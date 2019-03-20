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الرئيسية | مجتمع | المغرب يتراجع في مؤشر السعادة .. الإمارات تتصدر والسودان يتذيل

المغرب يتراجع في مؤشر السعادة .. الإمارات تتصدر والسودان يتذيل

المغرب يتراجع في مؤشر السعادة .. الإمارات تتصدر والسودان يتذيل
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:01

المغرب ليس واحدا من الدول السعيدة جدا، هذا ما خلص إليه تقرير السعادة العالمي، الذي وضع المملكة في الرتبة الثامنة على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، والرتبة 89 دوليا من بين 156 دولة عبر العالم.

التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، الذي يصادف الأربعاء، حازت فيه المملكة على معدل 5.208، وسجل تراجع البلاد بأربع درجات مقارنة مع السنة الماضية التي حلت فيها في الرتبة 85 عالميا.

ويدرس التقرير ستة جوانب أساسية تهم بالخصوص التأثير الإيجابي الذي حلت فيه المملكة في الرتبة 110 دوليا، ثم التأثير السلبي، وحلت فيه البلاد في الرتبة 91.

ويدرس التقرير كذلك جانب الدعم الاجتماعي الذي حلت فيه المملكة في المركز 139 دوليا، وحلت في الرتبة 76 في ما يتعلق بجانب الحرية، ثم الرتبة 84 بالنسبة لجانب الرشوة، و154 في ما يهم السخاء.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول السعيدة بكل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلولها في الرتبة 21 دوليا، متبوعة بالمملكة العربية السعودية في الرتبة 28 دوليا، ثم قطر في الرتبة 29، ثم البحرين فالكويت، تليها ليبيا والجزائر.

وتعد فنلندا أسعد دول العالم بحصولها على معدل 7.769، متبوعة بالدنمارك ثم النرويج فإيسلندا، تليها هولندا وسويسرا، فالسويد ونيوزيلندا، متبوعة بكندا وأستراليا.

أما أتعس دول العالم حسب التقرير فهي جنوب السودان التي حصلت على معدل 2.853، وجمهورية إفريقيا الوسطى، متبوعة بأفغانستان وتنزانيا ورواندا، وتليها اليمن.

وتعد هذه النسخة السابعة لتقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والتي صدر أول تقرير لها عام 2012

ويحلل التقرير كيف تطورت تقييمات الحياة والمشاعر، الإيجابية والسلبية على حد سواء، ويشير إلى أنه "عندما تضع عامل النمو السكاني في الاعتبار، فقد انخفضت السعادة العالمية في السنوات الأخيرة. أما بالنسبة للمشاعر فقد كان هناك اتجاه تصاعدي واسع النطاق في الآونة الأخيرة في التأثير السلبي، والذي يشتمل على القلق والحزن والغضب، خاصة في آسيا وإفريقيا، ومؤخرًا في أماكن أخرى".

ويركز تقرير السعادة لهذا العام على السعادة والمجتمع: كيف تطورت السعادة على مدى السنوات العشر الماضية، مع التركيز على التقنيات والقواعد الاجتماعية والصراعات والسياسات الحكومية التي أدت إلى هذه التغييرات. وتركز الفصول الخاصة على الكرم والسلوك الاجتماعي، وتأثيرات السعادة على سلوك التصويت، والبيانات الضخمة، وتأثيرات السعادة باستخدام الإنترنت والإدمان.

