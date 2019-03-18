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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تنفذ وعيدها بمباشرة الطرد وتعويض "أساتذة التعاقد"
شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، اليوم الاثنين، في تفعيل التوجيهات التي وجّهتها وزارة التربية الوطنية بخصوص "اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر".
وعلمت هسبريس من مصادر موثوقة أن مديري الأكاديميات الجهوية وجهوا مراسلات تتضمن المحتوى نفسه تقريبا بخصوص تطبيق مسطرة ترك الوظيفة العمومية وحصر الخصاص من هيئة التدريس، في إشارة إلى تعويض "الأساتذة المتعاقدين" بعد طردهم من مناصبهم.
وجاء في المراسلات الرسمية الموجهة إلى المصالح المعنية أنه على إثر "التغيب الجماعي لعدد من أطر الأكاديمية الجهوية من هيئة التدريس منذ أكثر من أسبوعين، يشرفني أن أطلب منكم دعوة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية إلى التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبين".
وطالب مديرو الأكاديميات، في رسائل مختلفة، تتوفر هسبريس على نماذج منها، بـ"موافاة المصالح هذه الأكاديميات بلائحة اسمية للمعنيين بالأمر مرفقة بالإجراءات القانونية المتخذة في حقهم، وذلك قبل يوم الخميس 31 مارس".
وبخصوص الخصاص المسجل في قطاع هيئة التدريس بسبب احتجاجات الأساتذة، دعت المراسلات المديرين الإقليميين بالجهات إلى إحصاء الخصاص المسجل في المديريات الإقليمية التي يشرفون عليها حسب (السلك والتخصص)، مع مراعاة الحد الأقصى للترشيد، وفق تعبير المصدر ذاته.
وفي مقابل التوجيهات شديدة اللهجة الصادرة عن "وزارة أمزازي"، أبدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، حسب الخبر الذي نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، رفضها للتعديلات التي أدخلت على نظام التعاقد، واصفة إياها بـ"الوهمية"، متهمة الوزارة الوصية على قطاع التعليم بـ"تضليل الرأي العام".
وفي الوقت الذي قالت الوزارة إنها ستوفر الحماية للأساتذة غير المضربين من أجل تأدية مهمتهم، ردت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بأنها "ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل تنسيقيتهم من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم النضالي في أحسن الظروف".
وهددت التنسيقية ذاتها بأنها "لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للنضال، وكذا تطبيق الإجراءات النضالية الجاري بها العمل تجاه المتملصين من المسؤولية والمنتهكين لحقوقهم"، داعية الوزارة إلى "تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، من خلال ضمان حقهم في ضمان حقهم في التمدرس في المدرسة العمومية دون تأدية رسوم تثقل كاهل الأسر الفقيرة".
وردا على اتهام وزارة التربية الوطنية لهم بكونهم مدفوعين من لدن جهات ما لعدم الالتحاق بعملهم، قال الأساتذة المتعاقدون إنهم "غير تابعين لأي تنظيم سياسي، وأن مطلبهم الوحيد هو إسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (131)
بمانكم و قعتم على العقد فانه ليس لديكم اي مشكل مع الوزارة...انتم الان ضحية بعض الجهات التي تريد تصفيحة الحسابات مع الحكومة ...يجب على الحكومة طردكم
لاتراجع إلى الأمام .
قررنا عدم إرسال أبنائناللمدرسة العمومية
احتجاجاضد قرارات الوزارة والمحكومة
وتضامنامع الأساتذة المتعاقدين
المضربين الذين فرض عليهم التعاقد
من طرف بنزيدان وزبانيته لأجل طردهم
حيث شاءوا.ويتخذوهم عبيد وخدام
وهذا لايعدكرامةللمعلم والأستاذ
متعاقدوغيره ولن نرضى بهذه
القرارات السياسوية التي تتخذها
الإدارة المغرببة فر حق معلمينا
وأساتذتناوأبنائنا.
كفى كذبا !
نحن نشهد أن الوزارة تنازلت حتى الحضيض لتلبية كل المطالب والخير سيأتي ودلك من أجل تفادي تعطل الدراسة التي ليست في مصلحة الأمة المغربية .
والأدهى أن هؤلاءالاساتدة متمسكون بتمديد الإضراب الامشروع وضرب قطاع التعليم
وهدا خطأ فادح يجب التراجع عنه
والحوار لن ينقطع
ولكن التحقوا باقسامكم واستخضروا مصلحة التلميد
الطرد والتشريد عوض الجلوس الى طاولة المفاوضات ومحاولة ايجاد الحلول ..
الجهات التي تدعمنا هي كرامتنا وحق الشعب المغربي في تعليم مجاني في المستوى
باراكا من اصحاب التعليقات الجاهزة
ولم لم تغلبوا انتم مصلحة التلميدات والتلاميد وهددتم بسنة بيضاء من سيكون الخاسر من السنة البيضاء اليسوا التلميدات والتلاميد؟ ومن المستفيد من سد الخصاص اليسوا التلميدات والتلاميد؟ اتقوا الله وتكلموا عن انفسكم واتركوا التلاميد يبنون مستقبلهم ....
