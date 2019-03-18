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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تنفذ وعيدها بمباشرة الطرد وتعويض "أساتذة التعاقد"

وزارة التربية تنفذ وعيدها بمباشرة الطرد وتعويض "أساتذة التعاقد"

وزارة التربية تنفذ وعيدها بمباشرة الطرد وتعويض "أساتذة التعاقد"
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 مارس 2019 - 19:30

شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، اليوم الاثنين، في تفعيل التوجيهات التي وجّهتها وزارة التربية الوطنية بخصوص "اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر".

وعلمت هسبريس من مصادر موثوقة أن مديري الأكاديميات الجهوية وجهوا مراسلات تتضمن المحتوى نفسه تقريبا بخصوص تطبيق مسطرة ترك الوظيفة العمومية وحصر الخصاص من هيئة التدريس، في إشارة إلى تعويض "الأساتذة المتعاقدين" بعد طردهم من مناصبهم.

وجاء في المراسلات الرسمية الموجهة إلى المصالح المعنية أنه على إثر "التغيب الجماعي لعدد من أطر الأكاديمية الجهوية من هيئة التدريس منذ أكثر من أسبوعين، يشرفني أن أطلب منكم دعوة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية إلى التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبين".

وطالب مديرو الأكاديميات، في رسائل مختلفة، تتوفر هسبريس على نماذج منها، بـ"موافاة المصالح هذه الأكاديميات بلائحة اسمية للمعنيين بالأمر مرفقة بالإجراءات القانونية المتخذة في حقهم، وذلك قبل يوم الخميس 31 مارس".

وبخصوص الخصاص المسجل في قطاع هيئة التدريس بسبب احتجاجات الأساتذة، دعت المراسلات المديرين الإقليميين بالجهات إلى إحصاء الخصاص المسجل في المديريات الإقليمية التي يشرفون عليها حسب (السلك والتخصص)، مع مراعاة الحد الأقصى للترشيد، وفق تعبير المصدر ذاته.

وفي مقابل التوجيهات شديدة اللهجة الصادرة عن "وزارة أمزازي"، أبدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، حسب الخبر الذي نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، رفضها للتعديلات التي أدخلت على نظام التعاقد، واصفة إياها بـ"الوهمية"، متهمة الوزارة الوصية على قطاع التعليم بـ"تضليل الرأي العام".

وفي الوقت الذي قالت الوزارة إنها ستوفر الحماية للأساتذة غير المضربين من أجل تأدية مهمتهم، ردت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بأنها "ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل تنسيقيتهم من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم النضالي في أحسن الظروف".

وهددت التنسيقية ذاتها بأنها "لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للنضال، وكذا تطبيق الإجراءات النضالية الجاري بها العمل تجاه المتملصين من المسؤولية والمنتهكين لحقوقهم"، داعية الوزارة إلى "تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، من خلال ضمان حقهم في ضمان حقهم في التمدرس في المدرسة العمومية دون تأدية رسوم تثقل كاهل الأسر الفقيرة".

وردا على اتهام وزارة التربية الوطنية لهم بكونهم مدفوعين من لدن جهات ما لعدم الالتحاق بعملهم، قال الأساتذة المتعاقدون إنهم "غير تابعين لأي تنظيم سياسي، وأن مطلبهم الوحيد هو إسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (131)

