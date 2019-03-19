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التعاقد وتحفيز الطبقة المتوسطة يعطلان "قانون التعليم" في البرلمان

التعاقد وتحفيز الطبقة المتوسطة يعطلان "قانون التعليم" في البرلمان
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الثلاثاء 19 مارس 2019 - 13:00

مزيد من الانتظار سيعرفه القانون الإطار الخاص بالتعليم قبل خروجه إلى الوجود، بعد أن "انضاف التعاقد وتحفيز الأسر ذات الدخل المتوسط التي تُدرس أبناءها في التعليم الخصوصي إلى جدل لغات التدريس، و15 نقطة خلافية أخرى أوقفت القانون داخل مجلس النواب، مع فارق الأهمية والحدة في النقاش داخل اللجنة"، حسب ما كشفته مصادر برلمانية لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وأضافت المصادر ذاتها أن "الخلاف انتقل إلى مسألة التنصيص على التعاقد كنظام جديد للتوظيف في قطاع التعليم، إذ رفض الفريق الاستقلالي الأمر، واعتبره غير صالح في وسط ظالم، مطالبا بحذفه، فيما رأت بقية الفرق أنه خيار إستراتيجي للدولة، ويجب التنصيص عليه داخل القانون من أجل ضمان نجاعة أكبر على مستوى تفعليه".

وأوضحت مصادر هسبريس أنه "إلى حدود اللحظة لم يتم التنصيص على التعاقد، وبقي مفتوحا أمام جميع الاحتمالات، التي سيبتّ فيها رؤساء الفرق النيابية"، مشيرة إلى أن "نقطة تحفيز ودعم الطبقة المتوسطة التي تدرس أبناءها في التعليم الخاص من بين النقاط التي شهدت خلافا، فقد اعتبر البعض الأمر تمييزا بين المغاربة، فيما اتجه آخرون نحو اعتبار هذه الطبقة تضررت كثيرا جراء بعض السياسات، وهو ما سيتوجب الاستدراك".

وورد بين المعطيات نفسها أن "نقطة لغات التدريس لازالت هي الأخرى محط خلاف، فالبعض يصر على استخدام العربية فقط، فيما يتجه البعض الآخر نحو خيار الفرنسية"، وزادت أن "خيار تأهيل اللغة الإنجليزية واللغات الوطنية، ومنها الأمازيغية، مطروح كذلك"، لافتة إلى أن "اجتماعات اللجنة التقنية انتهت، والحسم الآن أصبح بيد رؤساء الفرق".

وأبرزت المصادر التي حضرت لقاء اللجنة التقنية أن "بقية النقط تم التوافق حولها"، مشددة على ضرورة "استحضار الإجماع الوطني، بعيدا عن التفرقة ومنطق الأغلبية والمعارضة"، وزادت: "كل هذا التضارب والنقاش والاختلاف على مستوى وجهات النظر عليه أن ينتهي باتفاق جماعي حول قضية التعليم".