كان على الأساتذة المتعاقدين رفض اجتياز المبارة والا يعملوا بالمثل العامي تمسكن حتى تمكن
من هذا المنبر أدعو الوزير المكلف إلى تحمل مسؤولياته ومباشرة مسطرة طرد هؤولاء الأنانين وهنا لن يفرض عليهم أحد شيء. ونحن مستعدين لسنة بيضاء لأبنائنا من أجل أقتلاع هذا السرطان الذي سوف يستمر ولو وفرت له كل الطلبات لأن من شاب على شيء شاب عليه. وكرش كحل الراس متعمرها غير التراب.
اللهم إن هذا منكر
والسلام.(لددي لحب لملوك) والسلام.
لا بد من فرض الحصول على شهادات اضافية على كل من يريد الترسيم في سلك الاساتذة والاندماج في الوظيفة العمومية
وعلى راس هذه الشواهد الالمام بالبرمجة الحوسبية بالانجليزية قصد تعميم تدريسها للتلاميذ في كل اطوار التعليم من الابتدائي الى الجامعة.
فبعد انتشار استعمال الانترنيت والاشتغال بالكومبيوتر لا بد من تعلم هذه التقنيات الحديثة ومن لا يتقنها يعتبر اميا
بدليل ان كل الحاملين لشواهد المعلوميات مطلبون في سوق الشغل.
للأساتذة :"اخر الكلام يبقى للسلطة و القانون"و قد تم تردهم بالفعل و لم يقع شيء من تهديداتهم في اخر المطاف هم من خسر.
وضفوا الاجانب من افريقيا و الدول العربية مكان هؤلاء الناس من اساتذة و اطباء.
ماذا استفدنا منهم لا تعليم و لا صحة في المستوى و باقييين كيتكلموا. انشري هسبريس و شكرا
وهددت التنسيقية ذاتها بأنها "لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للنضال، وكذا تطبيق الإجراءات النضالية الجاري بها العمل تجاه المتملصين من المسؤولية والمنتهكين لحقوقهم"
لقد بلغ السيل الزبى،لا يمكن السكوت عن مثل هذه القرارات التخريبية في حق الأجيال القادمة،
أين المجتمع المدني والسياسي ، أين النخبة المغربية، إن للقضية ما بعدها،
لو كان لامزازي قليل من الروح الوطنية لفظل الإستقالة على التوقيع على مثل هذه القرارات اللاوطنية،
حاشا أن يكون في حجم بذلة الوزارة التي يرتديها.
عودوا إلى يامسؤولي آخر الزمان.
J'espere que toute la fonctionne public soit regle par le systeme du contrat
Le fonctionnaire au Maroc = le dictateur
هاد الإجراء الهدف ديالو تشتيت الصف وصافي .. حيت إذا كان بمستطاع الدولة تجري عليهم كون دارتها الأسبوع الأول .. ماشي خلي حتى لـ 31 مارس
31 مارس نوضو ديرو كونكور وجمعو أساتذة جداد و كونوهم .. ولحقوهم بالمدارس .. هادي ماشي سنة بيضاء .. هادو سنتين بيضاوتين ..
هنا فين واش حنا مع مغاربة القرن واحد والعشرين ولا مغاربة السبعينز
Basri mentality VS New moroccan génération
Round 2
Fight!!
مجانية التعليم خيار إستراتيجي للمواطن المغربي
عملت في القسم أكثر من ٣٥ سنة
وغير معقول ما يفعله هذا الشبه بالاساتذة
لتكن سنة بيضاء بالنسبة للتلاميذ،وسوداء على هؤلاء المتقاعسين الأنانيين الانتهازيين الذين يختبؤون وراء التلاميذ واتخذوهم رهائن لابتزاز الدولة و ليّ ذراعها.
كيف ذلك؟
أولا،تعلن الوزارة أن جميع تلاميذ الأقسام غير الإشهادية ناجحون سواء التحق المتقاعسون بحجرات الدرس أم لم يلتحقوا،فهؤلاء لا تهمهم مصلحة التلاميذ،ومن الظلم أن يكرر التلميذ السنة و تضيع عليه في المستقبل فرصة المشاركة في مباريات،أو الفوز بوظيفة تشترط سنا معينا لوُلوجها.
ثانيا،في حالة عدم التحاق المتقاعسين بأقسامهم،تُعلن عطلة مفتوحة للأقسام غير الاإشهادية،ويمكن للتلاميذ تدارك ما تبقى من المقرر الدراسي في السنة المقبلة،ثم تُسند المستويات الإشهادية(السادس،التاسع،مستويات الباكالوريا) للأساتذة الذين لا يزالون يملكون ضميرا يقظا و حسّا وطنيا سواء كانوا مرسمين أو من موظفي الأكاديمية.
