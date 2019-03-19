24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:4017:0219:4220:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. إيسيسكو تنادي بيوم عالمي لمحاربة الإسلاموفوبيا‬ (5.00)

  2. "مذبحة نيوزيلندا" تسائل خطاب الحركات اليمينية المتطرفة في العالم‬ (5.00)

  3. برينتون ترانت ليس مختلا عقليا! (5.00)

  4. ترودو يزور مسجدا للتضامن مع الجالية المسلمة‎ (5.00)

  5. هل يخفي "الإخوان" أعطابهم بالتشكيك في نزاهة انتخابات 2021؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | محكمة القنيطرة تصدم "مي عيشة" وتقضي بنزع قطعتها الأرضية

محكمة القنيطرة تصدم "مي عيشة" وتقضي بنزع قطعتها الأرضية

محكمة القنيطرة تصدم "مي عيشة" وتقضي بنزع قطعتها الأرضية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 مارس 2019 - 20:35

بعدما كانت تأمل في أن تنصفها المحكمة في الدعوى التي رفعتها ضد شخص تتهمه بالاستيلاء على أرضها، وهي الواقعة التي دفعتها إلى اعتلاء عمود كهرباء وسط العاصمة الرباط لإيصال احتجاجها إلى المسؤولين، أصدرت استئنافية مدينة القنيطرة، اليوم الثلاثاء، حكما ضدّ مّي عيشة، وحكمت عليها بنزع أرضها منها لفائدة الشخص الذي ادعت معه أمام المحكمة.

واشتهرت قضية "مي عيشة" حين صعدت عمودا وسط مدينة الرباط، منذ حوالي سنتين، مهددة بالانتحار، احتجاجا على استيلاء أحد الأشخاص على أرض لها تقدر مساحتها بسبعة هكتارات في أولاد ميلك، قبل أن يتدخل مسؤولون أمنيون وحالوا دون رميها من أعلى العمود، بعد أن وعدوها بأن قضيتها ستحظى بالاهتمام من لدن الجهات المعنية.

وقال أحد أقارب "مي عيشة"، في اتصال بهسبريس، إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والقاضي ببراءة الشخص الذي تتهمه بالاستيلاء على أرضها، خلّف لديها صدمة قوية وكذا في وسط معارفها والجمعيات التي كانت تؤازرها، حيث كان الأمل يسود في أن تنصفها المحكمة.

الصدمة التي أصيبت بها "مي عيشة"، التي خاضت اعتصامات أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في القنيطرة، إبان تداول قضيتها، جعلتها تطفئ هاتفها المحمول، ولجأت إلى مكتب محاميها محمد زيان في الرباط.

محمد زيان، محامي "مي عيشة"، أصيب بدوره بصدمة بعد نطق محكمة الاستئناف بحكمها، وقال في اتصال مع هسبريس: "السيدة لم تؤجّر أرضها للشخص الذي تتهمه بالاستيلاء عليها، ولم يجمع بينهما أبدا أي عقد، ومع ذلك حكمت المحكمة لصالحه"، مضيفا "اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر، هذه قمة استعمال الشطط في السلطة".

