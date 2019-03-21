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الرئيسية | مجتمع | غضب عارم يحرّك أطر التمريض من المستشفيات إلى وزارة الصحّة

غضب عارم يحرّك أطر التمريض من المستشفيات إلى وزارة الصحّة

غضب عارم يحرّك أطر التمريض من المستشفيات إلى وزارة الصحّة
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)
الخميس 21 مارس 2019 - 15:00

لا هُدنة مرتقبة بين الممرضين ووزارة الصحة، فقد عادَ "ملائكة الرّحمة" إلى الاحتجاج من جديد ببذلتهم الرّسمية أمام مقر الوزارة بالرّباط، تزامناً معَ الإضراب العام الذي تخوضهُ الشغيلة الطبية في مختلف مستشفيات المملكة، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، داعينَ الحكومة إلى "الإنصاتِ إلى مطالبهم المشروعة"، وتجاوز "الجمود" الذي لاقاه ملفهم وفتح قنوات الحوار.

حَجَّ عدد من الممرضين صوبَ مقرّ وزارة الصحة، اليوم الخميس، اسْتجابةً لنداء حركة الممرضين وتقنيّي الصحة بالمغرب، مندّدينَ بـ"سياسة التماطل في الاستجابة للملف المطلبي من خلال الحوارات الفارغة، واستمرار الاحتقان بسبب المتابعات الإدارية والقضائية، بسبب الفراغ القانوني الذي يطبع مزاولة مهنة التمريض".

ورفعَ الممرضون الغاضبونَ شعارات مناوئة لوزارة الصحة، من قبيل: "بغينا قانون يحمينا، الاعتقالات كثرو فينا"، "هي كلمة ثابتة مواقفنا ثابتة"، "وعلاش جينا واحتجينا، الإطار لي بغينا"، قبل أن يطالبوا وزير الصحة، أنس الدكالي، بالاستجابة الفورية لملفهم المطلبي، ومن نقطه الرئيسة "إحداث الهيئة الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة، على غرار باقي المهن الأخرى، كالأطباء والمحامين والمهندسين. بهدف حماية المهنيين وتأطير ممارستهم".

ومن بين المطالب الأخرى التي رفعتْها حركة الممرضين وتقنيي الصحة مراجعةُ شروط الترقي، التي وصفها الممرضون المحتجون بـ"المجحفة"، إذ يتحتّم على الأطر التمريضية انتظار ستِّ سنوات من العمل قبل اجتياز مباراة التدرّج في السُّلّم، والتي لا تتعدى نسبة الذين تتمّ ترقيتهم من خلالها 33 في المائة.

وطالب المحتجون في "بيان الوقفة" بـ"إعادة النظر في التراتبية غير المفهومة التي وضعت بخصوص التعويض عن الأخطار المهنية؛ إذ تبلغ تعويضات الممرض 1400 درهم، في حين تصل تعويضات فئات أخرى إلى 5900 درهم، رغم أن الممرض هو الأكثر التصاقا بالأخطار المهنية"؛ فضلا عن "ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه".

وفي السياق، قال يونس الجوهري، عضو المجلس الوطني للحركة، إن الأخيرة "تخوض وقفة بالموازاة مع إضراب وطني تتويجاً لمسلسل تصعيدي تجاه سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها الوزارة"، وزاد: "مطالبنا مشروعة، وعلى رأسها إحداث هيئة وطنية للمرضين، وإنصاف الممرض في مسألة التعويض عن الخطر المهني، لأنه يعاني من حيف مهول في هذا الجانب، ومراجعة شروط الترقي في حق الممرض المشتغل في الوظيفة العمومية".

وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عددا من خريجي المعاهد العمومية عاطلون عن العمل، داعياً إلى "إدماجهم لسد الخصاص المهول في الأطر الصحية، وإيجاد مخرج للملف المطلبي الذي ترفعه الحركة".

