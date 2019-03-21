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هذه معالم نظام الوظيفة العمومية .. توازن في الحقوق والواجبات

هذه معالم نظام الوظيفة العمومية .. توازن في الحقوق والواجبات
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 21 مارس 2019 - 07:00

أبدى موظفون مغاربة تخوفاتهم من التغييرات الجذرية التي سيعرفها نظام الوظيفة العمومية، الذي مرّت عليه حوالي 60 سنة منذ إنشائه في 1958؛ لكن مصادر حكومية استغربت ترويج بعض الجهات لمغالطات حول مشروع لم يتم بعدُ الكشف عن مضامينه.

ويرتقب أن يقدم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في اجتماع استثنائي يوم 03 أبريل المقبل، رؤية جديدة لنظام الوظيفة العمومية في أفق إعداد مشروع قانون وعرضه على البرلمان للتداول فيه.

ونفت مصادر حكومية، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، صحة ما يروج على شبكات التواصل الاجتماعي من كون الإصلاح المرتقب يهدف إلى تعميم آليات التشغيل بالتعاقد أو حل وتفكيك الوظيفة العمومية وخوصصتها.

وأكدت المعطيات الحكومية أن الإبقاء على المكتسبات التاريخية الموجودة ضمن نظام الوظيفة العمومية "مسألة لا نقاش فيها ولا تراجع عنها، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الوظيفة العمومية داخل النسق المجتمعي"، مضيفا أن "هذه حقوق مكتسبة بحكم القانون، ولا يمكن أن نسير في اتجاه زعزعة استقرار وأمن الوظيفة العمومية والإدارة المغربية".

ولفت المتحدث إلى أن "الرؤية الجديدة لإصلاح الوظيفة العمومية نوقشت مع المركزيات النقابية في إطار اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنعقد بتاريخ 16 يناير 2019، حيث اتفقنا على نظام جديد فيه نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات".

"هناك حقوق منحت للموظفين المغاربة منذ أول قانون للوظيفة العمومية، لكن في مقابل هناك مسؤوليات يفرضها استمرار المرفق العام وجودة الخدمات وتطوير الكفاءات وتقييم الأداء عبر إدخال تعديلات على نظام الترقية، الذي يستوجب أن يصبح أكثر عدالة وإنصافا للموظفين الأكثر مردودية"، يورد المصدر الحكومي ذاته.

وجوابا عن سؤال لهسبريس حول إدخال نظام التوظيف الجهوي بعد إقراره رسميا مع تجربة "الأساتذة المتعاقدين"، أورد المسؤول الحكومي أن النظام الحالي للوظيفة العمومية "لم يعد يساير عددا من المتغيرات ويجب ملاءمته مع دستور المملكة"، موردا أن النظام الجديد يضم أشياء كثيرة من غير مسألة الجهوية في التوظيف وقواعد الحكامة الجيدة.

ووفقا للمعطيات المقدمة ضمن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، فيتمحور التحول الجديد في طرق ومنهجيات التدبير المعتمدة في الإدارة العمومية عبر استعمال الأساليب التدبيرية الحديثة، سواء فيما يتعلق بالموارد البشرية أو فيما يتصل بأنشطة العمل العمومي.

ويشمل هذا التوجه تطوير منظومة الولوج إلى الوظيفة العمومية وتطوير منظومة تقييم أداء الموظف، وفرض خطة عمل تنفيذ إستراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، بالإضافة إلى تطوير الحماية الاجتماعية للموظف وإصلاح نظام الرخص.

التحول الرقمي سيكون أيضا في صلب اهتمامات نظام الوظيفة العمومية الجديد، من خلال إدخال الآليات والتكنولوجية الحديثة واستثمارها من لدن مختلف الإدارات العمومية من أجل تعميم ودعم الخدمات الرقمية المشتركة بينها وتيسير ولوج المواطن والمقاولة إليها؛ ومن بين ذلك نظام معلوماتي مشترك لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية يسمى (SIRH-AP).

وخلصت التوصيات والمقترحات المنبثقة عن اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بحضور ممثلي المركزيات النقابية، إلى اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وفي الانتقال من نظام المسار المهني إلى نظام "الوظيفة" الذي يقوم على تدبير الكفاءات.

