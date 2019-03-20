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الرئيسية | مجتمع | أكاديميات تصرف أجور المتعاقدين .. أساتذة: حملة لتفتيت الوحدة

أكاديميات تصرف أجور المتعاقدين .. أساتذة: حملة لتفتيت الوحدة

أكاديميات تصرف أجور المتعاقدين .. أساتذة: حملة لتفتيت الوحدة
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:00

أعلنت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شروعها في صرف مستحقات الأساتذة المتعاقدين، في الوقت الذي تواصل فيه الأطر التربوية المنتمية إلى هذه الفئة خوض الإضراب والمطالبة بالإدماج المباشر.

وأكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي أنها "باشرت صرف مستحقات الأستاذات والأساتذة ممن تبقى من الفوج 2016، وسيتوصل بها المعنيون بالأمر في الأيام القليلة المقبلة".

وأضافت الأكاديمية المذكورة، في بلاغ لها، توصلت به جريدة هسبريس، أنها عازمة على مواصلة توفير كل الظروف المواتية لتأدية الأستاذات والأساتذة لواجبهم المهني.

وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر نفسه، "تفعيلا لالتزامات الحكومة وبناء على التعديلات التي همت النظام الأساسي الخاص بالأساتذة أُطر الأكاديمية المصادق عليه من طرف المجلس الإداري، والتي نصت على الإدماج التلقائي لجميع الأفواج".

من جهته، يوسف الموساوي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أكد أن إعلان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صرفها للأجور "حملة الغرض منها تكسير نضالات ووحدة الأساتذة في معركتهم العادلة والمشروعة".

وأوضح الموساوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأصل يتمثل في كون توقيف الأجور خرق قانوني ودستوري"، متسائلا "كيف لفوج أدى عمله طيلة شهر أن يتم توقيف أجره الشهري بدعوى عدم توقيع ملحق العقد الذي فصلنا في لا قانونيته؟".

وعبّر المتحدث نفسه عن إدانته لـ"حملة الترهيب النفسي التي باشرتها الوزارة عبر استصدار مذكرات الانقطاع عن العمل التي تتنافى مع روح الدستور المغرب والحق في الإضراب"، مشددا على أن التنسيقية متشبثة بمطالبها "العادلة والمشروعة؛ وهي إدماج جميع الأفواج الأربعة في سلك الوظيفة العمومية، وإسقاط التعاقد مضمونا لا شكلا".

واستغرب عضو التنسيقية من تصرف الحكومة وعدم جلوسها للحوار مع ممثلي سبعين ألف أستاذ، متسائلا في الوقت نفسه "عن أية مماثلة يتحدثون في ظل وجود نظامين لموظفين في نفس القطاع يقومون بنفس الواجبات؟".

