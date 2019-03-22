أستاذ يُرسّبُ جميع "طلبة الماستر" بـ"كلية أكدال"

هسبريس من الدار البيضاء

في سابقة من نوعها، تفاجأ طلبة ماستر القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بكون أحد الأساتذة قام بترسيب الفوج بأكمله.

وحسب مصادر طلابية من داخل الماستر تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن جميع الطلبة، البالغ عددهم 49، لم يتمكنوا من الحصول على نقطة تخولهم النجاح في المادة، الأمر الذي أثار امتعاضهم وغضبهم وقرروا الاحتجاج عليه.

وفي تفاصيل الواقعة، أشارت المصادر نفسها إلى أن الأستاذ قام بترسيب أربعين طالبا، فيما كان مصير ثمانية آخرين المرور إلى الدورة الاستدراكية، باستثناء طالب فلسطيني بالكاد حصل على المعدل (10/20) بعدما كان قد حصل على نقطة (1/20) واحتج على إثرها وطالب بإعادة تصحيح ورقته، الشيء الذي جعل الأستاذ الجامعي يمنحه نقطة إيجابية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الطلبة الجامعيين تقدموا بتظلم إلى رئيس الشعبة وعميد الكلية ورئيس الجامعة، مهددين بأنهم سيخوضون خطوات احتجاجية والاعتصام بمقر العمادة إلى حين النظر في وضعيتهم مع الأستاذ المذكور.

وشدد هؤلاء، في اتصال هاتفي بهسبريس، على أن الأستاذ الجامعي يريد الانتقام من الإدارة التي لم تضعه ضمن لجنة الإشراف على اختيار طلبة الماستر، رافضين أن يكونوا حطبا لهذا الصراع الدائر بالكلية.

وأوضحت مصادرنا أن الأستاذ المعني بالأمر منذ بداية الموسم وهو يعبر عن غضبه من الإدارة بقوله: "ما فهمتش كيفاش دخلتوا لهاد الماستر؟"، مضيفة أنه دائما يطعن في الأساتذة الآخرين.

ولفت الطلبة أنفسهم إلى أن الأستاذ الجامعي كانت له مشاكل بكلية الحقوق بمدينة سلا مع زملائه الأساتذة ومع الطلبة، مؤكدين أنه نقل ذلك إلى كلية أكدال بالرباط.

ودعا طلبة ماستر القانون العام والعلوم السياسية عميد الكلية ورئيس الجامعة إلى التدخل لتصحيح الوضع، مستغربين هذا التصرف، مستنكرين إقحامهم في صراعات لا ناقة ولا جمل لهم فيها.