1 - أستاذ فرض عليه التعاقد الاثنين 18 مارس 2019 - 19:38
مازال الإضراب مستمر في اتجاه سنة بيضاء اذا لم تعجل الحكومة بالحل مسألة الطرد مستبعدة لأنه لا يمكن طرد 70 ألف وراءها 70 ألف أسرة و 3 ملايين تلميذ
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-28
2 - يوسف الاثنين 18 مارس 2019 - 19:39
و سوف تكن دراسة الخصاص جاهزة بإذن الله بحلول السنة الدراسية 2020/2021 قمة التخربيق
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8
3 - Noureddine الاثنين 18 مارس 2019 - 19:42
عادة ما تكون الاحتجاجات يوم أو يومين لكن هؤلاء أوقفوا الدراسة ظنا منهم أننا سنتضامن معهم وهذا مستحيل لا يمكن أن نتضامن مع مطالب خبزية للانتهازيين كلهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية وحديثهم فقط عن الأجور السلالم وبقع أرض، ويفعلون المستحيل لكي يتضامن يتعاطف معهم الجميع لكن هذا لم ولن يحدت مع هؤلاء الانتهازيين. كما نطلب من الدولة أو الأكاديمية أن تبحت عن أساتذة شرفاء يعملون بقلوبهم ولديهم غيرة على ولاد الشعب
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0
4 - نقطة في بحر الاثنين 18 مارس 2019 - 19:42
تنسيقية المتعاقدين كانت تطالب بالإدماج في الوظيفة العمومية وفجأة نقزات للسياسة وبيانها الأخير كان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس خاصة عندما أشارت إلى ذكرى 23 مارس وهنا لن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي وأعطت الصلاحية للوزارة لتطبيق القانون لأن النضال انحرف عن مساره
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15
5 - سارة الاثنين 18 مارس 2019 - 19:43
تجاوزتم حدودك ..تركتم ابنائنا لمدة 3 اسابيع بدون دراسة و تدعون انكم تدافعون عن المدرسة العمومية في حين انكم خربتموها بهده الغيابات ....نحن لا يهمنا مشاكلكم مع الوزارة نحن نريد تدريس ابنائنا و احترام مقرر السنة الدراسية و التقسيمات الشهرية و السنوية....
بمانكم و قعتم على العقد فانه ليس لديكم اي مشكل مع الوزارة...انتم الان ضحية بعض الجهات التي تريد تصفيحة الحسابات مع الحكومة ...يجب على الحكومة طردكم
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13
6 - التعاقد هو الحل الاثنين 18 مارس 2019 - 19:43
ينصر دينك يا باشا على حد قول إخواننا المصريين. هدا هو القرار الدي انتظرناه طويلا من معالي الوزير امزازي.العين الحمراء هي الحل مع هؤلاء الخارجين عن القانون. مجموعة من الطلبة دوو مستوى جد جد متوسط من شعب لا آفاق لها الدولة مشكورة انتشلتهم من براثن العطالة وجحيمها الا ان جزاؤها كان العصيان والتمرد والطغيان.الطرد الفعلي من الوظيفة وليس التهديدي ومن استمر في غيه واجرامه فالمتابعة القانونية في حقه
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17
7 - مواطنة الاثنين 18 مارس 2019 - 19:43
كفى من هذا اللعب تلصبيانؤ وعودو الى عملكم اما ذلك النضال الذي لا يتوقف فاتركوه داخل اسوار الجامعات
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-4
8 - محمد جاد الاثنين 18 مارس 2019 - 19:44
سياسة اغلاق الباب التي تنهجها التنسيقيات لاخير فيها ونحن على ابواب نهاية السنة الدراسية وامامنا عطلة 15 يوما. قد تسحب النقابات البساط من تحت اقدام التنسيقيات التي لامبرر قانوني لوجودها.ان الدفء الذي شعرت التنسيقيات به قد يكون ظرفيا لهذا لاتلاعب بمصير الاخرين خصوصا ان الوزارة اسقطت التعاقد. اما التهديد بالسنة البيضاء فليس اداة ضغط كافية.هذه مجرد وجهة نظر...
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15
9 - زهير الاثنين 18 مارس 2019 - 19:45
أقول للاساتذة استمروا في النضال الوزارة في رأيي خسرت المعركة لسبب بسيط من سيعوض الاساتذة ؟ الاساتذة المتدربين ام تستورد الاساتذة من دول البلقان ؟ نحن الشعب كلنا مع الاساتذة المتعاقدين إلى الأمام. وفقكم الله
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-4
10 - متعاقد الاثنين 18 مارس 2019 - 19:45
لاللتعاقد نعم للإدماج.
لاتراجع إلى الأمام .
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-10
11 - متتبع الاثنين 18 مارس 2019 - 19:47
إجراء كان يجب اتخاده منذ الأسبوع الماضي، ولكن لابأس حتى لا يقول هؤلاء أن الوزارة كانت تتقلب غير على السبة. أقسم بالله لو كان أخي أو أختي بين هؤلاء الأساتذة المتعاقدين لما غير ذلك من رأيي شيئا
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12
12 - فرض عليه التعاقد والتقاعد الاثنين 18 مارس 2019 - 19:47
الدولة تتجه نحو الخوصصة بتخليها عن مجانية التعليم رحم الله تعالى شخصا يدعى التعليم لك الله يا وطني ووزارة اللاتربية اللاوطنية إنا لله و إنا إليه راجعون
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-5
13 - نهاية العبث الاثنين 18 مارس 2019 - 19:48
تاخرتم كتيرا في تطبيق القانون وهو ما جعل هؤلاء المراهقين الدين توهمو انهم انتصرو على الدولة بعد ان استعملو النصب والاحتيل بالتعاقد تم اخد ابناء الفقراء كرهائن للالتحاق بالوظيفة العمومية
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2
14 - assifnwourgh الاثنين 18 مارس 2019 - 19:48
الوزارة تشرق و التنسيقية تغرب و التلميذ لن يفرق بين الألف و "الزرواطة"..
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9
15 - Ibtisam الاثنين 18 مارس 2019 - 19:49
هذه الاساتذه وضصرو يجب على الدوله ان تعاملهم بحزم يجب ان تطرد كل من لا يفي بالعقد ويجب ان تحيل المرسمين كذلك للتعاقد من اجل تقدم هذا الوطن ندفع لهم من جيوبنا وضرائبنا وندرس اولادنا في الخصوصي لعدم مستواهم كفى من التسيب من الغياب كفى من الخوف من النقابات انها تجمع كل من المستفيدين الذين ياكلون اموال الضرائب بدون وجه حق
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-2
16 - عمر بيجيدي الاثنين 18 مارس 2019 - 19:49
نعم هدا هو المطلوب و نحن الموعطلين مستعدون لدراسة اولاد الشعب الفوقراء و بنصف شهرية هولاء الاستذة الذين ليس عندهم المستوا الجيد لدراسة التلامذ و لا يملكون الشهدات العلايا التي نملكها نحن. اغلبهم يريد الوضيف و لا يقوم بلواجب.
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-11
17 - المقاطع بوربعين الاثنين 18 مارس 2019 - 19:49
نحن آباءوأولياءالتلاميذمنذاليوم فصاعدا
قررنا عدم إرسال أبنائناللمدرسة العمومية
احتجاجاضد قرارات الوزارة والمحكومة
وتضامنامع الأساتذة المتعاقدين
المضربين الذين فرض عليهم التعاقد
من طرف بنزيدان وزبانيته لأجل طردهم
حيث شاءوا.ويتخذوهم عبيد وخدام
وهذا لايعدكرامةللمعلم والأستاذ
متعاقدوغيره ولن نرضى بهذه
القرارات السياسوية التي تتخذها
الإدارة المغرببة فر حق معلمينا
وأساتذتناوأبنائنا.
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-1
18 - ابني الاثنين 18 مارس 2019 - 19:50
انا ابو ثلميذ ويشهد الله ابني اخبرني انه يتم تحريضهم من الاساتذه المتعاقدين للخروج ،،،، اتركو ابنائنا و شأنهم يا اشباه الاساتذة
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8
19 - Mohamed الاثنين 18 مارس 2019 - 19:50
هذا دليل واضح على هشاشة التعاقد أما المذكرة التي أصدرتها بالأمس فهي تعتبر الأساتذة متغيبين والأساتذة يعتبرون أنفسهم مضربين
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10
20 - جميل جمال الاثنين 18 مارس 2019 - 19:50
سياسة العصا والجزرة بين المتعاقدين والوزارة لن تكون نهاية معركة كسر العظم..نتمنى ان تكون هناك حلول توافقية ترضي كل الأطراف وترجح المصالح العليا لكل طرف آخدة بعين الاعتبار مصير آلاف التلاميد المرهونين و الذين لا دنب لهم الا انهم علقوا بين السندان والمطرقة.
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9
21 - الشعب يريد التعاقد الاثنين 18 مارس 2019 - 19:50
اليك يامن صدع رؤوسنا بالانسانية تجاه التلاميذ. اعلم جيدا أن كرامتك هي الترسيم و الكسل و الغياب
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17
22 - متابع الاثنين 18 مارس 2019 - 19:51
المشكل كبير والوزارة والاكاريميات عاجزة عن تعويض الاساتذة حتى في الظروف العادية فكيف اذا اضرب 55 الف استاذ
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-7
23 - الترسيم الاثنين 18 مارس 2019 - 19:51
الترسيم ايها السيد هو من جعلنا في المرتبه ماقبل الاخيره في التعليم التعاقد هو السبيل الوحيد ل محاربه التسيب و الكسل الاساتذه
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7
24 - amine الاثنين 18 مارس 2019 - 19:52
هادي كان خاص إديروها بشحال هاذي ، حيت هاذ ناس مبغاوبش إخدمو
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0
25 - عباس الاثنين 18 مارس 2019 - 19:53
مشكل الأساتذة لن ينتهي، فحتى لو قامت الوزارة بترسيمهم فسيظهر مشكل آخر هو الترقية بالشهادة لأن أغلبهم حاصلون على شواهد عليا (ماستر ودكتورا) ومنه سندخل في دوامة أخرى من الإضرابات، إيوا فكها يامن وحلتيها
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8
26 - ZAKARIA الاثنين 18 مارس 2019 - 19:53
التنسيقية التي تتبجحون بها غير معترف بها قانونيا ولا وطنيا، ومحاولتكم الفاشلة لدغدغة العواطف الآخرين فهي محاولة فاشلة لأن لعبتكم أصبحت مكشوفة بمطالبكم الخبزية كما يعلم الجميع جيب والريع في الوظيفة العمومية هو الدي يحرككم الآن
كفى كذبا !
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2
27 - adil الاثنين 18 مارس 2019 - 19:54