وجوابا عن سؤال حول ما إن كان الشخص الذي تتهمه "مي عيشة" بالاستيلاء على أرضها يملك نفوذا، قال زيان: "لا أعرف هل لديه نفوذ أم مال أم ماذا؟"، لافتا إلى أن "مي عيشة" أصبحت الآن مشرّدة، بعد الحكم الصادر ضدها، آملا أن تتحرك النيابة العامة لإنصافها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - مغربي 2018 الثلاثاء 19 مارس 2019 - 20:43
الظلم ظلمات يوم القيامة وهناك "عند ربكم تختصمون" ... لاحول ولا قوة إلا بالله ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - Marocaine الثلاثاء 19 مارس 2019 - 20:46
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم...ربي معاك اميمتي دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب حيت قال تعالى وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين..حقك عند ألله مايضيع اميمتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - xxxx الثلاثاء 19 مارس 2019 - 20:52
نتمنى من السلطات العليا التدخل في هدا الملف.سيدة في هدا العمر.تصبح بين عشية وضحاها متشردة في الشارع.اللهم هدا منكر.رغم أن صاحب الجلالة محمد السادس.أمر بمتابعة كل من يسطو على ممتلكات الغير.من أراضي و عقارات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - فكرة الثلاثاء 19 مارس 2019 - 20:52
هكذا حال الفقراء أمام القضاء فلو كان القضاء لا يوجد فيه قضاة مرتشون لحصل الفقراء على حقهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - Rachid الثلاثاء 19 مارس 2019 - 20:52
مي عيشة ليك الله ولكن لا ادري لمادا السي زيان يخسر كل القضايا التي يتولى الدفاع عنها هل دفاعه ليس ناجعا ام مادا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - خالذ البطيوي اجدير الثلاثاء 19 مارس 2019 - 20:53
هذا بلد خنق القانون عذا بلد التلاعب بحقوق الفقراء اما الاغنياء فهم من يشكلون لوبيا متحكما في زمام امور الشعب حسبنا الله فيكم انصح مي عيشة ان توكل عنها الله في قضيتها وان تقيم الليل وتدعو على من ظلمها فوالله سينال عقابه في اسرع وقت باذن الواحد الاحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - بالقعيدة الثلاثاء 19 مارس 2019 - 20:56
السلامة يا مولانا السلامة الله يدوز يامها إلي باقية ليها معنا على خير .ناري شحال حنا خايبين شي ينصب على شي اللهطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - عمر الثلاثاء 19 مارس 2019 - 20:57
ياسادة ،أنيرونا بحيثيات هذه القضية. هل السيدة لها الملكية القانونية،؟ ام ان الشخص "المتسلط" لديه اثباتات في الموضوع؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - خاليد الثلاثاء 19 مارس 2019 - 20:59
حتى انا عانيت نفس المعانات مع شخص لم تربطنا به صلة من قريب ولا من بعيد وستولى على اضنا انا واخواتي وعماتي حيث ان الارض في ملك جدي المتوفي مند 19972 وهلته الارض مسجلة بعقد بيع ممند 1939 ودعيناه بالترامي على ارض الغير و برءته الابتداية والاستناف في الراشدية والدعوى الان في النقض اليس هذا منكرا اسود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - wood الثلاثاء 19 مارس 2019 - 20:59
فعلا صدق من وصف المغاربة بالمداويخ ، فهم ما يزالون يعتقدون أن لهم شيء في المغرب ، بل كل شيء هو للمخزن و مرتزقته و أزلامه ما داموا في خدمته بل حتى هم عندما ينتهي منهم يلقي بهم في القمامة ، فالمخزن يحرص أن يبقى المغرب بلد فوضوي و عشوائي بدون قوانين و ما يوجد منها متناقضة ، لكي يتلاعب بالمغاربة كيفما كما يشاء و يدوخهم أكثر مما هم مدوخين . فما هو ممنوع على البعض مسموح به عند البعض الآخر ، و ما هو مسموح به اليوم يصبح ممنوع غدا و دون سابق إعلان ، و ما هو مباح في هذه المنطقة ممنوع في مكان آخر ، فالمخزن يحكم المغاربة بقاعدة الكذاب يغلب الطماع لأنه يعرف أن أغلب المغاربة طماعين !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
11 - متتبعة الثلاثاء 19 مارس 2019 - 20:59
لك الله يا امي عيشة..مثلك مثل كل المستضعفين في وطنهم..في بلد يغنون الغني ويفقرون الفقير بل ويسحقون الاكثر فقرا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - وعزيز الثلاثاء 19 مارس 2019 - 20:59
المحكمة تقضي بما يثبت لديها من الحجج... خاصة إذا كانت الحجج مبينة...
و لا تضلموا القضاء لان لا عاطفة في القضاء بل فقط الادلة....
و قد. فتن سيدنا داوود عليه السلام بعد حكمه لصالح المدعي دون حجج...قال تعالى على لسانه (( قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩

و في حديث نبوي جاء فيه :
وعن أُمِّ سَلَمةَ رضي اللَّه عنها: أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ))
مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

