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الرئيسية | مجتمع | مقرِّر أممي يلغي زيارة إلى المغرب لـ"غياب التعاون"

مقرِّر أممي يلغي زيارة إلى المغرب لـ"غياب التعاون"

مقرِّر أممي يلغي زيارة إلى المغرب لـ"غياب التعاون"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 مارس 2019 - 23:05

أعلن مقرر خاص في الأمم المتحدة معني باستقلال القضاة والمحامين، اليوم، عن "عدم التمكن من زيارة المغرب لعدم وجود ضمانات من حكومة الرباط".

وقال دييغو غارسيا سايان، الخبير المستقل للأمم المتحدة المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان، "من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار"، مضيفا أنه "شرط أساسي لممارسة مهام المقرر الخاص أن يكون قادرًا على تحديد أولوياته بحرية، وضمنها الأماكن التي سيزورها".

يُشار إلى أنه كان من المقرر أن يزور غارسيا سايان المغرب من 20 إلى 26 مارس الجاري، وذلك بهدف "دراسة تأثير التدابير الهادفة إلى ضمان استقلال ونزاهة القضاء والمدعين العامين، فضلاً عن الممارسة المستقلة لمهنة المحاماة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متابع الثلاثاء 19 مارس 2019 - 23:30
مشا غالط مسكين . راه المغرب و اجرك على الله
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16
2 - مغربي مغترب الثلاثاء 19 مارس 2019 - 23:41
هذا المقرر غير تابع للأمم المتحدة وهو نفسه يؤكد على أنه مستقل ومادام كذلك فليذهب إلى نيوزيلاندا ليتابع مجريات محاكمة مجرم قتل 50 مسلما كانوا يصلون وليطالب بإعدامه
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10
3 - mohamed الثلاثاء 19 مارس 2019 - 23:48
الدولة كانت معولة ديه فين بغات هي ديه، ساعا سي دييغو طلع عايق و فايق فرشهم امام العالم، تحية نضالية للسيد دييغو
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0
4 - مجرد وجهة نظر الثلاثاء 19 مارس 2019 - 23:52
وهل هذه المناورات غريبة على بلدنا الحبيب ...
استحيوا قبل أن تصل رياح الجزائر إلى المغرب والله ليس فيه نظام بعيد عن المحاسبة في هذا الوقت حتى في فرنسا بلد الحريات و الديمقراطية النار مشتعلة. لقد اعذر من أنظر...
انشري يا هسبرس مشكورة إن كنت فعلا محايدة
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2
5 - حنضلة الثلاثاء 19 مارس 2019 - 23:54
يجب أن يلمس المواطن المغربي اولا استقلالية القضاء والنيابة العامة أما المقرر الأممي وخا يجي ولا يمشي ماغيعرف والو لحقاش عدنا رآه يمكن لنخل يكبر في نهار واحد
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12
6 - بطاطا مايونيز الثلاثاء 19 مارس 2019 - 23:56
المغرب ما بغاش مامساليش اسي، اش غادي دير؟ رآه المغاربةزفي بلادهم و اللي ما عجبوش الحال يسطح راسو مع الحيط، بالنسبة للعايشين في الخيام و ما عندهم حيط يكب على كرشو الما ههه
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