مقرِّر أممي يلغي زيارة إلى المغرب لـ"غياب التعاون"

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كُتّاب وآراء
مقرِّر أممي يلغي زيارة إلى المغرب لـ"غياب التعاون"
أعلن مقرر خاص في الأمم المتحدة معني باستقلال القضاة والمحامين، اليوم، عن "عدم التمكن من زيارة المغرب لعدم وجود ضمانات من حكومة الرباط".
وقال دييغو غارسيا سايان، الخبير المستقل للأمم المتحدة المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان، "من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار"، مضيفا أنه "شرط أساسي لممارسة مهام المقرر الخاص أن يكون قادرًا على تحديد أولوياته بحرية، وضمنها الأماكن التي سيزورها".
يُشار إلى أنه كان من المقرر أن يزور غارسيا سايان المغرب من 20 إلى 26 مارس الجاري، وذلك بهدف "دراسة تأثير التدابير الهادفة إلى ضمان استقلال ونزاهة القضاء والمدعين العامين، فضلاً عن الممارسة المستقلة لمهنة المحاماة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
استحيوا قبل أن تصل رياح الجزائر إلى المغرب والله ليس فيه نظام بعيد عن المحاسبة في هذا الوقت حتى في فرنسا بلد الحريات و الديمقراطية النار مشتعلة. لقد اعذر من أنظر...
انشري يا هسبرس مشكورة إن كنت فعلا محايدة