أحسن حاجا دارت هاذ الوزارة ، وجب تعويضهم بأطر تحترم مبادئ المهنة و فيها روح المسؤولية
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-3
28 - عبدالله الاثنين 18 مارس 2019 - 19:54
قم بعملك و احتج في عطلة الأسبوع اما تضييع التلاميد فغير مقبول خصوصا أن الجهة المحرضة معروفة
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3
29 - هشام الاثنين 18 مارس 2019 - 19:54
هؤلاء الأساتذة مع كامل احتراماتي غير مسؤولين بكل ما تحمل الكلمة من معنى لا ضمير مهني لهم لا يريدون بناء هدا الوطن الدي يبدأ من التعليم
نحن نشهد أن الوزارة تنازلت حتى الحضيض لتلبية كل المطالب والخير سيأتي ودلك من أجل تفادي تعطل الدراسة التي ليست في مصلحة الأمة المغربية .
والأدهى أن هؤلاءالاساتدة متمسكون بتمديد الإضراب الامشروع وضرب قطاع التعليم
وهدا خطأ فادح يجب التراجع عنه
والحوار لن ينقطع
ولكن التحقوا باقسامكم واستخضروا مصلحة التلميد
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4
30 - Rachid الاثنين 18 مارس 2019 - 19:54
التعليم في بلادي تعليم متهالك لا يواكب هذا العصر و جل الأساتذة الجدد و بكل احترام بعيدين كل البعد عن المستوى المهني و يجب عليهم العودة لاقسامهم لترميم ما يمكن ترميمه من الهدر المدرسي و يجب الالتزام بما تعاهدوا عليه مع الوزارة ..انتهى الكلام
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1
31 - Hamido الاثنين 18 مارس 2019 - 19:55
سنرى الان الأساتذة يهرولون إلى الأقسام وهذا يدل على أنهم غير ناضجين ومنهم انانيون وانتهازيون.فالخوف على فقدان الوظيفة هو من سيكسر شوكة الإضراب.
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1
32 - ابن تومرت الاثنين 18 مارس 2019 - 19:56
هذا هو ما تفلح حكومة الملتحين فيه..
الطرد والتشريد عوض الجلوس الى طاولة المفاوضات ومحاولة ايجاد الحلول ..
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-2
33 - قرار الاثنين 18 مارس 2019 - 19:56
قرار في محله من طرف الوزارة باي باي وخصهم حتى الحبس هد المتعاقدين
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1
34 - CNPCC الاثنين 18 مارس 2019 - 19:56
موعدنا يوم 23 مارس بالرباط , تهديداتكم لن تزيدنا الا صمودا واصرارا,
الجهات التي تدعمنا هي كرامتنا وحق الشعب المغربي في تعليم مجاني في المستوى
باراكا من اصحاب التعليقات الجاهزة
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-3
35 - كبور الاثنين 18 مارس 2019 - 19:56
أكبر دليل على كون أطر الاكاديميات يتوفرون على نظام مماثل لموظفي وزارة التربية الوطنية بدأ إجراءات طردهم بسبب ممارسة حقهم الدستوري المتمثل في الإضراب . ألا تعلم الوزارة انها بطرد 55000 أستاذ قد تجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه ؟ هل تجهل أن وراء هؤلاء الأساتذة 400000 أو 500000 آباء واخوة واخوات المعينين. وأنه يمكن نزول الجميع للشارع وهل ستقمعون شيوخ وعجائز وأطفال لتمرروا ما تشاؤون على أبناء الشعب؟
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-7
36 - حمد الاثنين 18 مارس 2019 - 19:57
تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، من خلال ضمان حقهم في ضمان حقهم في التمدرس في المدرسة العمومية دون تأدية رسوم تثقل كاهل الأسر الفقيرة
ولم لم تغلبوا انتم مصلحة التلميدات والتلاميد وهددتم بسنة بيضاء من سيكون الخاسر من السنة البيضاء اليسوا التلميدات والتلاميد؟ ومن المستفيد من سد الخصاص اليسوا التلميدات والتلاميد؟ اتقوا الله وتكلموا عن انفسكم واتركوا التلاميد يبنون مستقبلهم ....
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3
37 - كروپ الاثنين 18 مارس 2019 - 19:57
أقسم أنني لن أباشر العمل حتى أعود مرفوع الرأس. ولو كلفني ذلك حياتي.. الموت ولا المذلة
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-3
38 - استاذ الاثنين 18 مارس 2019 - 19:58
ما لم يتم اصلاح الجامعة وهيكلتها لتصبح منبت العلم وليس الحلقيات ومضيعة الوقت في المقصف واحتساء القهوى والحديث عن كل شيئ الا على التحصيل والعلم فلن ترى الا ما نشاهده الان من عبث يعبر فعلا عن افلاس التعليم في المغرب. يعلم الجميع ان مستوى هؤلاء الاساتذة ضعيف حيث قيل لي ان مفتشا حضر لاحد حصص هؤلاء وما كان عليه الا يطلب منه ان يكمل الدرس هو لكثرة الاخطاء في السبورة. وعندما خرج قل لي انه ادرف الدمع اول مرة في حياته خوفا على ابنائنا. فتبا للدولة لتوظيفها لاساتذة بطريقة الشناقة دون مراعات الجودة. وتبا للنقابات والجماعات التي تشجع اللاجودة في المدرسة العمومية بينما ابنائهم يدرسون في الخصوصي. الحقيقة هاهي امامكم مرة فكفانى نفاق بقول زبدة المجتمع خيرة المجتمع بينما الحقيقة غير ذلك
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4
39 - مغربي الاثنين 18 مارس 2019 - 19:58
يجب أن يفهم جميع الأساتذة المتعاقدين أن الجميع ملزم باحترام القانون، أنتم ارتبطتم بعقد مع الوزارة ثم انقلبتم ضده، من حق بل من واجب الوزارة أن تتخذ ما تراه مناسبا لحماية مصالح أبنائنا. اتقوا الله في أبناء المغاربة
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3
40 - Mostafa de Belgique الاثنين 18 مارس 2019 - 19:58
لا تعليم مقاد ، لا مستشفيات تحمر الوجه ، لا حكومة ضارها قلبها على المواطن ، اللي تصوت عليه يندمك ، جربناهم كاملين ووووو والـــــــــــــــوووو، غرقونا كريديات ، ولا حاجة تبدلات ، الحل كلشي خاصو يطير . تشكيل حكومة تكنقراط على وعسى .
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6
41 - لا حول ولا قوة الا بالله الاثنين 18 مارس 2019 - 19:59
هدوا زادو فيه بزااااف ضيعو ولادنا وخوتنا انا خويا عندو الباك هاد العام حصة وحدة لي قرا فالماط صافي باش بغيتوا هاد التلاميذ اقراو الا انتما كتشوف راسكم وكضيعهم معاكم كتقولوا تفرض علكم تعاقد وهو العكس راه اختياركم حتى حد ماقال لكم ولا ضربكم على اديكم باش دفعوا له حتى خدمتوا فيه عاد بغيتوه اتحيد مضحكوش على راسكم وعلينا ملي كان اتفاق حد ميدفعش 2016 غدرتوا طلابة وداب سركم نيت لي مبغاش تعاقد يمشي لقطاع اخر يمشي الخاص ومضيعوش ولادنا وخوتنا
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1
42 - سوسي حر. الاثنين 18 مارس 2019 - 20:00
المشكل دابا مابقاش فالمتعاقدين تا الرسميين انضمو الى الاضراب...عاد نشوفو اضراب العاطلين...و اضراب الممرضين و الاطباء و الصيادلة و اضراب المكفوفين...بانت ليا القاضية كتكبار و محدها كتقاقي و هي كتزيد فالبيض..و البواجدة معندهم تا استراتجية او حنكة سياسية لعلاج الامور و ايجاد الحلول..ربنا خلقتنا....
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8
43 - عبدالهادي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:00
الأساتذة المتعاقدين وافقوا على الأشغال بالتعاقد ووافقوا قبل اجتياز المبارة ولما تمكنوا ثاروا بدون شرعية ولم يعيروا اي اهتمام لابناء الفقراء في تغيبهم عن التحصيل العلمي اذا ما ذنب التلاميذ
كان على الأساتذة المتعاقدين رفض اجتياز المبارة والا يعملوا بالمثل العامي تمسكن حتى تمكن
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0
44 - مراكش الاثنين 18 مارس 2019 - 20:00
حق الإضراب مكفول دستوريا، والدستور أقوى من عقد عمل جائر، ولا ننتظر إلا السوء من حكومة العدالة والتنمية، بيع البربوش خير من العمل بالتعاقد في التعليم في أعالي الجبال، إذا كان الأستاذ المرسم يعاني في هذه البلاد فماذا يكون حال المتعاقد؟ بؤسا لعبدة الطاغوت عبيد صندوق النقد الدولي المتاجرين بالدين وفيه.
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4
45 - وعيد لن يتحقق الاثنين 18 مارس 2019 - 20:00
من الصعب تحقيق ذذهذا الوعيد لسببن لكثرة عددهم ولبعد المناطق التي يدرسون بها اما بالنسبة للاساتذة المتدبين الموجودين بمراكز التكوين ماكانوا ليدخلو في هذا الاضراب لان تعويضهم غير مكلف
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1
46 - مواطنة الاثنين 18 مارس 2019 - 20:01
البسالة هادي. الي مبغاش يخدم الباب اوسع من كتافو. أنا الى تفرضات عليا شي حاجة كنخليها. ماشي فرض علينا وحنا لاصقين فيه. مالهم جاو طلبوكم النهار الأول. وهي هادي يخ منو عني فيه. والوليدات لي ضايعين مساكن شنو دنبهم. ولكن هذه عادات هيئة التدريس دائما ما عودونا على الأنانية رغم المستوى الرديئ لأغلبهم.
من هذا المنبر أدعو الوزير المكلف إلى تحمل مسؤولياته ومباشرة مسطرة طرد هؤولاء الأنانين وهنا لن يفرض عليهم أحد شيء. ونحن مستعدين لسنة بيضاء لأبنائنا من أجل أقتلاع هذا السرطان الذي سوف يستمر ولو وفرت له كل الطلبات لأن من شاب على شيء شاب عليه. وكرش كحل الراس متعمرها غير التراب.
اللهم إن هذا منكر
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47 - Souiri الاثنين 18 مارس 2019 - 20:01
تصعيد و تصعيد مضاد ، والضحية الاول هو تلميذ المواطن المغربي البسيط ..الى متى ستبقى المدرسة تصنع المحتجين فقط ؟!
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-1
48 - ديموقراطي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:01
واخيرا انتصرت الحكومة والشعب على نوايا الذين لم يلتزموا ببنود التعاقد.الان كل متمادي في الاضراب الغير قانوني تنتظره العطالة مدى الحياة .الطردددددددددددددد
والسلام.(لددي لحب لملوك) والسلام.
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-4
49 - عزيز الاثنين 18 مارس 2019 - 20:02