من جانبها، قالت صفاء آمون، عضو حركة الممرضين، إن الوقفة "تأتي من أجل إنصاف الأطر الصحية وتحسين ظروف اشتغالها مع إدماج جميع المعطلين"، مضيفة أن "الحركة تنشدُ تأسيس هيئة تضم ممرضين وتقنيين تحمي حقوقهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مواطن الخميس 21 مارس 2019 - 15:08
كثرة الاحتجاجات يعني كثرة الاختلالات و قلة التدبير في مختلف القطاعات.. يعني ان الحكومة فاشلة ..بالله عليكم ماذا أضافت هذه الحكومة للمغاربة ..اتحدى اي شخص ان يعطيني امتيازا واحدا..منذ ان جاءت العدالة والتنمية الا و مكتسبات المغاربة يتم الاجهاز عليها..من يدعم بنكيران فليعلم ان بنكيران يتمتع في كل شهر ب 7 ملاييييين من جيوب دافعي الضرائب الفقراء ..حسبنا الله و نعم الوكيل.. كل التضامن مع الممرضين و الاساتذة وكل الشغيلة هم ابناء البسطاء ابناء الشعب الفقراء يريدون فقط حقهم وليس الكرم من الدولة.
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24
2 - عبدو الخميس 21 مارس 2019 - 15:11
هذا جيل لا يريد الا حقه.لا يريد لا رشوة ولا ريع.
يريد كرامة في العمل .
لن نلين ولن نستسلم حتى احقاق الحق.
دعوكم من التعليقات الغير واقعية والحكرة والكراهية لاقلية لا تمثل هذا الجيل الواعي.
.
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23
3 - أجركم عن الله كبير الخميس 21 مارس 2019 - 15:11
تحياتي لكم ملائكة الرحمة. أتمنى من مسيري المؤسسات الصحية تخصيص لباس يفرقكم عن les infirmiers auxiliaires, les aides soignants et les stagiaires su CRM et les agents techniques.
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12
4 - انيس منصور الخميس 21 مارس 2019 - 15:17
وهل وزارة الصحة ليس بها غير الممرضين واين الفءات الاخرى مما دكرتموه يجب الاصلاح الشامل والترقية والاخطار وباراكا من الانانية والاستعلاء
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-6
5 - أيمن الرباطي الخميس 21 مارس 2019 - 15:20
السلام عليكم
كل المشاكل آاتي يعاني منها قطاع الصحة والتعليم ينضاف إليها مشكل الشغيلة من ممرضين وأساتذة إلى أين تتجه هذه الحكومة وأين ستوصلنا ؟؟؟
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6
6 - ilham الخميس 21 مارس 2019 - 15:22
يجب تعميم التوظيف التعاقد على الاطباء و الممرضين....تهمهم فقط مطالب الشخصية ولا يهمهم المريض ...
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-7
7 - جميل جمال الخميس 21 مارس 2019 - 15:24
تحية لممرضينا المرابطين المناضلين. ...وسيخرج عليك العدميون والسوداويون والشعبويون الذين سيبخسوا عليكم عملكم...كثيرون لم يكلفوا علي انفسهم عناء التكوين والتعليم فآثروا سياسة النقد من اجل النقد ينتقدون الاطباء والممرضين والأساتدة والمهندسين والتقنيين والاداريين... كلما سمحت لهم الفرصة لذلك نكاية وتضليلا وتحويرا..... الله وليكم ومولاكم ياممرضين .
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3
8 - عبد الله الخميس 21 مارس 2019 - 15:24
عندما أدخل مستشفياتنا العمومية "الله يبعدها علينا و عليكم" لا أشعر بأي تعاطف مع أي موضف في هدذا القطاع . أطباء القطاع يتركون المستشفيات فارغة تماما و يتجهون للعمل في مصحاتهم الخاصة التي لا تبعد سوى بأمتار معدودة عن المستشفى العمومي بينما يأخدون أجورهم من مال الشعب على رأس كل شهر ناهيك عن سرقة الأدوية المجانية و بيعها في مصحاتهم . أما من يتبقون في المستشفيات فهم ليسو سوى متدربون يستغلون كل دقيقة من دوامهم في نسج قصص غرامية فيما بينهم لا أجرء على قول كل ما شاهدت بأم عيني لكن لا تقيدوا مخيلاتكم فكل شيئ يحدث هناك بينما تتوجع الحامل و يصرخ المكسور الله ينتقم ممن تسبب لهذا البلد في هذا الوضع الله ينتقم منوا في ابناءه يا رب مهما ملك من مال اللهم اجعله سبب تعاسته في الدنيا و الأخرة
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-3
9 - oujdi الخميس 21 مارس 2019 - 15:26
عليكم القيام بواجباتكم حيال المرضى قبل طلب الحقوق.جملة ملائكة الرحمة أستغرب له لما نرى ما يتعرض له مرضانا من طرفكم
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-2
10 - نوفل الخميس 21 مارس 2019 - 15:27
الإنصاف في التعويض عن الخطر حق الممرض فهو الأكثر عرضة للأخطار المختلفة....ممرض اليوم يريد العيش الحلال لا يطلب الرشوة من أحد لدى وجب على الوزارة انصافه
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2
11 - Hanaa الخميس 21 مارس 2019 - 15:35
الاكثر التصاقا بالاخطار الطبية هم الطلبة الاطباء حتى انهم يقومون بجميع المهام التمريضية منها و الطبية في المستشفيات الجامعية و الجهوية. اما في المراكز الصحية والمستشفيات المحلية فطلبة الهلال الاحمر و ممرضو القطاع الخاص هم من يقومون بجميع المهام لقاء دريهات يجود بها ممرض الدولة للحراسة. اما ان يتساوى الطبيب و الممرض في التعويض فهي مهزلة بجميع المقاييس لم تحدث لا في الدول المتقدمة و لا النامية و هو انتحار نضالي تام فعلى هذا الاساس مهنيو النظافة الذين هم في احتكاك دائم مع المرضى و المخلفات الطبية هم اولى بهذا التعويض. الممرضون للاسف يعانون من عقدة نقص حادة من ناحية الاطباء و يريدون تقليدهم في كل شئ من الهيئة الى التعويضات و الاجرة و الترقية مع انه شتان بين الفئتين لا من ناحية سنوات الدراسة ولا المسؤوليات و لا الوعي و العلم. بارك الله في امرئ عرف قدر نفسه.
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-5
12 - aziz الخميس 21 مارس 2019 - 15:42
كل الموظفينفي كل القطاعات شاعلين ومرضيينش بالمانضة.فماذا عن كل الشعب اللذي لا مانضة له سوى الموقف او الجوع.الا تفكرايها الشعب فى هزة ترد لك اعتبارك ام رضيت بالذل والجوع!!!!
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1
13 - سعيد الخميس 21 مارس 2019 - 15:43
ملي ما بغيتو تزيدو 600 درهم لجميع الموظفين انتظرو القطاعات تخرج للشارع وحدة تابعة الاخرى التعليم الأطباء الممرضين ....... لان المعيشة غلات بزاف والأسعار ملتهبة.الكرا الماء الضو الترونسبور الحانوت السوق والله ما تقدر تكمل الشهر.اوا تسنا نتا 6 سنوات وتجتاز الامتحان وتكون فديك 30 فالماءة الناجحين باش يزيدوك 100 درهم هههههههه مصيبة.
وراه باقي فئات اخرى غادي تخرج للشارع لان الوضع لا يبشر بخير.
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