الركوب على الحراك الشعبي تحت يافطات مشبوهة ساعية بذلك إلى إيهام الرأي العام بجدوى وجودها محاولة بذلك تكرار سيناريو 2004 (زلزال الحسيمة)".

وزادَ الزفزافي في رسالته: "باعتباري ناشطا في حراك الريف الشعبي، فإنني لن أشارك الحوار مع أية جهة تقوم بمبادرات مشبوهة أو ملغومة. كما لا يمكنني السماح للوصوليين والخونة بالركوب على معاناة الريف ومآسيه، دون فضحهم؛ لأن هؤلاء كل همهم ملء بطونهم وحساباتهم البنكية وكفى"، مكررا موقفه الدائم الرافض جميع الدكاكين السياسية باعتبارها جزءا من المشكلة، معلنا أن "لا مساومة على قضية كل الريفيين الأحرار والريفيات الحرائر".

وشدّد أيقونة حراك الحسيمة على أنَّ "أي خطوة تأتي خارج هذه القناعات والالتزامات مع الجماهير الشعبية فإنها لا تمثلني في شيء وأتبرأ منها البراءة التامة براءة الذئب من دم يوسف"، محذراً "من الخطوات التي يقدم عليها هؤلاء من شيوخ ومريدي الدكاكين السياسية في الأيام الأخيرة، والتي تروم إلى إذلال وتركيع الريف وإخماد حركتيه"، وفق تعبير الرسالة.

واعتبرَ الزفزافي موقفه منَ الحوار مع الأحزاب شأناً خاصاً به وموقفاً يمثّله هو نفسه، وأن أي حوار خارج هذا الإطار فإن "لكم دينكم ولي دين"، وفقَ تعبيره، مشيراً إلى أنَّ "الحوار الصادق والهادف مع من بيدهم الحل والقرار والمرحلة تحتم على الدولة أن تفكر كثيرا في الحلول الناجعة والجدية وما سيترتب عن التعنت الذي لن يجديها في شيء؛ فالوطن أسمى من كل الشعارات الفضفاضة، فهبة الدولة في تحقيق مطالب الشعب والديمقراطية في الإنصات إلى صوت الجماهير".