هذا تماما ما كان يخشاه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. مهزلة تقوم بها الوزارة لأنها تتناقض و حق الإضراب المكفول دستوريا. عجيب أمر هذه الوزارة.
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4
50 - الجزرة ثم العصا الاثنين 18 مارس 2019 - 20:02
حسب مقتضيات قانون الوظيفة العمومية فكل موظف تجاوز تغيبه عن العمل مدة تجاوزت 48 ساعة دون إشعارودون مبرر ،يُشْعَر بواسطة البريد المضمون أنه في حالة انقطاع يستوجب الالتحاق الفوري أو الفصل مِن العمل،والحالة هذه على الوزارة/الآكاديميات أنْ تُبَرِّرَ تأخرها في تفعيل القانون كلّ هذه المُدَّة إنْ لم يكُن هؤلاء المنقطعون عن العمل على حق؟! يبدو أنَّ عقلية التدبير القهري ستنتقل من سياسة الجَزَرة إلى سياسة العصا! وهل ستتعامل الوزارة بأسلوب انتقائي مع المنقطعين ؟ أم ستطبِّقُ قانونها على الجميع؟ إن غدا لناظره لقريب
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51 - الترسيم في سلك ... الاثنين 18 مارس 2019 - 20:02
... الاستاذية يكون بالشواهد.
لا بد من فرض الحصول على شهادات اضافية على كل من يريد الترسيم في سلك الاساتذة والاندماج في الوظيفة العمومية
وعلى راس هذه الشواهد الالمام بالبرمجة الحوسبية بالانجليزية قصد تعميم تدريسها للتلاميذ في كل اطوار التعليم من الابتدائي الى الجامعة.
فبعد انتشار استعمال الانترنيت والاشتغال بالكومبيوتر لا بد من تعلم هذه التقنيات الحديثة ومن لا يتقنها يعتبر اميا
بدليل ان كل الحاملين لشواهد المعلوميات مطلبون في سوق الشغل.
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2
52 - كاردينال الاثنين 18 مارس 2019 - 20:03
غدا سيلتحقون بمقرات عملهم ..........افواجا افواجا
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-2
53 - الحق الاثنين 18 مارس 2019 - 20:03
الطىد ليس حل و انما تأزيم اكثر للوضع الأولى ايجاد حل يرضي جميع الأطراف بدل ادخال التعليم غي دوامة ليس لها مخرج اصلا القطاع يعاني خصاص ضخم فكيف لوزارة او حكومة ان تتجه الى حل طرد ازيد من 50000 اطار صدق من قال حكومة طغى عليها الارتجال الفارغ و القرارات التافهة حكومة تافهة قرارات ساذجة وكأنهم اطفال لا يريدون من يصيح عليهم وهم يلعبون لعبتهم
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54 - محمد الاثنين 18 مارس 2019 - 20:03
عجباتني ديك الفقرة تاع تغليب مصلحة التلاميذ وعدم تكليفهم بدفع الرسوم ... مالكم تخلعتوا هههه راه غير كيضحكوا معاكم غادي توظفوا وتشدوا التقاعد لانه هو الهدف الاسمى والجنة بالنسبة لكم اما مصلحة التلاميذ راه الوزارة قادة بشغالها.
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0
55 - Amina الاثنين 18 مارس 2019 - 20:03
استقالة أو إقالة أمزازي أصبحت ضرورية وآنية بعدما فشل في تهدئة الأوضاع ولايهمك سوى تعيينات أصحابه في المناصب العليا
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4
56 - امين الحر الاثنين 18 مارس 2019 - 20:03
نشد على اياديكم سيدي الوزير ، نحن طلبة مجازون على اتم الاستعداد لتعويض الاساتدة المتهالكين، ونحن مستعدون للعمل ليل نهار بالتعليم ولو بتمن رمزي لايتجاوز20 درهم باليوم، البطالة ياسيدي نخرت اجسادنا ، فعوضنا بهم لانهم زاغوا على الطريق ولم يحمدوا نعمة 5000درهم شهريا .
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-6
57 - محمود الاثنين 18 مارس 2019 - 20:03
لقد سبق للمك الراحل الحسن الثاني ان قالها في مثل هذه التظاهرات الغوغائية
للأساتذة :"اخر الكلام يبقى للسلطة و القانون"و قد تم تردهم بالفعل و لم يقع شيء من تهديداتهم في اخر المطاف هم من خسر.
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-3
58 - مواطنة الاثنين 18 مارس 2019 - 20:05
كل مرة يريدون الدفاع عن أنانيتهم يدخلون شيء كمجانية التعليم ولكي يطعاطف الشارع معهم والأمر أن فقط تظليل. وسير تخدم ولا سير حدا امك
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-2
59 - شعيب الاثنين 18 مارس 2019 - 20:06
سوف نرى كيف ستعوضهم. ربما بالبحث عن بدائل في ( الموقف) المشكل سيبقى دائم مدام عددهم الآن 55 ألف كيف ستتعاملون معهم إذا أصبح 200 ألف. وباركا من الحكرة على ولاد الشعب وظفوهوم راها بلادهوم حتى هوما واش آعباد الله الدولة كتهلا غير فبنكيران وكروش لحرام ديال الوزراء والدواوين. المهم يلا شعلات فهاد البلاد راه معروف شكون باغيها الترون.
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60 - واو الاثنين 18 مارس 2019 - 20:08
الكل يجب ان يحترم القانون و يجب القضاء على السيبة . هنا في اوربا الكثير من الاساتذة و المهندسين يشتغلون منذ سنين بالتعاقد . اما احنا الفوضى و الانانية عندنا في الدم.
وضفوا الاجانب من افريقيا و الدول العربية مكان هؤلاء الناس من اساتذة و اطباء.
ماذا استفدنا منهم لا تعليم و لا صحة في المستوى و باقييين كيتكلموا. انشري هسبريس و شكرا
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-2
61 - مغربي غيور الاثنين 18 مارس 2019 - 20:08
ألا تعرف الوزارة أن وراء كل أستاذ متعاقد زوجة وأبناء وعائلة!!!ألا تعرف كذلك أن من سيعوضهم سيطالب غداً أو بعده بنفس المطا؟؟كل التضامن مع الأساتذة في نيل حقوقهم أسوةً بزملائهم المرسمون،نفس الواجبات مع نفس الحقوق.أما سياسة التعنت والتصعيد فما هي إلا صب الزيت على النار في وسط اجتماعي مليء بالإحتقان.
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0
62 - ديوجين المغربي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:08
كأستاذ مرسم اقول مزيدا من النضال وماضاع حق وراءه باطل نحن مستعدون للوقوف بجانب زملاءنا كلنا في الهوا سوا والعار والخزي لكل الانتهازيين ولشرذمة المعلقين الحاقدين على رجل التعليم... المدرسة العمومية في خطر
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5
63 - Miko الاثنين 18 مارس 2019 - 20:08
يمكن هده الخطوة التي قام بها السيد امزازي بضربة الكاو انها ضربة قاضية للمتلاعبين ووالمخدلين لوطنيتهم مزيدا من الضربات يا امزازي شكرا لك لصد المتقاعسين افتح لنا باب التطوع انهم يريدون الدفاع عن المدرسة العمومية لتعليط المغاربة وكأنها فوق أكتافهم شكرا شكرا شكرا
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-3
64 - massinisa الاثنين 18 مارس 2019 - 20:08
على الجميع احترام القانون و الدولة والا سنتدخل في التسيب. ما معنى:
وهددت التنسيقية ذاتها بأنها "لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للنضال، وكذا تطبيق الإجراءات النضالية الجاري بها العمل تجاه المتملصين من المسؤولية والمنتهكين لحقوقهم"
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-2
65 - أستاذ الاثنين 18 مارس 2019 - 20:09
الإضراب حق للموظف و ليس انقطاع عن العمل. و لكن الحكومة "استغولات" و تحسب نفسها فوق القانون. و لمن لا يعلم فقد سبق منذ سنة أن أصدرت المحكمة قانون يمنع اقتطاع الأجرة بسبب الإضراب لكن الحكومة لا تأبه للقرارات القانونية.. الآن الأستاذ و المدرسة العمومية تحت حذاء الحكومة و غدا ستلحق بالتعليم باقي القطاعات ليصير المغرب المتوسط و الفقير تحت رحمة أصحاب القرار في دولتنا..
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4
66 - امزازي امزازي امززي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:09
اظن ان وزارة التربية تمشي في الطريق الصحيح لوضع حد لهذه المهزلة التي تحرم اطفالنا من متابعة دراستهم. واظن ان الوزير امزازي برهن لهؤلاء (اللا) اساتذة ان مسؤوليته المهنية لن تسمح له ان يثرك مجموعة من المشاغبين يتلاعبون بمستقبل ابناءنا ,واثمنى ان يكون كل وزراء هذه الحكومة مثل رفيقهم امزازي الذي اظهر شجاعته وحنكته للتعامل مع كل التهديدات التي رمت بالتجاهه
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-2
67 - الموساوي لاهاي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:09
لا ترهيب أساتذة التعاقد، لا لإرهاب وزارة التربية،حذاري من إنضمام الأغلبية الصامتة، ما تبقى لنا كمغاربة إذا حرم أبناؤنا من أساتذة معززين ومكرمين، ما هذا الجشع الحكومي والتقشف في حق فلذات أكبادنا،
لقد بلغ السيل الزبى،لا يمكن السكوت عن مثل هذه القرارات التخريبية في حق الأجيال القادمة،
أين المجتمع المدني والسياسي ، أين النخبة المغربية، إن للقضية ما بعدها،
لو كان لامزازي قليل من الروح الوطنية لفظل الإستقالة على التوقيع على مثل هذه القرارات اللاوطنية،
حاشا أن يكون في حجم بذلة الوزارة التي يرتديها.
عودوا إلى يامسؤولي آخر الزمان.
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0
68 - عبدالحميد الاثنين 18 مارس 2019 - 20:10
يجب البحث عن حلول عاجلة بدل التهديد بالطرد،لان هذا الاقتراح سيؤزم الوضع أكثر
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4
69 - Contrat La Solution الاثنين 18 مارس 2019 - 20:10
Bien fait. Ces bon a rien veulent dicter leurs loi
J'espere que toute la fonctionne public soit regle par le systeme du contrat
Le fonctionnaire au Maroc = le dictateur
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-1
70 - بائع الأوهام الاثنين 18 مارس 2019 - 20:11
هنا غادي يبان واش عندنا أساتذة ديال بصح .. ولا غير كارطون ...
هاد الإجراء الهدف ديالو تشتيت الصف وصافي .. حيت إذا كان بمستطاع الدولة تجري عليهم كون دارتها الأسبوع الأول .. ماشي خلي حتى لـ 31 مارس

