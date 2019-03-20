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الرئيسية | مجتمع | تأخر الزواج وحبوب منع الحمل وراء "تراجع الخصوبة" في المملكة

تأخر الزواج وحبوب منع الحمل وراء "تراجع الخصوبة" في المملكة

تأخر الزواج وحبوب منع الحمل وراء "تراجع الخصوبة" في المملكة
هسبريس ـ يوسف لخضر
الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:00

رصدت المندوبية السامية للتخطيط انخفاضاً في مُعدل الخصوبة بالمغرب منذ بداية الستينيات إلى حدود سنة 2018، وأرجعت ذلك إلى تأخر سن الزواج الأول والدور الكبير لمنع الحمل.

وأشارت المندوبية في مذكرة حول "مستوى واتجاه الخصوبة في المغرب"، صدرت اليوم الأربعاء، إلى أن الخصوبة انتقلت من 7.2 طفل لكل امرأة سنة 1962 إلى 3.28 سنة 1994.

وأوردت المندوبية أن تطور الخصوبة في المغرب يبين أنها بعدما تراجعت بشكل متواصل منذ سنين سجلت تزايداً طفيفاً سنة 2011 مقارنة بـ 2004، بعدما انتقلت من 2.5 إلى 2.59 طفلا لكل امرأة، لكنها عادت لتتراجع مُجدداً إلى 2.38 طفلا لكل امرأة في 2018.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن هذا الاتجاه التنازلي للخصوبة يرجع أساساً إلى عاملين رئيسيين، أولهما تأخر سن الزواج الأول، إذ انتقل في المتوسط من 17.3 سنة عند النساء في 1960 إلى 25.7 سنة في 2014. أما العامل الثاني فهو الدور الهام الذي يلعبه منع الحمل، إذ كان يقدر بـ 19.4 في المائة بداية سنوات الثمانينيات، ولم يتوقف عن الارتفاع حتى بلوغ 70.8 في المائة سنة 2018.

وتفيد معطيات المندوبية بأن سن الزواج الأول عند المرأة يتغير وفقاً للظروف الاقتصادية المواتية، إذ سجل انخفاضاً منذ سنة 2004 بانتقاله من 26.3 سنوات في 2004 إلى 25.7 سنوات في 2014، ليصل إلى 25.5 سنوات في 2018.

ولاحظ التقرير أن هذا الانخفاض لوحظ أساساً لدى النساء القرويات، إذ انتقل من 25.5 سنوات في 2004 إلى 24.8 سنوات في 2014 و23.9 سنوات في 2018؛ في المقابل، سجل تصاعداً بالنسبة للنساء في الوسط الحضري سنة 2018، إذ انتقل من 27.1 سنة في 2004 إلى 26.4 سنوات في 2014، ثم صعد إلى 26.6 سنوات في 2018.

وأرجعت المندوبية هذا الارتفاع في الوسط الحضري إلى كون النساء يملن إلى تأجيل مشروع الزواج مؤقتاً، ويفضلن أولاً تحقيق الذات والحصول على استقلال مالي، إذ يخترن مواصلة دراستهن والحصول على عمل.

وأضاف تحليل المندوبية: "هذا يُمكن أن يُفسر كونهن يتزوجن نسبياً متأخرات، ومع ذلك، فبمجرد الارتباط تُصبح مسألة الخلف أولوية بسبب الضغوط البيولوجية، فبالإضافة إلى مخاطر تعقد الحمل، فإن خصوبة المرأة تنخفض مع التقدم في السن".