كما تضمن التوجه ذاته التسريع بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، لا سيما من خلال اعتماد التوظيف على المستوى الترابي؛ وتخويل الموظف الأجرة كاملة خلال الاستفادة من رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد؛ وإصلاح منظومة التعويض عن الإقامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - جمال الخميس 21 مارس 2019 - 07:16
كنت اتمنى أن يكون هناك إعادة النظر حتى في الأجور فلا يعقل ان نجد عامل النظافة والجندي يعملان ليل نهار تحت اشعت الشمس الحارقة والامطار والبر وعندهم أجر هزيل وبدون تعويض لا على السكن ولا شيئ وبالمقابل نجد مناصب عمومية لا يحضر قيها الموظف إلا في العاشرة صباحا تم ينصرف وتجد له امتيازات وسكن وظيفي فخم وسيارة واجر ضخم وترقيات بلا حسيب ولا رقيب
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12
2 - أحمد الخميس 21 مارس 2019 - 07:27
الغريب في الأمر ماذا تعني الصورة و في أي ظروف التقطت
و ما القصد من ذلك وهل ذلك مسموح به و مستحب
و الله إنه زمن الصور و السيلفي و اليوتوب
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1
3 - محمد بلحسن الخميس 21 مارس 2019 - 07:29
صباح زوين هذا بصورة زوينة لوزير زوين يشتغل بروح وطنية عالية و هو ممثل حزب سياسي زوين كان سباقا في تمانينات القرن 20 في وضع مشروع قانون حول حق الوصول الى المعلومة ها هو قد ولد يوم 12 مارس 2019 من القرن 21
ألا تلاحظون وجود لغة زوينة ما بين العربية الفصحى و الدارجة ؟
شكرا هسبريس الزوينة على خبر زوين في يوم زوين من قرن 21 زوين.
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2
4 - بلال الخميس 21 مارس 2019 - 07:44
طبقوه عليكم اولا ثم سنقيم الوضع، وندعو للتصويت عليه، هذخ خي الديموقراطية والشفافية،
لقد هلكتم الحرث والنسل، حسبنا الله زنعم الوكيل
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2
5 - الاصلاح الاكبر الخميس 21 مارس 2019 - 07:46
الاصلاح الاكبر يبدأ من إلغاء تقاعد وامتيازات الوزراء والبرلمانين ومحاسبة الوزراء والبرلمانين بعد نهاية كل ولاية ومن أين لك هذا.المقاطعة مع التوظيفات في المناصب العليا والسامية حسب القرابة المحسوبية والحزبية وابوك صحبي .وكفى من تواطئ الحكومة مع النقابات لهلك الموظف والعمال.
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6
6 - الحركية الخميس 21 مارس 2019 - 07:49
كما قال المرحوم الحسن الثاني طيب الله ثراه لكل داخل دهشة وأي مستحدث يكون صعب الهضم لذا من الأفضل أن تتدرج الإدارة في إرساء قواعده وأن يحمل معه ايجابيات للطرفين واضع القانون والذي سيسري عليه وما لفت انتباهي عند محاورة بعض المتعاقدات هي انها على حد قولها ليست ضد التعاقد ولكن ضد بنوده التي تراها مجحفة تسترسل وتقول انا في هذه الجهة واريد ان التحق بزوجي بجهة أخرى لدي خياران احلاهما مر اما أن أتخلى عن مكتسباتي جميعها في هذه الجهة من أقدمية وغيرها وابدا من الصفر في الجهة الاخرى اما أتخلى عن زوجي واترقب ظهور غيره في جهتي وهذا فقط شيء من بين أشياء أخرى صراحة لم أجد ما أقوله لها غير الله يصاوب
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2
7 - بو وولي الخميس 21 مارس 2019 - 07:49
الوظيفة العمومية؟
ماذا عن الموظفين الكبار الدين يستحوذون على حصة الاسد من الاجور والتعويضات؟؟
ماذا عن البرلمانيين والوزراء؟
منذ الاستقلال لم يعرف المغرب تحسنا في اي مجال فما هو دورهم ؟؟؟؟
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3
8 - samir الخميس 21 مارس 2019 - 07:50
هي بالونات اختبار تعودنا عليها ، كما تعودنا على أن كل إصلاح تقوم به هذه الحكومة المنحوسة لا يكون في حقيقته سوى افساد وكارثة ، ولا نتوقع إلا مزيدا من التخريب لنظام الوظيفة العمومية ونشر الهشاشة فيها وضرب الاستقرار النفسي والأسري ، فبعدما هاجر رجال التعليم أفواجا إلى التقاعد النسبي سيحل الدور على بقية الموظفين والأيام بيننا
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4
9 - marocain الخميس 21 مارس 2019 - 07:53
قال الله سبحانه ( إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ)
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3
10 - موظف مغربي الخميس 21 مارس 2019 - 07:54
نعم لإصلاح نظام الوظيفة العمومية التي أصبحت قطاعا يهدر فيه المال العام أكثر مما ينتج. قانون يراعي المردودية في الترقي وقانون يربط المسؤولية بالمحاسبة وقانون يراعي الجهوية المتقدمة التي بدأ المغرب يقطع فيها مراحل جد مهمة من أجل حكامة جيدة منتجة للنمو والتقدم.
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-1
11 - الصكع الخميس 21 مارس 2019 - 07:54
لو لم يكن هذا النظام الجديد مجحفا لما تم الاتفاق مع النفايات لاخراجه بالتدرج.لو كان في صالح الموضف لأخرج في مرة واحدة...إنكم تلعبون باستقرار وأمن البلد.
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3
12 - محمد الخميس 21 مارس 2019 - 07:55
المخاوف ليست من فراغ بل هي واقع سيجهز على مكتسبات الموضف البسيط بالله عليكم كيف يمكن ان نظمن نزاهة الشخص المكلف بتقديم التقارير حول مردودية الموضف كيف يمكن ان ننكر ان هذا التعديل سيفتح باب الزبونية و المحسوبية و سلملي على الوليد ديالك .. كيف يمكن ان يترقى المرأ ان لم يقبل ايدي و ارجل مدرائه في استعباد واضح لمواطنين مستعبد اصلا ... و المضحك المبكي هو من سيقيم مردودية المسؤول او المدير و حتى هذا الوزير فهل اصبحت الوضيفة العمومية حقل تجارب لكل من هب و دب بالامس التعاقد و الان الاستعباد و القبوع في الزنازن الترقية كيف اصبح استقرار وطن يهدى لقمة سائغة لضعاف العقول ببذلات سوداء
اما النقابات فالشتم فيها لا يشفي الغليل
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13 - عمر الخميس 21 مارس 2019 - 07:57
ليبغا يسيق الدروج تايلوح الما من الفوق. إذا أرادت الدولة إصلاح الإدارة فعليها أن تبدأ من الأعلى بإصلاج بنية و هياكل الوزارات محاربة الموظفين السَّامِّين الأشباح و المدريات التي خلقت من أجلهم. الأزمة لم يخلقها الموظفنون البسطاء
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