31 مارس نوضو ديرو كونكور وجمعو أساتذة جداد و كونوهم .. ولحقوهم بالمدارس .. هادي ماشي سنة بيضاء .. هادو سنتين بيضاوتين ..

هنا فين واش حنا مع مغاربة القرن واحد والعشرين ولا مغاربة السبعينز

Basri mentality VS New moroccan génération

Round 2

Fight!!
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71 - ولد الشعب الاثنين 18 مارس 2019 - 20:11
كل التضامن مع الأساتذة لإسقاط التعاقد المشؤوم
مجانية التعليم خيار إستراتيجي للمواطن المغربي
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1
72 - مافاهم والو الاثنين 18 مارس 2019 - 20:11
مال هاد الاساتذة ديما صداع وماعاجبهم حال وديما اضراب ..الحل هو طردهم بصفة نهائية وعدم قبولهم في اي وظيفة ..شباب اتكالي لا يريد التضحية والعمل ...اجي نقوليكم واش على عملكم الزين في الميدان انتم مجرد قمارة وسماسرة رجال التعليم بالمغرب كل اوقاتهم راحة وحتى وقت العمل يمكن له ان لا يشتغل اضف الى ذالك العطلة الصيفية الطويلة ..الاحرى بالدولة ان تذهب بهم الى تكناث التجنيد الاجباري ..لاكتساب قيم المواطنة وحب الوطن والعطاء دون مقابل لانه وعلى ما يبدو انعدمت الوطنية في هؤلاء ونيتهم اصبحت واضحة فهي تخريبية اكثر من كونها مطالبة بالاصلاح
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-2
73 - Karim الاثنين 18 مارس 2019 - 20:11
Il faut taper fort ces gens sont inutiles. Une partie des ces criminels va essayer d imposer la loi de la jungle mais les autorités doivent être vigilantes pour fausser leur plan destructif.
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74 - محمد الاثنين 18 مارس 2019 - 20:12
مفارقة عجيبة غريبة ان تجد اساتدة فرض عليهم التعاقد جل مطالبهم تتمحور في والادماد في الوظيفة العمومية وتواجه بالتهديدات والاذان الصماء وفي الاخير تتفتق عبقرية الوزارة في تطبيق مسطرة ترك الوظيفة العمومية في حقهم علما انه بامكان الوزارة طردهم دون اشعار او تعويض كما ينص عقد الاستعباد...
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-1
75 - nsiri الاثنين 18 مارس 2019 - 20:12
انا من التعليم أستاذ متقاعد
عملت في القسم أكثر من ٣٥ سنة
وغير معقول ما يفعله هذا الشبه بالاساتذة
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76 - الصحراوي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:12
التعنت الحكومي او الوزاري سيضيع ابناء الشعب مما سيدخل المغرب في ما لا تحمد عقباه الان الاساتدة غدا جمعية الاباء مطالبة بحق التلميد والمضيبة العظمى ادا طالب التلميد بحقه في التدريس حق شرعي تضمنه الالدولة فان لم تقدر الحكومة فالترحل فان لم تقدر الدولة فلنرحل نحن وابنائنا الى من يعطينا حقنا ويعترف بنا كمواطن له حق
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77 - brahim الاثنين 18 مارس 2019 - 20:12
عجبا لدولة تكرس الهشاشة زعما لدمجتهم فالوظيفة العمومية غدي رجعو أغنياء راه الناس كتقلب على الإسقرار هادشي دايراه الدولة ياحسرة اش خلات لمصاصي الدماء ديال القطاع الخاص
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78 - مراكشي اصيل الاثنين 18 مارس 2019 - 20:13
اضراب ضد ابناء وبنات الشعب الدين يضيعون اوقاتهم في المدارس العمومية التي اتفقت كتلة من الاساتذة الفاشلين و مستواهم لا يرقى لطموح التلاميذ .كان من الممكن ان يممن ترسيمكم بعد سنتين من العمل مع اجراء امتحان الكفاءة كما كان في السابق لاصحاب الاجازة.
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79 - مفتش متقاعد الاثنين 18 مارس 2019 - 20:13
بصفتي مواطنا حرا أقول لكم ناضلوا تنالوا أما لهؤلاء المعلقين فقد انتقدوا ووقفوا ضد الاساتذة المتدربين لكنهم ترسموا وانتقدوا الاطباء وقد اسقطوا الخدمة الاجبارية. القافلة تسير ... دائما هناك من يجري ضد التيار لا تعيروهم اي اهتمام سيهتفون طوال الوقت ضدكم ولن يغيروا في المسألة شيء. قليل من الحسد والغيرة لن يقوى أما القيم والمبادئ التي تتمتعون بها فهي سلاحكم.
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80 - فاضل محمد الاثنين 18 مارس 2019 - 20:13
لقد تمادت تنسيقية الاساتذة المتعاقدون في المطالب . المرجو من الوزارة الضرب بيد من حديد كل من تهاون من الاساتذة في تادية المهام المنوطة به . مستقبل التلاميذ في خطررر .
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81 - مقاوم من جيش التحرير الوطني الاثنين 18 مارس 2019 - 20:13
ايها الابناء البررة لا تخشون من تهديدات المحكومة فانتم الاعلون باذن الله لقد حانت لحظة النصر انما هو صبر ساعة فقط لقد انتصرتم بتضامنكم والتحامكم هذا وتكافلكم وتاييد الشعب المغربي لكم نخن قدناء المحاربين وجيش ابتحرير اباء واولياء امور التلاميد نساندكم ونشد على اياديكم وسوف ننزل معكم ألى اشارع من اجل كسب معركة الكرامة وسوف ننتقل الى حرب الامعاء الفارغة حتى نحقق النصر المكين لاساتذتنا الاشاوس الموة ولا المذلة انتم الطبقة المثففة التي نفتخر بها ونعتز بنضالها من اجل تحرير المواطن المغربي من براتين الفساد انتم تقدمون الغالي والنفيس لتحرير المغاربة من الاستعباد والاسترقاق انام نن فطنتم لالاعيب المحكومة التي تمرر قرارات مميتة ضد الشعب المغربي بعدما جعلت هذا الوطن رهينة لصندوق النقد الدولي بعدما اغرقت البلاد بالديون التي فاقت ادخل الوطني فالمغرب مدين للخارج ب 90% مندخله الوطني بالله عليكم هل 10% من الدخل الوطني ستشسر البلاد اجل ستدفعه الى الهاوية وما ادراك ما هي نار حامية فرضها علينا ابن كيران واتباعه العثماني وباقي الزبانية نسال اللع ان يرينا فيهم يوما اسودا ابديا
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82 - مواطن مغربي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:14
يهددون بسنة بيضاء؟
لتكن سنة بيضاء بالنسبة للتلاميذ،وسوداء على هؤلاء المتقاعسين الأنانيين الانتهازيين الذين يختبؤون وراء التلاميذ واتخذوهم رهائن لابتزاز الدولة و ليّ ذراعها.
كيف ذلك؟
أولا،تعلن الوزارة أن جميع تلاميذ الأقسام غير الإشهادية ناجحون سواء التحق المتقاعسون بحجرات الدرس أم لم يلتحقوا،فهؤلاء لا تهمهم مصلحة التلاميذ،ومن الظلم أن يكرر التلميذ السنة و تضيع عليه في المستقبل فرصة المشاركة في مباريات،أو الفوز بوظيفة تشترط سنا معينا لوُلوجها.
ثانيا،في حالة عدم التحاق المتقاعسين بأقسامهم،تُعلن عطلة مفتوحة للأقسام غير الاإشهادية،ويمكن للتلاميذ تدارك ما تبقى من المقرر الدراسي في السنة المقبلة،ثم تُسند المستويات الإشهادية(السادس،التاسع،مستويات الباكالوريا) للأساتذة الذين لا يزالون يملكون ضميرا يقظا و حسّا وطنيا سواء كانوا مرسمين أو من موظفي الأكاديمية.
ثالثا،المتقاعسن المتمردون تُفسخ عقودهم و تُعلن الأكاديميات عن مباراة جديدة لولوج مهنة التعليم كموطفين للأكاديمية،وأنا على يقين أن الآلاف المؤلفة ستتقدم لخوض هذة المباراة،و سيكون ذلك أكبر حجة على الذين يدّعون أنهم فُــــرض عليهم الــتــعاقـد.
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83 - الله غالب الاثنين 18 مارس 2019 - 20:14
عوض الحوار والاستماع لهموم الناس تخوفونهم وترعبونهم كان على الوزارة تحمل المسؤولية وادماج الاساتذة في اسلاك الوظيفة ام انكم تعدون لما هو اقبح لهذا صوت عليكم الشعب لقتل اولادهم ورميهم في الشارغ اساتذة شباب ينكل بهم ويعذبون نفسيا الى الله المشتكى ولكن الحذر الحذر فالضغط يولد الانفجار