وتكشف أرقام المؤسسة المغربية المكلفة بالإحصائيات أيضاً أن نسبة النساء المتزوجات بالمغرب انتقلت من 52.8 في المائة إلى 58 في المائة ما بين 2004 و2014. وترجع هذه الزيادة إلى الارتفاع الهام لنسبة الشابات المتزوجات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - تمتع الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:06
عيش حياتك واستمتع را العمر قصير,تولد ولاد وفي الاخير تشوفهم مشومرين او معذبين بعد ما صرفتي عليهم فلوس كثيرة
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49
2 - ayoub الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:07
هذه فقط 2019 انتظرو حتى نرى النتائج في 2030 ... يتبع
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41
3 - عصام الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:16
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا شيء سلبي أم إيجابي؟ اصلا معدل 2.38 هو معدل متوسط ان لم نقل مرتفعا. فالاهم ليس عدد الاطفال بل إنتاج أجيال واعية ونافعة لمجتمعها، ونحن نعرف أن كلما كانت الدولة فقيرة كلما كان معدل الخصوبة مرتفعا لغياب ثقافة تنظيم النسل. فهذا بالطبع شيء إيجابي للمغرب.
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34
4 - ahmed الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:17
مشكل تراجع الخصوبة جاء كنتيجة لتردي وتدهورمستوى المعيشة بحيت لا يوجد اي محفز لا نجاب اطفال في ظل الفشل المزمن الذي تعاني منه الحكومات المتعاقبة
وجد الانسان نفسه عالة على نفسه و بالاحرى ا نجاب اطفال
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43
5 - متتبع 01 الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:21
واش النساء هن من يقرر الزواج من الرجال؟ أم أن الظروف المزرية للشاب المغربي و الفقر تجعله يعزف عن الزواج؟
السؤال جدي و منطقي
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25
6 - سعيدو الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:21
تأخر الزواج سببه البطالة ، كيف يعقل لشخص بدون عمل وفي عمر الثلاثين ان يتزوج ، اجازة وشهادتان من التكوين المهني ومزال على الله ...
فاش كتعري على كتافك وتخرج تخدم داكشي كيخليك غا عايش ومكيغير من الوضعية تا حاجة ..
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32
7 - Lahcen الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:22
في سنوات الستينات في فرنسا حين اكتشفت حبات منع الحمل كان المثل الرائج بين الفرنسيات وهو : "طفل فقط عندما اريد" un enfant quand je veux, واليوم أصبح المثل المتداول هو : "طفل عندما استطيع" un enfant quand je peux. بمعنى اخر ان ظروف وضغوط الحياة والسعي وراء كسب المال وضمان المستقبل هو هاجس كل شخص بحيث تربية طفل واحد أو طفلين أصبح من الصعب بما كان لضيق الوقت وارتفاع المصاريف اليومية وتكاليف الدراسة، يعني في النهاية ليس تأخر الزواج وحبوب منع الحمل وراء "تراجع الخصوبة" في المملكة.
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24
8 - المندر الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:22
انخفاض الخصوبة فالمغرب راجع الى سياسة التقشف التي تنهجها الدولة مند السبعينات التي تسببت في ترسيخ الفقر والهشاشة والبطالة والحرمان بحيت اصبح المغاربة غير قادرين على الزواج والانجاب ففي السبعينات كنا اكثر عددا من الجزاءر لاكننا اصبحنا اليوم اقل ب 33مليون نسمة والجزاءر 40مليون نسمة
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8
9 - المنطقي الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:22
انا لن اتكلم قي هدا الموضوع لأنه حساس في المجتمع المغربي ...خلاصة القول انا شخصيا ارفع القبعة لبورقيبة وللمجتمع التونسي الشقيق وبفضل بورقيبة وسياسة تحديد النسل التي سبقت زمانها في تونس ....وجنب تونس كوارت ديموغرافية لا حد لها ...صدق من قال إن النمو الاقتصادي له علاقة موازية للنمو الديمغرافي في أي بلد كان ....
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16
