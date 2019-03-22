24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2513:3917:0319:4521:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. أستاذ يُرسّبُ جميع "طلبة الماستر" بـ"كلية أكدال" (5.00)

  2. فيدرالية الجلد: الحذاء المغربي يتفوق على الصيني (5.00)

  3. "جنيف 2".. نحو طي ملف نزاع الصحراء (5.00)

  4. عدد رؤوس سلالة الصردي يرتفع إلى 2.5 ملايين (5.00)

  5. أردوغان يعرض مجددا فيديو "مذبحة المسجدين" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "الداخلية" تطلق موقع تجنيد المغاربة .. وتحديد الرتب حسب الشهادات

"الداخلية" تطلق موقع تجنيد المغاربة .. وتحديد الرتب حسب الشهادات

"الداخلية" تطلق موقع تجنيد المغاربة .. وتحديد الرتب حسب الشهادات
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الجمعة 22 مارس 2019 - 23:55

على بعد ستة أشهر من استقبال الثكنات والمعسكرات والخيمات العسكرية أول فوج للمجندين بالمغرب، أفرجت وزارة الداخلية عن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها، بالإضافة إلى تفاصيل الموقع الإلكتروني للتجنيد الذي أطلق عليه اسم "Tajnid.ma".

ويرأس اللجنة المكلفة بالإحصاء رئيس غرفة بمحكمة النقض، وتضم في عضويتها ممثلا عن الداخلية وممثلا عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وممثلا عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع، وممثلا عن أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وممثلا عن قائد الدرك الملكي، وممثلا عن المدير العام للأمن الوطني.

كما تضم اللجنة أيضا، وفقا للقرار المشترك الصادر عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثلا عن رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وممثلا عن المندوب السامي للتخطيط.

وتعقد اللجنة اجتماعها، في جلسة واحدة أو أكثر حسب الحاجة، خلال الفترة الموالية لصدور مقرر وزير والداخلية المتعلق بتحديد تاريخ بداية وانتهاء عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية. غير أنه يمكن للجنة ذاتها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وتعهد إلى اللجنة مهمة وضع معايير استخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، في إطار الفوج المقبل أو الأفواج المقبلة للمجندين، انطلاقا من قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلقة بهذا الغرض، والتي أعدتها وزارة الداخلية.

وكشف القرار عن كيفيات توزيع المجندين حسب الفئات والرتب اللازمة لتكوينهم؛ حيث حدد الأشخاص الحاصلون على الأقل على شهادة الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها في رتبة ضابط، والأشخاص الحاصلون على الأقل على شهادة الباكالوريا يصنفون في رتبة ضابط صف، والأشخاص الذين يقل مستواهم الدراسي عن الباكالوريا يصنفون في رتبة جندي.

وكانت الحكومة حددت التعويضات عن الخدمة العسكرية بالنسبة للجندي في 1050 درهما؛ بينما سيحصل ضباط الصف على 1500 درهم. ويصل الأجر الشهري للضباط إلى 2100 درهم، بينمَا سيستفيد المجندون العاملون في المناطق الجنوبية من التعويض الخاص عن الأعباء الذي حُدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.

ويجب أن يراعي الفوج الذي يتم اختياره تحقيق التوازن في المستويات الدراسية، بحيث يضم الأشخاص الذين تابعوا تكوينات مهنية مختلفة، وكذا الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي تكوين مهني.

السلطات الحكومية المختصة اختارت للموقع الإلكتروني الخاص بالإحصاء المتعلق بالتجنيد الإجباري تسمية www.tajnid.ma، وتشرف على تسييره مصالح وزارة الداخلية. ويستعمل هذا الموقع لملء استمارات الإحصاء من لدن المواطنين والمواطنات، الذين يعنيهم أمر التجنيد، خلال فترة إجراء عملية الإحصاء.

