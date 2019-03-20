24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:29
|13:40
|17:02
|19:43
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أحميدوش يوقف شركتي النظافة بالبيضاء ويدقق في دفتر التحملات
- ارتفاع "الكازوال" يغضب سائقي التاكسيات بالبيضاء
- الاتحاد الأوروبي يدعم مشاريع المجتمع المدني بالمغرب بـ16 مليارا
- تصنيف: الهولندي ميتشيلز أفضل مدرب في التاريخ
- "جنيف 2" تنتظرُ "ساعة الصفر" .. وكولر يستدعي أطراف النزاع
- مديرو مؤسسات تعليمية يرفضون "كسر عظام" الأساتذة المتعاقدين - (88)
- صور ووثائق تُكذب البوليساريو بتأكيد فرار ضابط من جحيم تندوف - (81)
- الحكومة تتنازل عن حق التعيين في مناصب عليا للمؤسسة الملكية - (50)
- تأخر الزواج وحبوب منع الحمل وراء "تراجع الخصوبة" في المملكة - (46)
- تقرير دولي يتوقع تحسن اقتصاد المملكة وبروز طبقة متوسطة كبيرة - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أكاديميات تصرف أجور المتعاقدين .. أساتذة: حملة لتفتيت الوحدة
أعلنت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شروعها في صرف مستحقات الأساتذة المتعاقدين، في الوقت الذي تواصل فيه الأطر التربوية المنتمية إلى هذه الفئة خوض الإضراب والمطالبة بالإدماج المباشر.
وأكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي أنها "باشرت صرف مستحقات الأستاذات والأساتذة ممن تبقى من الفوج 2016، وسيتوصل بها المعنيون بالأمر في الأيام القليلة المقبلة".
وأضافت الأكاديمية المذكورة، في بلاغ لها، توصلت به جريدة هسبريس، أنها عازمة على مواصلة توفير كل الظروف المواتية لتأدية الأستاذات والأساتذة لواجبهم المهني.
وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر نفسه، "تفعيلا لالتزامات الحكومة وبناء على التعديلات التي همت النظام الأساسي الخاص بالأساتذة أُطر الأكاديمية المصادق عليه من طرف المجلس الإداري، والتي نصت على الإدماج التلقائي لجميع الأفواج".
من جهته، يوسف الموساوي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أكد أن إعلان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صرفها للأجور "حملة الغرض منها تكسير نضالات ووحدة الأساتذة في معركتهم العادلة والمشروعة".
وأوضح الموساوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأصل يتمثل في كون توقيف الأجور خرق قانوني ودستوري"، متسائلا "كيف لفوج أدى عمله طيلة شهر أن يتم توقيف أجره الشهري بدعوى عدم توقيع ملحق العقد الذي فصلنا في لا قانونيته؟".
وعبّر المتحدث نفسه عن إدانته لـ"حملة الترهيب النفسي التي باشرتها الوزارة عبر استصدار مذكرات الانقطاع عن العمل التي تتنافى مع روح الدستور المغرب والحق في الإضراب"، مشددا على أن التنسيقية متشبثة بمطالبها "العادلة والمشروعة؛ وهي إدماج جميع الأفواج الأربعة في سلك الوظيفة العمومية، وإسقاط التعاقد مضمونا لا شكلا".
واستغرب عضو التنسيقية من تصرف الحكومة وعدم جلوسها للحوار مع ممثلي سبعين ألف أستاذ، متسائلا في الوقت نفسه "عن أية مماثلة يتحدثون في ظل وجود نظامين لموظفين في نفس القطاع يقومون بنفس الواجبات؟".
ومعلوم أن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" دخلت في الأسبوع الثالث من الإضراب عن العمل؛ وهو ما خلف شللا بالمدارس العمومية، مؤكدة أنها ستواصل خطواتها التصعيدية ضد الحكومة إلى حين الإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
لكنهم يبحثون عن المستحيل نطالب الوزارة بالحزم أكثر وعزل كل أستاذ يتخذ التلاميذ كدروع بشرية لتحقيق مطالب مستحيلة
نحن في دولة ولسنا في غابة
وأظن ان القضية اصبحت مسيسة
انشري يا هسبربس
وبعد تنفيذ خطتها الشيطانية سوف تنتقم منهم ومن الشعب المغربي عموما
كل الخزي والعار لمن خان القضية قضية بيع المدرسة لمول الشكارة صامدون لا تراجع لا استسلام.
ما علاقة الإدماج في الوظيفة العمومية بالدستور واي فصل ينص على إدماج أبناء 23 مارس في سلك الوظيفة؟!
انه يسعى الى اشعال نيران لن يستطيع اخمادها ....
ما معنى أن بعض الأكاديميات صرفت أجورهم ،،، يعني يوجد أكاديميات أخرى لم تصرف الأجور بعد ...
بمعنى في المستقبل ، سيتساوى الأساتذة المتعاقدون و مياومو البلديات في طرق صرف الأجرة ....
باعتباري معطل في هذا لبلاد انا اتضامن معكم في معركتكم تحياتي
تانيا وقعوا عقودهم بمحض إرادتهم
ثالثا عدم كفاءة البعض منهم
رابعا لا يهمم التلميذ (لهم مصلحة شخصية أكتر من مصلحة التلميذ)
خامسا يستغلون التلاميذ لتمرير مخططاتهم
سادسا اتقوا اللّٰه في مغربكم وفي أجيالكم