10 - لحبيب الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:24
الدخل المحدود و الأفق المسدود هو لي كيقلل الخصوبة في المغرب، الدليل أن مغاربة الخارج شوف شحال كيولدوا تبارك الله عليهم...
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14
11 - رشيد الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:30
راه خاص التركيز على نوعية الاطفال ماشي الكم! باركة جوج وتقريهم مزيان يقدو يتعاملو مع مستجدات العصر الحديث، ماشي هي تولد عشرة، تا واحد فيهم ما قاد يقرا ويفهم الرياضيات!!!
راه الذكاء يورث، والابحاث كتأكد على علاقة الذكاء بالوراثة والغذاء الجيد. إذن الانسان خاصو يختار أم ذكية، ويكون عندو مدخول يقد يوفر بيه معيشة مقبولة لأطفالو!.
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4
12 - لا تلوموني الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:30
لما توفروا للمرأة و الرجل الحقوق و القوانين العادلة و التكافل الاجتماعي الموازي بدون تفضيل انتماء أو مغرب نافع و غير مافع. تكلموا على الخصوبة و على الزواج ( كما يقال بالدارجة راحنا عارفين فين كابن الخلل و متابعين المواطنين تتبعكم تابعة ) بقات في بلابلابلا...الحالة و الأوضاع العامة للدخل الفردي لا تسمح بالزواج فكيف تتكلمون على الخصوبة.
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6
13 - إسماعيل الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:31
السبب الحقيقي و الأوحد و الوحيد في تأخر الزواج و ارتفاع نسبة العنوسة هو البطاااااااالة فقط لا غير، أما دوك التحاليل و الأرقام معندهوم فائدة، وفرو فرص الشغل و تفرجو
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7
14 - عابر سبيل الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:33
شعب مريض نفسانيا ويعاني في صمت اللهم إرحمنا على صمتنا وزدنا منه آمين
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3
15 - مواطنة مغربية الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:45
الاه يجيب لينا ولد الحلال لي يفهمنا و راحة البال ،و الله يسهل على ولاد و بنات الناس لي فايتين 40 سنة ،
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5
16 - سعيد الراجي الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:48
هذه الاحصائيات في مصلحة المجتمع ، لأن نمو الاقتصاد هو من يرفع من قيمة الخصوبة ، ولا يجب ان نقع في ما تقع فيه دول جنوب الصحراء ارتفاع الخصوبة واقتصاد جد جد بطئ وبذلك تشرد وحروب وهجرة.... صحيح سنحصد العواقب في السنين القادمة كما نرى في اليابان لكن مادمنا دولة لا تتقدم اقتصاديا فهذا هو الحل لاننا لا نريد جيل يدفع ثمن أخطائنا
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1
17 - يوسف الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:55
ندمت على النهار اللي جابوني الواليدين لهاد الحياة البائسة ، انجاب طفل بالمغرب هو اهانة للانسانية ،ىاحتفظو بحيواناتكم المنوية من اجل كرامتكم وكرامة الانسانية، مصير الاطفالىبهاد لبلاد هو الانتحار لا غير ،والدليل هم ريافة اللي كيغرقو بالبحر كل نهار جتت المئات للاسف
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-1
18 - simou الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:56
ليس هذا او ذاك بل الظروف المعيشية هي السبب
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1
19 - مدوخ ومقاطع الى الابد الأربعاء 20 مارس 2019 - 14:04
هناك عوامل اقتصادية وسياسية لم تذكرها المندوبية السامية الا وهي الفقر والتهميش الذي يعاني منه الشعب بسبب اصحاب السلطة وقراراتهم اللاشعبية من غلاء وضرائب وبطالة وتهميش...ارتفاع العنوسة راجع الى انعدام الافاق عند الشباب الذي إذا طلب بحقه في العيش الكريم يزج به في غياهب السجن.
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0
20 - عبده الأربعاء 20 مارس 2019 - 14:09
أودي....جابنا نشي خصوبة...قفرنها مع الأطفال والشباب...البطالة مرتغعة وأغلب المستخدمين معذبين العذاب الأليم...لخدام معذب ولبطالي معذب....
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