ويخصص الموقع ذاته فضاء فرعيا مخصصا للمغاربة المقيمين داخل تراب المملكة، مفتوحا في وجه الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم من قاعدة البيانات المخصصة للإحصاء، تحت إشراف اللجنة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.19.46 لأداء الخدمة العسكرية في إطار الفوج المقبل أو الأفواج المقبلة.

كما يضم الموقع الإلكتروني فضاء للمواطنين الذين لم تتم دعوتهم لأداء التجنيد والراغبين في أداء هذه الخدمة من تلقاء أنفسهم، وكذا المواطنات الراغبات في أدائها، بالإضافة إلى ركن آخر مخصص لمغاربة العالم الراغبين في أداء الخدمة العسكرية.

ووفقا للمصادر نفسها، يتعين على الأشخاص الذين تمت دعوتهم لأداء الخدمة العسكرية، في إطار الفوج الأول أو الأفواج المقبلة، أن يبادروا، فور توصلهم أو توصل أفراد أسرتهم من السلطات الإدارية المحلية بالإشعار المتعلق بإدراج أسمائهم ضمن قائمة المدعوين لأداء الخدمة، إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني.

ويمنع القرار، تحت طائلة المتابعات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أي شخص أن يطلع عبر الموقع الإلكتروني على بيانات غير بياناته الشخصية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - عبدااله السبت 23 مارس 2019 - 00:01
اظن ان التجنيد الاجباري في صالح الوطن لكن بشرط ان تكون الشفافية في اختيار المجندين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-32
2 - nourdine ss السبت 23 مارس 2019 - 00:06
إدا كان فيه ولاد الشعب و البرلمانيين ف مرحبا بالتجنيد، لكن ويلكم إذا كان هناك فقط ولاد الطبقة الكادحة، أنذاك ستقوم القيامة وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
84
3 - Ayoub السبت 23 مارس 2019 - 00:06
Si c'est pour les pauvres d'être soldats et pour les riches d'être généraux ou ministres alors faites la prière des morts pour notre Maroc bien aimé
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
4 - rachid السبت 23 مارس 2019 - 00:10
وداعا الويفي وبورطابل والبي سي وتشويكة وجينز مثقوب دابا غادي يبان الرجل من زوايزوا ازوزو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
5 - dada السبت 23 مارس 2019 - 00:12
ظابط يعني:يوطنا.ظابط صف يعني:سارجان.جندي يعني:دوزيام كلاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - محمد علمدار السبت 23 مارس 2019 - 00:20
هههه....الى اللقاء ايها المغرب ....الهجرة لاوروبا وزياة الوطن لشهر واحد في السنة من اجل الوالدين و العاءلة و الشواطء الجميلة والجبال الهادءة و الصحاري الواسعة والبوادي الفسيحة...ماستر قانون عام منذ ثلاث سنوات مادرنا بيه والو مع الاسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
7 - الباتول عزة النفس السبت 23 مارس 2019 - 00:22
افضل قرار سنته الدولة و هو التجنيد من اجل اعادة تربية الشباب الخامل الكسول المتواكل على فتات الدولة و الذي ينتظر ان توظفه الدولة و كأنها امه او ابوه...علموا لمغاربة الإعتماد على النفس و على قدراتهم و الثقة في انفسهم و ابعدوهم عن لفرونسي و ما يأتي به من ضرر كبير...اعتمدوا على نموذج المانيا و انجلترا و روسيا و الصين و ليس الفاشلين في فرنسا...الالماني دوما يعتبر نفسه مجرد ثقني اوفريي او عامل اي انسان عملي ثقتي براغماتي...معروفة اشكالية التعليم بفرنسا منذ القدم اي تعليم ادبي شعري ارستقراطي عكس انجلترا و المانيا و روسيا و حتى ايطاليا الخ...التجنيد يعيد تربية الفاشلين الخاملين..و اغلبية العسكريين يعملون بعد التقاعد في شتى الميادين من فلاحة سياحة فندقة امن تكوين ثقنيات الخ الخ...بل يجب اغلاق كليات الاداب بشكلها الحالي.تكون لماذا؟ من اجل الفخفخة و الابهة القديمة؟ من اجل ماذا ؟ الثقافة؟ يا سلام...ثم الاعتناء بالاسلام لانه دين علم و عمل و معاملة و توكل على الله و حركة و سبكولوحية رائعة للتعلم...و اخيرا الابتعاد عن كل فرنكوية بئيسة لا تعلم شيئا عمليا نافعا في الحياة و لا اخلاق و لا مبادئ الخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-33
