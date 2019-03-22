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كُتّاب وآراء
مسيحيون مغاربة يوجهون رسالة مفتوحة إلى البابا
وجه المسيحيون المغاربة رسالة مفتوحة إلى البابا فرنسيس، الذي يرتقب أن يقوم بزيارة إلى المغرب أواخر شهر مارس الجاري، يطالبون من خلالها مؤسسة الفاتيكان بـ"التدخل بشأن موضوع الحرية الدينية بالمملكة المغربية، خاصة في ظل المبادرات التي يقوم بها الملك محمد السادس بغية جعل المغرب بلدا متسامحا".
وقالت لجنة المسيحيين المغاربة في رسالتها المفتوحة إن "السلطات المغربية تنتهك الحرية الدينية للأشخاص المعتنقين للديانة المسيحية وتعرضهم للاضطهاد، من خلال استمرار الاعتقالات غير القانونية في حقهم"، موضحة أن "أجهزة الأمن مارست التعذيب وسوء المعاملة في حق البعض منهم".
وأضافت اللجنة المذكورة أن بعض المسيحيين المغاربة حرموا من وثائق الهوية بسبب إعلان دينهم الجديد أو قيامهم بصلوات داخل كنائس سرية، مشيرة في السياق ذاته إلى أن السلطات الأمنية المغربية أقدمت على طرد المئات من الأجانب المتهمين بممارسة أنشطة ذات صلة بـ"التبشير".
وطالبت اللجنة المدافعة عن المغاربة المسيحيين، المقدر عددهم ما بين 30 و35 ألفا، بـ"ضرورة ضمان الحريات الأساسية التي ما يزالون محرومين منها"، في إشارة إلى ممارسة حرية العبادة في الكنائس والزواج الكنسي أو المدني، إضافة إلى القيام بالطقوس الجنائزية المسيحية.
ودعت اللجنة، غير المعترف بها رسميا، إلى إعفاء أطفال المغاربة المسيحيين من تعلم الدين الإسلامي المفروض في المقررات الدراسية، ومنحهم حق إطلاق أسماء مسيحية على أبنائهم، مطالبة أيضا السلطات المغربية والبابا بـ "اغتنام هذه الزيارة للحوار بأكبر قدر من الصراحة في موضوع الحرية الدينية".
وقالت: "نطالب السلطات المغربية بوقف جمع المضايقات الممارسة على الكنائس الرسمية في البلاد، بما فيها الكنيسة الكاثوليكية، من خلال إثنائها عن استقبال وتعلم وتعميد وتثبيت وتزويج العديد من المغاربة، الذين يختارون طواعية الدخول إلى الدين المسيحي".
وأوردت منابر إعلام إسبانية أن الدستور المغربي ينص على أن الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، وأن "المسيحيين الأجانب يتمتعون بالحرية التامة في ممارسة شعائرهم تحت حماية السلطات، بينما يضطر المغاربة المعتنقون للمسيحية إلى التخفي".
وزادت المصادر ذاتها أن المتحولين إلى الديانة المسيحية بالمغرب يتعرضون للملاحقة في حالة جهرهم باعتناق دين آخر غير الإسلام.
وبدورها، عبرت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية عن أملها في أن "يوظف البابا مساعيه الحسنة لإثارة بعض الانتهاكات المتعلقة بالحرية الدينية للمسيحيين المغاربة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
و80 بالمائة يقولونها فقط بافواههم . وسيأتي جيل لن يقولها . وجيل يخرج من الاسلام لأنهم كانوا مسلمين بالاسم فقط. وسيزداد عددهم . سيزداد عدد المتنصرين وأعداد الملحدين أما الكثرة المنافقة فستتفنن في النفاق.
الاسلام ليس بالعنف و الاكراه. لا اكراه في الدين.
السلام بالاقتناع ومعرفة الله بالمحبة وقرآة القرآن بالفهم والوعي و التدبر .
يتبع
من أراد أن يلحد وينكر بأن الله غير موجود فله الحق والحرية ليعتقد ما يراه شيئا يليق به ويسعده. أيضا من أراد أن يتنصر له الحرية الكاملة في اختيار عقيدته.
مادام ليس هناك حقيقة الاسلام فسنرى ونسمع عن الكثير منا يخرجون ويغيرون لباسهم.
في الحقيقة هم يغيرون أسماءهم فقط. لأن الاسلام الدي ليس حقيقيا يسمى في القرآن النفاق والنفاق منبود ومبغوض ولدلك ينفر الشباب والشابات منه وليس من الاسلام. الاسلام غير موجود على الارض . موجود فقط في الكتب.
يتبع