ومعلوم أن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" دخلت في الأسبوع الثالث من الإضراب عن العمل؛ وهو ما خلف شللا بالمدارس العمومية، مؤكدة أنها ستواصل خطواتها التصعيدية ضد الحكومة إلى حين الإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - أستاذ غاضب الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:11
الدولة منحتهم كل ما يبحثون عنه..ترسيم+تسريح الأجور+مماثلة مع الأساتذة الرسميين
لكنهم يبحثون عن المستحيل نطالب الوزارة بالحزم أكثر وعزل كل أستاذ يتخذ التلاميذ كدروع بشرية لتحقيق مطالب مستحيلة
نحن في دولة ولسنا في غابة
وأظن ان القضية اصبحت مسيسة
انشري يا هسبربس
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-39
2 - أيوب المغربي الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:13
محكومة صندوق النقد الدولي تلجأ إلى كل الوسائل الخبيثة منها والقذرة لضرب وحدة صف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
وبعد تنفيذ خطتها الشيطانية سوف تنتقم منهم ومن الشعب المغربي عموما
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10
3 - كريمو الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:16
مزيدا من الصمود أيها الرفاق ان النصر قريب.
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19
4 - مراقب الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:17
اخر ورقة تلعب بها الوزارة الدولة تالفا مزيدا من الصمود الإدماج او البلوكاج
كل الخزي والعار لمن خان القضية قضية بيع المدرسة لمول الشكارة صامدون لا تراجع لا استسلام.
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10
5 - مهازل الإضراب العبثي الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:18
من سيحاسب هؤلاء المتعاقدين الذين يتلاعبون بمصير أبناءنا؟ يذكرني خطابهم بخطابات حلقيات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، شعارهم التأزيم عبر مدخل الإدماج في الوظيفة العمومية وبعدها الطوفان. إنهم يؤسسون لسلوك غريب في عمل الحركات الاحتجاجية، عنوانه الاستقواء على بسطاء الشعب المغربي وفقرائه قصد جعلهم رهينة بين أيديهم لتحقيق مصالحهم الضيقة. ويتحدثون عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم...
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-8
6 - حسناء حمدي الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:20
يجب على المغرب احترام حقوق الانسان المكفولة دوليا و دستوريا.. الاضراب حق مشروع والدولة هي المقصرة في عدم اخراج نص تنظيمي يؤطره .. ثم ان الحكومة اتخدت التعاقد استراتيجي لكن يظهر انها الحكومة اسقطت التعاقد للالتفاف على المطالب المشروعة في اسقاط التعاقد.. اقول على الدولة ان تلغي التعاقد بشكل كامل في التوظيف المغاربة وليس ترسيم ابناء الوزراء و اصحاب النفوذ في البرلمان ..اين المساواة ؟؟
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6
7 - متعاقد الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:21
هذا اليوم التحقت شريحة كبيرة منةالاياتذة المضربين بالفصول الدراسية.. والباقي من المتوقع ان يلتحق غدا . الحقيقة ان التعاطف الشعبي مع المضربين لم يعد قائما مع دخول الاسبوع الثالث لان الضحايا هم أبناء المستضعفين.
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-4
8 - متقاعد الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:22
هناك الكثير من هؤلاء المعتدين ظلما على التلاميذ بل على المدرسة غير صالح للتعليم وبالتالي هذه فرصة للغربلة ،جحافيل العاطلين الموجزين رهن الإشارة لتلبية نداء الواجب ،أضم صوتي لمن نادى بتقديم العطلة في الأسبوع القادم ،لا للادماج نعم للتعاقد
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-5
9 - عابر سبيل الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:22
ها العار فهموني رآه فهمي تقيل
ما علاقة الإدماج في الوظيفة العمومية بالدستور واي فصل ينص على إدماج أبناء 23 مارس في سلك الوظيفة؟!
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-2
10 - رجل قانون الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:23
القاعدة المعروفة لدى فقها ء القانون هو :شريعة المتعاقدين هي العقدة .هؤلاء خرقوا العقدة التي وقعوها فهذا يترتب عنه التوقيف عن العمل هذا هو روح الدستور الذين يطالبون باحترامه وهم يخرقونه. وأين هي دولة الحق والقانون التي ينادون بها أين حقوق اولاد الشعب التي ينتهكونها كيف ستحقق الجهوية الموسعة إذا رفضنا التوظيف الجهوي للتحكم في حاجيات الموارد البشرية وعقلنتها .والتعاقد معمول به في جميع الدول المتقدمة .على الدولة التعامل بمسطرة القانون لوضع كل واحد في مكانه والحد من الفوضى وهذا هو دور القانون.
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-2
11 - مهتم الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:29
سلوك كان يجب استدراكه حتى لا يحسب في خانة شطط استعمال السلطة.الاجور مقابل العمل تطبقه الوزارة في الاقتطاع فقط،اما عندما يتعلق الامر بعمل ٱنجز و ينتظر صاحبه مقابل عمله،تتلكٱ الوزارة في الامر.غريب ٱمر مسؤوليك يا وطني!!!!؟؟؟؟ زد على هذا ٱن فوج 2018 لا زال الى يومنا هذا لم يتلقوا ٱي درهم منذ 7 ٱشهر من العمل ، ويٱتي بعد هذا من ؤطمءن الاساتذة و يدعي حمايتهم!!!؟؟؟ ؤاله من جحود يا وطني!!!؟؟؟ ٱصلحوا قبل فوات الاوان خلصو عباد الله راه عيب، حنا ماشي فسوق ٱسبوعي ٱو خدامين فالنوار. هادي راها دولة اعباد الله!!!!!؟؟؟؟؟
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12 - Oujdi beh الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:29
نقابات تعليمية تدعو الى اضراب لتلاتة ايام الاسبوع المقبل .... و المطالب لا تخص فءة المتعاقدين فقط بل مطالب لفءات تعليمية اخرى ...... السؤال هل تخلت الحكومة عن سيف الاقتطاع ????? المرجو التوضيح
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-6
13 - مواطن2 الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:32
امر تعدى كل المقاييس....متعاقدون يخالفون عقدا وقعوه عن طواعية وقبلوا به ...العالم كله يشغل بنظام التعاقد...والتعاقد معناه " البقاء للمقتدر " وبما ان عددا كبيرا من هؤلاء يدركون جيدا ما ينتظرهم...لجاوا الى المطالبة بالادماج في اسلاك الوظيفة العمومية ليضمنوا بقاءهم في الوظيفة التي اصبحت في بلادنا لا تختلف عن التقاعد....ولا ادل على ذلك من تردي المستوى التعليمي وكذلك تردي الخدمات العمومية.انه الواقع المكشوف للجميع.مع استثناء قد يكون نادرا.
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-3
14 - حسن التادلي الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:33
جيد ان تتضامن الادارة التربوية مع هؤلاء ... وان ترفض تعليمات بقطع ارزاقهم ... اذا كان الوزير عندو شي حساب شخصي معاهوم فليأخد القلم و الورقة .. وليسرح جميع هيئة التعليم ادارة و اساتذة ...
انه يسعى الى اشعال نيران لن يستطيع اخمادها ....
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0
15 - أندلسي الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:34
هذا أمر جد خطير .... يعني أن الأجور تصرف بميزاجية الأكاديميات ...
ما معنى أن بعض الأكاديميات صرفت أجورهم ،،، يعني يوجد أكاديميات أخرى لم تصرف الأجور بعد ...
بمعنى في المستقبل ، سيتساوى الأساتذة المتعاقدون و مياومو البلديات في طرق صرف الأجرة ....
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2
16 - الخزي والعار الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:35
تحية لكل مناضليين الاحرار في هذا لوطن الجريح تحياتي لخاص لكل من ينضل من اجل العيش الكريم استاذي استمر في نضالك حتى يتحقق جميع مطالبك واطلب بحقك ومعركتكم منتصرة ان شاءالله لا ثم لا للتعاقد
باعتباري معطل في هذا لبلاد انا اتضامن معكم في معركتكم تحياتي
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1
17 - نعيمة الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:36
أولا لم يفرض عليهم التعاقد
تانيا وقعوا عقودهم بمحض إرادتهم
ثالثا عدم كفاءة البعض منهم
رابعا لا يهمم التلميذ (لهم مصلحة شخصية أكتر من مصلحة التلميذ)
خامسا يستغلون التلاميذ لتمرير مخططاتهم
سادسا اتقوا اللّٰه في مغربكم وفي أجيالكم
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