8 - افران الاطلس المتوسط السبت 23 مارس 2019 - 00:25
l inconvénient c est l durée de 12 mois service au lieu de 24 mois vous allez voir 12 mois de service ça va passer vite sans rien apprendre à cause de la durée minimale
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
9 - المصطفى بهلول السبت 23 مارس 2019 - 00:27
ليس لذينا شواهد أو مستوى عالي مع ذالك نشتغل
في المملكة العربية السعودية راتب 10000 درهم
اللهم عسل بلادان ناس أو لا قطران بلادي
عفى الله عما سلف لا لا الحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
10 - أم عائشة السبت 23 مارس 2019 - 00:28
مبروك عليكم التجنيد الاجباري وكونوا أبطالاو رجالا أقوياء وتحلوبالايمان والصبر وشرفوا ودافعوا عن حوزة وطنكم والله في عونكم.عاش الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-29
11 - يوسف السبت 23 مارس 2019 - 00:50
الصراحة أنا بالي بزاف عليكم تعطيوهم هاد لفلوس كاملة فالشهر، اوي نقصو، الله ينعل ليما يحشم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - مواطن مغربي السبت 23 مارس 2019 - 01:13
زوينة هاديك ديال مغاربة العالم من تما غايدوزوا ولادهم ونحلفليك الا لقيتي ولد شي مسؤول ولا برلماني عندو سن التجنيد مازال كايدور فالمغرب كلهم غايوليو مغاربة العالم من غدا،وبالتالي تجنيدهم سيكون إختياري،اااييييه يا الوطنية...وانتمنى غير يخويو هما وولادهم وانا الاول نمشي للتجنيد ومانحتاجش نسميه اجباري حيث غانمشي وبالي مرتاح بلي غاندافع على خوتي المغاربة ولاد الشعب ماشي على الفاسدين والخونة لي مصوا دم هاذ البلاد ومابغاو يشبعوا وعاش المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - Hassan السبت 23 مارس 2019 - 01:14
التجنيد خدمة وطنية. أثناء هذه الخدمة نتساوى وتنتفي الألقاب و الرتب الجميع يتقاضى نفس الإمتيازات . الرتبة والدرجة تحددها النجاح في المهمة والخدمة التي يقدمها المجند ، و مدى إنظباطه وتفانيه . هي ليست مبنية على الشواهد بل الكفاءة و التدرج والأندماج داخل المجموعة . لأن الهدف الأسمى هو شرف الخدمة تحت الراية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - Hassan السبت 23 مارس 2019 - 01:14
التجنيد خدمة وطنية. أثناء هذه الخدمة نتساوى وتنتفي الألقاب و الرتب الجميع يتقاضى نفس الإمتيازات . الرتبة والدرجة تحددها النجاح في المهمة والخدمة التي يقدمها المجند ، و مدى إنظباطه وتفانيه . هي ليست مبنية على الشواهد بل الكفاءة و التدرج والأندماج داخل المجموعة . لأن الهدف الأسمى هو شرف الخدمة تحت الراية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - مواطن السبت 23 مارس 2019 - 01:18
ليبدأ. التجنيد بنصيب ممن تلتقطهم القوات العمومية غدا ، اذا خرجوا لإرباك طمانينة الوطن بالركوب علي احداث الماضي لتحقيق مآرب سياسية مستغلين نفسية القطيع المتمثل فيمن لا يأنسون في نفوسهم الأهلية لممارسة تعليم جيد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - الهواري عبدالله السبت 23 مارس 2019 - 01:24
الحمد لله 51سنة،ركبت القطار الذي لن يستدعوا راكبيه لتجنيد،فاتكم القطار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.