فلا تلقوا الهوان لالسنتكم و ووو

و الحق يعلو و لا يعلى عليه..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
13 - Rayyan الثلاثاء 19 مارس 2019 - 21:01
ان لم ينصفها قانون الارض فسوف ينصفها قانون السماء ان كانت صاحبة حق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - مغترب الثلاثاء 19 مارس 2019 - 21:02
اين هي جمعيات حقوق الانسان اي هي دولة الحق والقانون المغرب يحكمه قانون الغاب القوي ياكل الضعيف وانتهى الامر لكي الله يا اماه حقكي لن يضيع ان لم ياخد اليوم ياخد غدا عند الحق الذي لا يظلم عنده احد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - إبراهيم امريرت الثلاثاء 19 مارس 2019 - 21:05
يحي العدل القضاء النزيه قانون الغابة القوي يأكل الضعيف في هذه البلاد لك آلله امي عائشة حتى لهيه وخوذي حقك أنا وانت منقدوش على هادو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - ولد حميدو الثلاثاء 19 مارس 2019 - 21:05
هل مي عيشة عندها ملكية عن تلك الهكتارات و هل الدي ربح القضية عنده إثبات عن ملكية ام ان المحكمة اعتمدت على الوثائق
المهم كلهم طماع فقط اريد ان اعرف هما من عائلة واحدة و الأرض تدخل في الإرث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - mekkaoui moulay lhoussaine الثلاثاء 19 مارس 2019 - 21:07
ليعلم الجميع بان الاحكام الكونية لا تلغي الحق ، انا شخصيا مستعد لرد المظالم الى اصحابها ، ان كانت على الحق نحن مستعدون لهذه المهمة بحول الله وقوته لا يهم الشخص سواء كان حاكم او محكوم الحق هو الحق ، و الحكم لا يلغي الحق ، ليكن في علم الجميع اننا كنا نعيش في نظام مدني و هدا لا يتنافى مع الاسلام ولا يتنافى مع القران ، و تم الانتقال الى حقبة هي الطبيعة ، الطبيعة لا تحكمها لا احكام شرعية ولا احكام مدنية ، بل تحكمها الطبيعة ، نحن رهن الاشارة في هاذه النازلة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - hossin الثلاثاء 19 مارس 2019 - 21:07
مي عيشة ضد مافيا العقار , لا حول ولا قوة إلا بالله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - مواطن غيور الثلاثاء 19 مارس 2019 - 21:09
سلام الله عليكم. الظلم ظلمات يوم القيامة يامن تبيعون الاحكام باسم العدالة. حفظ الله بلدنا الحبيب .اللهم لطفك ورحمتك . فحالة الاحتقان وكثرة المظالم لا تبشر بالخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - ضد الضد الثلاثاء 19 مارس 2019 - 21:11
و هل أحدا من الطرفين يتوفر على الرسم العقاري للأرض. لأن القانون يحكم بالحجج و ليس بالعاطفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
21 - Adilusa الثلاثاء 19 مارس 2019 - 21:15
أنا لا أتكلم على مي عيشة بل بصفة عامة...
هناك ناس فقراء يملكون أرضا و عندما يرون الملايين يذهلون، وبعد البيع يرون أنهم باعوا أرضهم برخص التراب، وبعدها يندمون ندامة الكسعي...
القانون لا يحمي المغفلين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - باروش بالحسن الثلاثاء 19 مارس 2019 - 21:17
اعتقد ان القضاء حكم وفق دلاءل اثبتت ان مي عيشة حججها ضعيفة ونحن نثق في نزاهة القضاء المغربي وامامها النقض والله سبحانه وتعالى يبين الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - hamid الثلاثاء 19 مارس 2019 - 21:17
على الدولة ان تفرض ضريبة ثقيلة على الاراضي غير المحفظة لسد الباب على المخلوضين قضية مي عائشة ربما هي واحدة منها فلايمكن للشخص ان يستولي عل ارض محفظة الا بالتزوير او التحايل على القانون او التواطؤ مع الموثق ماعدا ذلك لايمكن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - المحقق كونان الثلاثاء 19 مارس 2019 - 21:24
التفو حول حق مي عيشة كما التفو على ثرووات هذا البلد، لكي يا مي عيشة و لنا الله ندعوه ليلة نهار أن ينتقم لنا من هؤولاء المجرمين الذين نشرو الفساد، لست وحدك سلب حقك غصبا لقد سرقو ثروات هذا البلد و مازالو يسعون الفساد و أحذر المسؤولين من أن لو فعلتها مي عيشة و ألقت بنفسها هذه المرة فحقها في ربقتكم الى يوم الدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.