وجدّد الزفزافي دعوته بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي وإسقاط المتابعات في حق ريفيي وريفيات الداخل، ومساءلة ومتابعة ومحاكمة كل من تورط في الانتهاكات والخروقات والجرائم التي تعرض لها الريف، رافضاً وصْفه بـ"الزعيم والقائد؛ ولكنني معتقل سياسي مسلوب الحرية تحت رقم 74823، على خلفية حراك الريف السلمي المبارك العظيم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الله يكثر من امثال الزفزافي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:17
عاش الاحرار والحرائر اين ما كانو ولا للاستسلام والموت ولا المذلة
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2 - افلطوني الاثنين 18 مارس 2019 - 20:19
كلما قرءت عنوانا على الززافي اعرفه لعبد السلام الشامخ صاحب ايقونة وزبدة يدكرني ببنهدا صديق وبيبها في هسبريس
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3 - سعدي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:24
هذا متيق راسو بصح ثوري و بطل ! و كي صيفط الرسائل زعما راه صدام حسين مني كان هارب ... راه خاص يديرو ليه خبرة عند طبيب نفسي بان ليا حماق كثر من ما هو اصلا حمق ! يمشي يقرا ليه و يتعلم فالحبس يستغل الوقت لكان بصح واعي ، لكن هوا ها كسول فاشل شعبوي بغا يركب على للمطالب الاجتماعية و يدير راسو بطل ساعة ربي كبير و المغاربة ما معاهمش اللعب . عزف على وتر العنصرية و عمرو ليه راسو حتى سخن عليه و صافي تيق انه بطل ثوري ...قول ليهم ينفعوك دابا
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1
4 - Amine الاثنين 18 مارس 2019 - 20:26
هبة الدولة في تحقيق مطالب الشعب والديمقراطية في الإنصات إلى صوت الجماهير.
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0
5 - عبدالله الاثنين 18 مارس 2019 - 20:28
أصبح عندنا بوتفليقة آخر يبعث الرسائل و الله مهزلة كما لو أنه المهدي المنتظر
سير اولدي تكمش را الوقت خايبة
و غير دلك متى طالبت الأحزاب بالحوار مع متعصب حتى تقبله الدولة
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3
6 - hassan الاثنين 18 مارس 2019 - 20:31
دمت لنا فخرا ،ايها المدافع عن المداويخ،عاش الاحرار لا يضيع حق ووراءه مطالب.لا لادكاكين السياسية. الحر حر والعبد عبد
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7 - ازفزافي وبوتفليقة الاثنين 18 مارس 2019 - 20:32
السي الزفزافي الا حد الان لم استسغي من يقلد من بهذه الخرجات ,انت رئيس الحراك او بوتفليقة رءيس الجزاءر .الكل يعرف ان بوتفليقة هو حر ولن يكتب رساءله اما انت فانك سجين وهل انت الذي تكتب هذه الرساءل
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8 - تغطية الشمس بالغربال الاثنين 18 مارس 2019 - 20:32
من لم يفهم الرسالة فلينتظر كما انتظر وظن البعض في الدول العربية ان الامور انتهت لصالحه. لعل الجزائر اقرب لنا من اي بلد اخر كمثل. الما والشطابا جايين جايين.
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9 - simo danmark الاثنين 18 مارس 2019 - 20:32
السيبة هادي؟؟؟ادا استمر على هدا الحال قد يتم عزله عن العالم الخارجي،....هاديك الساعة نوضها تأكل التبن...
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10 - مغربي من طنجة الى الكويرة الاثنين 18 مارس 2019 - 20:34
الرسائل لاتفلح هاده الايام دعنى من ذلك الدولة تشتغل ملكا وشعبا لبناء مغرب افضل لكل المغاربة لا لجهة على جهة
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11 - موحى الحسيمي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:35
مع الأسف الشديد السجين الزفزافي ليس معتقلا سياسيا بل معتقل من أجل جنح وجنايات قام بها في حق الشعب المغربي والدولة موثقة بالصوت والصورة.. تمت متابعته والحكم عليه كباقي المتهمين بالاجرام .. وطلب استئناف الأحكام وهي راءجة الآن.. ورفض الحضور إلى قاعة المحكمة للدفاع عن نفسه .. اما عن التطبيل حول ما يسميه دكاكين سياسية و لا يريد التفاوض معها فذاك شأنه.. ثم ما الهدف من نشر رساءل كل مرة إلى الرأي العام.. وعلى كل حال خانك الحلفاء في الخارج لما جعلوا منك بطلا .. وزرعوا فيك روح العنصرية والتهور المفرط في العنف المؤدي إلى ضرب الاستقرار .. اللهم لا شماتة .. رب ضارة نافعة .. ستعود إلى رشدك وأن فاتك الأوان... اطلب السماح من الشعب المغربي.. ارفع الراية المغربية أمام الملا واطلب الصفح عم ارتكبته .. وصدقني ساكون بعد ما أراك ملتحفا الراية الوطنية رمز المملكة المغربية ساكون اول واحد يطلب لك العفو ... وان كنت اعرف حق المعرفة انك لن تحمل الراية المغربية.. وهي فرصة ثمينة لطلب الصفح... وسوف تفقدها أن تماديت في التهور ..
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12 - اقيشوح ميمون الاثنين 18 مارس 2019 - 20:36
ادعو الجالية الى التوقف عن اعطاء المال لوالد الزفزافي بدعوى التضامن مع عائلات المعتقلين لانه يحتفظ بكل شيء لنفسه وعائلته ومؤخرا دفع مصاريف علاج زوجته في اوروبا من هاته الاموال
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13 - ماجد الاثنين 18 مارس 2019 - 20:40
قليلون الذين مروا في تاريخ هذا البلد امثال ناصر الزفزافي، اعتقد انه لن تخضع وتتمخزن فتربيتك بريئة...
حفظك الله
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14 - عبدالرحمان الاثنين 18 مارس 2019 - 20:40
كما و لو كان له رأي و صيت و زعامة. خائن الوطن يتنفس الإنفصال و يتحرش بالدولة و يستهزأ بالأحزاب الوطنية.
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15 - عياش الاثنين 18 مارس 2019 - 20:40
رسائل الزفزافي تذكرني برسائل بوتفليقة. الزفزافي في السجن و يقول سجن منفرد فكيف له أن يحرر الرسائل و يعلم من هم الأشخاص الذين يريدون الركوب على الحراك و بوتفليقة مشلول فكيف له ان يكتب الرسائل. اللعبة واضحة و رسائل ناصر الزفزافي ما هي إلا رسائل والده يكتبها نيابة عنه لأنه لا يزال يحلم بأن ابنه فارس و زعيم و تشجعه على ذلك أباطرة المخدرات في هولندا.
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16 - مواطن مغربي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:44
إن الحوار يكون مع من يمثل رأي الناس و يهدف إلى إيصال صوت المجتمع المدني إلى السلطات اما من يتلبس بالعنصرية و العمالة للاجنبي فلا حق له في الحديث عن الحوار و الديموقراطية . و نحن كمواطنين نحمد الله على فشل مسعى أعداء الوطن الذين يحاولون الآن التلاعب بالألفاظ و الكلام الذي لا يعكس نواياهم الحقيقية . لقد انتصرت إرادة الحق على إرادة الباطل الذي يضمرها شياطين الإستعمار و خصوم الوطن .
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17 - حكيمة الاثنين 18 مارس 2019 - 20:45
زرعت الفتن وخنت الوطن وتتحدت عن خيانة الاحرار من هم هؤولاء الاحرار .... .زارعي الفتن ....الفتنة نائمة لعن الله من ايقضها
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18 - عبدالهادي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:46
أصبحت الأن مقتنع بأن هده الجريدة هدفها الوحيد هو أثارت النعرات والحث على الرجوع إلى الوراء والعودة إلى الجاهلية والعصبية القبلية
اعلم بأنه ليس لكم الجرئة على نشر هدا التعليق
انتظركم لاتبات العكس
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