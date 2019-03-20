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الرئيسية | مجتمع | الرميد: هذه "نقطة الخلاف" بين الحكومة المغربية ومقرِّر الأمم المتحدة

الرميد: هذه "نقطة الخلاف" بين الحكومة المغربية ومقرِّر الأمم المتحدة

الرميد: هذه "نقطة الخلاف" بين الحكومة المغربية ومقرِّر الأمم المتحدة
هسبريس - أمل كنين
الأربعاء 20 مارس 2019 - 15:50

قدمت الحكومة أخيرا روايتها بشأن إلغاء مقرر خاص في الأمم المتحدة معني باستقلال القضاة والمحامين زيارة كانت مبرمجة إلى المغرب، مؤكدة أن المملكة وافقت على كل ما طلبه المقرر، وأن نقطة الخلاف كانت بشأن طلب الحكومة المغربية إضافة مدينة ومؤسسات أخرى غير تلك المطلوبة ضمن جدول الزيارة.

وفي هذا الإطار قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ضمن تصريح لهسبريس، إن إلغاء زيارة المقرر الأممي لم تكن بسبب رفض المغرب زيارة مناطق محددة، بل لكونها طلبت زيارة مدينة ومؤسسات أخرى.

وأضاف الرميد: "قبلنا كل ما طلب، لكننا أضفنا مدينة ومؤسسات رسمية وطنية معنية بحقوق الإنسان، وهذا هو سبب الخلاف".

واعتبر المتحدث أن بلاغ المؤسسة الأممية "غير دقيق"، مؤكدا أن نقطة الخلاف لا علاقة لها برفض زيارة أي مناطق ضمن برنامج الزيارة، على عكس ما صرح به المقرر الأممي.

وكان المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين أعلن "عدم التمكن من زيارة المغرب لعدم وجود ضمانات من حكومة الرباط".

وقال دييغو غارسيا سايان، الخبير المستقل للأمم المتحدة المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان: "من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار"، مضيفا أنه "شرط أساسي لممارسة مهام المقرر الخاص أن يكون قادرًا على تحديد أولوياته بحرية، وضمنها الأماكن التي سيزورها".

يُشار إلى أنه كان من المقرر أن يزور غارسيا سايان المغرب من 20 إلى 26 مارس الجاري، وذلك بهدف "دراسة تأثير التدابير الهادفة إلى ضمان استقلال ونزاهة القضاء والمدعين العامين، فضلاً عن الممارسة المستقلة لمهنة المحاماة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - mohamed الأربعاء 20 مارس 2019 - 16:09
دبا انا جاي ندير خدمتي وانتوما فرضين عليا فين نديرها ؟ اسحاب ليك هدا موظف عندك, تقوليها دير ويقوليك نعام اسيدي
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2 - HDIDAN الأربعاء 20 مارس 2019 - 16:21
الزيادة في الزيارة تحيل على عدم الثقة في النفس٠٠٠ضيعتم فرصة تبييض وجوهكم في ملفات كل من المهداوي وبوعشرين والريف وجرادة ٠٠٠وهلم جرا الى زكورة و سيدي ايفني٠٠٠
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19
3 - hassan الأربعاء 20 مارس 2019 - 16:57
حجم الشمس بالغربال تستطيعون مراوغة بعضكم البعض لاكن مقرر الامم المتحدة يعرف ما يفعل،زيادة على ذالك فهو مطلع على كل الخروقات وبالادلة فلا داعي ل تريكيل ديالكم ااذي اكل عليه الدهر وشرب،فابسط مواطن مغربي يعرف مراوغتكم الا انه لا يستطيع التكلم لان تهم كثيرة جاهزة تنتظرهم.. القطة ديالي حتى هي عاقت بكم.والسلام
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