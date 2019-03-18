الزفزافي يحصر الحوار في "أصحاب القرار" ويرفض خيانة "الأحرار"

هسبريس - عبد السلام الشامخ

ما زالتْ رسائلُ ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في الريف المدان ابتدائياً بعشرين سجنا نافذة، تجدُ طريقها إلى خارج السّجن؛ فقدْ عبّر "أيقونة" حراك الحسيمة عنْ رفضهِ لأي حوارٍ محتملٍ يهمُّ منطقة الرّيف مع الأحزاب السياسية، مشدداً على أنَّ "الدولة وحدها من تملكُ الحل وإذا كان لها النية والرغبة الصادقة في حلحلة ملف الريف فإن الحوار والمبادرات لنْ تكون إلا مع نشطاء الحراك الشعبي".

الرّسالة، التي دبّجها الزفزافي من داخل السّجن ونقلها والده على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اختار لها عنوان "لا للبلاغات السياسية المنضوية تحت لواء الدكاكين السياسية"، دعتِ النشطاء إلى رفض فتح قنوات الحوار مع الأحزاب، مشيرة إلى أنَّ "بعض الأطراف المشهود لها بالانتهازية والملعونة في الذاكرة الريفية والمرهونة بالتبعية والخنوع لمطامعها الذاتية تحاول الركوب على الحراك الشعبي تحت يافطات مشبوهة ساعية بذلك إلى إيهام الرأي العام بجدوى وجودها محاولة بذلك تكرار سيناريو 2004 (زلزال الحسيمة)".

وزادَ الزفزافي في رسالته: "باعتباري ناشطا في حراك الريف الشعبي، فإنني لن أشارك الحوار مع أية جهة تقوم بمبادرات مشبوهة أو ملغومة. كما لا يمكنني السماح للوصوليين والخونة بالركوب على معاناة الريف ومآسيه، دون فضحهم؛ لأن هؤلاء كل همهم ملء بطونهم وحساباتهم البنكية وكفى"، مكررا موقفه الدائم الرافض جميع الدكاكين السياسية باعتبارها جزءا من المشكلة، معلنا أن "لا مساومة على قضية كل الريفيين الأحرار والريفيات الحرائر".

وشدّد أيقونة حراك الحسيمة على أنَّ "أي خطوة تأتي خارج هذه القناعات والالتزامات مع الجماهير الشعبية فإنها لا تمثلني في شيء وأتبرأ منها البراءة التامة براءة الذئب من دم يوسف"، محذراً "من الخطوات التي يقدم عليها هؤلاء من شيوخ ومريدي الدكاكين السياسية في الأيام الأخيرة، والتي تروم إلى إذلال وتركيع الريف وإخماد حركتيه"، وفق تعبير الرسالة.

واعتبرَ الزفزافي موقفه منَ الحوار مع الأحزاب شأناً خاصاً به وموقفاً يمثّله هو نفسه، وأن أي حوار خارج هذا الإطار فإن "لكم دينكم ولي دين"، وفقَ تعبيره، مشيراً إلى أنَّ "الحوار الصادق والهادف مع من بيدهم الحل والقرار والمرحلة تحتم على الدولة أن تفكر كثيرا في الحلول الناجعة والجدية وما سيترتب عن التعنت الذي لن يجديها في شيء؛ فالوطن أسمى من كل الشعارات الفضفاضة، فهبة الدولة في تحقيق مطالب الشعب والديمقراطية في الإنصات إلى صوت الجماهير".

وجدّد الزفزافي دعوته بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي وإسقاط المتابعات في حق ريفيي وريفيات الداخل، ومساءلة ومتابعة ومحاكمة كل من تورط في الانتهاكات والخروقات والجرائم التي تعرض لها الريف، رافضاً وصْفه بـ"الزعيم والقائد؛ ولكنني معتقل سياسي مسلوب الحرية تحت رقم 74823، على خلفية حراك الريف السلمي المبارك العظيم".