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الرئيسية | مجتمع | الحارس منير المحمدي يطلق هيأة أعمال اجتماعية

الحارس منير المحمدي يطلق هيأة أعمال اجتماعية

الحارس منير المحمدي يطلق هيأة أعمال اجتماعية
هسبريس من الرباط
الخميس 21 مارس 2019 - 13:16

أعلن بمدينة الناظور عن إنشاء "مؤسسة منير للأعمال الاجتماعية"، بحضور عدد من الجمعويين وفعاليات من المجتمع المدني.

فكرة الجمعية جاءت، وفق القائمين عليها، بتنسيق بين منير المحمدي، حارس فرق مالقا الإسباني والمنتخب الوطني المغربي، ووالد الرياضي نفسه، ومحمد الطلحاوي الناشط الجمعوي المغربي بهولندا، وفعاليات جمعوية من الناظور.

وقد أسندت الرئاسة الشرفية إلى منير المحمدي؛ فيما الرئاسة الفعلية لمحمد الطلحاوي، وأمانة المال لأحمد محمدي، بنيابة شادية العبريوي، والكتابة العامة لبغداد صامبو، بنيابة عبد الرحمان بوستار.

وستعتمد المؤسسة في برامجها على المساهمة في تنمية المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية للفئات المعوزة، وتقديم مختلف أنواع المعاونات والمساعدات، وتنظيم حملات طبية وإنسانية، وتنظيم مبادرات ذات طابع خيري واجتماعي وتضامني، وعقد ندوات ومحاضرات ومهرجانات مختلفة، إضافة إلى تكوينات وورشات، مع العمل على غرس قيم المواطنة والتكافل الاجتماعي، والمساهمة في نشر الثقافة الرياضية لدى الجميع عبر تنظيم مباريات ودوريات وملتقيات رياضية لاكتشاف المواهب الرياضية ومساعدتها على التألق والاحتراف، وتأطير مدربي كرة القدم، وتشجيع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم المرأة في مختلف مجالات الحياة.

وقد دشنت "مؤسسة منير للأعمال الاجتماعية" ميلادها بمبادرة اجتماعية لصالح بعض مستوصفات إقليم الناظور، بتنسيق مع مندوبية الصحة، حيث جرى تسليمها معدات طبية وبيوطبية مستقدمة من هولندا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد الخميس 21 مارس 2019 - 13:42
نتمنى لك المزىد من النجاح وتوفيق والله يكتر من امتالك في هده الطريق وحظ موفق اليك
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24
2 - نورالدين الخميس 21 مارس 2019 - 13:59
الله يرضي عليكم ويعاونكم. هكذا يكونوا الرجال مانبقاوش انتاضرو الدولة وحدها. الله يقول لنا بدا يا عبدي وأنا تعاونك.
الله يكثر من أمثالكم.
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3 - محمد ابن ازيلال الخميس 21 مارس 2019 - 14:02
مبادرة نبيلة ومشجعة من ابناء الريف الاحرار
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6
4 - أحترمك.. الخميس 21 مارس 2019 - 14:02
بادرة إنسانية مهمة ، ونموذج يحتدى به ، كما انها رسالة الى اصحاب الثروات المكدسة في البنوك يجنون من ورائها فوائد خيالية ان ينشؤون جمعيات ذات طابع انساني لتقليل من معانات الفئات الهشة ... باسمي الشخصي كمواطن مغربي أشكرك جزيل الشكر و ادعوا لك بالتوفيق في عملك و ان يحفضك الله من كل مكروه ..
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2
5 - عبدالله بن المدينة القديمة الخميس 21 مارس 2019 - 14:16
سلام، مبادرة تستحق التنويه و تشجيع غريب في الامر ان الرياضيين مغاربة الميسورين الحال والذين عاشوا في المغرب لم يفعلوا شيئا سوى تكدبس اااموال،بخلاء بمعنى الكلمة
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