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84 - اعليلوش الاثنين 18 مارس 2019 - 20:15
في غياب اي حل مع الاساتذة المتعاقدين.نعلن تضامنا المطلق مع هذه الفءة المستضعفة امام جبروت وانانية وزارة امزازي.منكم لله وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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85 - أستاذة بالإعدادي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:15
يا ابنائي انتم تغامرون بأنفسكم فالشباب البطالي الحامل للشهادات كثر هم ينتظرون الفرصة لملء الفراغ الحقوا بعملكم وليستمر نضالكم يومي السبت والأحد لان تسمون أنفسكم بمن فرض عليهم التعاقد لم يفرض عليكم وإنما وقعتم عليه بمحض ارادتكم وانتم في حاجة ولما استوفيتموها انقلبتم على اعقابكم لن تنفعكم لا نقابة ولا حزب سبقناكم في النضال وباء بالفشل في عدة محطات
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86 - عبدالغني الزبيري الاثنين 18 مارس 2019 - 20:15
لن يستطيعوا فعل ذلك،
لأن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،
يخص جميع فئات الشعب ولا يقتصر على الأساتذة فحسب،
الوزارة تلعب دور الترهيب والتخويف،
ولن تفلح في ذلك.
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87 - مهتم الاثنين 18 مارس 2019 - 20:16
ستنزل ان شاء الله مع ابناءنا و بناتنا الذين ضحت ٱمهاتهم و آباؤهم من ٱجل تعليمهم و العمل في بلادهم بلا ذل و لا إقصاء و لا احتقار،غير ٱن الحكومة تنظر الى ابناءنا و بناتنا كعجلات احتياطية لبرامجها.من بٱي حق تشرع الحكومة مثل هذه الاجراءات؟ هل المغرب ملكية خاصة للحكومات ؟ التعاقد. مرفوض
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88 - لوسيور الاثنين 18 مارس 2019 - 20:16
والله ان الاساتذة المتعاقدين قد اخلوا منازلهم التي اكتروها..وسيعودون الى منازلهم الاصلية مرفوعي الراس..
ما بال هذه الحكومة وهذه الدولة لو تكرر المشهد مع غير المتعاقدين ..وربما لن يقبل احد على اجتياز مباراة فيها تعاقد..حينها ستستجلب دولتنا المصونة اطرا من بلاد العرب ومن مشردي سوريا والعراق واليمن والسودان
عندما يتخلى موظف عن منزل اكتراه فهذا يعني الكثير ..ربما ستتخذ النضالاتاشكالا اخرى خطيرة جدا
نرجو من الدولة ان تبحث عن حلول واقعية وان تعاقب من دمروا صندوق التقاعد وغيره
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89 - أستاذ متدرب بمركز طنجة الاثنين 18 مارس 2019 - 20:16
مزيدا من الصمود يا شجعان هذا الوطن فالنصر يلوح في الأفق.
هذه فقط ترهيبات لا تفيد في شيء، سوى التأكيد على أننا في الطريق الصحيح. و حماية المدرسة العمومية من المافيات التي تنخر هذا البلد وتتغذى على معانات أولاد الشعب.
تحقيقا للشعار "نار قوية آتشعل آتشعال أتشعال ..وهي نار الأساتذة"
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90 - موجز قديم الاثنين 18 مارس 2019 - 20:17
ياك من النهار الأول سنيتو على التعاقد ولاشي جايين اليوم كتقولو تفرض عليكم أو لا كنتو بغيتو من قبل غير فين تصوروا لقمة العيش اوا الله يلعن لي مايحشم. إلى مابغيتوش التعاقد كاين بغاه بالجرى راه زدتو فيه بزاف وضيعتو اولاد الشعب
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91 - سجلماسة الاثنين 18 مارس 2019 - 20:18
مهما كانت حيثيات احتجاج الأساتذة أكانوا على صواب أو اخطأ، فليس لهم الحق في إيقاف تمدرس التلاميذ و لخبطت موسمهم الدراسي ونفسيتهم الفتية. من بريد ان يطالب كان عليه المطالبة قبل بداية الموسم أو قبل اجتياز مباراة الانتقاء.
مدرسة عمومية هشة زادتها أنانية الإحتجاجات تدهورا والخاسر دائما ابن الفقير.
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92 - بلال الاثنين 18 مارس 2019 - 20:18
تحية عالية لرجالات ونساء التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فعلا انتم المصباح المنير ، بعدما ثم الهجوم على هذا القطاع، اعدتم له الروح والشموخ، النصر حليفكم، كل الشعب معكم، وجب محاسبة كل المسؤولين عن انحطاط المدرسة العمومية، الوزراء يدرسون ابناىهم بالمدارس الحاصة، فلا تابهوا لتهديداتهم، فهم عملاء..
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93 - مراكش الاثنين 18 مارس 2019 - 20:19
يمنع على المشغل فصل المشتغل خلال الإضراب،(ينظر قانون الشغل المغربي) الحكومة تواصل، بشكل منهجي، الاستهتار بالمواثيق وضرب الحقوق والرجوع بالمغرب عقودا إلى الوراء.
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94 - rachid الاثنين 18 مارس 2019 - 20:19
منقول
*لايعذر أحد بجهل القانون* !!
*جاء في دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وهو أسمى قانون في البلاد ما يلي:*
*الفصل 29: حق الإضراب مضمون. ويحدد القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.*
*وهذا القانون التنظيمي عرف الإضراب في المادة 2 على أنه توقف جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية.*
*ونفس القانون يقول في المادة 11: يمنع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي، كما يمنع على المشغل عرقلة ممارسة حق الإضراب.*
*وفي المادة 16 جاء فيه: يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعار بالإضراب. ...منقول
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95 - واحد منكم الاثنين 18 مارس 2019 - 20:20
شكرا هسبريس على الحيادية في نشر الحقائق. ليت الشعب المغربي يعي خطورة الموقف ويعلم أن القضية لا تقتصر فقط على الأساتدة بل هي قضية شعب بأكمله سيحرم من مجانية التعليم وسيعاني من باعوض الخوصصة الذي يتغدى على دماء الفقراء. تحية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المدافعين على المدرسة العمومية والذين يعانون الان من براتين تماسيح الخوصصة بالطرد الغير قانوني والتهديدات بالأقصاء من الوظيفة العمومية وهذه فقط البداية ناموووا فما فاز إلا النوام.
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96 - Amas الاثنين 18 مارس 2019 - 20:20
ها المعقول لي مبغاش التعاقد يدبر على راسو فحاجة أخرى.
هادو ماشي ديال الخدمة هادو تسانسو فالجامعة بالاضرابات و أطم و لينين والرفيق والحلقية........
هداك الزمان تسالا في التسعينات راه العالم تبدل ولي كيطمح يوصل لشي مستوا مزيان راه ممكن يخدم بالتعاقد و يكمل القراية في الجامعة دكتوراه أو أي شيء آخر و يرتقي فالوظيفة أو يمشي لمجال آخر.
ولكن هاد صحاب أطم و الرفاق عقليتهم جد متحجرة و هوما لي متزعمين هاد الإضرابات
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97 - الرشيدية الاثنين 18 مارس 2019 - 20:21
مراوغة .. فقط وجهوا إنذار بالعودة إلى العمل.. الوزارة في ورطة حقيقية .. اللعنة تتابعك يا بنكيران إلى أبد الآبدين.
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98 - غي دايز الاثنين 18 مارس 2019 - 20:21
كان هذا متوقعا. تمسكن حتى تمكن. حشومة 3 أسابيع و اولاد الشعب جالسين بلا قراية. رجعوا الاقسام ديالكم هذه حرب ربحتم شوطا صبرو عاوتاني شوية و رجعوا ديرو اضراب اخر اما هكذا ليس حلا.
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99 - خليد الاثنين 18 مارس 2019 - 20:21
مبررات الوزارة واقعية و حقيقية لكن ان لم يرجع الأساتذة الى مناصبهم بأي نوع من الأساتذة سيعوضون غالبا سيكونون أقل كفاءة وسيزيدون الطين بللا......