ثالثا،المتقاعسن المتمردون تُفسخ عقودهم و تُعلن الأكاديميات عن مباراة جديدة لولوج مهنة التعليم كموطفين للأكاديمية،وأنا على يقين أن الآلاف المؤلفة ستتقدم لخوض هذة المباراة،و سيكون ذلك أكبر حجة على الذين يدّعون أنهم فُــــرض عليهم الــتــعاقـد.
لأن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،
يخص جميع فئات الشعب ولا يقتصر على الأساتذة فحسب،
الوزارة تلعب دور الترهيب والتخويف،
ولن تفلح في ذلك.
ما بال هذه الحكومة وهذه الدولة لو تكرر المشهد مع غير المتعاقدين ..وربما لن يقبل احد على اجتياز مباراة فيها تعاقد..حينها ستستجلب دولتنا المصونة اطرا من بلاد العرب ومن مشردي سوريا والعراق واليمن والسودان
عندما يتخلى موظف عن منزل اكتراه فهذا يعني الكثير ..ربما ستتخذ النضالاتاشكالا اخرى خطيرة جدا
نرجو من الدولة ان تبحث عن حلول واقعية وان تعاقب من دمروا صندوق التقاعد وغيره
هذه فقط ترهيبات لا تفيد في شيء، سوى التأكيد على أننا في الطريق الصحيح. و حماية المدرسة العمومية من المافيات التي تنخر هذا البلد وتتغذى على معانات أولاد الشعب.
تحقيقا للشعار "نار قوية آتشعل آتشعال أتشعال ..وهي نار الأساتذة"
مدرسة عمومية هشة زادتها أنانية الإحتجاجات تدهورا والخاسر دائما ابن الفقير.
*لايعذر أحد بجهل القانون* !!
*جاء في دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وهو أسمى قانون في البلاد ما يلي:*
*الفصل 29: حق الإضراب مضمون. ويحدد القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.*
*وهذا القانون التنظيمي عرف الإضراب في المادة 2 على أنه توقف جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية.*
*ونفس القانون يقول في المادة 11: يمنع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي، كما يمنع على المشغل عرقلة ممارسة حق الإضراب.*
*وفي المادة 16 جاء فيه: يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعار بالإضراب. ...منقول
هادو ماشي ديال الخدمة هادو تسانسو فالجامعة بالاضرابات و أطم و لينين والرفيق والحلقية........
هداك الزمان تسالا في التسعينات راه العالم تبدل ولي كيطمح يوصل لشي مستوا مزيان راه ممكن يخدم بالتعاقد و يكمل القراية في الجامعة دكتوراه أو أي شيء آخر و يرتقي فالوظيفة أو يمشي لمجال آخر.
ولكن هاد صحاب أطم و الرفاق عقليتهم جد متحجرة و هوما لي متزعمين هاد الإضرابات
هزلت.. التأثر لأجل مجتمع جاهل كمن يضرم النار في جسده ليضيء الطريق لأعمى.
نحيكم عاليا ونشد بأزركم . كما نحي فيكم روح هذه المسؤولية التاريخية إزاء الدفاع عن المدرسة العمومية وحقوقكم المشروعة في الحفاظ على استقراركم المهني والنفسي ضد الحملات الهوجاء للخدم الدولة وحفنة من الأغنياء التي تستهدف المدرسة العمومية لبيعها في المزاد العلني .
قبل الطرد ..
شكرا سيدي الوزير .. شكرا لمن .. جعل ابناء هذا الوطن .. يغرقون في امراض نفسية ..
الإدماج أو ديكاج يا محكومة صندوق النقد الدولي
الشعب المغربي لم ولن يتعاطف أو يساندكم لأنكم لا تعيرون اهتماما لأبناءه،وضرب مجانية التعليم التي تدعون هي شأن وطني ولن تستطيع الحكومة الخوض فيه.
الطرد هو الحل،ملايين الشباب المجازين العاطلين يبحثون عن وظيفة،وهم أحق بها منكم يا كسالى..
العقد شريعة المتعاقدين.................... بوجود هذه النماذج، التعليم إلى الهاوية.
فالف تحية للاساتدة الاحرار على نضاليتهم العالية ....
عملتم ما لم يقدر ان يعمله المركزيات التي تسمى اكثر تمثيلية
فقط عليكم ااصمود و ان تتحدوا اولا
و ان لا تسمحوا لاحد المترشحين باجتياز مبارات قصد تعويضكم
ماذا تقول يا وزير في متعاقد تزوج واقترض من بنك من أجل سكن اقتصادي، ولا شك أنه حامل هم والديه : كيف لكم أن تتخذوا هذا القرار في ظل هاته الوضعية : أسوء تسيير إداري على الإطلاق في الوطن العربي .