وفي هذا الإطار قال البروفيسور جون هيليويل، المحرر المشارك للتقرير: "العالم مكان سريع التغير"، مضيفا: "طريقة تفاعل المجتمعات مع بعضها البعض سواء في المدارس أو أماكن العمل أو الأحياء أو على وسائل التواصل الاجتماعي لها آثار عميقة على السعادة العالمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - في الجنة الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:12
السعادة الحقيقية للإنسان تأتي بعد أن يلج الجمل في سم الخياط هناك.
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-17
2 - المصطفى الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:14
أعتقد صادقا أن المغرب ينبغي أن يأتي مباشرة بعد أوربا في مؤشر السعادة، والمرتبة 89 مجحفة حقا. فالمغاربة معروفون بكثرة الضحك وخاصة المراكشيون.
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-64
3 - المغربي الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:15
معيار السعادة يختلف من شعب إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ....قد تجد مغربي ساكن بالجبل ومحروم من عدة أشياء لكنه في قمة السعادة مع ماشيته وأرضه و تزداد هاته السعادة عندما يزوره شخص عزيز من المدينة أو الخارج ويأتي له بهدايا. ....الخ .....وقد تجد المغربي بالمدينة غير سعيد لسبب بسيط هو أن صديقه اشترى منزلا احسن منه .....وكدلك المرأة قد تجدها غير سعيدة وفي قمة الياس كون صديقتها اشترت آخر ايفون أو قفطان. ....الخ ....معيار السعادة يختلف ....لكن بحكم زيارتي للمغرب كله ...أجزم بأن المغربي عموما وخا تعيا دكن فيه دائما يشكي وينوح. ...عندو منزل تلات طبقات وحانوت. ....والقناعة والو ....وتجده خصو يلحق السماء في رمشة عين ....
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22
4 - خالد الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:16
و سيستمر المسلمون في الإعتقاد أن من لا يؤمن بإلههم يعيشون معيشة ظنكا
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-40
5 - أمير الرباطي الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:17
الحمد لله السعادة الحقيقية التي نحياها و المسؤولون غافلون عليها. هي الصلاة في وقتها و الصوم خصوصا الصوم التطوعي . أما الدنيا الفانية التساوي عند الله جناح بعوضة
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46
6 - السعادة الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:17
السعادة هي شعور وإحساس يتمتع به المؤمن السوي فهي ليست بكثرة المال والجاه كما يظن البعض فكثير من الفقراء سعداء وكثير من الأغنياء أشقياء فالمؤمن التقي أسعد الناس وأفضلهم حالا وشعورا وسعادة.
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29
7 - الدكالي الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:20
كيف سيكون سعيدا مع حزب تولى الحكم منذ 2011 "العدالة والتنمية" وهو يهوي على راس المواطن المغربي الفقير والمتوسط وفي كل مرة بضربات قاضية حتى ينزف دمه . كيف سيكون سعيدا وهذا الحزب ازال البسمة والبشاشة عن وجوه المغاربة بانزال شتى انواع العذاب اليومي على هذا المواطن الصبور حيث لم يعرف اي بلد من بلدان العالم ان شعب صبر على حكومة ثمانية سنوات من دون ان تزيد في اجره ولا سنتيم واحد . اضف اليها القهر والغلاء وسوء التذبير ومعاناته في الادارة والمستشفى والنقل
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21
8 - زائر الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:24
هذا المأشر يكذب اصحاب المقولة الشهيرة
المال لا يصنع السعادة هههههه
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4
9 - امين الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:28
................اللعاقة هي سعادة نقطة نهاية .
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3
10 - محمد ريان الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:29
كنت يوما ما سعيدا حتى اجتمعت الحكومة على حين غفلة ومعظم المغاربة سعداء مثلي أو
يحمدون الله وصابرين على ماأتاهم وقررت أننا قوم مسرفون وعلينا أن نحافظ على الطاقة .
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5
11 - aziz الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:30
دراسة لا اساس لها.فهي لا تشترى بالدولار اوبراميل النفط.اذا ذهبت الى اعلى الجبل ستجد الناس في قمة السعادة والعيش مع الطبيعة مرتاحين البال:لا مرض لا ضغط دم لاسكر لالا..اما اصحاب ا لبيترو دولار فلا يعرفون طريقهم للنوم لكثرة تناول المهدئات.فلا داعي لتغليط الناس بدراسات فارغة
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-3
12 - السعادة كيف العادة.. الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:30
ليست السعادة كلها ولكن هناك جانب منها مرتبط بالجانب المادي للإنسان....هذا الجانب الذي تحدثت عنه هذه الدراسة التي فرقت بين دول تفكر في الامن الاجتماعي والمادي لمواطنيها فتوفر له ظروف السعادة، وأخرى تنظر حكومتها الى جيوب مواطنيها على انها من ثروات البلاد التي يجب استنزافها....
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1
13 - حاميدو الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:32
الزلط والسعادة ضدان لا يجتمعان وحنا عندنا غير الزلط أش غانديرو بهاد السعادة.....
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4
14 - Hooollandddddddssss الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:32