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100 - مول جافيل الاثنين 18 مارس 2019 - 20:22
المثقفون والمحامون والهيآت والأحزاب والنقابات والجمعيات والأساتذة المرسمون والطلبة والتلاميذ والإعلام الشريف كلهم يقفون بجانب الأستاذ الذي فرض عليه التعاقد، وخوروطو الساذج الذي لا يقدر قيمة مجانية مدرسة الشعب، ولا يكلف نفسه عناء البحث والسؤال، ولا يقرأ إلا فواتير الماء والكهرباء يتهم الأساتذة بالانقلاب على شرعية العقد ويناصر هذه الحكومة الظالمة التي قضت على الفقير بسياساتها اللاشعبية.
هزلت.. التأثر لأجل مجتمع جاهل كمن يضرم النار في جسده ليضيء الطريق لأعمى.
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101 - خديجة الاثنين 18 مارس 2019 - 20:23
من قال إن سنوات الرصاص قد انتهت ، كل يوم يتأكد بأن المسؤولين يسيرون بهذا البلد نحو الانفجار ، العود اللي تحكرو يعميك ، ألا يفكر هؤلاء في استقرار البلد وعواقب الاحتقان وانفجار الأوضاع ، لابد أن يتدخل جلالة الملك بحكمته المعهودة ويثني رؤوس الأبقار عن همجيتهم في التدبير بلا روية وبلا حكمة ، كطبقو القانون العوج على الدراوش ...تذكروا أن كل هذا تم في عهد حكومة الثعالب والسي العثماني الدرويش ...نرونو ليهم من هنا والزرواطة والطرد من هنا
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102 - عمرر الاثنين 18 مارس 2019 - 20:24
تحية نضالية .
نحيكم عاليا ونشد بأزركم . كما نحي فيكم روح هذه المسؤولية التاريخية إزاء الدفاع عن المدرسة العمومية وحقوقكم المشروعة في الحفاظ على استقراركم المهني والنفسي ضد الحملات الهوجاء للخدم الدولة وحفنة من الأغنياء التي تستهدف المدرسة العمومية لبيعها في المزاد العلني .
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103 - مواطن الاثنين 18 مارس 2019 - 20:25
الحاجز الوحيد الذي يمنع الحكومة من بيع ما تبقى من الوطن لقاو ليه الحل
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104 - عزالدين الاثنين 18 مارس 2019 - 20:26
عندما قررت المدارس الخاصة الاعلان عن الاضراب سارعت الوزارة الوصية على حل مشكلتهم بينما الاساتذة المتعاقدين سنتين وهم يناضلون ولا احد سارع لحل مشاكلهم و لا احد فكر في أولئك التلاميذ
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105 - استاذ الاثنين 18 مارس 2019 - 20:26
نحن نقدم لكم الاستقالة ..
قبل الطرد ..
شكرا سيدي الوزير .. شكرا لمن .. جعل ابناء هذا الوطن .. يغرقون في امراض نفسية ..
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106 - بلاحدود... الاثنين 18 مارس 2019 - 20:29
قرار حاسم لأن ما سمي بنضالات تنسيقية المتعاقدين لم يعد نضالا مطلبيا سلميا عادلا و مشروعا في بادئ الأمر بل أصبح ابتزازا فئويا انتهازيا و عصيانا وتمردا و تعطيلا للمؤسسات التعليمية المغربية و السير العادي للموسم الدراسي و ارباكه من طرف جهات سياسوية تؤجج و تستغل مطالب هؤلاء المتعاقدين و الركوب عليها من أجل تصفية حساباتها مع نظام المخزن الأوتوقراطي و محكومته العاجزة و الفاشلة ...في حين أن الخاسر الأكبر هم الناشئة التعليمية المغربية البريئة من أبناء الشعب الكادح و المقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية بفعل سياسات التفقير و التجويع والقهر والتراجع اللاشعبية المخزنية...
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107 - مراقب الاثنين 18 مارس 2019 - 20:29
الوزارة لا زالت تنهج سياسة الهروب إلى الأمام بل الحكومة اامحكومة كذلك الاحتقان الإجتماعي يتزايد يوما بعد يوما في جميع القطاعات انتظرو الاسوء لا بد للشعب المغربي ان ينتفض يوما ما لكن اشك في ذلك مدام المغاربة يعتمدون على الخميرة في صنع الخبز
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108 - abouama الاثنين 18 مارس 2019 - 20:29
اقول لهؤلاء الاساتذة أنهم يعرقلون السير الدراسي بخرجاتهم اللامسؤلة والعودة إلى الأقسام حتى لا يكونوا في خبر كان.ولكم الحق في الدفاع عن حقوقكم بشتى الوسائل. ارجو منكم عدم التخلي عن وظاءفكم التي ستندمون عليها .
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109 - أيوب المغربي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:29
أنتم تلعبون بالنار...فلتتحملوا مسؤوليتكم
الإدماج أو ديكاج يا محكومة صندوق النقد الدولي
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110 - مغربي حر الاثنين 18 مارس 2019 - 20:30
كبرها تصغار،توجد لا ئحة انتظار طويلة، هناك اشخاص في أمس الحاجة لهاته الوظيفة،ينتظرون بفارغ الصبر متى يتم المنادات عليهم.
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111 - حميد الاثنين 18 مارس 2019 - 20:31
برأيي هذا هو الحل الأنسب لإنهاء هاته المهزلة،المتعاقدون لا يأبهون بمصلحة التلاميذ، بل يضعون مصالحهم فوق كل شيء،لقد خانوا العهد بتوقيعم المشؤوم وأساؤو لمهنة التعليم،واليوم وبكل وقاحة يريدون تغيير كل شيء.
الشعب المغربي لم ولن يتعاطف أو يساندكم لأنكم لا تعيرون اهتماما لأبناءه،وضرب مجانية التعليم التي تدعون هي شأن وطني ولن تستطيع الحكومة الخوض فيه.
الطرد هو الحل،ملايين الشباب المجازين العاطلين يبحثون عن وظيفة،وهم أحق بها منكم يا كسالى..
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112 - بوتفريشة الاثنين 18 مارس 2019 - 20:31
لا تستطيع الحكومة فعل ذلك لأنها ببساطة وبدون تعقيدات تعلم علم اليقين أن الأمور لن تكون على مايرام وليس في صالحها الاقدام على ذلك...إنها سياسة التخويف والترهيب ليس إلا
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113 - متتبع للشأن التربوي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:31
لا محيد عن النضال ومزيد من النضال
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114 - مهتم بالموضوع الاثنين 18 مارس 2019 - 20:32
وزارة التربية الوطنية لم تقم بطرد احد،ولاتستطيع بالمرة فعل ذلك،كما لا تستطيع تعويض عدد المضربين،فكثير من المجموعات المدرسية مقفولة بأكملها،انهم أزيد من 50 الف استاذ مناضل،لاسترجاع حقهم المسلوب،حكومة العدالة والتنمية افشل حكومة في تاريخ المغرب،عليها حل هذا المشكل ببساطة وذلك بترسيم الأساتذة.
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115 - استاد 34سنة في الخدمة الاثنين 18 مارس 2019 - 20:33
كان على هؤلاء الاضراب اسبوع في الشهر حتى لا يضيع التلاميد ... اما ثلاثة اسابيع دفعة واحدة فهدا غير منطقي مع العلم انني رجل تعليم و ادرس ابنتي في الخصوصي ( ووضعيتي المادية مزرية ) حلل و ناقش
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116 - عثمان الاثنين 18 مارس 2019 - 20:33
قرار كان متوقع... لان التنسيقية اصبحت خارج سياق العمل النقابي المنظم والمنتظم... بسالا كاع
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117 - اسامة الاثنين 18 مارس 2019 - 20:33
الكل يعلم ان اساتذة التعاقد قبلوا الوظيفة بناء على التعاقد، و بالتالي هم من اخلوا بالوفاء بالعقد الذي يجمعهم مع الدولة و رغم ان التوظيف بالتعاقد تعرض لعدة انتقادات الا انه كان يجدر بالمرشحين عدم الترشح للمباريات و بالتالي ارغام الوزارة على الغاء النظام كله الا انهم فظلوا وضع رجل في الوظيفة و أخرى في مقاطعة الدروس و الضائع الاول هو التلمبذ.
