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سلطات العيون ترحل ناشطة إسبانية داعمة للجبهة
الجمعة 22 مارس 2019 - 15:15
أقدمت عناصر الأمن بمدينة العيون على ترحيل ناشطة إسبانية موالية لجبهة البوليساريو الانفصالية، بعدما كانت تنوي ملاقاة "نشطاء صحراويين وزيارة عائلات المدانين على خلفية أحداث كديم إزيك"، على حد تعبيرها.
وقالت كارمين لوبيث بيرمو إنها أجبرت مرات عدة طوال رحلتها على تحديد هويتها لعناصر الأمن، موضحة أنه فور وصولها إلى مدينة العيون توجهت إلى منزل أحد أصدقائها الصحراويين، لكن بعد مرور فترة وجيزة جاء أفراد من الأمن بغرض اصطحابها.
"عناصر الأمن المغربية أرغمتني على ركوب سيارة أجرة ومغادرة المنطقة في رحلة برية نحو مدينة أكادير"، تقول لوبيث في تصريح لصحيفة "دياري ودي ليون"، مؤكدة أنها اعترفت بتعاطفها مع أطروحة تنظيم البوليساريو بالرغم من عدم انتمائها لأي تنظيم سياسي أو حقوقي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - ياسين الجمعة 22 مارس 2019 - 15:31
انت ملقيتي فين تنشطي ياك كاطالونيا والباصك في جنب دارك نشطي تما عاد اجي عندنا كملي النشاط ديالك غريب امرهم مازال اوربا تتوهم ان افريقيا قطيع من الغنم تحية خالصة لمن اتخذ قرار ابعادك برا وكنت اتمنى ان تكون السيارة قديمة ومهترئة لتتوقف عدة مرات لتعرف هذه اليسدة المعنى الحقيقي للنشاط بعيدا عن كطالونيا والباصك
2 - عاقو بيك اللالة كارمن الجمعة 22 مارس 2019 - 15:36
مؤكدة أنها اعترفت بتعاطفها مع أطروحة تنظيم البوليساريو
3 - العبدي الجمعة 22 مارس 2019 - 15:39
ﻻ يجب التساهل مع كل من سولت له نفسه التدخل في شؤوننا او زرع الكراهية او دعم جهة تريد الشر لبلدي العزيز من طنجة الى لكويرة.كما يجب تعنيفه واعتقاله وتشطيب اﻻرض بشخصه مع طرده شر طردة كما تفعل الشرطة اﻻسبانية بمن يطلب التفرقة لكتالونيا و ان هده السيدة ان فعلت نفس الفعل في بلدها فستدخل السجن.
4 - ولد حميدو الجمعة 22 مارس 2019 - 15:40
هاي هاي تعاطفت بدون مقابل أو أنها اخت إبراهيم غالي
5 - غيور على وطنه الجمعة 22 مارس 2019 - 15:42
الماء و الشطبا حتى قاع البحر هي صحراويين الأعداء تمشي إقليم كتالان وتعطف مع الناس ديال بلادهم
6 - محماد الوجدي مول المحلبة الجمعة 22 مارس 2019 - 15:55
على السيدة الاسبانية أن ترحل ...كمواطن مغربي ادعوها إلى ملاقاة الشعب الإسباني في كاتالونيا... ومن تم الذهاب إلى مدريد لتقديم تقرير عن شعب كطالونيا... المخابرات الجزاءرية مدتها بمبالغ مالية للمجيء إلى مدينة العيون من أموال الشعب الجزاءري الشقيق...لكن مهمتها باءت بالفشل ..بفضل يقظة رجال الأمن المغربي .....
7 - محشش الجمعة 22 مارس 2019 - 16:02
ما جنسية هؤلاء الحاملين لهذه القطع الملونة من الثوب.. وما هي أهدافهم الحقيقية؟..
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