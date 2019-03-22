سلطات العيون ترحل ناشطة إسبانية داعمة للجبهة

متابعة من خالد ملوك

أقدمت عناصر الأمن بمدينة العيون على ترحيل ناشطة إسبانية موالية لجبهة البوليساريو الانفصالية، بعدما كانت تنوي ملاقاة "نشطاء صحراويين وزيارة عائلات المدانين على خلفية أحداث كديم إزيك"، على حد تعبيرها.

وقالت كارمين لوبيث بيرمو إنها أجبرت مرات عدة طوال رحلتها على تحديد هويتها لعناصر الأمن، موضحة أنه فور وصولها إلى مدينة العيون توجهت إلى منزل أحد أصدقائها الصحراويين، لكن بعد مرور فترة وجيزة جاء أفراد من الأمن بغرض اصطحابها.

"عناصر الأمن المغربية أرغمتني على ركوب سيارة أجرة ومغادرة المنطقة في رحلة برية نحو مدينة أكادير"، تقول لوبيث في تصريح لصحيفة "دياري ودي ليون"، مؤكدة أنها اعترفت بتعاطفها مع أطروحة تنظيم البوليساريو بالرغم من عدم انتمائها لأي تنظيم سياسي أو حقوقي.