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118 - %%%% الاثنين 18 مارس 2019 - 20:33
pour moi je refuse que nos enfants payent le prix avec une année blanche acause de vos erreurs .contractuels ou pas assumez vos fautes et soyez responsables .au milieu de tous ca nos enfants perdront une annee de leur vie .qu ils payeront cher lors du bac et en passant les concours d embauche .trouver une solution pour sauver l annee et apres faites vos comptes
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119 - مغربي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:33
التعاقد كان شرط من البداية على متعاقدين و بالتالي لامجال لتضليل و استهتار بالقانون موقع عليه الذي يحاول بعض توظيفه المطية لابقاء الدار لقمان على الحالها بعبارة اخرى تملص من اداء المهام دون حسيب ولارقيب على غرار بعض مدرسين السابقين الذين اوصلو التعليم الى اسفل السافلين لان همهم وحيد هو كنز الثورة بالمجالات اخرى الى جانب وظيفة الرسمية التي تعد سد منيع في نظرهم للعيش كريم في ظل عدم الرقابة وحسب قوانين التي يخرقونها باسم القانون كما ان التراجع يضرب الهيبة دولة في صميم ويفتح باب على مصراعيه لقطاعات اخرى لتحدو حدو الابتزاز و الانتهازية لتحقيق مآرب ذاتية خاصة ان تم تراجع عن قرار في قطاع يعد نموذج اليوم وغدا يعول عليه بالدرجة الاولى لتهيئة الاجيال القادمة التي تتطلب الصارمة الصارمة و النجاعة الناجعة في المناهج التعليم بحيث تواكب العصر بافاق واعدة للعصور القادنة عكس مايقع اليوم كل سنة خريجوه جحافل من معطلين شواهد لا تواكب سوق شغل في العالم الانتاج و منتجين لا مستهلكين.
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120 - يجب على المرسمين ان يتضامنوا الاثنين 18 مارس 2019 - 20:33
يجب على جميع الاطر التربوية ان تلتحق بالتنسقية من اجل اسقاط التعاقد لان الامر يتعلق بالجميع
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121 - عياض الاثنين 18 مارس 2019 - 20:34
التعاقد لم يفرض عليهم كما يزعمون،.......المغربي عندمايعانى من ويلات البطالة، تجده يردد عبارة(يارب غير إقبلوني في التعليم ولو بالتعاقد ونوقع جميع محاضر المتعلقة بالتعاقد، ونقبل جميع الشروط) ..........وفي الاخير يطالبون بالترسيم،.....مرة أخرى التعاقد لم يفرض عليهم، تعاقدتم مع الوزارة الوصية على أساس قبول جميع شروط التعاقد باختياركم وأنتم بكامل قواكم العقلية.
العقد شريعة المتعاقدين.................... بوجود هذه النماذج، التعليم إلى الهاوية.
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122 - بودواهي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:34
ادا ما صح هدا الخبر فان حكومة العدوان الفضيعة ستركب دماغها التافه و السفيه و ستدخل بالبلاد في ازمة غير مسبوقة مع الراي العام و مع كل القوى التقدمية و الديموقراطية الشريفة من احزاب و نقابات و منظمات جماهيرية و هيئات المجتمع المدني و ستفتح البلاد على المجهول لان الجميع لن يرضى هكذا سياسة فجة و عدوانية اتجاه الاف الأساتذة الدين لا يقوموا باي شيء الا بالدفاع عن انفسهم و عن المدرسة العمومية و عن مستقبل المغرب الدي اصبح في خطر حقيقي بسبب هده السياسة الظلامية المخزنية الرعناء الغير محسوبة العواقب ....
فالف تحية للاساتدة الاحرار على نضاليتهم العالية ....
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123 - الحل الجهوية الاثنين 18 مارس 2019 - 20:35
جميع الدول في العالم تطبق الجهوية وتوظف رجال التعليم والموظفين حسب ميزانية الجهة والبعض حسب ميزانية محلية.وحتي في المغرب مطبق في الجماعات المحلية.من اراد ان يعمل فمرحبا ومن يريد الميزانية المركزية فليشتغل في البحر.
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124 - Youssef الاثنين 18 مارس 2019 - 20:36
Le ministériel de l éducation nationale joue avec le feu. Le licenciement ne fera que attiser la situation. Le dialogue est la seule solution
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125 - رأي1 الاثنين 18 مارس 2019 - 20:36
التعليم في خطر.فاكثر المهن حاجة الى الاستقرار المهني هو مهنة التعليم.فاذا ما شعر المدرس بانه مهدد بفقدان وظيفته فانه على عكس ما يقول بعض الناس ممن يكنون العداء لرجل التعليم وخاصة لاسباب حزبية بان الضغط عليه يدفعه الى بذل اقصى جهد فان ذلك سيدفعه الى كراهية المهنة وشعوره بعدم رضاه عن العمل.وكل الامم تمنح لرجل التعليم مكانة خاصة لانه هو من يصنع الانسان ويساهم في تربيته.وكل احتقار لهذا الرجل واخلال بحقوقه سيؤدي حتما الى ضياع الاجيال.ويبدو ان السياسة الحالية ستقود الى مزيد من تردي وضعية التعليم.وما على المسؤولين اذا كانت لديهم نية في اصلاح المجتمع ان يحافظوا على وظيفة التعليم كما كانت .
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126 - غيووووور الاثنين 18 مارس 2019 - 20:36
مااااشاااااء الله عليييكم ياااا ابطال
عملتم ما لم يقدر ان يعمله المركزيات التي تسمى اكثر تمثيلية
فقط عليكم ااصمود و ان تتحدوا اولا
و ان لا تسمحوا لاحد المترشحين باجتياز مبارات قصد تعويضكم
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127 - رشيد من أكدز الاثنين 18 مارس 2019 - 20:36
عوض الحوار مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإيجاد حلول تضمن العيش الكريم تنهجون سياسة التخويف والهروب الى الأمام.
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128 - نواذر - و - حكم الاثنين 18 مارس 2019 - 20:36
هنيءا لمن با ت والناس يدعون له ********************* وويل لمن نام والناس يدعون عليه ****************** وبشرئ لمن احبته القلوب ****************** وخسارة لمن لعنته الالسن .
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129 - هم.........هم الاثنين 18 مارس 2019 - 20:36
بمثل هكذا تستعيد الدولة هيبتها ....رجال الدلع المدرسي آن الأوان لهم تعلم الانضباط.
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130 - رجل تعليم الاثنين 18 مارس 2019 - 20:36
سياسة شد لحبل ستضع الوزارة على المحك :
ماذا تقول يا وزير في متعاقد تزوج واقترض من بنك من أجل سكن اقتصادي، ولا شك أنه حامل هم والديه : كيف لكم أن تتخذوا هذا القرار في ظل هاته الوضعية : أسوء تسيير إداري على الإطلاق في الوطن العربي .
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131 - أستاذ التعليم الابتدائي الاثنين 18 مارس 2019 - 20:37
حذار يا وزارة قرار غير مدروس وسوف يجر عليكم كارثة...ألا تعقلون غرتكم الدنيا و الأجور الخيالية التي لا ياخدها حتى رؤساء الدول العظمى وتجبرتم على أساتذة يرغبون بالعدل والاستقرار وأنا أشهد لهم بالوطنية والإخلاص في العمل انتم لا تعرفون شيئا عن مدارسنا ولا معاناتنا...إنهم أبناء الشعب أحرار ...وكما عليهم واجبات فلديهم حقوق...تراجعوا يا عقلاء انتم على وشك اطلاق انهيار ثلجي وكرة الثلج التي بدات الان ب 70 ألف الآن ستنتهي بشعب بأكمله سيحاسبكم ومن حقه لأنكم تجبرتم وطغيتم في الأرض. ..عيب وعار المخزن دير فيها بريء او كيتفرج في اولاد الشعب يطردون 70 ألف في يوم واحد ...أدخلوا هذا الرقم في كينيس...حسبنا الله ونعم الوكيل
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