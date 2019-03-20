بريطانيا تنقب عن "القيادات الشبابية المستقبلية"

هسبريس من الرباط

في إطار برنامجه "القيادات الشبابية المستقبلية"، يطلق المجلس الثقافي البريطاني إعلانا لتقديم الترشيحات للبحث عن قادة بارزين شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، الذين سيشاركون في ورشات عمل لمدة عشرة أيام في المملكة المتحدة، ليكونوا متدربين لدى قادة ملهمين وخبراء في السياسة العالمية.

وسيتبارى المترشحون الناجحون في بلادهم للفوز بمكان بين 50 شخصا من ثلاثة عشر بلدا للمشاركة في برنامج القيادات الشبابية المستقبلية، وفق ما أورده المجلس الثقافي البريطاني في بلاغ له، توصلت به هسبريس.

وقد أطلق البحث عن جيل جديد من القادة الشباب من جميع أنحاء العالم للمشاركة في دورة مكثفة لتطوير السياسات والقيادة، وسيقدم برنامج القيادات الشبابية المستقبلية لـ50 من الشباب الأفضل أداء عشرة أيام من الخبرة في مجال القيادة وسلسلة من الورشات والاجتماعات الحصرية في البرلمان البريطاني.

وقدم المشاركون، العام الماضي، أفكارهم السياسية بلندن في 10 شارع داونينغ، وفق ما أورده البلاغ، وعقدوا اجتماعات في هيئة الإذاعة البريطانية والبرلمان، وناقشوا التحديات العالمية مع الأمينين العامين السابقين للأمم المتحدة بان كي مون وكوفي عنان، كما شاركوا خلال البرنامج في حلقات دراسية حول تطوير السياسات ومهارات القيادة وتعلم التقنيات المؤثرة لخلق التغيير الحقيقي.

برنامج "القيادات الشبابية المستقبلية"، الذي يطلقه المجلس الثقافي البريطاني، مفتوح للمترشحين من كندا ومصر والهند وإندونيسيا وكينيا والمكسيك والمغرب ونيجيريا وباكستان وتونس والمملكة المتحدة، الولايات المتحدة.

خلال دورة هذه السنة من البرنامج، سيُطلب من المترشحين تقديم أفكار سياسية فريدة من نوعها، وبرهنة "لماذا لديهم ما يلزم ليكونوا قادة العالم المستقبليين؟".

لتقديم طلبات الترشيح، يتعين على المهتمين، يقول المجلس، إرسال ترشيحاتهم عبر الموقع الإلكتروني قبل حلول يوم 6 ماي 2019 على الساعة الحادية عشرة وتسع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن البرنامج سيأخذ قادة المستقبل إلى كامبريدج ولندن في أكتوبر 2019، وسيتحمل المجلس الثقافي البريطاني كل التكاليف.

جديد طبعة هذا العام من البرنامج أن جميع المترشحين، سواء كانوا ناجحين أو غير ناجحين، ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في نسخة مجانية عبر الإنترنيت من حصص القادة الشباب المستقبليين، في إطار الـMOOC المصمم خصيصًا لهذا الغرض من لدن المجلس الثقافي البريطاني، ليتم إطلاقه في شهر يونيو.

برنامج القيادات الشبابية المستقبلية هو مشروع طويل الأمد، يهدف إلى إنشاء مجتمع من القادة الناشئين من جميع أنحاء العالم والذين قضوا فترة زمنية مهمة بالمملكة المتحدة في تطوير قدراتهم ليكونوا قادة سياسيين فاعلين وناجعين، فضلا عن تكوينهم لروابط بالثقافة والمؤسسات البريطانيين.

وحول برنامج "القيادات الشبابية المستقبلية"، كان قد صرح سياران ديفان، المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني، قائلا: "لقد دهشت من نوعية وقوة ومواقف قادة المستقبل الذين قابلتهم في جميع أنحاء العالم".