جدير بالذكر أنه من المرتقب أن يجتمع رؤساء الفرق البرلمانية، يوم الخميس المقبل، من أجل التداول في النقاط الخلافية التي ترتبت عن اجتماعات اللجنة التقنية، في محاولة للتفاعل مع اتفاق قادة الأحزاب السياسية الأغلبية على عقد دورة برلمانية استثنائية من أجل المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة، وضمنها مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - haaamid zahouri الثلاثاء 19 مارس 2019 - 13:09
أين هي الطبقة المتوسطة أصلا في المغرب. ؟ ؟ توجد فقط الطبقة البورجوازية و الطبقة الكادحة التي تشكل نسبة كبيرة. في ما يخص التعاقد وجب على الحكومة إيجاد حل لأن الضحية هم أبناء الوطن.
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4
2 - مغربي الثلاثاء 19 مارس 2019 - 13:11
بدأت الشعبوية من طرف حزب الاستقلال
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-2
3 - الهوية الثلاثاء 19 مارس 2019 - 13:14
خلاصة القول ان التعليم في مزبلة التاريخ وخير دليل هو مايقع الان امام الاعداديات وثانويات واكثر دلك هو النظام التعاقد الذي فرضته الدولة على الاطر
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7
4 - مراقب الثلاثاء 19 مارس 2019 - 13:15
نعم هناك اتجاه لبيع المدرسة العمومية بعد إغراق البلاد في الديون لكي ينعم الأولياء الصالحون بالتقاعدات الاستثنائية والشعب هو من يدفع الثمن لكن سرهم ماذا تنتظر من قوم يقولون لك محمد الخامس راه ف القمر مجتمع متخلف وامي بضم الألف.
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6
5 - فكر الثلاثاء 19 مارس 2019 - 13:16
لقد بدأ واضحا أن مسألة التعليم وبرامجه تعد الأساس في خلق نهضة علمية كما هو الحال عند الغرب أما آن الأوان أن نعجل في تغيير مناهج التعليم حتى ننقد أنفسا من براتين التخلف كما هو الحاصل في جميع الدول العربية والإفريقية بلا استثناء.
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3
6 - الفكهاني الثلاثاء 19 مارس 2019 - 13:17
من غرائب الامور ان تجد نفس الكلمة "اصلاح" غير متوافق على معناها مابين الدولة والمجتمع.من اراد ان يفهم ذلك فليرجع الى ما يقوله العروي في الدولة السلطانية.لذلك على المجتمع الا ينتظر اصلاحا بما يخدم مصلحته ولكنه اصلاح مفصل على مقاس نظام الحكم ويخدم التوجهات الماكرواقتصادية للنظام في العلاقة مع املاءات صندوق النقد الدولي.
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5
7 - هم.......هم الثلاثاء 19 مارس 2019 - 13:18
التعاقد يبقى الوسيلة المثلى لإعادة انضباط رجال الدلع المدرسي الذين عاثوا فسادا في المدرسة العمومية منذ الاستقلال ، حيث كانت الأهداف المسطرة بعد كل بداية موسم دراسي : برمجة الإضرابات و الاحتجاجات و الغيابات بالشواهد الطبية أو غيرها ، انخراط مصلحاتي نفعي في النقابات و الجمعيات و الأحزاب، أما الامتيازات الاستثنائية التي قل نظيرها في الوظائف الأخرى فلا يبوحون بها و منها: 16 ساعة في الأسبوع و قرابة نصف سنة عطل و رواتب الأطر العليا التي تستقر عتد السلم 11 و خارج السلم أي بداية الأجور تكون 5500 درهم ...أقدمية 6 سنوات يقفز الراتب نحو 10000 درهم و ينتهي عند حلول سن التقاعد نحو 15000 درهم......هي الحقيقة المخفية لمن غابت عنه......أسألوا عن أجور رجال الأمن و الدرك الملكي و القوات المسلحة الملكية خريجي المعاهد و المدارس و لتكوينات تتجاوز 3سنوات بعد البكالوريا .....و ستنالكم الصدمة.
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-6
8 - التعاقد هو السبيل الثلاثاء 19 مارس 2019 - 13:21
بعد دوامة و استنزاف موارد الدولة و بدون جدوى ، بل إن الأوضاع تتجه نحو الاسفل ، يبقى التعاقد حلا ملائما لإنهاء انتهازية و تسيب رجال التعليم.
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-4
9 - يوسف الثلاثاء 19 مارس 2019 - 13:27
نعم للتعاقد صديقي له اجازتين يعمل مع الاوقاف ب2500 درهم اليس التعاقد افضل
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-5
10 - مهتم الثلاثاء 19 مارس 2019 - 13:28
ها قد ظهرت الحقيقة التي كانت تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،ظهرت الحقيقة في مناقشات اللحن حول التعليم،انظروا ماذا اقترحت الحكومة،دعم الاسر الميسورة التي تدرس ابناءنا في المدارس الخصوصية،معناه خذوا ٱولادكم الى privé و الدولة تعطيك تعويض،هذا هو منطوق المبادرة إذن خطاب الوزارة عن التعليم العمومي غير صحيح. و الدليل التقوى هو إقدامها على تغيير 14 بندا في العقد في رمشة عين،لو كان العقد يهم قطاعا آخر و الله لقاد شي مسؤول ٱو وزير حتى يقيسو فبالاحرى بغيره. هذه هي الحقيقة،العقد يساوي 0.
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3
11 - متضرر الثلاثاء 19 مارس 2019 - 13:29
يجب طرد المتعاقدين في اسرع وقت وتقديم العطلة الربيعية
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-9
12 - أستاذ جامعي متقاعد الثلاثاء 19 مارس 2019 - 13:30
حذار ثم حذار ! فالتعاقد بداية لبيع المدرسة العمومية وبالتالي اضطرار الآباء إلى دفع النقود من أجل دراسة أبنائهم .أنقذوها قبل فوات الأوان !
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6
13 - مغترب الثلاثاء 19 مارس 2019 - 13:31
"..التعاقد خيار استرتيجي للدولة..."" فبعدما اجهزت حكومات ع صناديق التقاعد وافلستها وفرضت التعاقد في الشركات والمعامل والمصانع ....فإن هذه الخيارات هي من صميم إملاءات صندوق النقد والبنك الدولي للتخلص من التزامات الدولة اتجاه موظفيها والطبقة العاملة حيث سيرتقي العامل إلى درجة "عبيد" لرأسماليتهم وبورجوازيتهم التي ستنقض ع المدارس العمومية تحت طائلة "الخصخصة" أسوة بالقطاعات التي سبقتها من ماء وكهرباء ومواصلات واتصالات وموانيء .....
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2
14 - رشيد البقالي الثلاثاء 19 مارس 2019 - 13:36
في أوروبا نسمع عن منح المهاجرين السريين مساعدة مالية من أجل الرجوع لأوطانهم، وفي المغرب ابتكار مساعدة لمن يرحل أبناءه من التعليم العمومي إلى التعليم الخصوصي.
لك الله يا وطني.
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