الي المعلق رقم 4
انا ؤومن بهاذا الالاه الذي تكفر وكفرت به انت لك الحرية ان تقول في حق الله ما تشاء ويبقي هو ربك.
معيشة ظنكا لا تعني العيش الظنك
هذا ان كنت عربي انبهك للفهم اما اذا كنت عجمي يعني بربري فاكيد لن تفهم
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1
15 - Richien الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:33
ولكن مع تعنت الحكومة الحالية، واللعب بأموال الشعب، وتفشي الفساد في كل القطاعات بدون محاسبة ورضى المواطنين بحياة الدل والعبودية، وما سياسة التعاقد إلا نمودج لإستغلال العاطلين والفقراء لأكل أموال الناس بالباطل... مع كل هذا مكاين غير التخمام والأرق والإكتئاب والإدمان،
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3
16 - ملاحظ الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:34
الشعور بالسعادة هو نسبي ونسبته تراجعت في الشهور الاخيرة بسبب اعتماد التوقيت الصيفي في فصل الشتاء
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-1
17 - العبودية والرق والتكليخ الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:39
مادام جينا في المرتبة 123 في مؤشر التنمية البشرية راه ماكاين والو اما السعادة راه بعيييييييييدة من المغاربة وسيرو للاطلس وشوفو كيفاش عايشين الناس
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4
18 - hossin الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:42
المال يساعد في بعض الأحيان ليس هو السعادة لست أدري كيف يقيسون السعادة، لعل بيت بسيط تسوده السعادة وقصر كبير يملؤه الشقاء
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-1
19 - حائر الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:47
السعيد في المغرب اما جاهل وغبي او من الفاسدين او من تجار الممنوعات...من اين لنا بالسعادة ونحن نرزح تحت الظلم الدائم من لدن مخزن طبيعته مثيرة للغرابة.
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0
20 - انا الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:51
ديما فالمراتب الأخيرة بين البلدان، ما كاينش شي قائمة نتاع التعاسة باش على الأقل نشوفوا راسنا فاوائل القائمة مرة فحياتنا؟
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0
21 - محمد الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:55
واش لبلاد لفيها ظلم غادي تكون فيها سعادة، هاد البلاد لسعيد فيها هما الولاة والعمال و القواد والجنرالات و أعضاء الحكومة وبن كيران لكيشد 9 مليون بدون وجه حق، وابناؤهم معفية من الخدمة العسكرية، اما ولاد الشعب نتبوعين بكرديات او راتب هزيل منين غادي تجبهم السعادة
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0
22 - ولد الرباط الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:58
الرواتب في الامارات للمواطنين اضعف واحد كي تخلص خمسة او اربعة ملايين سنتيم على اقل تقدير ، عادي يكونو سعداء ، لكن ما تقدش تعبر و تحل فمك و تعطي آراء سياسية او اخرى مخالفة للقيادة ...و هادشي عادي لانه كلشي موفر . تخيلو الموتطن كي ياخد فروض ضخمة ولا ما قدش يخلصها كي طلب الشيخ و كي سمحو ليه و كي خلصو البنك فبلاصتو ... كل مواطن عندو الحق فبقعة ارضية مني كي تزوج و كل ولد كي خلصو ليه 2000 درهم شهريا . لكن الوافدين من غير لي قاريين مكتخلصوش مزيان . اغلب المواطنين لي خدامين معايا كي تخلصو اكثر من ستة الملايين السنتيم و عائلاتهم ممحتاجاش ، لا معطاوهمش مت ياخدوش منهم . قيادة و الشيوخ ديالهم خصوصا ابوظبي و دبي كي خدمو بلادهم و فعلا دارو انجازات . الحاجة الوحيدة هي انه مكاينش حرية التعبير ، المغرب كلشي كي هضر و كي عبر بهامش حرية اكبر لكن الامارات مجتمع مختلف على المغرب بزاف ، فرق كبير متتخيلوش راه الفرق بين السماء و الارض . مجتمع قبائلي كلشي رباعي الاسماء كتجيهم غريبة انه عندنا اسم شخصي و عائلي فقط ، مجتمع محتفظ علينا حاسين شوية براسهم لكن ناس طييبين . الكفائات مكيناش بزاف و مكيبغيوش يخدمو بزاف
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0
23 - morad الأربعاء 20 مارس 2019 - 20:05
المغرب الحبيب متراجع في كل شيء لكن نحن لدينا تقدم ملحوظ في الديون الخارجية
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0
24 - مفكر الأربعاء 20 مارس 2019 - 20:06
هذا هراء في هراء الشعب المغربي اسعد شعب على الكرة الارضية اذا ما تجنبنا حكومة العدالة والتنمية او ادريس البصري عندما اذهب لزيارة لبلدي المغرب اجد المقاهي تعج بالناس يضحكون طوال النهار واطفالهم يلعبون ويستمتعون في حداءق الاطفال وعندما اذهب الى الاسواق الاقي اناس طيبين جدا يبيعون منتجاتهم بالضحك والنكت وربما سيغني لك اغنية ضلموني في بلادي للرجاء البيضاوي او اغنية اهواك لعبد الحليم حافض اواغاني للمرحوم ناضم الغزلي ويقول لك عيرتني بالشيب وهو وقار ناهيك عن افراحنا اللني تستمر لمدة ثلاثة ايام ضحك ولعب ورقص وزغاريد اما اذا ذهبت الى السعيدية او الناضور اوالحسيمة او طنجة او اكادير او جامع لفنا في مراكش فحدث ولاحرج ها السندوتشان مالذ وطاب ها الببوش ها الشطيح والرديح.اما هنا في اوروبا عندما تخرج من منزلك ستلنفي اناس وجوههم عابسة ستتمنى ان تسمع زغرودة واحدة في حياتك
انشري هسبريس جزاك الله
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25 - Yassine الأربعاء 20 مارس 2019 - 20:09
je ne sais meme pas pourquoi on figure dans cette liste
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